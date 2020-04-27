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В столичной подземке выполняют ремонт, на трех станциях установят оборудование для людей с инвалидностью, - Кличко. ВИДЕО

Пока метро перевозит пассажиров, в подземке проходят ремонтные работы на станциях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"На станции "Дворец спорта" продолжаются работы по замене путей. Раньше это делали только ночью и в очень сжатые сроки. Сегодня есть возможность выполнять ремонт в дневные смены. Специалисты метрополитена работают сейчас на всех станциях. - Меняют системы освещения. Проверяют системы пожарной безопасности, вентиляционного и насосного оборудования. Продолжаются ремонты эскалаторов. А уже в ближайшие дни на трех станциях метрополитена - "Арсенальной", "Сырец" и "Лукьяновской" - начнут установку оборудования для передвижения людей с инвалидностью", - рассказал Кличко.

Он также показал видео о том, как происходят эти работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевский метрополитен опровергает информацию об открытии

Автор: 

Киев (25685) Кличко Виталий (4652) Метрополитен (1017)


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Замініть старі турнікети на станціях, бо нові електронні картки іноді гальмують і турнікети по ногам луплять!
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27.04.2020 12:52 Ответить
Пусть лучше НЕРА фильтры усановит в систему вентиляции, как в Европе. Даже в Польше такие задолго до ковида были.
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27.04.2020 13:18 Ответить
і що це дасть крім здорожчення плати за проїзд?
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27.04.2020 13:23 Ответить
 
 