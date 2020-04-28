"Возьмите меня на работу. В работающий во время карантина ресторан вашего друга Тищенко. Мой уже 44 дня закрыт", - предприниматель Давиденко обратился к Зеленскому. ВИДЕО

Украинский предприниматель Алексей Давиденко записал видеообращение, в котором обратился к президенту Владимиру Зеленскому и попросил от имени "повара из Франковска, бармена из Житомира..." поспобствовать трудоустройству в ресторан его друга и соратника Николая Тищенко, не закрывшего свое заведение на карантин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Давиденко опубликовал обращение на своей странице в соцсети.

"Я - кухар з Франківська. Я - бармен из Житомира. Я - официант из Запорожья. Я - сушеф зі Львова. Я - ресторатор из Кривого Рога. Вчера я посмотрел расследование журналистов о том, как в карантин спокойно работает в Киеве ресторан близкого соратника президента и депутата "Слуги народа". Я хочу обратиться к президенту Украины: "Уважаемый Владимир Александрович, пожалуйста, возьмите меня на работу. В ресторан, работающий в карантин, вашего друга и соратника потому, что мой ресторан уже 44 дня как закрыт. Давайте сделаем всю Украину разом", - говорит Давиденко.

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