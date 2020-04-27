Полиция ликвидировала две нарколаборатории и изъяла более 50 кг метадона общей стоимостью более $2 млн. ВИДЕО

Полиция и бойцы спецподразделения КОРД ликвидировали две нарколаборатории и задержали группу наркоторговцев из 26 человек, которые изготовляли и продавали метадон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля".

Наркоторговцы продавали метадон в розницу и оптовыми партиями в Украине и соседних государствах через интернет и мобильные приложения. Во время обысков изъята рекордная партия наркотиков весом более 50 килограмм общей стоимостью на черном рынке выше двух миллионов долларов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Следователи разоблачили двух мужчин в содержании наркопритонов в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж