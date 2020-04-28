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Украинские дипломаты собрали 1,7 млн грн для помощи военным медикам, - Кулеба. ВИДЕО

Украинские дипломаты собрали для помощи военным врачам Вооруженных сил Украины более 1 млн 750 тыс. грн, которые были перечислены на счет международного благотворительного фонда "Вернись живым", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В рамках этой акции украинские дипломаты, сотрудники Министерства иностранных дел собрали более 1 млн 750 тыс. грн и перечислили их на счет благотворительного фонда "Вернись живым". Эти деньги украинские дипломаты отсчитали со своих зарплат, то есть это непосредственно их доход, которым они поделились с фондом "Вернись живым" для того, чтобы фонд закупил необходимое оборудование для медиков Вооруженных сил Украины", - сказал он на онлайн-брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кулеба подчеркнул, что дипломаты и военные держат две части одного фронта - защиты территориальной целостности и независимости Украины.

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"Именно потому украинские дипломаты решили помочь в это трудное время именно военным медикам для того, чтобы армия сохранила свою способность защищать страну, здоровье бойцов, офицеров и нашу обороноспособность в целом", - добавил глава МИД.

Руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега добавил, что эти деньги будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты для военных, и поблагодарил украинских дипломатов за поддержку.

Автор: 

армия (8504) помощь (7880) врачи (1518) Кулеба Дмитрий (2880) ВСУ (6699)


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Украинские дипломаты собрали 1,7 млн грн для помощи военным медикам, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1536
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28.04.2020 11:08 Ответить
Украинские дипломаты собрали 1,7 млн грн для помощи военным медикам, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2509
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28.04.2020 11:09 Ответить
Единственные медики,достойные уважения.Надеюсь это не на тесты с масками?.👌
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28.04.2020 11:16 Ответить
https://www.autocentre.ua/ua/news/glava-op-ermak-kupil-mercedes-za-3-milliona-griven-1210680.html глава офісу президента України Андрій Єрмак напередодні введення в країні карантину придбав собі новий автомобіль представницького класу. Ним став Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску вартістю 2 мільйони 972 тисячі 776 гривень.

На останні копійки, щоб самоізолюватись!Українські дипломати зібрали 1,7 млн грн для допомоги військовим медикам, - Кулеба - Цензор.НЕТ 370
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28.04.2020 11:36 Ответить
Спасибо! Молодчиночки!!!
Спасибо всем, кто помогает нашим медикам!!!
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28.04.2020 14:30 Ответить
 
 