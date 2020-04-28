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"Возьмите меня на работу. В работающий во время карантина ресторан вашего друга Тищенко. Мой уже 44 дня закрыт", - предприниматель Давиденко обратился к Зеленскому. ВИДЕО

Украинский предприниматель Алексей Давиденко записал видеообращение, в котором обратился к президенту Владимиру Зеленскому и попросил от имени "повара из Франковска, бармена из Житомира..." поспобствовать трудоустройству в ресторан его друга и соратника Николая Тищенко, не закрывшего свое заведение на карантин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Давиденко опубликовал обращение на своей странице в соцсети.

"Я - кухар з Франківська. Я - бармен из Житомира. Я - официант из Запорожья. Я - сушеф зі Львова. Я - ресторатор из Кривого Рога. Вчера я посмотрел расследование журналистов о том, как в карантин спокойно работает в Киеве ресторан близкого соратника президента и депутата "Слуги народа". Я хочу обратиться к президенту Украины: "Уважаемый Владимир Александрович, пожалуйста, возьмите меня на работу. В ресторан, работающий в карантин, вашего друга и соратника потому, что мой ресторан уже 44 дня как закрыт. Давайте сделаем всю Украину разом", - говорит Давиденко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) карантин (16729) рестораны (279) Тищенко Николай (337)


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Топ комментарии
+113
"Возьмите меня на работу. В работающий во время карантина ресторан вашего друга Тищенко. Мой уже 44 дня закрыт", - предприниматель Давиденко обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 5042
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28.04.2020 12:40 Ответить
+67
Зачот!
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28.04.2020 12:33 Ответить
+55
А ви робіте як Тищенко - запрошуйте в ресторан своїх друзів на нараду.
От всіх, яких знайдете в соцмережах.
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28.04.2020 12:33 Ответить
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Щас этого ресторатора арестуют за правду "клевету". Сейчас так принято с теми, кто не боится рот открыть.
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28.04.2020 14:35 Ответить
Это тот самый "несчастный" предприниматель, который сравнивал себя с бабушкой на рынке. А теперь с поваром и барменом?)Знал бы счёт, послал бы ему гривну.... или хлеба дал.
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28.04.2020 14:45 Ответить
"Візьміть мене на роботу. В ресторан вашого друга Тищенка, який працює під час карантину. Мій вже 44 дні закритий", - підприємець Давиденко звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 7185
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28.04.2020 14:48 Ответить
С кума якось невдобно ...
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28.04.2020 15:11 Ответить
авакін *****, що ж ти не послав своїх уїпанів мусорських до тищенка з постановами про штрафи за порушення карантину, мерзото жидовірменська?
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28.04.2020 15:43 Ответить
Їх не вистачає. Вони в парках за людьми ганяються по 11 за одним. А там виходить, харчевня у них. Бо як можна не побачити порушення? А якщо бути точними, то закон виконується вибірково, своїм все, а ніріду штрафи і буцигарня. Зробили себе разом!
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28.04.2020 17:33 Ответить
Какая буцигарня и штрафы? Что вы здесь гоните? Вчера выезжала из дома, на улицах полно людей, все без масок и ни одного мента, за ними гоняющихся.
Хотя у нас, так называемый, карантин.
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29.04.2020 07:47 Ответить
ЛУЧШЕ СПАЛИТЬ ОБИТЕЛЬ ЗАРАЗЫ !)
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28.04.2020 18:18 Ответить
А с чего ты взял что ресторан работает?
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28.04.2020 22:18 Ответить
Невже ще не зрозуміло, що сила слова в зверненнях до влади - безсильна і марна.
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29.04.2020 07:18 Ответить
Так ресторан не работает. Ресторан не принимает посетителей, кухня не работает. Зачем и кому это все нужно?
Слуги не голосуют за Саакашвили. Во время того, что нужно консолидироваться и принять правильное решение, они боятся взять на работу сильную фигуру. Вот о чем нужно говорить. А здесь читая фигня. Работай тоже, организуй доставку. Я не выгораживаю тищенко, но мне как-то все равно, что он делает в своём собственном закрытом ресторане, может, он там с девушками встречается- эта тема не раскрыта вообще
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29.04.2020 07:43 Ответить
Или с парнями.
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29.04.2020 15:27 Ответить
бедняжка... нечем заправить свои джипы... ((
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29.04.2020 10:35 Ответить
что мы наблюдаем, зе-баранам начало доходить, что их просто "имеют", а записавшему видео, респект за троллинг!
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29.04.2020 12:00 Ответить
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