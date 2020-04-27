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"Ти не бикуй, бл#дь! Чого ти вий#буєшся?!" - замглавы КГГА Слончак во время задержания за нападение на полицейского. ВИДЕО

В сети появилась запись инцидента с участием замглавы КГГА Владимира Слончака и его задержания за нападение на полицейского. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи Слончак, находясь в статусе пассажира автомобиля нецензурно выражался в адрес полицейских, а потом вышел из машины и всячески их провоцировал. Одно из действий Слончака было квалифицировано как нападение на полицейского. Чиновник был задержан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За нападение на полицейского заму Кличко Слончаку грозит до 5 лет заключения, начато досудебное расследование

Видео Киев Оперативный.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Замглавы КГГА Слончака задержали за нападение на полицейского в Киеве. Кличко заявил, что уже принял решение насчет своего зама. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

задержание (6690) нападение (2229) патрульная полиция (1814) Слончак Владимир (15)


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Топ комментарии
+59
респект полицейским1
бика лошару закрутили
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27.04.2020 12:06 Ответить
+35
дно
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27.04.2020 11:58 Ответить
+34
И эта быдлота работает у мэра?
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27.04.2020 12:01 Ответить
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Страница 3 из 3
А де ці всі критики "зе-бобіків , зе-шмаркль, гопників з Кривого Рогу" і т.д? Цей "заступник" стопудово вихованець афігенно патріотичних і ******** професіоналів типу Тимошенки, Порошенки, Омельченка - оскільки ці "діячі" і приставший до них Кличко при владі в столиці з давніх давен.
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27.04.2020 13:33 Ответить
Конечно! Стопудоввовсемпорошенковиновааааааат!!!
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27.04.2020 13:46 Ответить
В Україні вибудовуєця азійська культурна тиранія - сакральна влада, поліцейський режим, різке майнове і правове розшарування, сцарь - главний МОНОарх, поліцаї-песиголовці-опрічнікі - бойовий атряд гєгємона
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27.04.2020 13:34 Ответить
а в даному випадку маємо прояви азійства з усіх боків, але опрічнікі пабєділі
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27.04.2020 13:36 Ответить
А стадо этому так радуется.
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27.04.2020 14:06 Ответить
"Ти не бикуй, бл#дь! Чого ти вий#буєшся?!" - заступник голови КМДА Слончак під час затримання за напад на поліцейського - Цензор.НЕТ 3644 https://censor.net/user/468610 А ты, Витя, у этого зама в машине сидел, в парике?
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27.04.2020 14:30 Ответить
Похоже это сам слончак сюда пожаловал, уж больно зад рвёт его защищая.
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27.04.2020 17:34 Ответить
Был человек-стал безработным.Учитесь !!!
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27.04.2020 13:39 Ответить
молоток!!! Человеком он не был
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27.04.2020 13:45 Ответить
буратин просто необтесанньій
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27.04.2020 14:20 Ответить
ублюдок какойто....
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27.04.2020 13:44 Ответить
Малюта Скуратов Муссоріні натравіл своїх песиголовців-опрічніков супротів посацкіх
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27.04.2020 13:45 Ответить
ну заплатит минимальный штраф и усё
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27.04.2020 13:46 Ответить
Это разборка *********(с) Что одни гандоны без причины останавливают незаконно, что другой корочкой козыряющий.
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27.04.2020 13:46 Ответить
Остаётся надеяться, что этого слоника, после этого инцидента..не возьмут даже очко мыть, не в одно приличное место, не говоря уже об органах власти
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27.04.2020 13:47 Ответить
Послушай сексуально -озабоченный он богатый человек и швейцаром у него полюбому ты у него будеш. А то что он ментам правильные вопросы задавал- вызывает уважение. Это не кацапский раб который на коленях вылазит из машины.
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27.04.2020 14:00 Ответить
Слушай,ты офицер элитных войск.. пошел ты нах#й..ты почитай, какую херь ты пишешь, неадекват..игнор тебе, членосос слонячий
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27.04.2020 14:53 Ответить
себя со стороны перечитай. Что ты там про очко пишешь, как ты ***** посылаешь.
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27.04.2020 18:25 Ответить
Если поведение этого ушлёпка, вызывает у тебя уважение, то ты такое же ЧМО.. Да, кстати, поведение украинских полицейских слишком, уж, либеральное. В США , мгновенно бы мордой в асфальт уложили, за такое быдлячество.
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27.04.2020 17:53 Ответить
стонешь в предвкушении сильной крепкой руки? Сралина может давай ещё позовём?
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27.04.2020 18:27 Ответить
Не обобщай. В данной ситуации полицмены правы.А чиновник- обыкновенное быдло.
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27.04.2020 18:40 Ответить
Серьожа, я бачу у тебе польский флажок стоїть, то ти сядь в автомобіль, на місце пасижира, і коли польський поліціянт зупине авто, в якому ти будеш сидіти, то буркни на адресу цього пліціянта щось "НЕВНЯТНЕ". В кращому випадку у тебе на ЦЕНЗОРІ знову буде виставлено український прапорець.
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27.04.2020 19:58 Ответить
Ну тогда и не американский раб ,который быстренько руки на руль,а хавальник на замок.
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27.04.2020 18:19 Ответить
в столкновєнії опрічніков с посацкімі стало ясно хто у нас главний. Холопи в любом случає крайнійє
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27.04.2020 13:54 Ответить
холоп реально бикував. ви з однієї пробірки?
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27.04.2020 14:21 Ответить
якшо ти про слончака, то він не холоп. Воно із посацкого люду (госчіновнік по-нонєшньому)
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27.04.2020 14:32 Ответить
Ух ти, а звідки це у Люсі Костенко, депутатки мого району від Пороха, такий шикандосний мерседес?
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27.04.2020 13:56 Ответить
Мерс сейчас может любой позволить, если он не алкаш или тупое.
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27.04.2020 14:01 Ответить
Действительно. Mercedes S класса, ценой минимум в лям. Как говорил картавый недоплокулол "може дозволити собі середня українсьач сім'я" 🙄
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27.04.2020 14:44 Ответить
Сколько сейчас Средняя заработная плата ? А сколько у хорошего специалиста ? 2-3 года и искомая сумма в наличие. Тем более машина далеко не лучшая.
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27.04.2020 14:51 Ответить
И еще на Венскую оперу должно остаться
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27.04.2020 18:17 Ответить
just keep in mind - you're talking to zebydlo, зубожіння, тарифы, пенсии, кококо. Не поймут-с.
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27.04.2020 18:30 Ответить
Якраз навпаки. Тут на ЦН останнім часом тільки прахоботи по піввареника в день ідять і світло на 10 хвилин в добу вмикають. Повнісіньке зубожіння.
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27.04.2020 19:09 Ответить
ты хоть сам понимаешь что мычишь ?)))
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27.04.2020 19:51 Ответить
Що саме викликало в тебе подив? Почитай пости свідків Зради зрадної.
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27.04.2020 20:06 Ответить
свидетели должны давать показания а не писать посты)))) а вот порохоботы и пол варенника?))) ты ничего не куришь незаконного?)))
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27.04.2020 20:12 Ответить
А в чому спеціаліст ця депутатка?
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27.04.2020 19:10 Ответить
Сотник ты мудило. Людям еду не за что купить.
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28.04.2020 10:02 Ответить
Тут не только нападение на полицейского, а и оскорбления и сопротивление при задержании. Неужели и этот откупится и не присядет лет на пять? Тогда судью точно на мыло надо пустить.
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27.04.2020 13:57 Ответить
А у вас другие слова к ним. Прийдите на Майдан и спиной почувствуете. Ох и короткая у вас память.
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27.04.2020 14:04 Ответить
При чём тут Майдан к пьяному быку на дороге и с пьяной бабой за рулём? Ты ещё Куликовскую битву вспомни и взятие Бастилии. Где вы такие берётесь? Просто удивительно.
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27.04.2020 14:09 Ответить
Когда такую как ты во врадиевке трахали мусора сопротияляться не надо было . Дура! Менты там и тут беспредельничуют , тебе это не понятно.
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27.04.2020 14:44 Ответить
Иди с черту придурок. А такого как ты трахают регулярно, поэтому мозг уже через дырку выпал.
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27.04.2020 17:26 Ответить
Браво Светик, так его-так! Поддерживаю.
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27.04.2020 20:12 Ответить
Почитав коменти.
Даруйте, але половина коментаторів виявили себе не меншим бидлом, аніж заступник Кличка.
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27.04.2020 13:58 Ответить
отакі кондоми вже 10 років сидять на наших шиях...
це ж свинство з нашого боку стільки їх терпіти!
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27.04.2020 13:59 Ответить
Слончакy до Европы далеко далеко..................
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27.04.2020 14:03 Ответить
Половине из коментирующих ближе?
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27.04.2020 14:05 Ответить
тебе так точно не ближе.
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27.04.2020 18:06 Ответить
Міша прийде- порядок наведе
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27.04.2020 14:05 Ответить
міхо - то такий грузінський дурачьок
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27.04.2020 14:14 Ответить
Иди в зеркало глянь. Там точно дурачок!
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27.04.2020 16:17 Ответить
ага, піди всім розкажи кого ти побачив у дзеркалі
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27.04.2020 17:57 Ответить
ты уже сходило, чудак на букву М? посмотрело? понравилось тебе? иди еще раз глянь на дебила в зеркале!
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27.04.2020 23:12 Ответить
нєчєго на зєркало пінять - міняй нікнейм
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27.04.2020 23:34 Ответить
"Ти не бикуй, бл#дь! Чого ти вий#буєшся?!" - заступник голови КМДА Слончак під час затримання за напад на поліцейського - Цензор.НЕТ 6674 міхо - то такий грузінський дурачьок

Та да, а то Ермака им подавай! Михо вам хватит за глаза!...
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27.04.2020 21:25 Ответить
У меня вопрос к Кличко? Как человек с интеллектуальным уровнем гопника из Троещины начала 90-х попал на эту должность? сразу вспоминается бессмертный Булгаков и его герой Шариков: "Позвольте, но как же он служил в очистке...". И смех, и грех...
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27.04.2020 14:08 Ответить
Из биографии этого Слончака: "По окончании ВУЗа сразу стал работать в КМДА главным специалистом.." Я против Витали, но кто то ж тянул это быдло по карьерной лестнице лет так 13 назад?
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27.04.2020 16:13 Ответить
.. потому что Слончаку сейчас 35 лет.
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27.04.2020 16:14 Ответить
На педалика глянь! Нашел интеллектуала)))))
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27.04.2020 16:18 Ответить
там еще покопать надо, чем педалик в 90-ее занимался... может, как Валуева, его на стрелки возили для устрашения оппонентов )))))))
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27.04.2020 23:14 Ответить
і до бабки не ходи. зупинка авто заказне. ймовірно про пяниць за кермом злили ті хто їм наливав. то добре що карма навіть у такий спосіб знайшла пяниць за кермом і розпальцьованих бичар з деппосвідченям.
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27.04.2020 14:13 Ответить
Лох її напевно пойобує , от і почав бикувати 😁😁😁
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27.04.2020 14:17 Ответить
Кличко собрал вокруг себя бандитов.
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27.04.2020 14:40 Ответить
а сАбаков - вєрних псов
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27.04.2020 14:44 Ответить
Так говорят, он и сам из бывших, в былые времена.
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27.04.2020 20:14 Ответить
Типичный свинобот🐷 "не бикуй блть" - это типа быковать может только он один?😊
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27.04.2020 14:42 Ответить
Бытует плесень🤣
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27.04.2020 14:43 Ответить
Быкует
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27.04.2020 14:44 Ответить
<sarcazm>нам нужна не законність, а ПОРАДОК - поліцейський проізвол</sarcazm>
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27.04.2020 14:46 Ответить
Такое быдло никого не уважает, какого хрена оно получает зп за счет наших налогов. Уволить чиновника!
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27.04.2020 14:47 Ответить
а поліцейський проізвол за щот наших налогов тєбя устраівайєт?
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27.04.2020 14:51 Ответить
В чем он был на этом видео?
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27.04.2020 16:20 Ответить
мудрому достаточно
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27.04.2020 17:58 Ответить
Синее чудо- юдо
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27.04.2020 15:37 Ответить
всё верно, на все сто, поддерживаю.
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27.04.2020 21:46 Ответить
Поліцейські молодчаги! Та і Кличку респект за звільнення такого Бидлогана. Частіше б так діяли то і на дорогах було б спокійніше!
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27.04.2020 15:50 Ответить
Увольнение таких уродов - показуха. Его сажать надо! Дабы другим не повадно было... в США могли бы и пристрелить прямо на месте!
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27.04.2020 16:22 Ответить
Увольнение таких уродов - показуха. Его сажать надо!

Зайцеву посадили?
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27.04.2020 21:28 Ответить
Чесно, я офігел. А де "бее-мее" поліцейськими, шморгання носом, погляд у землю... Якби усіх "наглих дурачків" так крутили.
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27.04.2020 16:01 Ответить
Чел хотел рысонуться перед телкой.Типа я большая шишка,счас всех ментов расшугаю.Не пофартило...
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27.04.2020 16:34 Ответить
Пристрелить нужно было вместе с тупой с..кой . Смотрите на Америку, два шага назад и из двух стволов по машине.
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27.04.2020 16:48 Ответить
в америке такие порядки потому что у каждого может быть ствол. В Украине стволы только у ОПГ Авакова.
А тебе, если тебе так нравится сильная крепкая рука, прямая дорога в Техас на плантации табака, раб.
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27.04.2020 18:33 Ответить
А у нас у каждого может быть граната, а про ствол я уже молчу, на руках их сейчас столько, что скоро Америка позавидует.
И это , польский раб, иди лучше клубнику собирай, а то пан тебя зонтиком побьёт
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28.04.2020 03:16 Ответить
Эх Виталя , а что ж ты его не уволил несколько лет назад (при барыге президенте) , когда это чудо бегало по городу и стреляло во все стороны из карабина ? )))))
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27.04.2020 16:51 Ответить
Пане Слончак, Володимире Вікторовиче, прийміть "ширі" співчуття, що до вашого звільнення. "Дуже переживаю", чи часом ваша жінка не роздерла вам ваш фейс, за те що катались з п"яною кралею, із за якої тепер у неї (у вашої жінки) поменшає грошей на кртці, так як ви уже безробітний. Тримайтеся і продовжуйте в такому ж дусі
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27.04.2020 20:44 Ответить
Наверное, он считает себя королём на трассе, да тем более с такой водилой.
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27.04.2020 21:56 Ответить
Вот єто клоун! Копам респект.
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27.04.2020 22:54 Ответить
сільське бидло повийобувалось перед тьолкою))
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28.04.2020 00:33 Ответить
От якби цей покидьок після затримання і доставки у відділок був доправлений у травмпункт та й ще десь так на три місяці...
А так - маємо те, що маємо: на одного плавця чекали натовпом, а з бурим бидлом шмарклі жують.
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28.04.2020 02:52 Ответить
БЫДЛОТУ- К ОТВЕТУ!!!!!
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28.04.2020 17:23 Ответить
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