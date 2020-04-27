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Полиция ликвидировала две нарколаборатории и изъяла более 50 кг метадона общей стоимостью более $2 млн. ВИДЕО

Полиция и бойцы спецподразделения КОРД ликвидировали две нарколаборатории и задержали группу наркоторговцев из 26 человек, которые изготовляли и продавали метадон.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля".

Наркоторговцы продавали метадон в розницу и оптовыми партиями в Украине и соседних государствах через интернет и мобильные приложения. Во время обысков изъята рекордная партия наркотиков весом более 50 килограмм общей стоимостью на черном рынке выше двух миллионов долларов.

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Автор: 

наркотики (2157) борьба с наркотиками (137)


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Топ комментарии
+2
идиоты не знали что хАваковские "борцуны с незаконным оборотом ...- уже сами имеют проблему со сбытом СВОЕГО "товара"
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27.04.2020 15:19 Ответить
+2
конечный "потребитель" - нет " рынка" - есть хАваковская "монополия"...
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27.04.2020 15:21 Ответить
+2
Та наверняка без масок в карантин работали . Иначе их бы никто не трогал .
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27.04.2020 15:22 Ответить
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І хто тепер постраждає?
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27.04.2020 15:19 Ответить
конечный "потребитель" - нет " рынка" - есть хАваковская "монополия"...
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27.04.2020 15:21 Ответить
От і цікавлюся хто споживає🤫
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27.04.2020 15:42 Ответить
у "онных" может возникнуть вопрос - а зачем вы таким интересуетесь...
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27.04.2020 15:45 Ответить
Можуть,але я теж поцікавлюся чому вони цікавляться🐸
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27.04.2020 15:47 Ответить
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27.04.2020 15:55 Ответить
идиоты не знали что хАваковские "борцуны с незаконным оборотом ...- уже сами имеют проблему со сбытом СВОЕГО "товара"
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27.04.2020 15:19 Ответить
ну....пошли дела....кое-как.....недельки за две всю наркоманию в Украине ликвидируют!
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27.04.2020 15:46 Ответить
мафия бессмертна - и та , что у нас в "законе" , тоже...
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27.04.2020 15:57 Ответить
Та наверняка без масок в карантин работали . Иначе их бы никто не трогал .
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27.04.2020 15:22 Ответить
 
 