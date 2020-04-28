Пентагон официально опубликовал ролики с НЛО, которые ранее "слили" в сеть. ВИДЕО

Министерство обороны США официально опубликовало три видеоролика ВМФ США от 2004 и 2015 гг., которые ранее попали в открытый доступ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона.

ВМС США ранее уже признавали, что эти видео действительно были сняты ими.

Отмечается, что после тщательного анализа Пентагон установил, что публикация этих несекретных видеороликов не раскрывает какой-либо секретной информации или возможностей.

"Видео публикуются, чтобы развеять сомнения в том, были ли распространенные кадры реальными, и есть ли что-то большее за ними. Воздушные явления, наблюдаемые в видеороликах, по-прежнему характерезуются как "неопознанные"", - говорится в сообщении ведомства.

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