В столичной подземке выполняют ремонт, на трех станциях установят оборудование для людей с инвалидностью, - Кличко. ВИДЕО

Пока метро перевозит пассажиров, в подземке проходят ремонтные работы на станциях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"На станции "Дворец спорта" продолжаются работы по замене путей. Раньше это делали только ночью и в очень сжатые сроки. Сегодня есть возможность выполнять ремонт в дневные смены. Специалисты метрополитена работают сейчас на всех станциях. - Меняют системы освещения. Проверяют системы пожарной безопасности, вентиляционного и насосного оборудования. Продолжаются ремонты эскалаторов. А уже в ближайшие дни на трех станциях метрополитена - "Арсенальной", "Сырец" и "Лукьяновской" - начнут установку оборудования для передвижения людей с инвалидностью", - рассказал Кличко.

Он также показал видео о том, как происходят эти работы.

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