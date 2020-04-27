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В Украине создали неигровое кино об аварии на ЧАЭС, основанное на недавно рассекреченных архивах КГБ. ТРЕЙЛЕР

На 34-годовщину аварии на ЧАЭС представлен трейлер украинского фильма "Артефакт Чернобыля", основанного на недавно рассекреченных архивах КГБ и культурных проектах, которые переосмысливают трагедию прошлого украинской нации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили организаторы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наверное, это монтаж, эти детские крики", - директор харьковского Дома ребенка №3 Скульская о съемках фильма "Дау"

Съемки проходили в Украине и США, саундтрек к ленте написан с участием известного битбоксера DUB FX. Во время съемок фильма создан мурал на ЧАЭС, установлен рекорд Украины с самой большой диджитал-скульптурой "Чернобыльское сияние" и проведено исследование КМИС, что украинцы знают о Чернобыльской аварии.

Результаты последнего показывают, что 60% - не знают дату аварии на ЧАЭС, 92% - не знают норм радиации сегодня, 47% - до сих пор верят советским фейкам о Чернобыле.

Во время борьбы с пожарами в зоне отчуждения режиссер и продюсер Валерий Коршунов, стал соорганизатором и координатором Волонтерского штаба при Общественном совете ГАЗО, который обеспечивает спасателей необходимым.

Фильм "Артефакт Чернобыля" снят при поддержке Украинского культурного фонда, Министерства культуры и информационной политики, Министерства энергетики и защиты окружающей среды, Отраслевого государственного архива СБУ, Национального музея Чернобыля, Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, МОО "Центр Припять.ком".

Также читайте: Минэкоэнерго представит план развития Чернобыльской зоны, - Буславец

Автор: 

кино (1536) ЧАЭС (569) Чернобыль (513) УКФ (24) Госагентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС (23)


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Топ комментарии
+4
из первых уст, Голота
- старший оператор ЦЗ, на ЧАЭс с 1978 года, на ликвидации аварии с мая 1986 по август 1991 года.

"Практически авария была сотворена рукотворно и под руководством зам главного инженера по новым блокам Дятловым... Достаточно погуглить о Дятлове и все станет ясно. Я был на суде в Чернобыле, когда судили Дятлова, Брюханова и других, которые попали под раздачу. Эта ****, Дятлов, пытался все свалить на положительную реактивность реактора РБМК(кто в теме, тот знает), а когда ему задали вопрос: а зачем он приказал отключить САОР( вручную закрывали задвижки подачи воды в ТК активной зоны!!!!!), он начал мямлить, что он такого приказа не отдавал, хотя все разговоры на БЩ пишутся на магнитофон, что ему и было пред"явлено. А когда ему задали вопрос: зачем он отстранил от управления реактором СИУРа(действующий СИУР отказался поднимать мощность после аварийной остановки реактора) и назначил, с матюками, дублера СИУРа Топтунова поднимать мощность реактора после АЗ-5(йодная яма, кто в теме тот знает), он опять же начал жевать тему, сс****, о положительной реактивности реактора РБМК.
https://censor.net.ua/comments/locate/3102045/019215da-d5ae-7065-a9db-4281a2e94311

На выбеге турбогенератор собирались испытывать в ночь с 24 на 25 апреля(ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ останов реактора, турбогенератор продолжает вращатся, ибо инерция, и отбор энергии на аварийные нужды, в этом и заключались "электротехнические испытания") , но, НО!, позвонил диспетчер Киевэнерго и попросил не выводить блок в ремонт, так как у них произошел аварийный останов турбины на ТЭЦ. И ******* Дятлов, не побоюсь этого слова(имею право), решает(без согласования с высшим руководством) продолжать эксплуатировать реактор 4 блока на мощности, менее разрешенной по регламенту и инструкции по эксплуатации реактора, в ТЕЧЕНИИ СУТОК, ***!!! Естественно произошло аварийное отключение реактора(систему СКАЛА делали профессионалы). И этот придурок Дятлов, дает указание поднимать мощность(притом что реактор находится уже в "йодной яме! и поднимать мощность категорически нельзя). А так как ему мешает поднимать мощность САОР(система аварийного охлаждения реактора) он приказывает отключить САОР вручную!!! Плюс к этому он отстраняет от управления действующего СИУРА и назначает дублера поднимать мощность реактора. Ну и имеем шо маем
Дублер СИУРа Леня Топтунов, царство небесное тебе Леопольд, по приказу *******а дятлова бегал в ЦЗ-4, выяснить состояние реактора, ***!!! По рассказам очевидцев, он с товарищем видели свечение Черенкова-Вавилова(т.е. ионизацию воздуха радиацией). После того как вернулись на блочный щит им стало плохо, они потеряли сознание и их увезли в Киев.*
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27.04.2020 22:47 Ответить
+3
знову у кацапів пердаки полихнуть!
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27.04.2020 21:27 Ответить
+2
Так причини давно відомі.Це недосконалий реактор і тупість совкового керівництва.Після цього типу реакторів пішли набагато надійніші.
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27.04.2020 21:36 Ответить
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знову у кацапів пердаки полихнуть!
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27.04.2020 21:27 Ответить
лыйтинанту бакланову доступны гэбэшные архивы ?
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27.04.2020 21:29 Ответить
Так причини давно відомі.Це недосконалий реактор і тупість совкового керівництва.Після цього типу реакторів пішли набагато надійніші.
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27.04.2020 21:36 Ответить
А про Чернобыль 2020 года снять кино могут? А про ядерный могильник и заброшенный ядерный завод в Каменском в Днепропетровской области кино снимут? Чернобыль 1986 года это не такая страшная проблема уже. Если бы не загрязненная химией из реактора земля, то по фонам там уже можно было бы жить.
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27.04.2020 21:42 Ответить
https://censor.net/user/468071 Можна би було.Якби не ця зараза.То і людей би мало померло.
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27.04.2020 21:44 Ответить
а цапня все ядерними могильниками б3дить))) в Криму вже розібрали?
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28.04.2020 00:36 Ответить
покоління людей скалічила твоя "не такая уж праблєма"
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28.04.2020 00:37 Ответить
Да показали уже ТНТ
В Украине создали неигровое кино об аварии на ЧАЭС, основанное на недавно рассекреченных архивах КГБ - Цензор.НЕТ 1669
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27.04.2020 21:40 Ответить
А когда рассекретят архивы СБУ? Тоже лет через 30?
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27.04.2020 21:54 Ответить
Мало знаємо, мало чим цікавимось. А знати не завадило б... https://ictv.ua/ru/videos/hto-naspravdi-organizuvav-avariyu-na-chaes-sekretnyj-front-28-09/ Кто на самом деле организовал аварию на ЧАЭС - Секретный фронт, 27.12.2017
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27.04.2020 22:12 Ответить
https://censor.net/user/418572 Цей секретний фронт подібний до маячні з московитського рен-тв.
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27.04.2020 22:52 Ответить
Виходить, по вашому дуже хитра логіка. РФ - спадкоємець злочинів совєтів, тобто спадкоємець і злочину в Чорнобилі. А хто ж ті, хто викрив цей злочин. По вашому ніякого злочину не було, це маячня московитського рен-тв проти самого себе?
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28.04.2020 10:24 Ответить
https://censor.net/user/418572 Цей секретний фронт маячню несе,тим самим людям пудрить мізки.Все одно ж з цього нічого не буде.
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28.04.2020 12:24 Ответить
Хто захоче, той подивиться і зробить свої власні висновки.
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28.04.2020 13:49 Ответить
https://censor.net/user/418572 Для того і існують такі програми.щоб люди робили неправильні висновки.
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28.04.2020 13:54 Ответить
Розмова безпредметна, ні про що.
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28.04.2020 14:06 Ответить
https://censor.net/user/418572 Ну що я можу зробити.якщо ви вірите в брехню?
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28.04.2020 14:30 Ответить
Читал я эти "рассекреченные архивы КГБ" про Чернобыль. Чистый совок - сплатни, пересказ рассказов стукачей и парторганизации, куча грязного белья но ничего по теме.
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27.04.2020 22:26 Ответить
47% - до сих пор верят советским фейкам...
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27.04.2020 22:28 Ответить
Вероятно, ресь об этих материалах:

Документы ЧАЭС: Чернобыльская авария Причины, хроника событий, выводы
...Мало известно, что сразу после Чернобыльской аварии для выяснения её причин работала шестая следственная группа, образованная «компетентными органами». Не привлекая к своей работе большого общественного внимания, она провела своё самостоятельное расследование обстоятельств и причин Чернобыльской аварии, опираясь на свои уникальные информационные возможности. По свежим следам в течение первых пяти дней были опрошены и проведены допросы 48 человек, а также сделаны фотокопии многих аварийных документов. ...
Однако с этими выводами, шедшими под грифом «совершенно секретно», был ознакомлен очень узкий круг лиц. Лишь недавно СБУ решило рассекретить часть своих чернобыльских материалов, хранившихся в архивах. ...
Оказалось, что предварительные выводы были сделаны уже к 4-му мая
1986 г., а окончательные к 11 мая того же года. Для краткости приведём только две цитаты из этих уникальных документов
«…общей причиной аварии явилась низкая культура работников АЭС. Речь идёт не о квалификации, а о культуре работы, внутренней дисциплине и чувстве ответственности» (документ №29 от 7 мая 1986 г). «Взрыв произошёл вследствие ряда грубых нарушений правил работы, технологии и несоблюдения режима безопасности при работе реактора 4-го блока АЭС» (документ №31 от 11 мая 1986 г).
Как видно, их вывод практически полностью совпадает с выводами этой статьи. Но есть «небольшая» разница. В Национальной академии наук Украины к ним пришли только через 15 лет после аварии, образно выражаясь, сквозь густой туман дезинформации со стороны заинтересованных лиц. А «компетентные органы» истинные причины Чернобыльской аварии окончательно установили всего за две недели.
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27.04.2020 22:36 Ответить
Чернобыльская авария
Причины, хроника событий, выводы
Борис Горбачёв

1. Причины
...в ночь на 26 апреля 1986 г. персонал 4-го блока ЧАЭС в процессе подготовки и проведения электротехнических испытаний 6 раз грубо нарушил Регламент, т.е. правила безопасной эксплуатации реактора. Причём в шестой раз так грубо, что грубее и не бывает - вывел из его активной зоны не менее 204 управляющих стержней из 211 штатных, т.е. более 96%. В то время, как Регламент требовал от них: «При снижении оперативного запаса реактивности до 15 стержней реактор должен быть немедленно заглушен» . А до этого они преднамеренно отключили почти все средства аварийной защиты. Тогда, как Регламент требовал от них: «11.1.8. Во всех случаях запрещается вмешиваться в работу защиты, автоматики и блокировок,кроме случаев их неисправности…». В результате этих действий реактор попал в неуправляемое состояние, и в какой-то момент в нём началась неуправляемая цепная реакция, которая закончилась тепловым взрывом реактора. В также отмечались «небрежность в управлении реакторной установкой», недостаточное понимание «персоналом особенностей протекания технологических процессов в ядерном реакторе» и потерю персоналом «чувства опасности».
...
http://n-t.ru/tp/ie/ca.htm
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27.04.2020 22:38 Ответить
Тут є багато цікавих матеріалів. Сайт (вже некерований) "блимкає", доступний не з усіх мереж уанету. http://accidont.ru/
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27.04.2020 22:51 Ответить
Можливо, подивлюсь. Загалом же, у кожного своя "правда"...
Як на мене, вказана вище стаття
http://n-t.ru/tp/ie/ca.htm
- найбільш близька до істини. Саме обгрунтоване дослідження з тих, що мені доводилося читати. Тому, що проведене компетентими і незаангажованими людьми, у яких не було необхідності відмивати честь чийогось мундиру.
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27.04.2020 23:05 Ответить
Деякі публікації співпадають.
Мій товариш працював там у метрологічній службі (вже після аварії) і розповідав ще в ті роки таке що й досі не викладено у відкритих джерелах. А я в той час працював на ТВ і час від часу дивився незмонтовані матеріали перед тим як вони йшли до "спецхрану" чи взагалі знищувалися.
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27.04.2020 23:20 Ответить
так тут посилання саме на цей сайт
http://n-t.ru/tp/ie/ca.htm
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27.04.2020 23:13 Ответить
Саме так,
"Журнальная статья по материалам сайта http://n-t.ru/tp/ie/ck.htm "
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27.04.2020 23:17 Ответить
Авария 100%-рукорворная,если отбросить весь пафос,увы.😥
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27.04.2020 22:59 Ответить
Фактор довбойобства був дійсно вражаючим. АЛЕ: реактор був спроектований "через дупу", деякі буквально злочинні "косяки" автори приховали від експлуатантів. І побудований був через дупу (висота реакторного залу та інше). Сам експеримент був найвищим маразмом від початку. А програма його реалізації була взагалі жахливою ( в частині перекомутації і силових, і керуючих ліній). "Дзвіночки" - аварія на ленінградській аес у 1975 і на самій чаес у 1982 (83?) нічому довбойобів не навчили.
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27.04.2020 23:27 Ответить
це тому, що теоретики самі не досконало знали як воно повинно працювати, але щось таки підозрювали, бо вирішили провести експеримент не біля Пітеру чи Москви, а подалі - десь на периферії
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28.04.2020 12:54 Ответить
У 1975 році на лєнінградській АЕС трапилася "рукотворна аварія". Схожа за фізикою та порушеннями регламенту, але у менших масштабах. Всю інформацію було сувороо засекречено. Можете знайти в Інеті.
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28.04.2020 13:29 Ответить
P.S. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZzfEYUJ2ChoJ:accidont.ru/LAES75.html+&cd=4&hl=uk&ct=clnk&gl=ua ось тут (кеш ) є реконструйований опис аварії на ЛАЕС. Через довбану совкову секретність оператори ЧАЕС не знали про поведінку реактора у нештатних режимах.
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28.04.2020 13:53 Ответить
из первых уст, Голота
- старший оператор ЦЗ, на ЧАЭс с 1978 года, на ликвидации аварии с мая 1986 по август 1991 года.

"Практически авария была сотворена рукотворно и под руководством зам главного инженера по новым блокам Дятловым... Достаточно погуглить о Дятлове и все станет ясно. Я был на суде в Чернобыле, когда судили Дятлова, Брюханова и других, которые попали под раздачу. Эта ****, Дятлов, пытался все свалить на положительную реактивность реактора РБМК(кто в теме, тот знает), а когда ему задали вопрос: а зачем он приказал отключить САОР( вручную закрывали задвижки подачи воды в ТК активной зоны!!!!!), он начал мямлить, что он такого приказа не отдавал, хотя все разговоры на БЩ пишутся на магнитофон, что ему и было пред"явлено. А когда ему задали вопрос: зачем он отстранил от управления реактором СИУРа(действующий СИУР отказался поднимать мощность после аварийной остановки реактора) и назначил, с матюками, дублера СИУРа Топтунова поднимать мощность реактора после АЗ-5(йодная яма, кто в теме тот знает), он опять же начал жевать тему, сс****, о положительной реактивности реактора РБМК.
https://censor.net.ua/comments/locate/3102045/019215da-d5ae-7065-a9db-4281a2e94311

На выбеге турбогенератор собирались испытывать в ночь с 24 на 25 апреля(ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ останов реактора, турбогенератор продолжает вращатся, ибо инерция, и отбор энергии на аварийные нужды, в этом и заключались "электротехнические испытания") , но, НО!, позвонил диспетчер Киевэнерго и попросил не выводить блок в ремонт, так как у них произошел аварийный останов турбины на ТЭЦ. И ******* Дятлов, не побоюсь этого слова(имею право), решает(без согласования с высшим руководством) продолжать эксплуатировать реактор 4 блока на мощности, менее разрешенной по регламенту и инструкции по эксплуатации реактора, в ТЕЧЕНИИ СУТОК, ***!!! Естественно произошло аварийное отключение реактора(систему СКАЛА делали профессионалы). И этот придурок Дятлов, дает указание поднимать мощность(притом что реактор находится уже в "йодной яме! и поднимать мощность категорически нельзя). А так как ему мешает поднимать мощность САОР(система аварийного охлаждения реактора) он приказывает отключить САОР вручную!!! Плюс к этому он отстраняет от управления действующего СИУРА и назначает дублера поднимать мощность реактора. Ну и имеем шо маем
Дублер СИУРа Леня Топтунов, царство небесное тебе Леопольд, по приказу *******а дятлова бегал в ЦЗ-4, выяснить состояние реактора, ***!!! По рассказам очевидцев, он с товарищем видели свечение Черенкова-Вавилова(т.е. ионизацию воздуха радиацией). После того как вернулись на блочный щит им стало плохо, они потеряли сознание и их увезли в Киев.*
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27.04.2020 22:47 Ответить
наврядчи комусь вдасться переплюнути міні серіал Чорнобиль від американців. Але, подивимость.
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27.04.2020 22:50 Ответить
https://censor.net/user/82873 Ну в серіалі повно маячні.При всі неповазі до совка.Але хіба тульські шахтарі,так себе поводили? Їх поведінка була,ніби мачо з американських фільмів.Та й Дятлова показали,ніби пихатого диктатора.В реальності він навіть близько так не говорив.Там добре показано,що з людьми поробилося після опромінення і атмосфера хороша,от і все.Нічого нового не показали.Я ще давно знав,що реактор недосконалий і в совокупності з тупістю совкового керівництва,ця аварія і виникла.
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27.04.2020 23:00 Ответить
На рахунок шахтарів, згодна, є невеличкий перебір, але фільм дуже гарний. Не всі так досконало вивчали питання Чорнобилю як ви. Люди, які не в курсі, а особливо молодь, хоч матимуть уявлення якого масштабу трагедія відбулась у 86-му. Я також багато дивилась фільмів на ему Чорнобиля, але дещо нове для себе побачила в американському фільмі.
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27.04.2020 23:04 Ответить
на тему*
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27.04.2020 23:06 Ответить
https://censor.net/user/82873 Невеличкий,це абсолютна брехня.Я також ще молодий і в совці практично не жив.Є на ютубі повно очевидців тієї катастрофи.Причому відео навіть тоді знімали.Правда вони всі майже любителі совка,але докладно за все розказують.Колись навіть ходила брехлива чутка.що на пульті керування бухали.Ось канал з документальним відео:https://www.youtube.com/channel/UCKmDrGEQsLmCuoPGCvQOs8g
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27.04.2020 23:14 Ответить
я не буду з вами сперечатись. Ви можете думати так як вам подобається. В мене є своє ставлення і до фільму, і до цієї події зокрема.
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27.04.2020 23:15 Ответить
https://censor.net/user/82873 Так фільм художній,ви це розумієте?А є справжні зйомки.Я вже казав,що не виправдовую совок,а лише за правду і справедливість.А цей фільм,це все одно,що фантастика.
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27.04.2020 23:20 Ответить
це не зовсім художній фільм. І якщо ви уважно дивились цей фільм, то там використовуються і справжні кадри того часу.
Що там фантастика? Те що радянська влада приховувала і вигнала на парад радянських громадян під радіоактивне повітря?? Що люди дійсно бігали дивитись на пожежу? Що призивників відправили на тушіння реактору? Що залучили шахтарів? Що загинули майже всі, хто керував на той час тими випробуваннями? Що на 10 годин запізнились з наданням необхідної потужності електрики на момент проведення випробувань? Не несіть ахінеї, будь ласка.
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27.04.2020 23:31 Ответить
https://censor.net/user/82873 Там є кадри падіння гелікоптеру,який насправді упав через рік.Сама загальна концепція це правда.Але показано це абсолютно невірно.Потрібно дивитися документальні фільми,де говорять самі працівники і ліквідатори.А ви просто піддаєтеся емоціям.От передивіться самі документальні фільми і не один,а майже всі і тоді робіть висновки.В документалках,до речі,є різні точки зору.
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27.04.2020 23:39 Ответить
ви чіпляєтесь до дрібниць, які на загальну картину трагедії аж ніяк не впливають.
Враження таке, ніби ви захищаєте тодішню владу країни, і нападаєте на "піндосов" та їх фільм.. Нагадує ставлення до всього "піндосівського" всіх отих упоротих імперців в дірявих лаптях..
Головна теза всього фільму дуже чітко сформована і відображена в останній серії, по годинах, по хвилинах, по дії кожного співробітника, по ролі держави срср в цій трагедії. І там ніякої брехні точно немає.
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28.04.2020 00:12 Ответить
"Та й Дятлова показали,ніби пихатого диктатора.В реальності він навіть близько так не говорив"(с)
Особисто я однозначно (у поєднанні з іншими джерелами) повірю не стільки художньому фільму, а словам співробітника ЧАЄС тих часів Голоті що до Дятлова
https://censor.net/comments/locate/3191942/019214f9-9702-73bd-bd06-101f8aa01dff
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27.04.2020 23:13 Ответить
https://censor.net/user/227761 Є відео з розповідями ліквідаторів і працівників цієї станції і вони кажуть протилежне.Навіть відео документальне є на ютубі.Я сам совок не люблю,але це не значть.що я маю вірите у всілякі вкиди.
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27.04.2020 23:18 Ответить
які відео? Ви настільки наївний, що кгб допустив би збереження і взагалі запис відео матеріалів які б протирічили комуняцькій ідеології та "величі" вялікого срср-у? Ні, шановний, ті відео були записані і збережені саме в тому контексті, який був вигідний владі срср-у. По іншому і не могло бути. Якщо вже комуняки готові були принести в жертву величезну кількість радянських людей, дітей, аби приховати від світу правду, то можете не сумніватись, розголосу і істинної правди на відео вони б не допустили.
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27.04.2020 23:36 Ответить
https://censor.net/user/82873 Комуняки тоді страшно обкакались.Дещо вони приховали.Наприклад,недосконалість реактора.Але відео самої ліквідації є,за яке детально розповідається,самими ліквідаторами.Зараз їм немає чого боятися.Саме кгб спихнуло все на працівників.Вони вже зрозуміли,що таку масштабну трагедію не сховаєш.США супутниками знімали.І потрібно було якось викручуватись.
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27.04.2020 23:44 Ответить
"Саме кгб спихнуло все на працівників"(с)
Сильна заява. Якщо подивитися на перелік беззаперечних порушень регламенту, які той персонал скоїв, на виконання вказівок згори.
І чим тоді кращі офіційні висновки Дерхкомнагляду, де спихнуто усе на недосконалість реактора?...
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27.04.2020 23:57 Ответить
те, що вони "обкакались" стало зрозуміло лише через багато років. А вони діяли згідно з постулатами комуняцької ідеології, яка домінувала на територіїї всієї країни (срср) на той час. На якусь далеку перспективу їм було начхати. Не треба розмірковувати з висоти сьогодення, треба оцінювати ситуацію/дії/рішення, та і взагалі поведінку радянської влади, з позиції того часу. А на той час кгб то був молох, він не розбирав правий ти чи ні, просто перемелював і все. І все робилось типу в ім'я вялікой страни..
Це приблизно так само, як зараз діє засраха. Вважаєте засраха не в курсі що всі все знають? Що такими ж супутниками знімали і розстріл МН 17, і вторгнення на територію України?? В курсі. Та тільки засрахє начхати на те що всі знають все і бічать все, зараз же ж технології ну дуже *******, все важче приховувати якісь нестандартні події. А кацапам насрати, вони бикують (як і завжди), бо така тактика. Брехати в очі, відгавкуватись, йти наперекір всьому людству. І в срср-у була така сама тактика існування. Я за жодних обставин і жодної хвилини не повірю будь яким заявам/виправданням срср/******** росії. Бо для мене це одне й те саме, шо срср, шо сьогоднішня росія. Мати більше 20 років президента кгб-ста і перестати бути срср-ом - це утопія.
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28.04.2020 00:05 Ответить
Що ж, у кожного своя правда. Я так само можу не спиймати слова інших, як і ви - слова Голоти. Тому що це - особисті переконання конкретних людей.
Загалом же, ніяк не закликаю вас у щось вірити. Особливо - офіційним висновкам 3(трьох!) комісій Держкомнадзору ) Хіба що рекомендую ознайомитися з аргументами, викладеними Горбачовим http://n-t.ru/tp/ie/ca.htm
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27.04.2020 23:49 Ответить
https://censor.net/user/227761 Так писанина це гірше,ніж відео документалка.Колись навіть казали,що на пульті керування тоді бухали,а люди в вірять.В цій аварії винна недосконалість реактора і тупість совкового керівництва,от і все.
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27.04.2020 23:51 Ответить
Ага. Ви мене переконали.
Саме з причини недосконалості реактора, "профі", що його експлуатували впродовж "експерименту", грубо і неодноразово порушуючи регламент, "ломом" відімкнули майже усі штатні засоби аварійного захисту.
От і все(с)
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28.04.2020 00:13 Ответить
https://censor.net/user/227761 Цей реактор нестабільно працював на милих потужностях.На ленінградській станції подібні випробовування хотіли провести.Але тодішні керівництво не дало добро.От скажіть,у вас є знайомий спеціаліст по атомних станціях.Якщо є,то поговоріть з ним.Це буде найкраще.
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28.04.2020 00:32 Ответить
https://censor.net/user/227761 Ви щось чули за аварію,на Три-Майл-Айленд? Там могла би бути не менша катастрофа.
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28.04.2020 00:39 Ответить
а хіба в американському серіалі якась інша версія подій?
І не недосконалість реактора винна, а жадібність керівництва країни і нехтування безпекою того ж керівництва країни в ім'я умовної економії.
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28.04.2020 00:27 Ответить
https://censor.net/user/82873 Цей реактор нестабільно працював на малих потужностях.Хоча про це не було повідомлено.Винне керівництво і нестабільність реактора.Але не працівники станції.
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28.04.2020 00:34 Ответить
послухайте, шановний, ну мова ж не тільки про технічні характеристики роботи реактора. І навіть взагалі НЕ ПРО ЦЕ. В американському фільмі скоріше акцент виставлений на загальну поведінку та реакцію країни і деяких персонажів на таку масштабну трагедію, на людей, які реально існували, а саме - Легасова Валерія, і навіть його записи були використані у фільмі. Хай так, вам не подобаються деякі дрібниці, які на вашу думку мають бути відображені по іншому, не вистачає технічних подробиць. Але метою створення фільму було не скрупульозне вивчення/відображення ролі графітових стриженів або системи АЗ-5. Ви собі уявляєте аудиторію глядачів, яким цікава тільки хімічна чи радіологічна реакція в тих чи інших умовах експлуатації, рівень урану чи ксенону, рівень реактивності у незвичних умовах випробувань? Фільм створено для широкого загалу глядачів, для того, щоб люди могли побачити як відбувалась чи не наймасштабніша техногенна катастрофа у світі. Сподіваюсь, ви не вважаєте, що фільм націлений лише на пострадянську аудиторію? Якщо вважаєте, то розчарую вас. Англомовний фільм створювався для англомовної середи, щоб як можна більше людей побачили подробиці трагедії. І повірте, глядачам байдуже коли впав той гелікоптер, у 86-му чи 87-му році. Важливо те, що він впав.
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28.04.2020 01:05 Ответить
https://censor.net/user/82873 Цей фільм створено для любителів серіалів і не більше.Всі пункти аварії давно відомі.Є сюжети ще 86 року з телебачення США.В цьому серіалі люди не дуже ведуть себе,як совєцькі.А англомовні глядачі через такі серіали.будуть думати,що саме так.Мета цього серіалу,це хайп

''байдуже коли впав той гелікоптер, у 86-му чи 87-му році. Важливо те, що він впав''

Ні,це було зроблено,для епічності.Як і у всіх художність фільмах чи серіалах.Я совок не захищаю,він вбив більше українців,ніж нацисти.Але я повторюю,винні в аварії совкове керівництво і недосконалість реактора,який не міг працювати на малих потужностях.А цього працівники станції не знали.
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28.04.2020 01:38 Ответить
https://censor.net/user/82873 Ви чули за аварію на американській станції Три-Майл-Айленд? Там могла би бути не менша аварія.
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28.04.2020 00:37 Ответить
Телеоператори та фотокореспонденти поклали своє здоров'я та життя для того щоби зафіксувати у документальних кадрах обстановку та інтерв'ю. Потім із тих матеріалів монтували туфту, яку впарювали глядачам і читачам.
Мій колега (інженер ТВ) через власну недисциплінованість хапнув дозу. Згодом йому знадобился пересадка кісткового мозку. Його дружина, яка мала зв'язки з діяспорою, зорганізувала йому виліт до Штатів на лікування (1989). Приймаюча сторона (діяспоряни) попросили його поділитися спогадами та прояснити деякі моменти. Провів маленьку лекцію та прес-корференцію. А потім у нього "раптом" зникла пам'ять. В такому стані його не поклали до шпиталю. Своє прізвище він пригадав уже в Шеремєтьєво. І більше ні з ким, принаймні протягом 10 років, на цю тему не розмовляв. Нині живе в Києві, активіст спілки журналістів та тележурналістів-чорнобильців.
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28.04.2020 19:53 Ответить
Зачем трейлер фильма о трагедии превращать в какой-то дурацкий рейв из 90-х?
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27.04.2020 22:51 Ответить
мене також ці ряжені якось здивували (м'яко кажучи).
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27.04.2020 23:05 Ответить
А знаете , что ужасно? Что https://maxim-nm.livejournal.com/224173.html Ликвидация последствий аварии в Чернобыльской АЭС была напрасна. И те 300 000 чернобыльцев, которых послали по требованию Легасова в Чернобыль облучились зря. Взрыв был. Ядерный взрыв. И все ядерное топливо выбросилось в атмосферу. И надо было срочно эвакуировать всех и не подходить туда. И прфессор Чичерин Константин доказал это. Вот потому Легасов и наложил на себя руки, когда понял это. Он же только химик, а не создатель этой АЭС. А остальные отморозились, потому что поняли , что случилось. А он - лох , согласился.
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28.04.2020 10:07 Ответить
Слышь, приятель, ты хотя бы 10 классов закончи про ядерный взрыв, а потом сочиняй Апокалипсис!
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28.04.2020 11:22 Ответить
А подумайте головой - если бы С САМОГО НАЧАЛА ВСЕ знали про реальную радиацию - кто бы туда поехал ликвидировать, начиная с пожарных?
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28.04.2020 11:23 Ответить
 
 