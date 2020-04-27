От "любители Саакашвили - лохи" до "буду поддерживать на должность вице-премьера", - эволюция мнения "слуги народа" Дубинского о "быдловатом клоуне". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, в которой собрано мнение ныне "слуги народа" Александра Дубинского о Михеиле Саакашвили. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, в отрывках видео четко отслежено изменение мнения Дубинского от "любители Саакашвили - лохи" до "буду поддерживать на должность вице-премьера".

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