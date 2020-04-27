В Украине создали неигровое кино об аварии на ЧАЭС, основанное на недавно рассекреченных архивах КГБ. ТРЕЙЛЕР
На 34-годовщину аварии на ЧАЭС представлен трейлер украинского фильма "Артефакт Чернобыля", основанного на недавно рассекреченных архивах КГБ и культурных проектах, которые переосмысливают трагедию прошлого украинской нации.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили организаторы.
Съемки проходили в Украине и США, саундтрек к ленте написан с участием известного битбоксера DUB FX. Во время съемок фильма создан мурал на ЧАЭС, установлен рекорд Украины с самой большой диджитал-скульптурой "Чернобыльское сияние" и проведено исследование КМИС, что украинцы знают о Чернобыльской аварии.
Результаты последнего показывают, что 60% - не знают дату аварии на ЧАЭС, 92% - не знают норм радиации сегодня, 47% - до сих пор верят советским фейкам о Чернобыле.
Во время борьбы с пожарами в зоне отчуждения режиссер и продюсер Валерий Коршунов, стал соорганизатором и координатором Волонтерского штаба при Общественном совете ГАЗО, который обеспечивает спасателей необходимым.
Фильм "Артефакт Чернобыля" снят при поддержке Украинского культурного фонда, Министерства культуры и информационной политики, Министерства энергетики и защиты окружающей среды, Отраслевого государственного архива СБУ, Национального музея Чернобыля, Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, МОО "Центр Припять.ком".
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Документы ЧАЭС: Чернобыльская авария Причины, хроника событий, выводы
...Мало известно, что сразу после Чернобыльской аварии для выяснения её причин работала шестая следственная группа, образованная «компетентными органами». Не привлекая к своей работе большого общественного внимания, она провела своё самостоятельное расследование обстоятельств и причин Чернобыльской аварии, опираясь на свои уникальные информационные возможности. По свежим следам в течение первых пяти дней были опрошены и проведены допросы 48 человек, а также сделаны фотокопии многих аварийных документов. ...
Однако с этими выводами, шедшими под грифом «совершенно секретно», был ознакомлен очень узкий круг лиц. Лишь недавно СБУ решило рассекретить часть своих чернобыльских материалов, хранившихся в архивах. ...
Оказалось, что предварительные выводы были сделаны уже к 4-му мая
1986 г., а окончательные к 11 мая того же года. Для краткости приведём только две цитаты из этих уникальных документов
«…общей причиной аварии явилась низкая культура работников АЭС. Речь идёт не о квалификации, а о культуре работы, внутренней дисциплине и чувстве ответственности» (документ №29 от 7 мая 1986 г). «Взрыв произошёл вследствие ряда грубых нарушений правил работы, технологии и несоблюдения режима безопасности при работе реактора 4-го блока АЭС» (документ №31 от 11 мая 1986 г).
Как видно, их вывод практически полностью совпадает с выводами этой статьи. Но есть «небольшая» разница. В Национальной академии наук Украины к ним пришли только через 15 лет после аварии, образно выражаясь, сквозь густой туман дезинформации со стороны заинтересованных лиц. А «компетентные органы» истинные причины Чернобыльской аварии окончательно установили всего за две недели.
Причины, хроника событий, выводы
Борис Горбачёв
1. Причины
...в ночь на 26 апреля 1986 г. персонал 4-го блока ЧАЭС в процессе подготовки и проведения электротехнических испытаний 6 раз грубо нарушил Регламент, т.е. правила безопасной эксплуатации реактора. Причём в шестой раз так грубо, что грубее и не бывает - вывел из его активной зоны не менее 204 управляющих стержней из 211 штатных, т.е. более 96%. В то время, как Регламент требовал от них: «При снижении оперативного запаса реактивности до 15 стержней реактор должен быть немедленно заглушен» . А до этого они преднамеренно отключили почти все средства аварийной защиты. Тогда, как Регламент требовал от них: «11.1.8. Во всех случаях запрещается вмешиваться в работу защиты, автоматики и блокировок,кроме случаев их неисправности…». В результате этих действий реактор попал в неуправляемое состояние, и в какой-то момент в нём началась неуправляемая цепная реакция, которая закончилась тепловым взрывом реактора. В также отмечались «небрежность в управлении реакторной установкой», недостаточное понимание «персоналом особенностей протекания технологических процессов в ядерном реакторе» и потерю персоналом «чувства опасности».
...
http://n-t.ru/tp/ie/ca.htm
Як на мене, вказана вище стаття
http://n-t.ru/tp/ie/ca.htm
- найбільш близька до істини. Саме обгрунтоване дослідження з тих, що мені доводилося читати. Тому, що проведене компетентими і незаангажованими людьми, у яких не було необхідності відмивати честь чийогось мундиру.
Мій товариш працював там у метрологічній службі (вже після аварії) і розповідав ще в ті роки таке що й досі не викладено у відкритих джерелах. А я в той час працював на ТВ і час від часу дивився незмонтовані матеріали перед тим як вони йшли до "спецхрану" чи взагалі знищувалися.
http://n-t.ru/tp/ie/ca.htm
"Журнальная статья по материалам сайта http://n-t.ru/tp/ie/ck.htm "
- старший оператор ЦЗ, на ЧАЭс с 1978 года, на ликвидации аварии с мая 1986 по август 1991 года.
"Практически авария была сотворена рукотворно и под руководством зам главного инженера по новым блокам Дятловым... Достаточно погуглить о Дятлове и все станет ясно. Я был на суде в Чернобыле, когда судили Дятлова, Брюханова и других, которые попали под раздачу. Эта ****, Дятлов, пытался все свалить на положительную реактивность реактора РБМК(кто в теме, тот знает), а когда ему задали вопрос: а зачем он приказал отключить САОР( вручную закрывали задвижки подачи воды в ТК активной зоны!!!!!), он начал мямлить, что он такого приказа не отдавал, хотя все разговоры на БЩ пишутся на магнитофон, что ему и было пред"явлено. А когда ему задали вопрос: зачем он отстранил от управления реактором СИУРа(действующий СИУР отказался поднимать мощность после аварийной остановки реактора) и назначил, с матюками, дублера СИУРа Топтунова поднимать мощность реактора после АЗ-5(йодная яма, кто в теме тот знает), он опять же начал жевать тему, сс****, о положительной реактивности реактора РБМК.
https://censor.net.ua/comments/locate/3102045/019215da-d5ae-7065-a9db-4281a2e94311
На выбеге турбогенератор собирались испытывать в ночь с 24 на 25 апреля(ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ останов реактора, турбогенератор продолжает вращатся, ибо инерция, и отбор энергии на аварийные нужды, в этом и заключались "электротехнические испытания") , но, НО!, позвонил диспетчер Киевэнерго и попросил не выводить блок в ремонт, так как у них произошел аварийный останов турбины на ТЭЦ. И ******* Дятлов, не побоюсь этого слова(имею право), решает(без согласования с высшим руководством) продолжать эксплуатировать реактор 4 блока на мощности, менее разрешенной по регламенту и инструкции по эксплуатации реактора, в ТЕЧЕНИИ СУТОК, ***!!! Естественно произошло аварийное отключение реактора(систему СКАЛА делали профессионалы). И этот придурок Дятлов, дает указание поднимать мощность(притом что реактор находится уже в "йодной яме! и поднимать мощность категорически нельзя). А так как ему мешает поднимать мощность САОР(система аварийного охлаждения реактора) он приказывает отключить САОР вручную!!! Плюс к этому он отстраняет от управления действующего СИУРА и назначает дублера поднимать мощность реактора. Ну и имеем шо маем
Дублер СИУРа Леня Топтунов, царство небесное тебе Леопольд, по приказу *******а дятлова бегал в ЦЗ-4, выяснить состояние реактора, ***!!! По рассказам очевидцев, он с товарищем видели свечение Черенкова-Вавилова(т.е. ионизацию воздуха радиацией). После того как вернулись на блочный щит им стало плохо, они потеряли сознание и их увезли в Киев.*
Що там фантастика? Те що радянська влада приховувала і вигнала на парад радянських громадян під радіоактивне повітря?? Що люди дійсно бігали дивитись на пожежу? Що призивників відправили на тушіння реактору? Що залучили шахтарів? Що загинули майже всі, хто керував на той час тими випробуваннями? Що на 10 годин запізнились з наданням необхідної потужності електрики на момент проведення випробувань? Не несіть ахінеї, будь ласка.
Враження таке, ніби ви захищаєте тодішню владу країни, і нападаєте на "піндосов" та їх фільм.. Нагадує ставлення до всього "піндосівського" всіх отих упоротих імперців в дірявих лаптях..
Головна теза всього фільму дуже чітко сформована і відображена в останній серії, по годинах, по хвилинах, по дії кожного співробітника, по ролі держави срср в цій трагедії. І там ніякої брехні точно немає.
Особисто я однозначно (у поєднанні з іншими джерелами) повірю не стільки художньому фільму, а словам співробітника ЧАЄС тих часів Голоті що до Дятлова
https://censor.net/comments/locate/3191942/019214f9-9702-73bd-bd06-101f8aa01dff
Сильна заява. Якщо подивитися на перелік беззаперечних порушень регламенту, які той персонал скоїв, на виконання вказівок згори.
І чим тоді кращі офіційні висновки Дерхкомнагляду, де спихнуто усе на недосконалість реактора?...
Це приблизно так само, як зараз діє засраха. Вважаєте засраха не в курсі що всі все знають? Що такими ж супутниками знімали і розстріл МН 17, і вторгнення на територію України?? В курсі. Та тільки засрахє начхати на те що всі знають все і бічать все, зараз же ж технології ну дуже *******, все важче приховувати якісь нестандартні події. А кацапам насрати, вони бикують (як і завжди), бо така тактика. Брехати в очі, відгавкуватись, йти наперекір всьому людству. І в срср-у була така сама тактика існування. Я за жодних обставин і жодної хвилини не повірю будь яким заявам/виправданням срср/******** росії. Бо для мене це одне й те саме, шо срср, шо сьогоднішня росія. Мати більше 20 років президента кгб-ста і перестати бути срср-ом - це утопія.
Загалом же, ніяк не закликаю вас у щось вірити. Особливо - офіційним висновкам 3(трьох!) комісій Держкомнадзору ) Хіба що рекомендую ознайомитися з аргументами, викладеними Горбачовим http://n-t.ru/tp/ie/ca.htm
Саме з причини недосконалості реактора, "профі", що його експлуатували впродовж "експерименту", грубо і неодноразово порушуючи регламент, "ломом" відімкнули майже усі штатні засоби аварійного захисту.
От і все(с)
І не недосконалість реактора винна, а жадібність керівництва країни і нехтування безпекою того ж керівництва країни в ім'я умовної економії.
''байдуже коли впав той гелікоптер, у 86-му чи 87-му році. Важливо те, що він впав''
Ні,це було зроблено,для епічності.Як і у всіх художність фільмах чи серіалах.Я совок не захищаю,він вбив більше українців,ніж нацисти.Але я повторюю,винні в аварії совкове керівництво і недосконалість реактора,який не міг працювати на малих потужностях.А цього працівники станції не знали.
Мій колега (інженер ТВ) через власну недисциплінованість хапнув дозу. Згодом йому знадобился пересадка кісткового мозку. Його дружина, яка мала зв'язки з діяспорою, зорганізувала йому виліт до Штатів на лікування (1989). Приймаюча сторона (діяспоряни) попросили його поділитися спогадами та прояснити деякі моменти. Провів маленьку лекцію та прес-корференцію. А потім у нього "раптом" зникла пам'ять. В такому стані його не поклали до шпиталю. Своє прізвище він пригадав уже в Шеремєтьєво. І більше ні з ким, принаймні протягом 10 років, на цю тему не розмовляв. Нині живе в Києві, активіст спілки журналістів та тележурналістів-чорнобильців.