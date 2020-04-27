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"Мы все умрем, знаю точно": в Святогорской лавре продолжают грубо нарушать карантин. ВИДЕО

В Святогорской лавре, которая принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата, продолжают игнорировать меры безопасности из-за распространения коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, эта Лавра, расположенная в Донецкой области, является сейчас единственной в Украине, которую до сих пор не закрыли на карантин. Ранее были закрыты Киево-Печерская и Почаевская лавры.

Богослужения в Лавре проводят без масок, там также по-прежнему проводят процедуру целования икон и прикладывания к кресту. Журналисты зашли в храм как туристы, но очень выделялись среди местных, поскольку были одними из немногих, кто надел на лицо маску.

На входе, который охраняют "казаки", журналистке сразу советуют повязать на бедрах платок и снять "ненужную" маску. "Заставляют, как полиция, то одеваем, а так – вы видите – все без масок", - говорят на входе.

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Во время службы в помещении заметили около двух сотен человек, которые не соблюдают необходимой дистанции. К иконам прикладывают маленьких детей и даже речи нет ни о масках или перчатках, ни про дезинфекцию, говорится в сюжете.

Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений свою паству успокаивает: "Один батюшка очень интересные слова сказал: "А что будет? - Мы все умрем".

Местная власть не видит никакой проблемы в скоплении людей в лавре, говорят, здесь живет 400 монахов и 200 переселенцев.

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Напомним, на Пасху в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину.

карантин (16729) Лавра (421) УПЦ МП (1566) церковь (1325) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+47
Какие "казаки"? Часом не те, что в 2014-м Гиркину в Славянске (рядом) помагали?
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27.04.2020 15:27 Ответить
+38
Цих теж звезуть потім до столиці на лікування?
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27.04.2020 15:26 Ответить
+34
рпц платит процент зебилу чтобы он их не закрывал
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27.04.2020 15:25 Ответить
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Зате у вас їх як грязі...
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27.04.2020 21:58 Ответить
вот он результат зебило-власти - на входе "казаки" советуют повязать на бедрах платок и снять "ненужную" маску.
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27.04.2020 22:16 Ответить
Там "казаки" ряженный бал правят ( за иконостасами автоматы прячут).. Вот рассадник рашизма. А власть, прокуратура, СБУ, МВД и т.д. ( которых мы содержим) ворон ловят.. Капец, одним словом.. Плюрализм, как говаривал Горбачев.
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27.04.2020 22:40 Ответить
В Святогорской лавре, которая принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата, продолжают игнорировать меры безопасности из-за распространения коронавируса. Источник: https://censor.net/v3191837

СБУ, Рюкзакевич - коли вже заарештуєте попів за порушення законів України і зараження людей інфекцією ???
Московитські ПОПИ ПЕРЕД ЗАКОНОМ ТАКІЖ ЛЮДИ ЯК І ІНЩІ.
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27.04.2020 22:51 Ответить
Хоча це робиться і трохи простіше - якийсь поганий громадянин звонить в міліцію і каже що Святогорська лавра і інщі робочі місця московитського патріархату ЗАМІНОВАНІ
Це припущення, але дуже дієве
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27.04.2020 22:54 Ответить
А потом присаживается на два года. Классная идея .
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28.04.2020 11:24 Ответить
Ну так хоч за діло відсидить, а не за тупу дурість
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28.04.2020 12:43 Ответить
Зараза РПЦ + зараза коронавірусу
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28.04.2020 00:21 Ответить
Cатанистський шабаш. Де поліцаї?
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28.04.2020 01:14 Ответить
Замуровать всех тварей там присутствующих снаружи!!!!
Не выпускать, пока все не передохнут к буям собачьим!
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28.04.2020 08:24 Ответить
Та ні, чувак-батюшка, ви згорите у пеклі
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28.04.2020 09:50 Ответить
Чем больше нарушающих карантин, тем меньше нарушающих карантин.
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28.04.2020 11:23 Ответить
Вся влада Святогірська-це сепари, "любителіПутіна", так що вони проблеми в цьому не бачать, навпаки ще й напевно допомагають!!!!Якби цих сепарів покарали у 14-15 роках, то нічого подібного зараз би не було. І мене дивує, чому у 14 році СБУ не відкрило справу щодо керівництва Лаври, що вони ховали у себе кадирівців та зброю? А в Донецькій області влала взагалі є, подивимося, як вони порушуть справу за порушення карантину керівниками Лаври???
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28.04.2020 17:54 Ответить
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