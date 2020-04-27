"Ти не бикуй, бл#дь! Чого ти вий#буєшся?!" - замглавы КГГА Слончак во время задержания за нападение на полицейского. ВИДЕО

В сети появилась запись инцидента с участием замглавы КГГА Владимира Слончака и его задержания за нападение на полицейского. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи Слончак, находясь в статусе пассажира автомобиля нецензурно выражался в адрес полицейских, а потом вышел из машины и всячески их провоцировал. Одно из действий Слончака было квалифицировано как нападение на полицейского. Чиновник был задержан.

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