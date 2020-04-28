Пентагон официально опубликовал ролики с НЛО, которые ранее "слили" в сеть. ВИДЕО
Министерство обороны США официально опубликовало три видеоролика ВМФ США от 2004 и 2015 гг., которые ранее попали в открытый доступ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона.
ВМС США ранее уже признавали, что эти видео действительно были сняты ими.
Отмечается, что после тщательного анализа Пентагон установил, что публикация этих несекретных видеороликов не раскрывает какой-либо секретной информации или возможностей.
"Видео публикуются, чтобы развеять сомнения в том, были ли распространенные кадры реальными, и есть ли что-то большее за ними. Воздушные явления, наблюдаемые в видеороликах, по-прежнему характерезуются как "неопознанные"", - говорится в сообщении ведомства.
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+29 Алексей Гниденко #384255
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серебристого металла.
Много стало в наши дни
неопознанной муйни.
С перигея в апогей
На борту кронштейн летает
Первый в космосе еврей.
https://www.youtube.com/watch?v=tf1uLwUTDA0
пребьівают в пессимизме (с)
Мабудь НЛО!
Потім знімеш за 10 кілометрів.
Ці кадри зняті на літаках які використовують нову систему прицілювання, яка працює в спектрах поза межами які бачить людське око. І цікаві ці обєкти тим з якою не реальною швидкістю вони рухаються, та тим як вони ігнорують інерцію.
Вони вели не видиму ціль для очей за допомогою прицільної системи. Вели і афігівали із того як цілі класти на інерцію і що її не видно без цієї системи.
і да, я ні на що не натякаю
Побачили Трампа - подалися геть
Но без коробки передач,
А по стене ползет пельмень
И все коленки в огурцах
Он деревянный, как кирпич
Он волосатый, как трамвай,
А эта песня про любовь
И ты ее не забывай.(С)