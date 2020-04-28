РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10514 посетителей онлайн
Новости Видео
8 016 91

Это дело очень мило для России, - Вятрович перед допросом в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору. ВИДЕО

Нардеп ("ЕС"), экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович пришел на допрос в Государственное бюро расследования.

Об он этом заявил перед началом допроса, передает Цензор.НЕТ.

"Пусть свершится правосудие, чтобы не погиб мир". Мало кто слышал этот лозунг, еще меньше людей знает, при чем здесь ГБР. А оно имеет непосредственное отношение к Государственному бюро расследований - это официальный лозунг этой структуры. Мы не случайно не видим связи между ними. За неполные два года работы ГБР действовало в диаметрально противоположном этим красивым словам направлении. Поэтому направило свою энергию и наши деньги на таких "опасных преступников" как София Федына, от слов которой пострадал наш президент. Поэтому расследуя преступления совершенные во время Революции Достоинства ГБР дошло до формирования обвинений против активистки Майдана Татьяны Чорновол в умышленном убийстве и организации массовых беспорядков. Поэтому пятого президента ГБР по сути обвиняет в организации сопротивления российской агрессии. Теперь Бюро начало расследование еще в одном милом для России деле - по организации международного форума по Голодомору. Именно поэтому сейчас вызвали меня на допрос", - рассказал Вятрович.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вятровича вызвали в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору

"Повестку я получил через несколько дней после того, как подал в суд на бездействие ГБР, которое не заметило государственной измены в действиях Кучмы и Ермака, которые своими подписями в Минске легализовали террористические структуры "ЛНР/ДНР", переквалифицировали Россию с агрессора на стороннего наблюдателя в конфликте в Украине. Я пришел на допрос, чтобы услышать, где злоупотребления властью в распространении информации о Голодоморе в Украине и мире. Чтобы увидеть, как используются средства граждан Украины, направленные на финансирование ГБР. Недавно парламент принимал изменения в бюджет Украины с целью выделить дополнительные средства на борьбу с пандемией. Экономить решили на культуре и образовании - отдельные программы в этих сферах сократили на 50 процентов и более. Бюджеты правоохранительных органов не пострадали: ГБР имеет (бюджет. - Ред.) почти на треть больше , чем в прошлом году. Полтора миллиарда гривен, в том числе на то, чтобы разбираться, должно ли было украинское государство почтить память миллионов наших земляков, убитых коммунистами во время Голодомора", - резюмировал Вятрович.

Поддержать Вятровича пришли украинские активисты, исследователи и политики.

"Мы возмущены политическими преследованиями известного историка, бывшего председателя Украинского института национальной памяти, народного депутата Владимира Вятровича, которого ГБР вызвало на допрос в связи с организацией международного Форума в память о 85-й годовщине Голодомора. Форум состоялся в 2018 году при участии нескольких участников из Украины, Европы, США, Канады и других стран, среди которых - ведущие исследователи истории Голодомора и геноцидов. Но ГБР решило квалифицировать организацию Форума как "предварительный сговор", "злоупотребление служебным положением" и "растрату", что грозит организатору 5-8 годами тюрьмы. Это "расследование" на основании заявления политика от "Слуги народа", известного своим пренебрежительным отношением к Голодомору и восторгом советским режимом, а также одновременно преследования участников Революции Достоинства и воинов АТО-ООС, отчетливо свидетельствует о попытке вернуть пророссийскую повестку дня в Украине. Нынешнее дело напоминает уголовные преследования, которые были устроены режимом Януковича в 2010 по отношению к команде Владимира Вятровича в так называемом "деле историков", обвиняемых в "раскрытии государственной тайны" о Голодоморе и освободительного движения во время рассекречивания архивов КГБ. Давление на Владимира Вятровича является откровенным преследованием тех, кто способствовал и способствует возрождению национальной памяти", - заявила сотрудница Центра исследований освободительного движения Ярина Ясыневич.

"Пришли под ГБР поддержать порядочного человека, патриота Владимира Вятровича, против которого шьют абсурдное уголовное дело за организацию форума памяти Голодомора. Это, конечно, не коррупция Ермака, не ресторан "Велюр", не продажи за границу масок, не капитуляция - это большее преступление для офиса и России, попытки сохранить национальную память. В этом году нас ждут бурные события, когда нам снова придется отстаивать государственность", - заявил волонтер Мирослав Гай.

"Дело против Владимира Вятровича - это продолжение политических репрессий, которые власть организовывает против активистов Майдана и оппозиции в угоду Кремлю" - заявили народные депутаты "ЕС" на акции под ГБР.

"У нас все очень просто, чтобы попасть под политическое уголовное преследование надо две фишечки. Одна называется - "Россия" и вторая - "личная месть". Относительно Вятровича фактор России и личной мести - объединились. Преследование Вятровича - это однозначно месть Ермака, за то, что депутат "ЕС" инициировал уголовное дело, по госизмене Ермака и Кучмы в Минске. ГБР и ГПУ сейчас инструменты прямого действия Ермака. Меня удивляет упорство, которым Венедиктову пытаются привязать к Авакову. Она - продукт "ваты", именно Добкина и Кернеса. За Кернеса цепляется Тедеев, за Тедеева с одной стороны цепочки - Ермак, с другой - Южная Осетия, Козак и снова Ермак - круг замкнулся. И все ради "бабла". Ермак в Минске подписывал создания не "консультативного", а "конвертационного" центра ОРДЛО. Загоняешь туда бюджетные - российские, украинские средства, международную помощь, а получаешь "черный нал". Братья Ермаки, еще те "коммерсанты", ничего святого, с той лишь разницей, что у младшего горизонты ниже. Об этом подробно читайте здесь", - заявила экс-нардеп Татьяна Чорновол.

Это дело очень мило для России, - Вятрович перед допросом в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору 01
Это дело очень мило для России, - Вятрович перед допросом в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору 02
Это дело очень мило для России, - Вятрович перед допросом в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору 03
Это дело очень мило для России, - Вятрович перед допросом в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору 04
Это дело очень мило для России, - Вятрович перед допросом в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору 05
Это дело очень мило для России, - Вятрович перед допросом в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору 06
Это дело очень мило для России, - Вятрович перед допросом в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору 07
Это дело очень мило для России, - Вятрович перед допросом в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору 08
Это дело очень мило для России, - Вятрович перед допросом в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору 09
Это дело очень мило для России, - Вятрович перед допросом в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору 10

Автор: 

Голодомор (1055) Вятрович Владимир (275) Чорновол Татьяна (654) ГБР (3050)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+43
ЗЕКОманда в своем репертуаре....
показать весь комментарий
28.04.2020 12:55 Ответить
+29
Кстати, почему до сих пор не сидят Свинарчуки?
показать весь комментарий
28.04.2020 13:00 Ответить
+25
Зеванш. Вятрович уверен, что Зеленский сдаст врагам "культуру, язык и историю"./ Зеленский популяризировал "малороссийский мир" для того, чтоб угодить россиянам, показывая украинцев глупыми. Он популяризировал отвратительный образ украинцев, очень карикатурный который унижает украинцев, заявил Вятрович. "Меня больше не будет": Вятрович подробно рассказал о давлении со стороны Зеленского.
показать весь комментарий
28.04.2020 13:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗЕКОманда в своем репертуаре....
показать весь комментарий
28.04.2020 12:55 Ответить
А если вспомнить, то та же зрада, которая поливала Порошенко, время от времени поливала и Вятровича...
показать весь комментарий
28.04.2020 13:09 Ответить
вятрович святой, о нём или хорошо или ничего
показать весь комментарий
28.04.2020 13:28 Ответить
про синьёра Голодомора очень смешно кто-то шутил.

попробовал бы он в Израиле про лоукост Холокост пошутить

и выбрали бы его евреи главнокомандующим после этого
показать весь комментарий
28.04.2020 13:32 Ответить
Да, т.к. Венедиктова собирает пантеон "предателей" интересов паРаши по всем направлениям начиная с Майдана 2013-2014 гг...
показать весь комментарий
28.04.2020 13:35 Ответить
Я нихера не пойму, если у них рыла не в пушку, то чего ныть и бояться? Пусть проведут расследования и результаты опубликуют. Ну у нас же правовое государство или нет?
показать весь комментарий
28.04.2020 13:11 Ответить
А у Порошенко - в пушку, правозащитник ты наш?
показать весь комментарий
28.04.2020 13:12 Ответить
ну вот пусть проведут расследование против него (если есть дела) и узнаем, или он святой?
показать весь комментарий
28.04.2020 13:15 Ответить
похоже, ты из тех идиотов, что считают переход украинских кораблей из одного украинского порта в другой украинский порт государственной изменой?
показать весь комментарий
28.04.2020 13:17 Ответить
Одна "суперпатриотка", которая вместе с массовым уходом Лахты с форума после второго тура, лалалакнула великодуховно и сракально, что "кандидат в президенты, по Конституции, не обязан появляться перед избирателями", они теперь все законниками стали, мля...
показать весь комментарий
28.04.2020 13:22 Ответить
...исчезла после второго тура...
показать весь комментарий
28.04.2020 13:23 Ответить
може коровавирусом прибило?
показать весь комментарий
28.04.2020 13:25 Ответить
може то Мендель была и ей сичас некогда
показать весь комментарий
28.04.2020 14:06 Ответить
кажись из идиотов здесь только ты
показать весь комментарий
28.04.2020 13:26 Ответить
ага. а потом извинятся. типо, имеем право на ошибку.
показать весь комментарий
28.04.2020 13:15 Ответить
противно
показать весь комментарий
28.04.2020 12:57 Ответить
Вятрович входит в группировку Свынарчуков , значит виновен .
показать весь комментарий
28.04.2020 12:58 Ответить
Кстати, почему до сих пор не сидят Свинарчуки?
показать весь комментарий
28.04.2020 13:00 Ответить
Когда оттурборежимят мудрый нарид, тогда возьмутся за Свынарчуков.
показать весь комментарий
28.04.2020 13:02 Ответить
У зелебанов так далеко вопросы не заходят. В прошивке лишь вопли-"пасадииитьпээээтюююю!!!!"
показать весь комментарий
28.04.2020 13:04 Ответить
А один мне ответил - Эта власть не посадит, посадит следующая...
показать весь комментарий
28.04.2020 13:11 Ответить
Потому, что не могут найти легальных путей поставки тех же запчастей, не говоря уже, что по меньшей цене...
показать весь комментарий
28.04.2020 13:10 Ответить
партеец? сопля урода?...
показать весь комментарий
28.04.2020 14:08 Ответить
которым из всех "дел" оставили одно, не декларированные доходы жены от сдачи квартиры в Киеве)))) остальное-пшик, а быдло-лошье-73 схавало это гамницо
показать весь комментарий
28.04.2020 13:28 Ответить
...Любит наш народ, всякое гам..о...
( С.Шнуров)
показать весь комментарий
28.04.2020 13:33 Ответить
В чому саме "винен" В"ятрович? Га, задниця куряча"? Ти Конституцію України,хоч раз в руках, тримав? Ніхто не може буть визнаний винним у злочині, крім рішення суду... Суд був?...
показать весь комментарий
28.04.2020 13:48 Ответить
Бывший бюрократ -патриот не соблюдает масочный режим.плюётся в буквальном и переносном смыслах.Опасен.
показать весь комментарий
28.04.2020 12:58 Ответить
Ох и п...сы зелёные 🤦‍♂️
показать весь комментарий
28.04.2020 12:58 Ответить
Это дело очень мило для России, - Вятрович перед допросом в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору - Цензор.НЕТ 16
показать весь комментарий
28.04.2020 12:59 Ответить
"ЭТО МАКС, ДЕТКА!" (C)

Это дело очень мило для России, - Вятрович перед допросом в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору - Цензор.НЕТ 4643
показать весь комментарий
28.04.2020 12:59 Ответить
Він хєрні не творить. Він творить те, для чого його ідіоти поставили на ту посаду. А хєрні натворили ви торік, 21-го квітня. Разом, пілять...
показать весь комментарий
28.04.2020 13:11 Ответить
пропоную перейменувати ДБР в "державне бюро рашкостана"
Тоді усі їх дії проти патріотів стануть зрозумілими
показать весь комментарий
28.04.2020 12:59 Ответить
Напоминаю о предложении всем, кто даже ходить не может, людям с сильной внутринней энергетикой стоит мысленно посылать свою энергию на уничтожение зла в обличии "портни", "плесени" и "недопрокурора". По ПН и ЧТ - "портне", по ВТ и ПТН - "плесени" и по СР и СБ - "недопрокур". Даже если у Вас слабая энергетика - тоже пытайтесь, важен каждый посыл. Лучше это делать синхронно, предлагаю в 7 утра и 10 вечера. Энергетику на уничтожение адресуйте на форму проявления зла в виде субъекта "плесени" например. Без злобы. Помните - мысли материальны!
показать весь комментарий
28.04.2020 13:01 Ответить
Головне - не забувай галоперидол приймать... А то "загострення" наступить, і повезуть у кімнату з м"якими стінами...
показать весь комментарий
28.04.2020 13:58 Ответить
чому дбр не порушило справу проти Михайла Банка, поліціянта-рекетира? https://censor.net/news/3192052/deputaty_trebuyut_ot_premerministra_uvolit_politseyiskogo_chinovnika_mihaila_banka
Чи слугам портнова не давали вказівки?
показать весь комментарий
28.04.2020 13:03 Ответить
Зеванш. Вятрович уверен, что Зеленский сдаст врагам "культуру, язык и историю"./ Зеленский популяризировал "малороссийский мир" для того, чтоб угодить россиянам, показывая украинцев глупыми. Он популяризировал отвратительный образ украинцев, очень карикатурный который унижает украинцев, заявил Вятрович. "Меня больше не будет": Вятрович подробно рассказал о давлении со стороны Зеленского.
показать весь комментарий
28.04.2020 13:04 Ответить
Это дело очень мило для России, - Вятрович перед допросом в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору - Цензор.НЕТ 7011
показать весь комментарий
28.04.2020 13:06 Ответить
Мрази зелёные!
показать весь комментарий
28.04.2020 13:07 Ответить
мерещатся мрази зелёные везде? ты бы к наркологу сходил бы )
показать весь комментарий
28.04.2020 13:13 Ответить
а ми мразів - в спам!
показать весь комментарий
28.04.2020 13:21 Ответить
это да
показать весь комментарий
28.04.2020 13:26 Ответить
https://www.facebook.com/vitaliy.kolomiets?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBLTEMmxjri4QWCmaoYZoiCUhY7ONLhl1AQy7qCc29Q8iquBG1ju8FU0FHAZCBNJnMW7Poq9hMjRjY-&tn-str=%2AF Vitaliy Kolomiets
https://www.facebook.com/vitaliy.kolomiets/posts/3436839479678786 1 год
Живі люди, які після всіх факапів, продовжують співчувати тяжкій долі нової влади
Ця справа дуже мила Росії, - В'ятрович перед допитом в ДБР через форум, присвячений Голодомору - Цензор.НЕТ 2606
показать весь комментарий
28.04.2020 13:27 Ответить
а ти хто /і що ж робити/ зеленоПОЦ що ти тут гадиш
показать весь комментарий
28.04.2020 13:30 Ответить
Ты уж точно не мерещишься.
показать весь комментарий
28.04.2020 13:32 Ответить
вже немає сумнівів, що у дбр під прикриттям навозних мух зє-зє прийшли відверті агенти *****
показать весь комментарий
28.04.2020 13:11 Ответить
Всі, хто пише коменти проти В'ятровича - кацапські тролі!
показать весь комментарий
28.04.2020 13:12 Ответить
вопрос уже не стоит - как быстро зелёная плесень будет покидать Украину? вопрос стоит - сможет ли покинуть?
показать весь комментарий
28.04.2020 13:13 Ответить
Да никто не будет ничего покидать! Оставьте этих мыслев! Ге-па с До-пой, Бой-ки, Лукаши и прочая Сцы-воха ГДЕ!? Я уже молчу про мертвечуков с портянками...
показать весь комментарий
28.04.2020 15:31 Ответить
Чому на цензорі спочатку публікують новини російською, а тільки згодом , здійснюється публікація українською. Це що, В'ятровича спочатку перекладають з української на "общепонятний", а потім знову на українську? Коли я це писав, української версії ще не було...
показать весь комментарий
28.04.2020 13:14 Ответить
та саме так і робиться - цим зневажається державна...
показать весь комментарий
28.04.2020 13:18 Ответить
Світовий конгрес українців застеріг Зеленського від політичних переслідувань

Cвітовий конгрес українців та вся українська діаспора стурбовані через можливий тиск на незалежність судових та правоохоронних органів, спроби переслідування політичних опонентів та перекручення подій Революції Гідності. На цьому наголошується у заяві СКУ, опублікованій на https://ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2064/lang/ua сайті організації .
"СКУ вчергове підкреслює важливість дотримання принципів верховенства права та неможливості здійснення політичного правосуддя й тиску на судову гілку влади. Будь-які розслідування мають відбуватися у повній відповідності до норм чинного законодавства, а не скеровуватися політичними рішеннями. Це є першочергові завдання для забезпечення людської гідності та утвердження міжнародного іміджу України як демократичної держави. Кожен громадянин України має право на законний захист і справедливий суд", - мовиться у заяві.
Президент СКУ Павло Ґрод зазначив: "Без дотримання принципів верховенства права, поваги до прав людини, такі процеси будуть розглядатися на міжнародному рівні як політично вмотивоване правосуддя. Таке політичне правосуддя може обернутися трагедією не лише для жертв переслідувань, а й для країни в цілому".
Не вперше СКУ висловлює стурбованість на адресу президента Зеленського через політично вмотивовані переслідування - в тому числі щодо лідерів опозиції, зокрема і п'ятого президента Петра Порошенка. Конгрес також вважає неприпустимим призначення колишнього захисника втікача Януковича - Олександра Бабікова - заступником директора Державного бюро розслідувань, позаяк цим нівелюються досягнення Революції Гідності.Світовий Конґрес Українців постійно закликає президента Зеленського та новопризначений уряд уникати політично вмотивованого правосуддя, дотримуватись принципів верховенства права, курсу реформ та євроатлантичного напряму.

"Українська держава ризикує втратити підтримку міжнародних партнерів, якщо її політичні лідери перестануть дотримуватися принципу верховенства права, будуть використовувати правосуддя у політичних цілях та не зможуть повноцінно впровадити необхідні демократичні та економічні реформи", - йдеться в заяві.
"Надзвичайно важливо, щоб обрані та призначені державні діячі продовжували позитивний курс реформ, дотримуючись верховенства права, поважаючи права людини та уникаючи політично мотивованого правосуддя", - заявив Президент СКУ Павло Ґрод.
У заяві зазначається, що Світовий Конґрес Українців докладає всіх зусиль для посилення України як успішної, демократичної, європейської держави.
"Ми стоїмо з народом України, який захищає свою територіальну цілісність і суверенітет в ході триваючої російської військової, політичної та економічної агресії. Cвітовий Конґрес Українців продовжить стежити за діяльністю політичних лідерів, щоб переконатися в дотриманні принципу верховенства права та у подальшій успішній реалізації євроатлантичного вектору розвитку України", - наголосили в СКУ.
https://www.5.ua/polityka/mozhe-obernutysia-trahediieiu-dlia-krainy-sku-zasterih-zelenskoho-vid-politychnykh-peresliduvan-213713.html
https://prm.ua/svitoviy-kongres-ukrayintsiv-zaklikav-vladu-zelenskogo-unikati-politichno-vmotivovanogo-pravosuddya/
показать весь комментарий
28.04.2020 13:16 Ответить
Это да. Родину нужно любить издалека.
показать весь комментарий
28.04.2020 13:31 Ответить
У тебя и родины нет, так, болота мокшанские
показать весь комментарий
28.04.2020 21:04 Ответить
Полгода без зарплаты, офиса и команды, - Монахова рассказала о причинах увольнения с поста языкового омбудсмена/Поставленный кодланом Коломойского вместо Вятровича новый директор Украинского института национальной памяти Дробович молчит. Пребывает в печали : Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет, - Дробович 27.12.19
показать весь комментарий
28.04.2020 13:17 Ответить
ДБР это как ДНД в КУМОВСКОЙ Украине
показать весь комментарий
28.04.2020 13:19 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBKBhkuV3A7MVjVcuBaSrdDAZsvkHGfoTbDO6O5iDzOjg6IdengotiEnc6hjSlxzXNXbvRRWOgIullV&hc_ref=ARQOGHfnPy5ziTfvBQWcNoR6S4pirJ6bOioZ5MGw7pTImLujD2kdq73NmJNncd2CIuA&fref=nf Volodymyr Viatrovych https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216928916194639&set=a.1676615914737&type=3 6 хв
Побував на допиті в ДБР.Проінформував слідчого для чого і як ми організували міжнародний форум пам'яті жертв Голодомору.
Певен, що наданої інформації має бути досить, аби закрити цю безглузду справу і не витрачати ані мого часу, ані коштів і часу Державного бюро розслідувань.
Дякую всім за підтримку!
показать весь комментарий
28.04.2020 13:20 Ответить
Нардеп ("ЕС"), экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович пришел на допрос в Государственное бюро расследования. Источник: https://censor.net/v3192063

ГБР України це філія фсб чи як ?
показать весь комментарий
28.04.2020 13:21 Ответить
сцукки зеленые
Допросите лучше Сивохо-обсцикохо или Ермака-мудака
показать весь комментарий
28.04.2020 13:22 Ответить
Цензор, агов, "астанавітєсь"! Коли буде публікація даної новини українською, чому українською публікують з запізненням, чому я повинен читати те, що сказав В'ятрович,
москальською?
показать весь комментарий
28.04.2020 13:23 Ответить
Сами себе готовят Майдан и изгнание?
показать весь комментарий
28.04.2020 13:27 Ответить
Ряд (в контексті правильно - "низка"; але нині керівництво сайту змінилося на "какаяразніца"...) українських громадських організацій та Світовий конгрес українців оприлюднили відкрите звернення до Державного бюро розслідувань (ДБР), висловивши занепокоєння заявою ексголови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича щодо його переслідування.
Звернення до ДБР із закликом не стати інструментом у політичних замовленнях антиукраїнських сил розмістив перший віцепрезидент Світового конгресу українців, співголова Громадського комітету із вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-22 рр. Стефан Романів у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10157357762935662&id=676930661 Facebook .
"Громадський комітет з вшанування пам'яті жертв Голодомору- геноциду 1932-33 років, громадська організація "Всеукраїнська правозахисна організація "Меморіал" імені Василя Стуса" та Світовий конгрес українців занепокоєні заявою народного депутата Володимира В'ятровича про його переслідування як колишнього голови Українського інституту національної пам'яті за організацію ним у 2018 році міжнародного форуму "Україна пам'ятає, світ визнає!", присвяченого 85-роковинам Голодомору - геноциду української нації", - йдеться у зверненні.
Підписанти зауважують, що ДБР розпочало розслідування за листом "політика, відомого своїми зневажливими заявами щодо теми Голодомору та національної пам'яті українців", який публічно називає В'ятровича своїм політичним опонентом.
"Закликаємо ДБР не стати інструментом у політичних замовленнях антиукраїнських сил, які піднімають голову останнім часом, і не спричинитися до згортання наукових досліджень про злочин геноциду української нації", - йдеться у зверненні.
Як підкреслюється у документі, Голодомор визнали злочином багато країн, а трагедії такого рівня і такого значення для масової свідомості нації є одним з базових елементів національної пам'яті.
"На державному рівні вшановують пам'ять жертв Голокосту в Державі Ізраїль, жертв інших масових убивств у країнах, які постраждали. Натомість в Україні вшанування жертв Голодомору-геноциду з залученням державних коштів знову стало можливим лише після перемоги Революції гідності", - підкреслюють підписанти.
Вони наголошують, що Громадський комітет із вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-33 років виступив співорганізатором державно-громадських заходів пам'яті до 85-х роковин Голодомору. Міжнародний форум "Україна пам'ятає, світ визнає!" відбувся на високому науковому, представницькому та організаційному рівні. Серед доповідачів було 32 українські та 20 іноземних дослідників теми Голодомору, ряд представників іноземних країн, СКУ, керівники європейських інституцій національної пам'яті, представники українських та закордонних медіа.
Одночасно меморіальні заходи відбулися у більш як 80 містах в Австралії, Канаді, США, Японії, Китаї, Португалії, Італії, Угорщині, Чехії та інших країнах, нагадують автори звернення.
Серед підписантів - співголови Громадського комітету із вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-33 років Ігор Юхновський, Іван Васюник і Стефан Романів, заступник голови Всеукраїнської правозахисної організації "Меморіал" ім. В.Стуса Іван Окоєв, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду Євстратій (Зоря), письменниця, лауреат Національної премії України ім. Т.Г.Шевченка Оксана Забужко, представник України в Раді ООН із прав людини з 2006 по 2010 рр. Володимир Василенко, міністр культури і туризму України у 2007-2010 роках; Василь Вовкун, міністр освіти і науки України у 2014-2016 рр. Сергій Квіт та ін.
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3014540-gromadski-organizacii-ta-svitovij-kongres-ukrainciv-opriludnili-zvernenna-na-pidtrimku-vatrovica.html
показать весь комментарий
28.04.2020 13:28 Ответить
Чорновол сожгла здание в Центре Киева в результате чего погиб человек, - стала депутатом и её поддерживают "активисты" и политики. Мамчур с песней сдал пятерым (!!) оккупантам со стрелковым оружием воинскую часть вместе с арсеналом, личным составом и боевыми самолетами - стал депутатом и Героем Украины. Может быть Вятровичу и ему подобным нужно тщательнее подумать о критериях патриотизма но не разжигать ненависть внутри Украины?.
показать весь комментарий
28.04.2020 13:36 Ответить
Ну вы ведь предпочли вааще отсидеться за бугром. Кста, как там еврогеи? Парашники говорят шо вас в опу ипут?
показать весь комментарий
28.04.2020 21:07 Ответить
Зеленский всё больше и больше напоминает мне путинскую шестёрку Лукашенко. Такое же восторженно - самовлюблённое, такое же хитрожопое и скользкое, такое же раболепно услужливое по отношению к кремлёвскому опарышу путину. Зеленский - наш приговор,наказание нашему недоразвитому обществу за примитивное мышление, за иллюзии, фантазии, слабоумие и отсутствие собственного достоинства.Есть исключения в нашем тупом стаде - это воины - герои, волонтёры - герои, медики, патриоты .... Их - меньшинство.Но в их руках судьба нашей страны, наша свобода, наше будущее....Зеленско - медведчуковская грязь доживает свой недолгий век, поэтому и неистовствует, и агонизирует, испуская последний дух...Аминь!
показать весь комментарий
28.04.2020 13:37 Ответить
314дорасня зелена шо це вам ще не реванш? ви цього наобирали собі і нам мразоти ???
показать весь комментарий
28.04.2020 13:45 Ответить
условия
при которых Украина заберёт Ялынковича в свою тюрьму:- вывести войска и вернуть оккупированные территории - минимум 2 трлн долларов репараций- ядерно разоружиться россии

- полностью федерализироваться россии- законодательно дать право на "дать подсрачник путену" каждому украинцу- послать всем миром хором паРашу нах и навсегда
показать весь комментарий
28.04.2020 13:48 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
показать весь комментарий
28.04.2020 13:55 Ответить
-
Український інститут національної пам'яті УІНП має спеціальний статус. Він був створений в 2006 р. з ініціативи В.А. Ющенко з основними завданнями «відтворення справедливої ​​історії української нації» і розсекречення секретних архівів кривавих кремлівських катів окупантів в Україні. І першим його керівником був І. Юхновський.
Але вже 19 липня 2010 року антиукраїнський ригоАнальний Кабмін в України при захопленій про-кремлівській владі продажного московського холуя ЗЕКА злочинно призначив головою цього інституту ярого ворога України проклятого комуняку, колишнього старшого наукового співробітника Інституту історії при продажній ЦК Компартії України. Був він і завкафедрою в Київській Вищій партійній школі, заввідділом Інституту політдосліджень ЦК про-кремлівської КПУ. українофоба В.Ф. Солдатенко. І цей комуняка Юда відразу за наказом кремля і ЗЕКА, повністю заборонив публічне дослідження архівів, і навіть є підстави про підозру часткового знищення архіву під його керівництвом. Тоді колишній директор архіву СБУ Володимир В'ятрович пов'язав це злочинне призначення зі спробою кремля і їх резидентів з бандитської про-московської влади ЗЕКА про повну ревізію і фальсифікацію історії України. І тільки після зміни продажного про-кремлівського режима керівництва України в березні 2014 року Володимир В'ятрович очолив цей інститут. Ось тільки тоді і з'явилася широка можливість вивчення історичної правди в секретних архівах України, досі невідомих документів, що стосуються багатогранної мужньої боротьби українського народу за свою незалежність. Тепер до влади знову пробралися продажні антиукраїнські сили вже ЗЕбілів - капітулянтів, які як і при Іуді -ЗЕКу також почнуть злочинно спотворювати архівні дані про історію України та мужню боротьбу Українського народу за свою і за незалежність своєї Української держави.
показать весь комментарий
28.04.2020 14:01 Ответить
Казалось бы, а причём тут Зеленский и партия "Слуга Народа" ?
показать весь комментарий
28.04.2020 14:19 Ответить
Почему до сих пор не сидит, премьер- гончарук., братья Ермаки, все кто распродал медикаменты с госрезерва, Н савчеко и рубан, Насиров, братья Клюевы, Ставицкий, богатырёва, А. Ефремов,табачник и многие другие.
показать весь комментарий
28.04.2020 14:22 Ответить
Зелені гниди існують для побудови малоросії, іншого їм не дано.
показать весь комментарий
28.04.2020 14:23 Ответить
Шура Семенец. Ти серйозно про Свинарчуків? Якби там було хоча б якесь ефемерне порушення закону, вереску було б на весь світ і процес ішов би за процесом.Вам вбили в бошки херню собачу, ви її з"їли а тепер не можете зізнатись самі собі що вас розвели як сільських пенсіонерок.
показать весь комментарий
28.04.2020 14:30 Ответить
это был сарказм
показать весь комментарий
28.04.2020 14:50 Ответить
Икра на этом форуме была так себе, а вот рябчики очень ничего.
показать весь комментарий
28.04.2020 14:35 Ответить
Вятрович, спитай у гебеерів, на кого вони працюють, бо навіть для того щоб з
толком спотворювати історію, її треба добре знати...
показать весь комментарий
28.04.2020 14:55 Ответить
Как видим, лизать жопу Путину можно в самых разных формах, в том числе и возбуждением таких уголовных дел. Помните слова Зеленского: "Я стану перед Путиным на колени"? Не обманул, стал и лижет, лижет, лижет... Хорошо у него получается, правда, "73%"?
показать весь комментарий
28.04.2020 14:58 Ответить
Ну, что перед допросом будет это было понятно сразу. А что после допроса? Опять "Преступление и наказание " Зощенко М.М. ?
показать весь комментарий
28.04.2020 15:03 Ответить
Колишній голова Українського інституту національної пам'яті, народний депутат Володимир В'ятрович дав свідчення у Державному бюро розслідувань як свідок у справі щодо коштів, витрачених на проведення у 2018 році Міжнародного форуму пам'яті жертв Голодомору
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3014755-vatrovic-dav-svidcenna-dbr-u-spravi-sodo-forumu-pamati-zertv-golodomoru.html?fbclid=IwAR0yHH9xRwgX-D1wMYMyCbLluVTxsjfr7tty0EmWQs9Kre8s8KTSSWLGwkM Про це повідомив сам В'ятрович після допиту, передає "Укрінформ" .
"Я сподіваюся, що мої достатньо виразні свідчення дали зрозуміти, що справи як такої не існує. Підстав для того, щоб проводити цю справу взагалі немає. Ці кілька десятків сторінок, які були в слідчого, що проводив допит, зібрані станом на тепер, - це, на жаль, дарма витрачений його час, тому що він, виявляється, займається цим декілька місяців. І зараз цей допит - трохи більше години - це так само, на жаль, витрачений мій час. Я сподіваюся, що і я, і пан слідчий матимемо можливість використовувати свій час більш ефективно і раціонально на благо України", - сказав В'ятрович.
Він зазначив на тому, що форум відбувався на виконання указу президента від 2016 року, на виконання відповідного розпорядження Кабінету міністрів 2017 року, наказів Українського інституту національної пам'яті. Це був ювілейний захід до 85-их роковин Голодомору, в якому взяло участь близько 700 людей, з них десятки людей - відомі дослідники з-за кордону.
В'ятрович не бачить підстав для повторного допиту.
показать весь комментарий
28.04.2020 15:29 Ответить
Банкет, посвященный голодомору, тоже мил россии.
показать весь комментарий
28.04.2020 15:39 Ответить
тільки касапські провокатори штибу https://censor.net/user/465931 здатні пребріхати міжнародну конференцію з вшанування памяті жертв Голодомору (з обовязковим фуршетом - міжнародна же!) в банкет.
показать весь комментарий
28.04.2020 15:48 Ответить
Фуршет.
"Жри. Не обляпайся" (с)

Ця справа дуже мила Росії, - В'ятрович перед допитом в ДБР через форум, присвячений Голодомору - Цензор.НЕТ 8683
показать весь комментарий
28.04.2020 16:22 Ответить
я на ваші зебільні ні раути, ні гулянки не хожу. А меню традиційного бюджетного фуршету кардинально інше.
показать весь комментарий
28.04.2020 19:58 Ответить
Так был банкет с красной икрой на форуме по Голодомору или нет?
показать весь комментарий
28.04.2020 15:55 Ответить
Брехня! Красной икры не было.
Всё врут!

Ця справа дуже мила Росії, - В'ятрович перед допитом в ДБР через форум, присвячений Голодомору - Цензор.НЕТ 3302
показать весь комментарий
28.04.2020 16:26 Ответить
Млинці з червоною ікрою.Потратили на банкет пів мільйона гривень.
показать весь комментарий
28.04.2020 16:34 Ответить
на основании заявления политика от "Слуги народа"Источник: https://censor.net/v3192063 А это кто ,имя этой мерзости в студию Это ж надо поворот, на 6-м году Полный бред и отсутствие инстинкта самосохранения у зеленых
показать весь комментарий
28.04.2020 18:59 Ответить
Бужанський його фио
показать весь комментарий
28.04.2020 19:59 Ответить
ватники вылезли со всех щелей, многие тихо сидели на должностях, перестали бояться.
показать весь комментарий
28.04.2020 20:17 Ответить
 
 