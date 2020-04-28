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Работаем над тем, чтобы психбольницы не закрылись после второго этапа медреформы, - Степанов. ВИДЕО

Министерство здравоохранения Украины намерено представить план преодоления дефицита бюджета психиатрических больниц, который позволит им работать в условиях медреформы

Об єтом сообщил министр Максим Степанов на пресс-брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Мы проводим аудит и уже наработали решения, какие изменения будем вносить в бюджет. Мы работаем над тем, чтобы в ближайшие дни озвучить свои предложения, свой алгоритм выхода из ситуации, чтобы не было разрушения, увольнения работников и ни в коем случае - закрытие больниц.Такие задачи мне ставил в том числе и глава государства", - сказал он.

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По словам Степанова, в частности, в 2020 году дефицит финансирования киевского НКП "Клиническая больница "Психиатрия" составил 22% по сравнению с 2019 годом. В клинике работает 1401 сотрудник, из них 126 врачей и 364 медсестер.

"После второго этапа реформы это медучреждение недофинансировано, дефицит 22% от профинансированного в прошлом году. Такая ситуация была во многих психбольницах, они все идут с дефицитом", - констатировал министр.

Кроме того, Степанов сказал, что медики "Психиатрии" за две недели до старта медреформы узнали, какой именно тариф, сколько он будет составлять, что будет входить в тариф, и только после этого стали составлять свои бюджеты.

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По данным Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), общая сумма договора НКП "Клиническая больница "Психиатрия" составляет 42,92 млн грн.

Контракты, позволяющие получать финансирование в рамках Программы медицинских гарантий за предоставление медуслуг по пакету "Психиатрия" с НСЗУ заключили 195 медучреждений.

Автор: 

медицина (2527) Минздрав (4903) психбольница (156) финансирование (1809) психиатрия (124) Степанов Максим (2062) медреформа (122)


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Топ комментарии
+3
Дурдомы приказала закрыть Уляна на второй ступени медреформы.
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28.04.2020 10:46 Ответить
+2
МЛЯ,ВАС ВСЕХ ЗЕЛЕНЫХ ОСТОЛОПОВ НАДО ЗАКРЫТЬ В ДУРДОМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.04.2020 10:44 Ответить
+1
Центральная психоневрологическая лечебница расположена по адресу 01008, .Киев, ул. Грушевского, 5. Приёмное отделение: Киев, ул. Банковая, 6-8 (5 подъезд). Мы ждём вас...
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28.04.2020 10:48 Ответить
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МЛЯ,ВАС ВСЕХ ЗЕЛЕНЫХ ОСТОЛОПОВ НАДО ЗАКРЫТЬ В ДУРДОМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.04.2020 10:44 Ответить
Дурдомы приказала закрыть Уляна на второй ступени медреформы.
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28.04.2020 10:46 Ответить
Бред......... Контракты, позволяющие получать финансирование в рамках Программы медицинских гарантий за предоставление медуслуг по пакету "Психиатрия" с НСЗУ заключили 195 медучреждений. .......... Выбирайте.
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28.04.2020 10:57 Ответить
Точно - точно? Не ошибся?

Второй этап медреформы не начнется 1 января
Запуск вторички откладывается из-за бюджетного законодательства.

https://lb.ua/society/2019/07/24/433012_medreforma_shcho_dali.html Реформа вторичной и госпитальной медицинской помощи начнется не 1 января, а позже - ориентировочно 1 апреля из-за бюджетного законодательства.
Об этом на пресс-конференции в среду рассказала министра здравоохранения https://lb.ua/file/person/4635_skaletskaya_zoryana_stepanovna.html Зоряна Скалецкая .
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28.04.2020 11:12 Ответить
Ви змогли б ходити в туалети за розкладом?А вони ходять------''Умови, в яких перебувають пацієнти Дніпровської психіатричної лікарні з суворим наглядом, принижують гідність і суперечать міжнародним нормативно-правовим актам про права людини. До вбиральні пацієнти ходять строго за графіком, у двері туалетів вмонтоване вікно, а на ніч у палатах залишають увімкненим яскраве світло''.====''У відповідності до оновлених вимог Закону України «Про психіатричну допомогу», пацієнтів з цієї лікарні переведуть у психіатричні лікарні, що розташовані ближче до місця їхнього проживання''.Станом на ранок 20 вересня, заяви про переведення написали 267 пацієнтів з 655.=====Психіатричну лікарню імені Павлова заснували понад 200 років тому. Це найбільша лікарня не лише в Україні, а й у Європі. Тут 30 корпусів, де лікується понад тисяча пацієнтів із "душевною хворобою". Вікна з ґратами, двері - без ручок,Нема гарячої води, харчування дуже слабеньке. Якби не приходили родичі і не приносили їжі, то звичайно... А так, персонал хороший".----------------------------------------------------------зі статті за 2008 рік------«У нас в Україні, як відомо, епідемії шизофренії немає, але чомусь, в Україні близько 90 великих психіатричних лікарень, в Києві - найбільша в Європі психіатрична лікарня, - зазначив С.ГЛУЗМАН. - В лікарні ім. Павлова (київська психіатрична лікарня - УНІАН) тільки в одному дитячому відділенні ліжок більше, ніж у всій Великій Британії разом». --------Психіатр зазначив, що «це проблема пострадянська, це той спадок, який ми одержали, і ми маємо якось виходити з цієї ситуації, тому що це національна ганьба України»«Я їжджу по інтернатах - це жах. Я бачу там нормальних людей. Так, вони з якимись відхиленнями, але це все результат їхнього багаторічного перебування в психіатричних лікарнях, в дитячих відділеннях, а потім це виправити неможливо», - наголосив психіатр.======утримання одного хворого хронічного в психоневрологічному інтернаті становить від 2 до 2,5 тис. гр. на місяць.----це 2009 рік.====С.ГЛУЗМАН. «Але ми не можемо не закривати лікарні, в яких проживає величезна кількість людей, яким там нема чого робити. Людина там дуже швидко звикає і втрачає соціальні навички»
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28.04.2020 12:17 Ответить
Ви змогли б ходити в туалети за розкладом?

=======
В армии водят когда вспышка энтероколитов...всех выводят на улицу, садят вдоль забора и заставляют срать на газету ...пока все не выслуться никто не встает
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28.04.2020 12:23 Ответить
Попросите, чтобы вас водили почаще.
Из-за вашего бреда больницы закрывать?
Лечитесь.
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28.04.2020 15:36 Ответить
"Це ґаньба!"

Мы проводим аудит и уже наработали решения, - Степанов рассказал, что будет делать Минздрав, чтобы не закрывать психбольницы - Цензор.НЕТ 1215
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28.04.2020 10:44 Ответить
Зебил?
Працюємо над тим, щоб психлікарні не закрилися після другого етапу медреформи, - Степанов - Цензор.НЕТ 4355
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28.04.2020 11:13 Ответить
Центральная психоневрологическая лечебница расположена по адресу 01008, .Киев, ул. Грушевского, 5. Приёмное отделение: Киев, ул. Банковая, 6-8 (5 подъезд). Мы ждём вас...
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28.04.2020 10:48 Ответить
Для кого лечебница, а не больница?И почему "центральная"? От места расположения? Главное, несите ваши денежки
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11.05.2020 13:07 Ответить
вы там хорошо проводите. особенно тщательно проверяйте запаролен ли вай-фай. бо на Цензоре ещё осталось несколько зепсихов. откуда-то ж они пишут?
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28.04.2020 10:49 Ответить
если бьф закрьіли, бьіла бьі настоящая паника... я так думаю)
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28.04.2020 10:58 Ответить
А в том, что что медики "Психиатрии" только за две недели до старта медреформы узнали, какой именно тариф, сколько он будет составлять, что будет входить в тариф, и только после этого стали составлять свои бюджеты, виновата конечно Супрун
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28.04.2020 11:00 Ответить
а куди цих? Якщо лікарні цього профілю закриють?Працюємо над тим, щоб психлікарні не закрилися після другого етапу медреформи, - Степанов - Цензор.НЕТ 1711
Працюємо над тим, щоб психлікарні не закрилися після другого етапу медреформи, - Степанов - Цензор.НЕТ 9874
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28.04.2020 11:18 Ответить
А може простіше відмінити дурнувату реформу?
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28.04.2020 11:46 Ответить
"Працюємо над тим, щоб психлікарні не закрилися після другого етапу медреформи, - Степанов."- що вже накерувася? Хочется знову в свою палату №6?
Ще трохи,як доживеш то точно назад в палату попадеш.
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28.04.2020 12:01 Ответить
А где же он харчеваться и жить будет когда с работы выгонят?
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28.04.2020 12:10 Ответить
По Сырцу в Киеве бегает один с криками "я г*вно". В маркете АТБ пока все лотки с яйцами не перещупает - его не отпускает. Мест не хватает.
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28.04.2020 12:34 Ответить
Не пиз...В Коломиї вже закрили і психіатиичну і міжрайонні онкодиспансер та шкірвендиспансер, на черзі протитуберкульозний. Лікуйтеся люди тільки в обласних установах, якщо зможете туди потрапити. Знищили все. Ідіоти
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28.04.2020 14:24 Ответить
Не хвилюйся, ОП не закриють!
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28.04.2020 19:36 Ответить
 
 