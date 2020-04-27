В Украине введут единую систему определения зарплат для госслужащих, премий в 400% не будет, - министр Кабмина Немчинов. ВИДЕО

Разработан поэтапный план введения единой системы определения должностных окладов и надбавок для государственных служащих.

Об этом рассказал в видеокомментарии министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

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Он подчеркнул, что зарплаты госслужащих должны быть достойным, но они вызывают очень большие вопросы у рядовых граждан.

"Поэтому предполагается реформа системы оплаты труда, которая позволит максимальную сумму заложить в должностной оклад, а это может быть 70%, 80%, как мы договоримся, как проголосуем, как мы решим экспертной средой, а уже часть от 20 до 30% будут определить конкретные задачи, которые выполняет тот или другой государственный служащий на своем месте", - пояснил Немчинов.

Министр отметил, что сейчас у многих госслужащих, особенно в центральных органах исполнительной власти, есть специальный статус, зарплаты, которые по мнению многих, являются достаточно большими, зато должностные оклады - маленькие и премии в 300-400% выглядят "просто космическими".

"Разработан поэтапный план, который позволит ввести единую систему определения должностных окладов, а также задач, которые будут влиять на премиальную часть, на часть надбавки за выполнение тех или иных функций", - отметил чиновник.

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