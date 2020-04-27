Лукашенко: "Беларуси карантин не нужен. Да меня люди на вилы поднимут!". ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси по-прежнему нет необходимости вводить карантин.

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Belta.

По словам Лукашенко, если будет необходимость, власти страны введут и карантин, и комендантский час, но на данный момент "нашим людям это не надо".

"Да меня люди на вилы поднимут. Нет такой необходимости", - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь не закрыла границы, не остановила предприятия, а на Пасху людям не запрещалось ходить в церкви и на кладбища.

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