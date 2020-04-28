Через неделю возможна новая вспышка коронавируса в связи с нарушением карантина на Пасху, - Ляшко. ВИДЕО

В Министерстве здравоохранения ожидают, что новая вспышка коронавируса в Украине может произойти через неделю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, новый всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается как раз через две недели после Пасхи, поскольку многие украинцы не ослабили или соблюли условия карантина в этот день.

Ляшко подчеркнул: "Если мы говорим о Пасхе, то работа которая была проведена, дала положительный эффект. Через неделю у нас нет вспышки. Возможно она еще будет, сейчас только 7-й день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период до 14 дней".

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Главный санитарный врач уверен карантин и другие противоэпидемические мероприятия, которые инициировало правительство, достигают цели.

"Мы сегодня не имеем пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах 5-10% ежедневно. Это допустимые нормы, поскольку мы бы хотели делать все возможное, чтобы у нас не было прироста более 30% ежедневно. Это позволяет нам спасать жизни украинцев", - сказал он.

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