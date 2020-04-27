РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8369 посетителей онлайн
Новости Видео Убийство Гандзюк
6 436 31

Под Офисом Президента проходит акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. ВИДЕО

Активисты требуют, чтобы президент Владимир Зеленский ответил за "слив" дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.


Видео: Олег Богачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передавать дело в таком виде в суд - это преступление, - отец Гандзюк

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога. Позже он не смог оспорить в апелляции продление ареста и останется под стражей как минимум до 4 июня.

Также смотрите: СБУ и ОГП спешно завершили расследование дела Гандзюк. Его низкое качество повлияет на приговор суда, - Маси Найем. ФОТО

В конце февраля Павловскому объявили еще одно подозрение, которое касается незаконного завладения транспортными средствами около 5 млн гривен в составе организованной преступной группы.

27 апреля Офис Генпрокурора объявил, что Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве ОГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) Богачук Олег (1462) Гандзюк Екатерина (549) Офис Президента (1803) Офис Генпрокурора (2498)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Бумеранг - штука сурйозна! А як репетував на стадіоні, як репетував! Тепер най отримує "відкат"... по самі гланди!
показать весь комментарий
27.04.2020 19:32 Ответить
+14
Под Офисом Президента проходит акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк - Цензор.НЕТ 6931
показать весь комментарий
27.04.2020 19:41 Ответить
+11
Под Офисом Президента проходит акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк - Цензор.НЕТ 141
показать весь комментарий
27.04.2020 19:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бумеранг - штука сурйозна! А як репетував на стадіоні, як репетував! Тепер най отримує "відкат"... по самі гланди!
показать весь комментарий
27.04.2020 19:32 Ответить
Журналістів більше чим активістів
показать весь комментарий
27.04.2020 19:33 Ответить
Под Офисом Президента проходит акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк - Цензор.НЕТ 141
показать весь комментарий
27.04.2020 19:34 Ответить
Ну а третий - симбиоз первых двух.
показать весь комментарий
27.04.2020 21:21 Ответить
А за ого голосували ці активісти?
показать весь комментарий
27.04.2020 19:35 Ответить
Вопрос "Чей Крым?" уже не в моде.
Сегодня в моде вопрос "За кого голосував?"
показать весь комментарий
27.04.2020 19:38 Ответить
Питання "чий Крим?" більше до вас, аніж до активістів.
показать весь комментарий
27.04.2020 19:43 Ответить
Так за кого голосували?
показать весь комментарий
27.04.2020 19:50 Ответить
За апостола Петра, разве не очевидно?
показать весь комментарий
27.04.2020 21:29 Ответить
У Луганского есть ролик, когда он в какой-то рулетке, искал избирателей Зелемойского. Когда он нашел, то один избиратель сказал, что голосовал, чтобы разрешили ему на мотоцикле ездить со скоростью 120 км/ч, Луганский и так и этот, но, похоже, это не было шуткой или сарказмом, а ещё там были смарфоноголовые, которые сказали, как там Задорнов говорил: А теперь - внимание! Он за народ, потому, что.................................. называются - Слуги Народа...
показать весь комментарий
27.04.2020 19:42 Ответить
Ты, главное, больше порошенковских пропагандонов смотри. Можешь еще Киселевым, Шарием и Соловьевым закусить
показать весь комментарий
27.04.2020 21:30 Ответить
Под Офисом Президента проходит акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк - Цензор.НЕТ 6931
показать весь комментарий
27.04.2020 19:41 Ответить
и Мендель вот с этим спит???
показать весь комментарий
27.04.2020 21:14 Ответить
Какое дело до этого кацапской падали?😂🌷
показать весь комментарий
27.04.2020 19:49 Ответить
как то мутно все, а в чем они увидели слив? что то я недопонимаю
показать весь комментарий
27.04.2020 19:53 Ответить
Да нах получили что хотели чего жаловаться наслаждайтесь
показать весь комментарий
27.04.2020 20:05 Ответить
А в чём "слив"? Может, кто-то объяснит? По-моему, этим "активистам" раздали рашеновскую пайку. После таких "протестов" даже следить за делом не хочется, ибо олигархичекая наволоч использует его в своих интересах. Или боитесь, что "рехформированные" Пецей суды признают организаторов "не виновными"? Ну так поезжайте в Козин со своими "протестами"! Бредятина редкостная.

Журналистов больше, чем "протестующих". Пеця перешёл в режим жёсткой экономии.
показать весь комментарий
27.04.2020 20:06 Ответить
ти - дебіл 100%?
показать весь комментарий
27.04.2020 20:52 Ответить
не. ты. без вопросительного знака.
показать весь комментарий
27.04.2020 21:09 Ответить
дебіл зебільний, ти би хоч фотки подивився б... там, беніні та сабаківські тітушки...
показать весь комментарий
27.04.2020 22:26 Ответить
ЗнЛю и его банду ждет ростов
показать весь комментарий
27.04.2020 20:14 Ответить
Пртестуют против *слива*. А именно? Сами не знают.
показать весь комментарий
27.04.2020 20:42 Ответить
написаны четко ДВЕ ФАМИЛИИ - Гордеев и Рищук. О которых следствие умалчивает. Очевидно дело в них.
показать весь комментарий
27.04.2020 21:10 Ответить
Та Вы шо? Зато есть Мангер! Про которого вся эта толпа верещала примерно год назад! Не забывая при этом обливать помоями Тимошенко. Теперь ещё какие-то два нарисовались? Ну просто "всё не так"! Возможно, по этим двум у следствия нет/не хватает доказательств. Может, их "протестующие" подкинут? Не?
показать весь комментарий
27.04.2020 21:14 Ответить
Им так сказали протестовать. Рошенки раздали и вперде!
показать весь комментарий
27.04.2020 21:11 Ответить
а кто это сдееелал, ай-яй-яй - получите и распишитесь
показать весь комментарий
27.04.2020 21:15 Ответить
В Украине правосудия нету! А когда правосудия нету, тогда народ берет правосудие в свои руки и устраивает Суд Линча!
показать весь комментарий
27.04.2020 21:51 Ответить
 
 