Закарпатские предприниматели перекрыли дорогу и требуют открытия магазинов и рынков. ВИДЕО

В городе Хуст Закарпатской области предприниматели перекрыли трассу и требуют отменить решение о закрытии заведений торговли.

Об этом пишет местное издание ZAK-Insider, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что трассу Мукачево-Рогатин перекрыли около 12:00, люди пропускают по десять авто каждые пять минут.

В акции принимают участие несколько десятков человек - они требуют открытия рынков и магазинов.

"Во всех других городах работают, не работают только у нас в Хусте", - заявил один из участников акции.

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