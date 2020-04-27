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"Ти не бикуй, бл#дь! Чого ти вий#буєшся?!" - замглавы КГГА Слончак во время задержания за нападение на полицейского. ВИДЕО
В сети появилась запись инцидента с участием замглавы КГГА Владимира Слончака и его задержания за нападение на полицейского. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи Слончак, находясь в статусе пассажира автомобиля нецензурно выражался в адрес полицейских, а потом вышел из машины и всячески их провоцировал. Одно из действий Слончака было квалифицировано как нападение на полицейского. Чиновник был задержан.
Видео Киев Оперативный.
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+59 Vasily G
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+35 шурец
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показать весь комментарий27.04.2020 12:01 Ответить Ссылка
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Даруйте, але половина коментаторів виявили себе не меншим бидлом, аніж заступник Кличка.
це ж свинство з нашого боку стільки їх терпіти!
Та да, а то Ермака им подавай! Михо вам хватит за глаза!...
Зайцеву посадили?
А тебе, если тебе так нравится сильная крепкая рука, прямая дорога в Техас на плантации табака, раб.
И это , польский раб, иди лучше клубнику собирай, а то пан тебя зонтиком побьёт
А так - маємо те, що маємо: на одного плавця чекали натовпом, а з бурим бидлом шмарклі жують.