В Украине введут единую систему определения зарплат для госслужащих, премий в 400% не будет, - министр Кабмина Немчинов. ВИДЕО
Разработан поэтапный план введения единой системы определения должностных окладов и надбавок для государственных служащих.
Об этом рассказал в видеокомментарии министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.
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Он подчеркнул, что зарплаты госслужащих должны быть достойным, но они вызывают очень большие вопросы у рядовых граждан.
"Поэтому предполагается реформа системы оплаты труда, которая позволит максимальную сумму заложить в должностной оклад, а это может быть 70%, 80%, как мы договоримся, как проголосуем, как мы решим экспертной средой, а уже часть от 20 до 30% будут определить конкретные задачи, которые выполняет тот или другой государственный служащий на своем месте", - пояснил Немчинов.
Министр отметил, что сейчас у многих госслужащих, особенно в центральных органах исполнительной власти, есть специальный статус, зарплаты, которые по мнению многих, являются достаточно большими, зато должностные оклады - маленькие и премии в 300-400% выглядят "просто космическими".
"Разработан поэтапный план, который позволит ввести единую систему определения должностных окладов, а также задач, которые будут влиять на премиальную часть, на часть надбавки за выполнение тех или иных функций", - отметил чиновник.
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А что там на подобные высказывания Станиславский говаривал?
Тебе напомнить, что пэтя кондитер не выполнил ни одного своего предвыборного обещания?
Что твой Бубочка сделал как Верховный главнокомандующий, кроме как назвал Томос термосом?
Не хочешь ещё раз в Конституцию Украины заглянуть и сказать - Что сделал Бубочка как президент?
И что твой кондитер сделал, кроме как набить свои карманы и разделить Украину на соевое говно и на сопли?
Вибачайте, але знову... "Я ж писав"... кілька разів що в Україні має бути встановлена шкала 1:10... Президент і Голова Парламенту отримує 10 мінімальних зарплат Прем'єр, Голова НБУ, Голова Верховного суду - 9 мінімальних... і т.д. І тоді, коли підніматиметься мінімалка, автоматично і всім чинушам перерахується.... Хочете більше заробляти - піднімайте мінімалку для пересічних...
Рік пройшов і лише тепер вони надумали поетапно піднімати з/п чинушам, але знову "по-своєму" - без прив'язки до мінімалки... = скрита форма ГЕНОЦИДУ!
Вспомните скандал с первым составом НАПК, которые себе мега-премии выписывали по 700 тысяч "за работу", которой нихрена не делали.
С другой стороны - у многих чиновников очень низкие зарплаты и премиями их вытягивали на приемлемый уровень - вот об этом он и сказал.
А еще урезание премий по 30% позволить убрать предпенсионную спекуляцию госслужащих, когда им, если в хороших отношениях с начальством, в последний месяц работы перед уходом на пенсию выдавалась мега-премия и по этому последнему месяцу высчитывалась потом премия.
-- Как йето парюськи? Пиф-паф, оёёй -- умирайт мой зайка!
Это у наёмных работников.
У чиновников основной оклад + надбавки за всякое, чётко оговоренное -- это фиксировано.
И это значительно больше, чем у всех остальных, кто не чиновник.
Но, оклад повышается обязательно с течением выслуги лет и с учётом инфляции.
Пенсии у бюрократов -- с работягами не сравнить. Но социальное и медицинское страхование, не такое, как у основных трудящихся масс -- дороже, как у частных предпринимателей.
Уволить чиновника почти невозможно.
В народе так говорят: Поступил на работу чиновником -- считай, что жизнь сделана! Можешь теперь спокойно пить пиво...*)
https://censor.net/ua/news/3173815/zelenskyyi_zaproponuvav_napravyty_29_mlrd_otrymanyh_vid_gazpromu_na_infrastrukturni_proyekty_i_rozvytok
Схоже, що вони туди не дійшли. Пішли на зарплати і премії секретаркам, та іншим членам
Член наблюдової ради "Укрзалізниці" лещенко. Зарплата -500 тис грн в місяць. За які заслуги?
05.04. 2020 Владислав Криклий своим приказом назначил членом наблюдательного совета «Укрзализныци» Валерию Шкаброву. Зарплата 160 тис грн в місяць. За які заслуги?
26.04.20 https://censor.net/news/3191643/zadacha_novogo_rukovoditelya_ukrzaliznytsi_spasti_kompaniyu_ot_tehnicheskogo_defolta_krikliyiий
Просто цікавий факт
21.04.20 https://censor.net/news/3190441/chast_deneg_poluchennyh_ot_gazproma_mogut_napravit_na_dofinansirovanie_ukrzaliznytsi_krikliyi
І знову таки, за які такі заслуги?
https://censor.net/news/3190441/chast_deneg_poluchennyh_ot_gazproma_mogut_napravit_na_dofinansirovanie_ukrzaliznytsi_krikliyi
Ви неуважно читали статтю. І що ви мені тичите чиновників та їх статки від цієї влади? Я це знаю. Як знаю що і за часів Порошенка було таке саме. Про що я Вам і написав на ваше питання "Хто ще...".
При Порошенкові вони отримували гроші "https://lb.ua/economics/2016/06/01/336629_balchun_poluchat_460_tisyach.html ... за качественную работу ". За прибуток.
При Зеленському неймовірна кількість замів, членів, секретарок, консультантів, та іншого ге отримують захмарні зарплати і премії в 400% не за гарну роботу, а за руйнацію, доведення до дефолту
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А 600% ?