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Полиция ликвидировала две нарколаборатории и изъяла более 50 кг метадона общей стоимостью более $2 млн. ВИДЕО
Полиция и бойцы спецподразделения КОРД ликвидировали две нарколаборатории и задержали группу наркоторговцев из 26 человек, которые изготовляли и продавали метадон.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля".
Наркоторговцы продавали метадон в розницу и оптовыми партиями в Украине и соседних государствах через интернет и мобильные приложения. Во время обысков изъята рекордная партия наркотиков весом более 50 килограмм общей стоимостью на черном рынке выше двух миллионов долларов.
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