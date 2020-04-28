Работаем над тем, чтобы психбольницы не закрылись после второго этапа медреформы, - Степанов. ВИДЕО
Министерство здравоохранения Украины намерено представить план преодоления дефицита бюджета психиатрических больниц, который позволит им работать в условиях медреформы
Об єтом сообщил министр Максим Степанов на пресс-брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ.
"Мы проводим аудит и уже наработали решения, какие изменения будем вносить в бюджет. Мы работаем над тем, чтобы в ближайшие дни озвучить свои предложения, свой алгоритм выхода из ситуации, чтобы не было разрушения, увольнения работников и ни в коем случае - закрытие больниц.Такие задачи мне ставил в том числе и глава государства", - сказал он.
По словам Степанова, в частности, в 2020 году дефицит финансирования киевского НКП "Клиническая больница "Психиатрия" составил 22% по сравнению с 2019 годом. В клинике работает 1401 сотрудник, из них 126 врачей и 364 медсестер.
"После второго этапа реформы это медучреждение недофинансировано, дефицит 22% от профинансированного в прошлом году. Такая ситуация была во многих психбольницах, они все идут с дефицитом", - констатировал министр.
Кроме того, Степанов сказал, что медики "Психиатрии" за две недели до старта медреформы узнали, какой именно тариф, сколько он будет составлять, что будет входить в тариф, и только после этого стали составлять свои бюджеты.
По данным Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), общая сумма договора НКП "Клиническая больница "Психиатрия" составляет 42,92 млн грн.
Контракты, позволяющие получать финансирование в рамках Программы медицинских гарантий за предоставление медуслуг по пакету "Психиатрия" с НСЗУ заключили 195 медучреждений.
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Второй этап медреформы не начнется 1 января
Запуск вторички откладывается из-за бюджетного законодательства.
https://lb.ua/society/2019/07/24/433012_medreforma_shcho_dali.html Реформа вторичной и госпитальной медицинской помощи начнется не 1 января, а позже - ориентировочно 1 апреля из-за бюджетного законодательства.
Об этом на пресс-конференции в среду рассказала министра здравоохранения https://lb.ua/file/person/4635_skaletskaya_zoryana_stepanovna.html Зоряна Скалецкая .
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В армии водят когда вспышка энтероколитов...всех выводят на улицу, садят вдоль забора и заставляют срать на газету ...пока все не выслуться никто не встает
Из-за вашего бреда больницы закрывать?
Лечитесь.
Ще трохи,як доживеш то точно назад в палату попадеш.