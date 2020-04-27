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Лукашенко: "Беларуси карантин не нужен. Да меня люди на вилы поднимут!". ВИДЕО
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси по-прежнему нет необходимости вводить карантин.
Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Belta.
По словам Лукашенко, если будет необходимость, власти страны введут и карантин, и комендантский час, но на данный момент "нашим людям это не надо".
"Да меня люди на вилы поднимут. Нет такой необходимости", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что Беларусь не закрыла границы, не остановила предприятия, а на Пасху людям не запрещалось ходить в церкви и на кладбища.
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+16 Yman Yman
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Совковая мразь рулит. Эй вы, любители лукашенок, фиделей кастро, зеленских, путлеров, ленинов и прочего дерьма, когда вы здохнете? Вылечить вас уже нет шансов...
Зебилы, вам бог дал все: плодородную землю, моря и реки, полезные ископаемые (нефть, газ, уголь, руду, богатейшую природу, но не дал разума... Последствия наблюдаем: срать на свою страну, на смерти, на унижения. Понимаю, что нельзя унизить дерьмо в унитазе, - оно ничего не понимает...
А может надо, чтобы умерли в страшной агонии твои родители, бабушка и дед?! Вот тогда у закрытого гроба верещи, ****, что бацька прав и коронавирус выдумали пиндосы...
Диктатурки захотілося - пі3туй на рашку або до бацьки, а сюди зі своєю пропагандою не лізь!
В Білорусі сотні людей, які викривали злочини бацьки, просто зникли без вісті! Він - вбивця, і зараз на білорусів, які помруть від пандемії, йому так само начхати.