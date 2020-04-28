Через неделю возможна новая вспышка коронавируса в связи с нарушением карантина на Пасху, - Ляшко. ВИДЕО
В Министерстве здравоохранения ожидают, что новая вспышка коронавируса в Украине может произойти через неделю.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, новый всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается как раз через две недели после Пасхи, поскольку многие украинцы не ослабили или соблюли условия карантина в этот день.
Ляшко подчеркнул: "Если мы говорим о Пасхе, то работа которая была проведена, дала положительный эффект. Через неделю у нас нет вспышки. Возможно она еще будет, сейчас только 7-й день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период до 14 дней".
Главный санитарный врач уверен карантин и другие противоэпидемические мероприятия, которые инициировало правительство, достигают цели.
"Мы сегодня не имеем пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах 5-10% ежедневно. Это допустимые нормы, поскольку мы бы хотели делать все возможное, чтобы у нас не было прироста более 30% ежедневно. Это позволяет нам спасать жизни украинцев", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ляшко говорил, что все помрут до 1 мая.
Сколько еще осталось на эти три дня?
а те их палками херачат
а как не херачить? не желают болеть, суки
статистику Евреиисусу портят...
А під П"ятидесятницю усе цілковито виздихає. Там буде кілька дуже кайфових днів!..
не таке страшне (що б воно не було!), як його люде з переляку ...
Об этом сказано в сообщении Госстата, где также были названы причины гибели украинцев.
Более 2/3 из них скончались от болезней, связанных с системой кровообращения - 68 548 человек. Еще 13 307 людей умерли от онкологических болезней.
От гриппа и пневмонии умерли 1 326 человек, 869 людей совершили самоубийство, а в результате ДТП скончались 630 украинцев.
Туберкулез стал причиной смерти 581 человека, и ВИЧ - 576 людей. 448 отравились алкоголем, 356 умерли от сахарного диабета.
Жертвами умышленного убийства стали 243 украинца, еще 237 умерли в результате пожаров и 154 утонули.состоянием на утро 27 апреля от коронавируса https://www.obozrevatel.com/society/plyus-392-za-sutki-poyavilas-statistika-minzdrava-po-koronavirusu-na-27-aprelya.htm зафиксировано 9009 инфицированных , из которых почти 900 человек уже вылечились, а скончались 220 людей.
Отож бо, люде, й є бо !!!
Тут смотрю тролляки всех мастей по заказу из мордора топят за снятие карантина и нивелируют старания власти по попыткам не стать второй Италией. Конечно, жаба давит кацапстан, что у 6их полная жопа, а у нас относительно спокойно. Так на карантин мы вышли намного раньше! Именно тогда, когда мы были уже закрыты и строго сидели на карантине, на мордоре путен объявил неделю выходных , и весь электорат поперся бухать и веселиться. А именно эти недели были решающими.
Не все же любят доставать зёрна из плевел.На это надо потратить время.
Тогда бы вот нашли это:
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k Австрийский политик подвел итоги: Факты не подтвердили сценарий ужасов, разработанный правительством
https://www.youtube.com/watch?v=u33npk4f5lY Официально о завышенной статистике Италии.
https://www.youtube.com/watch?v=AB_Od5RLJGQ& Испанский врач рассказал всю ПРАВДУ!!!
Через неделю возможна новая вспышка коронавируса в связи с нарушением карантина на Пасху, - Ляшко
10 дней после Пасхи прошло, вспышки нет, накинули ещё 7 дней.
Да, если цель - убить экономику, то ее безусловно достигли.
крвм того70 вісотків ПРАЦЮЄ
тоска по совку любому слуге народа свойственна
при совке-то и появилось название «слуга народа»
но тут как получится - лапшу будут вешать
но если смертей и болезней не будет - народ может и прозреть
а где ж взять заразу-то? ведь и силком нечем заражать
хоть бы и хотели
как из букв "а", "п", "о" , "ж"... сложить слово "карантин"
СКОТИНЯКИ
вот он соврал, а что ты ему сделаешь?
и неделя пройдет и две, не будет ничего
так ведь даже в рожу ему никто не плюнет
за ущерб нанесенный