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Через неделю возможна новая вспышка коронавируса в связи с нарушением карантина на Пасху, - Ляшко. ВИДЕО

В Министерстве здравоохранения ожидают, что новая вспышка коронавируса в Украине может произойти через неделю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, новый всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается как раз через две недели после Пасхи, поскольку многие украинцы не ослабили или соблюли условия карантина в этот день.

Ляшко подчеркнул: "Если мы говорим о Пасхе, то работа которая была проведена, дала положительный эффект. Через неделю у нас нет вспышки. Возможно она еще будет, сейчас только 7-й день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период до 14 дней".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав в двух областях запускает тестирование на антитела, чтобы выявить переболевших коронаварусом, - Ляшко

Главный санитарный врач уверен карантин и другие противоэпидемические мероприятия, которые инициировало правительство, достигают цели.

"Мы сегодня не имеем пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах 5-10% ежедневно. Это допустимые нормы, поскольку мы бы хотели делать все возможное, чтобы у нас не было прироста более 30% ежедневно. Это позволяет нам спасать жизни украинцев", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выйдет из карантина раньше при условии стремительного снижения заболевших COVID-19, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Пасха (379) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
по прогнозам коронапсихозників вже б мало вимерти тисяч сто білорусів)) але цього всього не відбувається і не відбудеться. Коронапсихозники не мають логіки і не вміють бачити очевидне.
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28.04.2020 02:17 Ответить
+8
Маячня!
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28.04.2020 01:47 Ответить
+8
більш ніж впевнений, що лікарні не заповняться тільки дурачок може в це вірити. в тій же Білорусі Швеції лікарні так і не заповнились. Швеція вже пройшла пік і пішла динаміка зманшення
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28.04.2020 02:15 Ответить
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довбень, назвіть рахувати не навчився.
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28.04.2020 07:14 Ответить
А шо там в Индии?
Ляшко говорил, что все помрут до 1 мая.
Сколько еще осталось на эти три дня?
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28.04.2020 07:14 Ответить
Да, где фото бульдозеров сгебающих трупы в огромные кучи в Индии? Где рукотворные плотины из мертвецов на Ганге? Почему оттуда вообще нет информации? Может они реально все умерли?
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28.04.2020 10:19 Ответить
та не, бегают от полицаев
а те их палками херачат
а как не херачить? не желают болеть, суки
статистику Евреиисусу портят...
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28.04.2020 13:40 Ответить
Я разгадал загадку! Это второе пришествие Евреисуса! А то что творится вокруг- обещаный Армагеддон!
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28.04.2020 14:55 Ответить
До двйдцятого-двайдцять п"ятого ще троха щось якось ворушитиметься.
А під П"ятидесятницю усе цілковито виздихає. Там буде кілька дуже кайфових днів!..
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28.04.2020 07:27 Ответить
ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!
не таке страшне (що б воно не було!), як його люде з переляку ...
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28.04.2020 07:34 Ответить
За два первых месяца 2020 года в Украине скончалось 100 738 человек.
Об этом сказано в сообщении Госстата, где также были названы причины гибели украинцев.
Более 2/3 из них скончались от болезней, связанных с системой кровообращения - 68 548 человек. Еще 13 307 людей умерли от онкологических болезней.
От гриппа и пневмонии умерли 1 326 человек, 869 людей совершили самоубийство, а в результате ДТП скончались 630 украинцев.
Туберкулез стал причиной смерти 581 человека, и ВИЧ - 576 людей. 448 отравились алкоголем, 356 умерли от сахарного диабета.
Жертвами умышленного убийства стали 243 украинца, еще 237 умерли в результате пожаров и 154 утонули.состоянием на утро 27 апреля от коронавируса https://www.obozrevatel.com/society/plyus-392-za-sutki-poyavilas-statistika-minzdrava-po-koronavirusu-na-27-aprelya.htm зафиксировано 9009 инфицированных , из которых почти 900 человек уже вылечились, а скончались 220 людей.
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28.04.2020 07:27 Ответить
!!!
Отож бо, люде, й є бо !!!
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28.04.2020 07:39 Ответить
.. запєлі ольгінскіе хором..... )))
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28.04.2020 09:34 Ответить
Если маску надеть не на рост, а на глаза, то вообще никакой пандемии нет.
Тут смотрю тролляки всех мастей по заказу из мордора топят за снятие карантина и нивелируют старания власти по попыткам не стать второй Италией. Конечно, жаба давит кацапстан, что у 6их полная жопа, а у нас относительно спокойно. Так на карантин мы вышли намного раньше! Именно тогда, когда мы были уже закрыты и строго сидели на карантине, на мордоре путен объявил неделю выходных , и весь электорат поперся бухать и веселиться. А именно эти недели были решающими.
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28.04.2020 07:47 Ответить
вас запугало тв и зомбирования коронавирусом пока вы дома они(депутаты) работают в верхоной раде ну мол для вас холопов стараемся принимаем законы они отдыхают в ресторанах для своих пока для остальных карантин и все закрыто грабят бюджет распиливают и тд
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28.04.2020 08:12 Ответить
Через неделю возможна новая вспышка коронавируса в связи с нарушением карантина на Пасху, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9970
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28.04.2020 08:18 Ответить
Да ну хватит уже этой #♤♧ни....
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28.04.2020 10:16 Ответить
Ви безсмертний, так? Тоді медбратом в інфекційку.
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28.04.2020 10:43 Ответить
Я фигею какие вы ржачные! Хватит, это уже не смешно. Вы рискуете никогда не выйти из этого состояния.
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28.04.2020 10:49 Ответить
Що цікаво, що в них ще й параноя не тільки на рахунок вірусу, а й на рахунок ольгінських тролів. Це якесь упороте стадо параноїків!
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28.04.2020 10:59 Ответить
Что поделать,они зобмированы инфо-спамом на тему корновируса.
Не все же любят доставать зёрна из плевел.На это надо потратить время.
Тогда бы вот нашли это:
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k Австрийский политик подвел итоги: Факты не подтвердили сценарий ужасов, разработанный правительством

https://www.youtube.com/watch?v=u33npk4f5lY Официально о завышенной статистике Италии.

https://www.youtube.com/watch?v=AB_Od5RLJGQ& Испанский врач рассказал всю ПРАВДУ!!!
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28.04.2020 19:55 Ответить
Да-да, больше ужаса и страшилок - у человека отключается тогда критический ум, и он как баран. Что мы и наблюдаем в Украине!
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28.04.2020 15:15 Ответить
Да да да, давайте больше лапши на уши полезным дурачкам.Они все схавают.
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28.04.2020 07:57 Ответить
...есть два способа здохнуть: от короновируса или от голода....
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28.04.2020 08:23 Ответить
https://focus.ua/ukraine/454052-v_minzdrave_predskazyvaiut_novuiu_vspyshku_koronavirusa_cherez_5-10_dnei_posle_paskhi В Минздраве предсказывают новую вспышку коронавируса через 5-10 дней после Пасхи .
Через неделю возможна новая вспышка коронавируса в связи с нарушением карантина на Пасху, - Ляшко

10 дней после Пасхи прошло, вспышки нет, накинули ещё 7 дней.
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28.04.2020 08:45 Ответить
Через тиждень можливий новий спалах коронавірусу у зв'язку з порушенням карантину на Великдень, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9224
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28.04.2020 09:00 Ответить
Плюю на нікчему Ляшка.
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28.04.2020 08:59 Ответить
а ще посци проти вітру..)))
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28.04.2020 09:35 Ответить
Ресторани депутата Тищенка в Києві не переставали працювати не на мить і продовжують обслуговувати владних тварин.
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28.04.2020 09:02 Ответить
"Главный санитарный врач уверен карантин и другие противоэпидемические мероприятия, которые инициировало правительство, достигают цели."

Да, если цель - убить экономику, то ее безусловно достигли.
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28.04.2020 09:09 Ответить
вбита економіка в країні давним-давно(
крвм того70 вісотків ПРАЦЮЄ
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28.04.2020 09:36 Ответить
Ляшко, это тебе в ресторане Тищенко сказали?
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28.04.2020 10:07 Ответить
А для ляшко возможен всплеск судебных исков в связи с нарушением закона при введении карантина.
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28.04.2020 10:13 Ответить
Чим думаєте гасити "можливий новий спалах коронавірус"у?
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28.04.2020 10:35 Ответить
А гасить они его будут праздничными бизнес ланчами в ресторане "слуги ......кого кого ... ну народа же ???" Тищенко Т И Щ Е Н К О. Приглашаются все желающие места не ограничены
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28.04.2020 10:38 Ответить
И новую вспышку, и "а вдруг еще какой-нибудь вирус придет..." будем карантинится до бесконечности!
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28.04.2020 15:17 Ответить
Через неделю возможна новая вспышка......ну да ну да...скоро ж 1 и 9 !!!!! надо стадо держать в стойле
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28.04.2020 10:35 Ответить
стадо желательно держать в стойле непрерывно
тоска по совку любому слуге народа свойственна
при совке-то и появилось название «слуга народа»
но тут как получится - лапшу будут вешать
но если смертей и болезней не будет - народ может и прозреть
а где ж взять заразу-то? ведь и силком нечем заражать
хоть бы и хотели
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28.04.2020 13:44 Ответить
Для всіх безсмертних від ковіду та інших хвороб, нині тут знаходящихся, повідомляю, що у лікарняних відділеннях дуже великий дефіцит кадрів. Настільки, що передзвонюють по телефону тим працівникам, що недавно вийшли на пенсію, та пропонують роботу на пільгових умовах. Всім бажаючим перевірити свою безсмертність звертатись до відділу кадрів місцевих лікарень. Вакансії - медбрат, медсестра, з/п - десь до 5 тис. грн., пільги - можливість достроково окочуритись майже задарма. А вони і зараз там працюють. Тож треба нарешті менше молоти язиком і побажати всім берегтися і дотримуватись правил гігієни.
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28.04.2020 10:49 Ответить
Ну да. Типа я не гинеколог, но тоже могу посмотреть. У нас как любая кухарка может управлять государством так и любой желающий может медиком работать.
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28.04.2020 13:56 Ответить
И че - больницы уже переполненны, все ИВЛ подключены? ПЗДЖ!!!
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28.04.2020 15:18 Ответить
Отсчитай ещё две недели от майской семейной посадки огородов!
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28.04.2020 11:15 Ответить
и потом от каждого прилета закордонных "самоизолянтов-пофигистов"...
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28.04.2020 12:53 Ответить
***
как из букв "а", "п", "о" , "ж"... сложить слово "карантин"
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28.04.2020 12:55 Ответить
Через неделю возможна новая вспышка коронавируса в связи с нарушением карантина на Пасху, - Ляшко.В Министерстве здравоохранения ожидают, что новая вспышка коронавируса в Украине может произойти через неделю Источник: https://censor.net/v3191974

СКОТИНЯКИ
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28.04.2020 13:17 Ответить
а чего б ему не молоть языком?
вот он соврал, а что ты ему сделаешь?
и неделя пройдет и две, не будет ничего
так ведь даже в рожу ему никто не плюнет
за ущерб нанесенный
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28.04.2020 13:45 Ответить
Это один из законов власти - ври, если перестали верить - ври еще больше. Вкратце!
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28.04.2020 15:19 Ответить
Спалах короновірусу може бути тому що закрили ринки, всі кинулись в задушливі супермакети, де і можливі зараження, а не в церквах.Скоро церкви закриють фарисеї.
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28.04.2020 21:58 Ответить
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