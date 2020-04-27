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От "любители Саакашвили - лохи" до "буду поддерживать на должность вице-премьера", - эволюция мнения "слуги народа" Дубинского о "быдловатом клоуне". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, в которой собрано мнение ныне "слуги народа" Александра Дубинского о Михеиле Саакашвили. Внимание! Нецензурная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, в отрывках видео четко отслежено изменение мнения Дубинского от "любители Саакашвили - лохи" до "буду поддерживать на должность вице-премьера".
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+41 ptn hlo #451489
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+35 Вася Шевченко #371210
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евреи вам - плохо,кацапское ярмо - тоже не очень..
пора определяться уже..
. .
Насколько я помню, в прошлом году было обнаружено, что Дубинский оформлял гражданство Израиля. Когда узнали, то он "передумал" его оформлять. Вот пусть бы оформил и валил из Украины. Это же касается и многих других, в первую очередь тех кто кто уже имеют соответствующие гражданства.