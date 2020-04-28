42,5 тыс. защитных костюмов для врачей, закупленные Фондом Порошенко, прибыли в Украину. ВИДЕО

В Украину доставлены 42,5 тысячи защитных костюмов для медицинских работников, купленные на средства Фонда Порошенко в Южной Корее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Это четвертая партия костюмов, которая в ближайшие дни поступит в медучреждения по всей стране.

Предыдущие 30 тыс. костюмов уже переданы в больницы во все регионы Украины - прежде всего в очаги возгорания коронавирусной болезни. В целом Фонд Порошенко и компания Рошен закупили 130 тыс. защитных медицинских костюмов. Следующий груз из Сеула ожидается через несколько дней.

"Как известно, в Украине уже около двух тысяч медицинских работников инфицированы COVID 19 - это фактически каждый пятый больной коронавирусом. Причиной этому является абсолютная необеспеченность отечественных больниц средствами профессиональной защиты", - отмечается в сообщении.

Во фракции напомнили, что "Европейская Солидарность" еще на прошлой неделе зарегистрировала законопроект 3376 о страховании медицинских работников на случай заболевания коронавирусной болезнью и требует от президента и монобольшинства принять его на ближайшем заседании парламента.

Напомним, ранее Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи.

Также Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь.

Кроме того, ранее Фонд передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы.

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