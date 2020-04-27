РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7210 посетителей онлайн
Новости Видео
7 603 24

Украинца, которого разыскивали за разбой и похищение людей, задержали в Барселоне. ВИДЕО

Полиция Испании задержала гражданина Украины, который находился в международном розыске за разбой и похищение людей.

Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на пресс-службу полиции Испании.

"Задержание произошло во время полицейской облавы в городе, где он был обнаружен. После обыска полиция обнаружила у него рюкзак с пневматическим пистолетом", — сообщили в полиции.

По данным ТСН, в феврале 2016 год украинец вместе с 10 другими злоумышленниками участвовал в похищении ведущей одного из телеканалов. Из-за этого он был объявлен в международный розыск. Он также причастен к погрому в спортивном клубе, в ходе которого пострадали два человека.

В Украине мужчину обвиняют в вымогательстве, вандализме, угоне автомобилей и похищении людей.

Читайте также: "Ти не бикуй, бл#дь! Чого ти вий#буєшся?!" - замглавы КГГА Слончак во время задержания за нападение на полицейского. ВИДЕО

🎥 Detenido en #Barcelona un fugitivo ucraniano reclamado por las autoridades de su país. Participó en el secuestro de un presentador de televisión.
Otro prófugo reclamado por un juzgado de Burdeos ha sido también arrestado en la localidad malagueña de #Estepona pic.twitter.com/rXIyWri8Ll

— Policía Nacional (@policia) April 27, 2020

Автор: 

задержание (6690) Испания (878) украинцы (3874)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Де Масюська? Терміново викликайте Масюську, хай забирає кадра на роботу!
показать весь комментарий
27.04.2020 21:40 Ответить
+3
ох и фраера опустили)))
его специально телки на камеру вядут?))
показать весь комментарий
27.04.2020 21:17 Ответить
+2
Вони би так терористів затримували.А це якась показуха.
показать весь комментарий
27.04.2020 21:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ох и фраера опустили)))
его специально телки на камеру вядут?))
показать весь комментарий
27.04.2020 21:17 Ответить
Вони би так терористів затримували.А це якась показуха.
показать весь комментарий
27.04.2020 21:24 Ответить
Яка показуха ? Жінок полісменів в Іспаніі немеряно , і вони його не затримували а прийняли в же браслетах від коллег
показать весь комментарий
27.04.2020 21:36 Ответить
https://censor.net/user/390467 В нас також їх багато.В нас також таку саму показуху роблять.Це виглядає недолуго.
показать весь комментарий
27.04.2020 21:38 Ответить
Справа в тим що там на Заході показуха нах нікому не потрібна ,там інший менталітет
показать весь комментарий
27.04.2020 21:45 Ответить
https://censor.net/user/390467 Там показухи і пустомельства не менше,ніж у нас.Тому що там зараз ліваки керують.а вони ********** струс повітря,на рівному місці.
показать весь комментарий
27.04.2020 21:48 Ответить
Не знаю , за пів життя що тут жию жодного разу не бачив а ні понтів ані показух від поліціі
показать весь комментарий
27.04.2020 21:51 Ответить
https://censor.net/user/390467 У вас коли терорист зарізав німця,то завжди маніпулюють і ніколи не кажуть,хто це зробив.А от мітингувальників проти карантину,показово затримували.Це все лівацько-комуністична маячня.
показать весь комментарий
27.04.2020 22:30 Ответить
Точно так затримували й нациків і футбольних фанатів і тд , ім нема різниці кого затримувати
показать весь комментарий
27.04.2020 22:37 Ответить
https://censor.net/user/390467 Але не терористів і дикунів.Ліваки їм ******* зади лизати.
показать весь комментарий
27.04.2020 22:43 Ответить
да-да, весь мир похож на украину и живут все так же, иди спать уже
показать весь комментарий
27.04.2020 23:25 Ответить
https://censor.net/user/146683 На Україну світ більше схожий,ніж на Африку.У всіх країнах є корупція наприклад,а в багатьох дуже подібна на українську.Йди ти в свою дупу,з якої ти тут вилізло і скавчиш.
показать весь комментарий
27.04.2020 23:29 Ответить
я же говорю, все живут так же как вы, даже хуже, попей брому и иди спать болезный
показать весь комментарий
27.04.2020 23:30 Ответить
https://censor.net/user/146683 Хтось гірше,а хтось краще.Це вже історично і політично так склалося.Але корупція є у всіх.В тій же Італії,вона не менше.А ти попий боярки,ви на Московії це любите.
показать весь комментарий
27.04.2020 23:32 Ответить
та не, все так же как в Украине, только хуже, коррупция жирнее, полицаи показушнее ну и т.д., прими брому таки, успокойся
показать весь комментарий
28.04.2020 00:03 Ответить
В Іспанії немає корупції, не рівняй з Італією. Це як небо і земля.
показать весь комментарий
28.04.2020 07:37 Ответить
https://censor.net/user/451931 Немає,це смішно.Можливо трохи менша ніж в Італії.але все одно є.
показать весь комментарий
28.04.2020 12:25 Ответить
https://censor.net/user/390467 Правильно казати,полісвумен.
показать весь комментарий
27.04.2020 21:39 Ответить
Соррі , ай єм нот янкі !)
показать весь комментарий
27.04.2020 21:44 Ответить
https://censor.net/user/390467 Ти що білий пригноблювач?
показать весь комментарий
27.04.2020 21:45 Ответить
Тсс нікому не розказуй!)
показать весь комментарий
27.04.2020 21:47 Ответить
Де Масюська? Терміново викликайте Масюську, хай забирає кадра на роботу!
показать весь комментарий
27.04.2020 21:40 Ответить
Але клієнт у медичній масці. Якби він був без маски, йому б ще й штраф припаяли, - за порушення карантинних обмежень. )))
показать весь комментарий
27.04.2020 22:55 Ответить
Так может это чей то побратим или ветеран (какой войны - у нас она разве закончилась, что бы были толпы ветеранов ??) - и его срочно нужно отпустить?
показать весь комментарий
27.04.2020 23:36 Ответить
 
 