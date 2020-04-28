"Возьмите меня на работу. В работающий во время карантина ресторан вашего друга Тищенко. Мой уже 44 дня закрыт", - предприниматель Давиденко обратился к Зеленскому. ВИДЕО
Украинский предприниматель Алексей Давиденко записал видеообращение, в котором обратился к президенту Владимиру Зеленскому и попросил от имени "повара из Франковска, бармена из Житомира..." поспобствовать трудоустройству в ресторан его друга и соратника Николая Тищенко, не закрывшего свое заведение на карантин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Давиденко опубликовал обращение на своей странице в соцсети.
"Я - кухар з Франківська. Я - бармен из Житомира. Я - официант из Запорожья. Я - сушеф зі Львова. Я - ресторатор из Кривого Рога. Вчера я посмотрел расследование журналистов о том, как в карантин спокойно работает в Киеве ресторан близкого соратника президента и депутата "Слуги народа". Я хочу обратиться к президенту Украины: "Уважаемый Владимир Александрович, пожалуйста, возьмите меня на работу. В ресторан, работающий в карантин, вашего друга и соратника потому, что мой ресторан уже 44 дня как закрыт. Давайте сделаем всю Украину разом", - говорит Давиденко.
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правду"клевету". Сейчас так принято с теми, кто не боится рот открыть.
Хотя у нас, так называемый, карантин.
Слуги не голосуют за Саакашвили. Во время того, что нужно консолидироваться и принять правильное решение, они боятся взять на работу сильную фигуру. Вот о чем нужно говорить. А здесь читая фигня. Работай тоже, организуй доставку. Я не выгораживаю тищенко, но мне как-то все равно, что он делает в своём собственном закрытом ресторане, может, он там с девушками встречается- эта тема не раскрыта вообще