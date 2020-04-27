В Украине создали неигровое кино об аварии на ЧАЭС, основанное на недавно рассекреченных архивах КГБ. ТРЕЙЛЕР

На 34-годовщину аварии на ЧАЭС представлен трейлер украинского фильма "Артефакт Чернобыля", основанного на недавно рассекреченных архивах КГБ и культурных проектах, которые переосмысливают трагедию прошлого украинской нации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили организаторы.

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Съемки проходили в Украине и США, саундтрек к ленте написан с участием известного битбоксера DUB FX. Во время съемок фильма создан мурал на ЧАЭС, установлен рекорд Украины с самой большой диджитал-скульптурой "Чернобыльское сияние" и проведено исследование КМИС, что украинцы знают о Чернобыльской аварии.

Результаты последнего показывают, что 60% - не знают дату аварии на ЧАЭС, 92% - не знают норм радиации сегодня, 47% - до сих пор верят советским фейкам о Чернобыле.

Во время борьбы с пожарами в зоне отчуждения режиссер и продюсер Валерий Коршунов, стал соорганизатором и координатором Волонтерского штаба при Общественном совете ГАЗО, который обеспечивает спасателей необходимым.

Фильм "Артефакт Чернобыля" снят при поддержке Украинского культурного фонда, Министерства культуры и информационной политики, Министерства энергетики и защиты окружающей среды, Отраслевого государственного архива СБУ, Национального музея Чернобыля, Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, МОО "Центр Припять.ком".

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