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Пентагон официально опубликовал ролики с НЛО, которые ранее "слили" в сеть. ВИДЕО

Министерство обороны США официально опубликовало три видеоролика ВМФ США от 2004 и 2015 гг., которые ранее попали в открытый доступ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона. 

ВМС США ранее уже признавали, что эти видео действительно были сняты ими.

Отмечается, что после тщательного анализа Пентагон установил, что публикация этих несекретных видеороликов не раскрывает какой-либо секретной информации или возможностей.

"Видео публикуются, чтобы развеять сомнения в том, были ли распространенные кадры реальными, и есть ли что-то большее за ними. Воздушные явления, наблюдаемые в видеороликах, по-прежнему характерезуются как "неопознанные"", - говорится в сообщении ведомства.

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НЛО (12) Пентагон (1470)


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Топ комментарии
+29
Запомни, кацапа, фейки только рашистское Минобороны лепит.
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28.04.2020 11:52 Ответить
+18
Над селом муйня летала
серебристого металла.
Много стало в наши дни
неопознанной муйни.
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28.04.2020 11:44 Ответить
+18
что можно понять на ролике такого отстойного качества, кроме того, что ролик отстойного качества?
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28.04.2020 11:45 Ответить
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Над селом муйня летала
серебристого металла.
Много стало в наши дни
неопознанной муйни.
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28.04.2020 11:44 Ответить
Фуйловская ядреная ракета круги нарезает,не?
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28.04.2020 11:51 Ответить
Воронежу приготовится.
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28.04.2020 11:53 Ответить
В небе спутник пролетает
С перигея в апогей
На борту кронштейн летает
Первый в космосе еврей.
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28.04.2020 12:36 Ответить
Свежая порция фейков от пентагона .
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28.04.2020 11:44 Ответить
Запомни, кацапа, фейки только рашистское Минобороны лепит.
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28.04.2020 11:52 Ответить
что можно понять на ролике такого отстойного качества, кроме того, что ролик отстойного качества?
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28.04.2020 11:45 Ответить
путен мультики нарисовал , а пентагон решил не отставать от кремля в пропаганде .
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28.04.2020 11:51 Ответить
Оригінали високої якості це в цензора відео хостинг ніякий.
https://www.youtube.com/watch?v=tf1uLwUTDA0
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28.04.2020 15:46 Ответить
0:30 Мне одному показалось, что лежит кусок дерьма на асфальте и снято камерой 1912 года?
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28.04.2020 11:45 Ответить
То кацап п'яний
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28.04.2020 11:50 Ответить
ты наверное коми-удмурт.
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28.04.2020 16:21 Ответить
Откуда у ботов, такие глубокие познания о коми-удмуртах? Ты с тех мест, кацапчик?
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28.04.2020 16:32 Ответить
заберіть мене нахєр з цієї планети!
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28.04.2020 11:50 Ответить
в чергу, сучі діти! я вже давно займав!
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28.04.2020 11:52 Ответить
а Маск читает Цензор? пишите ему в Твиттер.
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28.04.2020 11:54 Ответить
Ага ,так вот кто нам вирус занёс ....
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28.04.2020 11:51 Ответить
те, кто вьіжил в катаклизме
пребьівают в пессимизме (с)
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28.04.2020 11:53 Ответить
Кому интересно, подробности тут: https://www.youtube.com/watch?v=UU1qO7Qt9sg В гостях у Джо Рогана командир Дейвид Фрейвор и Джереми Корбел.
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28.04.2020 11:55 Ответить
хочіца чєго-нібудь такова... зємнова!
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28.04.2020 11:58 Ответить
Удивили НЛО не видел лишь ленивый, который никогда не смотрит в небо
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28.04.2020 11:58 Ответить
я 3 рази бачив, причому різні
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28.04.2020 12:00 Ответить
Зелені чи червоні?
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28.04.2020 12:10 Ответить
один раз були трикутники з червоних вогнів
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28.04.2020 12:20 Ответить
То супутники Маска)))
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28.04.2020 12:03 Ответить
Тю, то же мне синсацыя. Я каждый день такое вижу.
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28.04.2020 11:59 Ответить
Ну да белая моль подлетает к видеокамере и торчит на ней.
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28.04.2020 12:03 Ответить
Не белая а зельоная!
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28.04.2020 12:14 Ответить
Это я тоже видел в сериале Слуга на...ой не так в сериале Звёздные войны.
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28.04.2020 12:05 Ответить
Надо же как-то народ, запертый на карантине, развлекать...
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28.04.2020 12:01 Ответить
Теперь понятно почему НЛО никогда не приземляется , когда то после контакта с предками человека подхватили заразу и с тех пор на Землю ни ногой ,щупальцем...варианты . ))
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28.04.2020 12:01 Ответить
На 1.09 четко видно Черновецкого.
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28.04.2020 12:05 Ответить
Многие их видели. Это параллельная цивилизация.
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28.04.2020 12:10 Ответить
Также над Баку(Бахы) 18 апреля в 20ч.54м. была видна(зависла) огромная тарелка. Видео и 1 фото мною были сняты и выставленны в Твиnтере -"BaktriyaKavkaz",даны в Ньюйорк таймс и Тайм. Они пришли в помошь от коронавируса.Для усиления огней священной горящей горы "ЯнЭрДаг" в пригороде.Огни эти ждут АзЭрЯнские,Никольские********-Горящий древний) и Покровские(БахЭр-Смотрящий муж)соборы по миру.
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28.04.2020 12:10 Ответить
КиДай КуРиТи Цю ШмаЛь
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28.04.2020 15:52 Ответить
ага, так вот откуда этот вирускороныголовногомозга взялся )))
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28.04.2020 12:11 Ответить
не обращайте внимание, то немцы за пивом летали, как то надумали американцы к ним в гости на кораблях сходить и там произошел неприятный ситуэйшин, после этого на них стараются не обращать внимание .
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28.04.2020 12:14 Ответить
Ни о чем
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28.04.2020 12:23 Ответить
Как так ни очем? Первый етап - коронавирус, второй етап - нападение инопланетян!
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28.04.2020 12:33 Ответить
Жалко, момент контакта с инопланетянами не показали. Исправляем...
Пентагон офіційно опублікував ролики з НЛО, які раніше "злили" в мережу - Цензор.НЕТ 6415
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28.04.2020 12:33 Ответить
Вот они, рептилоиды, которые все время тайно срут в штаны свободному народу молодых республик Бабмбаса и новым лицам Зеленского.
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28.04.2020 12:47 Ответить
Що це було?
Мабудь НЛО!
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28.04.2020 13:01 Ответить
Століттями наука доводила що Земля стоїть на слонах, потім що Земля має форму кола, потім тони паперу списано "науковцями" доводячи теорію Геоцентризму. Сьогодні брешуть що щось десь там з нічого вибухнуло... Що людство знає про Всесвіт. Та майже нічого. Особливо жалко, як останні дурники, на фоні тотальної невідомості виглядають переконані атеїсти.
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28.04.2020 13:05 Ответить
Ти здається не розумієш що таке атеїзм. Вони не вірять, вони знають. І якщо будуть факти то вони будуть знати, а не вірити.
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28.04.2020 13:59 Ответить
Молодці, хоч не пуляли по ньому. Бо може це ті, що нас всіх тут няньчять
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28.04.2020 13:15 Ответить
Вони на тренуванні були, їх на тренування зі зброєю не випускають, щоб випадково самі себе не підбили.
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28.04.2020 14:26 Ответить
ещё с савейских времён известно - появление и количество роликов с НЛО прямо пропорционально ухудшению экономического состояния обчества... скоро на экранах страны- новоиспеченный алан чумак и группа кашпировских... "денех нет - готовьте банки !"
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28.04.2020 13:26 Ответить
Не знал, что Пентагон до сих пор пользуется камерами Луи Люмьера.
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28.04.2020 13:49 Ответить
это камера не для съемки а для наведения на цель, там другие приоритеты, она работает на тепло и сообщает координаты на радар, и вооружение.
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28.04.2020 15:03 Ответить
Ну эт понятно, но для людей мог бы на смартфон снять НЛО), а так непонятно что за цель.
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28.04.2020 20:36 Ответить
Попробуй зніми на телефон якусь муйню, яка знаходиться від тебе на відстані 100 метрів.
Потім знімеш за 10 кілометрів.
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22.09.2020 17:40 Ответить
Значит новый сезон Секретных материалов скоро выйдет
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28.04.2020 13:57 Ответить
Мда. І ні в статті, ні в коментарях ніхто не написав, що це за відео.
Ці кадри зняті на літаках які використовують нову систему прицілювання, яка працює в спектрах поза межами які бачить людське око. І цікаві ці обєкти тим з якою не реальною швидкістю вони рухаються, та тим як вони ігнорують інерцію.
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28.04.2020 14:03 Ответить
Але ж теорія відносності Ейнштейна говорить, що ніщо не може пересуватись швидше швидкості світла. Що знову "мимо"/
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28.04.2020 14:08 Ответить
на титрубці є двох годинне інтерв'ю англійською Джо Рогана з пілотом одного з військових літаків, які зняли це відео в 2004-ому році. Він там детальніше розказує і пояснює, що на цьому відео і що там ще відбувалось, що не попало на відео... ВОНИ БАЧИЛИ ОБ'ЄКТ НЕ ТІЛЬКИ НА КАМЕРІ, АЛЕ І СВОЇМИ ОЧИМА! ДУЖЕ РЕКОМЕНДУЮ ДО ПЕРЕГЛЯДУ!!!, якщо розумієте англійську
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28.04.2020 14:12 Ответить
"І СВОЇМИ ОЧИМА" - інтернетом давно гуляють ці записи і на них ідеально чути розмови пілотів навідмінно від того що тепер виклали. Вони нічого очима не бачили.
Вони вели не видиму ціль для очей за допомогою прицільної системи. Вели і афігівали із того як цілі класти на інерцію і що її не видно без цієї системи.
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28.04.2020 15:36 Ответить
"...также сообщают, что скоро Земля налетит на небесную ось !"
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28.04.2020 14:45 Ответить
перед розпадом СРСР теж багато було НЛО.
і да, я ні на що не натякаю
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28.04.2020 14:47 Ответить
Прилітали подивіться чи порозумнішали землянє
Побачили Трампа - подалися геть
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28.04.2020 14:50 Ответить
_Вот те раз... Но вообще крайне наивно думать что мы единственные разумные в бесконечной вселенной. Очень самонадеянно и эгоцентрично. А если действительно единственные, то это просто невероятно и поразительно! И наводит на мысли о том, что вселенная была сотворена.
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28.04.2020 16:43 Ответить
А муха тоже вертолет,
Но без коробки передач,
А по стене ползет пельмень
И все коленки в огурцах
Он деревянный, как кирпич
Он волосатый, как трамвай,
А эта песня про любовь
И ты ее не забывай.(С)
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28.04.2020 16:58 Ответить
так видно супер как будто снято на тапок не знаю лет 40 назад акция буря в стакане
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28.04.2020 17:17 Ответить
Послання Пентагону значить, що досить ходити у Рпц
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28.04.2020 18:33 Ответить
Загроза інопланетного вторгнення виникне тільки у випадку перевибрання Трампа. Якщо ж, виберуть Байдена то, коронавірус втратить потенцію.
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22.09.2020 10:46 Ответить
 
 