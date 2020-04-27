Украинца, которого разыскивали за разбой и похищение людей, задержали в Барселоне. ВИДЕО

Полиция Испании задержала гражданина Украины, который находился в международном розыске за разбой и похищение людей.

Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на пресс-службу полиции Испании.

"Задержание произошло во время полицейской облавы в городе, где он был обнаружен. После обыска полиция обнаружила у него рюкзак с пневматическим пистолетом", — сообщили в полиции.

По данным ТСН, в феврале 2016 год украинец вместе с 10 другими злоумышленниками участвовал в похищении ведущей одного из телеканалов. Из-за этого он был объявлен в международный розыск. Он также причастен к погрому в спортивном клубе, в ходе которого пострадали два человека.

В Украине мужчину обвиняют в вымогательстве, вандализме, угоне автомобилей и похищении людей.

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