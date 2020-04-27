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Новости Видео Убийство Гандзюк
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Левин предлагал Торбину $5 тыс. за переломы рук и ног Гандзюк, за обливание кислотой - $2,5-3 тыс., - Офис Генпрокурора. ВИДЕО

В целях запугивания было указано о необходимости переломать Гандзюк кости рук и ног или облить серной кислотой. За каждое из этих действий предусматривалась разная сумма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн брифинга сообщили в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что Алексей Левин предложил Сергею Торбину, бывшему работнику уголовного розыска и бойцу Украинской добровольческой армии за денежное вознаграждение организовать и осуществить вместе с другими нападение на Гандзюк.

"В целях запугивания было указано о необходимости переломать ей кости рук и ног или облить серной кислотой. За способ совершения преступления путем перелома было предложено $5 тысяч, а за способ обливания кислотой - от 2,5 до $3 тысяч", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Торбин согласился и получил $500 задатка и привлек еще 4 других бывших участников УДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин отказывается сотрудничать со следствием, - Офис Генпрокурора

Как оказалось, группа Торбина была раньше знакома с Екатериной Гандзюк, ведь потерпевшая неоднократно предоставляла им волонтерскую помощь.

"Чтобы подстрекнуть будущих соучастников к осуществлению преступления, Торбин показал им личную страницу Екатерины Гандзюк в социальной сети Facebook с ее критическими замечаниями в адрес отдельных добровольцев и участников АТО. Кроме того, он сознательно ввел их в заблуждение о ее якобы пророссийской позиции", - добавили в ОГП.

Группа привлеченных лиц в течение нескольких недель следила за ней. Сначала они планировали избить ее, однако им это не удалось, потому что не было удобного момента. Поэтому они решили облить ее кислотой, поскольку подумали, что это займет меньше времени и даст им возможность сбежать от правоохранителей.

За такой способ они попросили $5 тыс.  А когда получили согласие - перешли к реализации преступления.

Напомним, сегодня СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 400 допросов, 200 обысков, 90 экспертиз и следственных действий, - Офис Генпрокурора отчитался о расследовании дела Гандзюк. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Гандзюк Екатерина (549) Левин Алексей (69) Торбин Сергей (2) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+6
Какая изощренность...кислота.переломы рук и ног.ребята то ....с творческим подходом к проблеме.надеюсь суд учтет креативность каждого.
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27.04.2020 17:22 Ответить
+3
Судя по срокам "наказания" Зебил поощряет убийства активистов и людей.
Скоро награждать поездками в Оман будет.
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27.04.2020 17:15 Ответить
+3
Шакалы.
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27.04.2020 17:20 Ответить
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Судя по срокам "наказания" Зебил поощряет убийства активистов и людей.
Скоро награждать поездками в Оман будет.
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27.04.2020 17:15 Ответить
Шакалы.
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27.04.2020 17:20 Ответить
Участники .
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27.04.2020 17:27 Ответить
Какая изощренность...кислота.переломы рук и ног.ребята то ....с творческим подходом к проблеме.надеюсь суд учтет креативность каждого.
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27.04.2020 17:22 Ответить
А что Луценко делал все это время ? Самый эффективный генпрокурор , которого не могли никак выгнать из ГПУ. Имитировал бурную деятельность по раскрытию преступления ?Кто тормозил дело ?
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27.04.2020 17:24 Ответить
С собакой танцевал.
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27.04.2020 17:33 Ответить
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/user/425582 - нагла і цинічна брехня. Основну роботу розслідуванню нападу на К.Гандзюк СБУ заверщило ще під керівництвом Грицака. https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/15/7206704/ Мангера затримали і арештували більше, ніж рік тому!
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27.04.2020 17:34 Ответить
За цей час правоохоронці встигли спробувати замести сліди, закинувши підозру непричетній людині, потім затримати ще 5 осіб з числа колишніх розвідників "Української добровольчої армії" та налаштувати проти себе активістів і медіа.
Четвер, 15 листопада 2018, 18:00 УП.
Активисты и медиа 2018 год . Кому были подчинены ? Не лепи горбатого , порохоботище.
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27.04.2020 17:50 Ответить
дебіл, це ще слідаки сабакова творили - до того, як слідство Луценком було передано Грицаку. Млять, які ж ви всі тупі...
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27.04.2020 18:48 Ответить
Рагуль , ты читать не умеешь , а возомнил о себе ... таким обиженным Богом нужно прощать . Просьба только не бросайся дерьмом .
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27.04.2020 19:14 Ответить
та ти сам на себе сереш, навіть тим, що не вдумамався що саме висрав
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27.04.2020 21:08 Ответить
Урологический почерк. Сразу видно скрипача- ювелира.
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27.04.2020 17:25 Ответить
И после таких (и других подобных и веских) показаний суд не может начать рассмотрение дела??? Что тебе, украинское правосудие, ещё нужно? Ах, да, надо как-то сформулировать смягчающие (сильно смягчающие, вплоть до невиновности) вину обстоятельства.
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27.04.2020 17:33 Ответить
Потрібна справжня судова реформа. І постійна; а не так, як оце була: зформуали такий-сякий, але на порядки кращий за попередній склад Верховного Суду - а далі зелена шобла в вересні минулого року похерила всю судову реформу...
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27.04.2020 17:38 Ответить
Це, звичайно, правильно Ви кажете про необхідість судової реформи. Але складається враження, що Ви виправдовуєте необов'язковість правосуддя відсутністю реформ. Судочинцям заважає не відсутність реформ (тим більше, у справі Гандзюк, де доказів достатньо), а необхідність служити системі всупереч правосуддю. Отже, якщо реформа не забезпечить незалежність суддів, годі сподіватися на результат. Скажу більше: ніщо не заважає навіть незалежному судді прийняти рішення, що покращить його матеріальний стан наперекір правосуддю. Це треба мати на увазі при очікуванні плодів реформи, яку Ви називаєте справжньою.
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27.04.2020 19:10 Ответить
теперь левину облить яйца кислотой, ломать руки и ноги
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27.04.2020 17:42 Ответить
в версию привлечения каких-то там добровольцев не верю , по-причине того, что проще было б найти какого-нить торчка , который бы подписался на это дело - дешевле и всегда его можно безболезненно прикопать где-нить в лесу, искать такого черта уж точно ни кто не будет, а вот с добровольцами может быть прокол - сами прикопать могут, да и там где больше одного человека уже проблема для заметания следов
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27.04.2020 18:07 Ответить
в версию привлечения каких-то там добровольцев не верю , по-причине того, что проще было б найти какого-нить торчка , который бы подписался на это дело - дешевле и всегда его можно безболезненно прикопать где-нить в лесу, искать такого черта уж точно ни кто не будет, а вот с добровольцами может быть прокол - сами прикопать могут, да и там где больше одного человека уже проблема для заметания следов
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27.04.2020 18:08 Ответить
Мангер свабоден!!!
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28.04.2020 11:04 Ответить
 
 