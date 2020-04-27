Под Офисом Президента проходит акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. ВИДЕО
Активисты требуют, чтобы президент Владимир Зеленский ответил за "слив" дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.
21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога. Позже он не смог оспорить в апелляции продление ареста и останется под стражей как минимум до 4 июня.
В конце февраля Павловскому объявили еще одно подозрение, которое касается незаконного завладения транспортными средствами около 5 млн гривен в составе организованной преступной группы.
27 апреля Офис Генпрокурора объявил, что Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве ОГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.
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