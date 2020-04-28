Это дело очень мило для России, - Вятрович перед допросом в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору. ВИДЕО
Нардеп ("ЕС"), экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович пришел на допрос в Государственное бюро расследования.
Об он этом заявил перед началом допроса, передает Цензор.НЕТ.
"Пусть свершится правосудие, чтобы не погиб мир". Мало кто слышал этот лозунг, еще меньше людей знает, при чем здесь ГБР. А оно имеет непосредственное отношение к Государственному бюро расследований - это официальный лозунг этой структуры. Мы не случайно не видим связи между ними. За неполные два года работы ГБР действовало в диаметрально противоположном этим красивым словам направлении. Поэтому направило свою энергию и наши деньги на таких "опасных преступников" как София Федына, от слов которой пострадал наш президент. Поэтому расследуя преступления совершенные во время Революции Достоинства ГБР дошло до формирования обвинений против активистки Майдана Татьяны Чорновол в умышленном убийстве и организации массовых беспорядков. Поэтому пятого президента ГБР по сути обвиняет в организации сопротивления российской агрессии. Теперь Бюро начало расследование еще в одном милом для России деле - по организации международного форума по Голодомору. Именно поэтому сейчас вызвали меня на допрос", - рассказал Вятрович.
"Повестку я получил через несколько дней после того, как подал в суд на бездействие ГБР, которое не заметило государственной измены в действиях Кучмы и Ермака, которые своими подписями в Минске легализовали террористические структуры "ЛНР/ДНР", переквалифицировали Россию с агрессора на стороннего наблюдателя в конфликте в Украине. Я пришел на допрос, чтобы услышать, где злоупотребления властью в распространении информации о Голодоморе в Украине и мире. Чтобы увидеть, как используются средства граждан Украины, направленные на финансирование ГБР. Недавно парламент принимал изменения в бюджет Украины с целью выделить дополнительные средства на борьбу с пандемией. Экономить решили на культуре и образовании - отдельные программы в этих сферах сократили на 50 процентов и более. Бюджеты правоохранительных органов не пострадали: ГБР имеет (бюджет. - Ред.) почти на треть больше , чем в прошлом году. Полтора миллиарда гривен, в том числе на то, чтобы разбираться, должно ли было украинское государство почтить память миллионов наших земляков, убитых коммунистами во время Голодомора", - резюмировал Вятрович.
Поддержать Вятровича пришли украинские активисты, исследователи и политики.
"Мы возмущены политическими преследованиями известного историка, бывшего председателя Украинского института национальной памяти, народного депутата Владимира Вятровича, которого ГБР вызвало на допрос в связи с организацией международного Форума в память о 85-й годовщине Голодомора. Форум состоялся в 2018 году при участии нескольких участников из Украины, Европы, США, Канады и других стран, среди которых - ведущие исследователи истории Голодомора и геноцидов. Но ГБР решило квалифицировать организацию Форума как "предварительный сговор", "злоупотребление служебным положением" и "растрату", что грозит организатору 5-8 годами тюрьмы. Это "расследование" на основании заявления политика от "Слуги народа", известного своим пренебрежительным отношением к Голодомору и восторгом советским режимом, а также одновременно преследования участников Революции Достоинства и воинов АТО-ООС, отчетливо свидетельствует о попытке вернуть пророссийскую повестку дня в Украине. Нынешнее дело напоминает уголовные преследования, которые были устроены режимом Януковича в 2010 по отношению к команде Владимира Вятровича в так называемом "деле историков", обвиняемых в "раскрытии государственной тайны" о Голодоморе и освободительного движения во время рассекречивания архивов КГБ. Давление на Владимира Вятровича является откровенным преследованием тех, кто способствовал и способствует возрождению национальной памяти", - заявила сотрудница Центра исследований освободительного движения Ярина Ясыневич.
"Пришли под ГБР поддержать порядочного человека, патриота Владимира Вятровича, против которого шьют абсурдное уголовное дело за организацию форума памяти Голодомора. Это, конечно, не коррупция Ермака, не ресторан "Велюр", не продажи за границу масок, не капитуляция - это большее преступление для офиса и России, попытки сохранить национальную память. В этом году нас ждут бурные события, когда нам снова придется отстаивать государственность", - заявил волонтер Мирослав Гай.
"Дело против Владимира Вятровича - это продолжение политических репрессий, которые власть организовывает против активистов Майдана и оппозиции в угоду Кремлю" - заявили народные депутаты "ЕС" на акции под ГБР.
"У нас все очень просто, чтобы попасть под политическое уголовное преследование надо две фишечки. Одна называется - "Россия" и вторая - "личная месть". Относительно Вятровича фактор России и личной мести - объединились. Преследование Вятровича - это однозначно месть Ермака, за то, что депутат "ЕС" инициировал уголовное дело, по госизмене Ермака и Кучмы в Минске. ГБР и ГПУ сейчас инструменты прямого действия Ермака. Меня удивляет упорство, которым Венедиктову пытаются привязать к Авакову. Она - продукт "ваты", именно Добкина и Кернеса. За Кернеса цепляется Тедеев, за Тедеева с одной стороны цепочки - Ермак, с другой - Южная Осетия, Козак и снова Ермак - круг замкнулся. И все ради "бабла". Ермак в Минске подписывал создания не "консультативного", а "конвертационного" центра ОРДЛО. Загоняешь туда бюджетные - российские, украинские средства, международную помощь, а получаешь "черный нал". Братья Ермаки, еще те "коммерсанты", ничего святого, с той лишь разницей, что у младшего горизонты ниже. Об этом подробно читайте здесь", - заявила экс-нардеп Татьяна Чорновол.
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попробовал бы он в Израиле про лоукост Холокост пошутить
и выбрали бы его евреи главнокомандующим после этого
( С.Шнуров)
Тоді усі їх дії проти патріотів стануть зрозумілими
Чи слугам портнова не давали вказівки?
https://www.facebook.com/vitaliy.kolomiets/posts/3436839479678786 1 год
Живі люди, які після всіх факапів, продовжують співчувати тяжкій долі нової влади
Cвітовий конгрес українців та вся українська діаспора стурбовані через можливий тиск на незалежність судових та правоохоронних органів, спроби переслідування політичних опонентів та перекручення подій Революції Гідності. На цьому наголошується у заяві СКУ, опублікованій на https://ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2064/lang/ua сайті організації .
"СКУ вчергове підкреслює важливість дотримання принципів верховенства права та неможливості здійснення політичного правосуддя й тиску на судову гілку влади. Будь-які розслідування мають відбуватися у повній відповідності до норм чинного законодавства, а не скеровуватися політичними рішеннями. Це є першочергові завдання для забезпечення людської гідності та утвердження міжнародного іміджу України як демократичної держави. Кожен громадянин України має право на законний захист і справедливий суд", - мовиться у заяві.
Президент СКУ Павло Ґрод зазначив: "Без дотримання принципів верховенства права, поваги до прав людини, такі процеси будуть розглядатися на міжнародному рівні як політично вмотивоване правосуддя. Таке політичне правосуддя може обернутися трагедією не лише для жертв переслідувань, а й для країни в цілому".
Не вперше СКУ висловлює стурбованість на адресу президента Зеленського через політично вмотивовані переслідування - в тому числі щодо лідерів опозиції, зокрема і п'ятого президента Петра Порошенка. Конгрес також вважає неприпустимим призначення колишнього захисника втікача Януковича - Олександра Бабікова - заступником директора Державного бюро розслідувань, позаяк цим нівелюються досягнення Революції Гідності.Світовий Конґрес Українців постійно закликає президента Зеленського та новопризначений уряд уникати політично вмотивованого правосуддя, дотримуватись принципів верховенства права, курсу реформ та євроатлантичного напряму.
"Українська держава ризикує втратити підтримку міжнародних партнерів, якщо її політичні лідери перестануть дотримуватися принципу верховенства права, будуть використовувати правосуддя у політичних цілях та не зможуть повноцінно впровадити необхідні демократичні та економічні реформи", - йдеться в заяві.
"Надзвичайно важливо, щоб обрані та призначені державні діячі продовжували позитивний курс реформ, дотримуючись верховенства права, поважаючи права людини та уникаючи політично мотивованого правосуддя", - заявив Президент СКУ Павло Ґрод.
У заяві зазначається, що Світовий Конґрес Українців докладає всіх зусиль для посилення України як успішної, демократичної, європейської держави.
"Ми стоїмо з народом України, який захищає свою територіальну цілісність і суверенітет в ході триваючої російської військової, політичної та економічної агресії. Cвітовий Конґрес Українців продовжить стежити за діяльністю політичних лідерів, щоб переконатися в дотриманні принципу верховенства права та у подальшій успішній реалізації євроатлантичного вектору розвитку України", - наголосили в СКУ.
https://www.5.ua/polityka/mozhe-obernutysia-trahediieiu-dlia-krainy-sku-zasterih-zelenskoho-vid-politychnykh-peresliduvan-213713.html
https://prm.ua/svitoviy-kongres-ukrayintsiv-zaklikav-vladu-zelenskogo-unikati-politichno-vmotivovanogo-pravosuddya/
Побував на допиті в ДБР.Проінформував слідчого для чого і як ми організували міжнародний форум пам'яті жертв Голодомору.
Певен, що наданої інформації має бути досить, аби закрити цю безглузду справу і не витрачати ані мого часу, ані коштів і часу Державного бюро розслідувань.
Дякую всім за підтримку!
ГБР України це філія фсб чи як ?
Допросите лучше Сивохо-обсцикохо или Ермака-мудака
москальською?
Звернення до ДБР із закликом не стати інструментом у політичних замовленнях антиукраїнських сил розмістив перший віцепрезидент Світового конгресу українців, співголова Громадського комітету із вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-22 рр. Стефан Романів у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10157357762935662&id=676930661 Facebook .
"Громадський комітет з вшанування пам'яті жертв Голодомору- геноциду 1932-33 років, громадська організація "Всеукраїнська правозахисна організація "Меморіал" імені Василя Стуса" та Світовий конгрес українців занепокоєні заявою народного депутата Володимира В'ятровича про його переслідування як колишнього голови Українського інституту національної пам'яті за організацію ним у 2018 році міжнародного форуму "Україна пам'ятає, світ визнає!", присвяченого 85-роковинам Голодомору - геноциду української нації", - йдеться у зверненні.
Підписанти зауважують, що ДБР розпочало розслідування за листом "політика, відомого своїми зневажливими заявами щодо теми Голодомору та національної пам'яті українців", який публічно називає В'ятровича своїм політичним опонентом.
"Закликаємо ДБР не стати інструментом у політичних замовленнях антиукраїнських сил, які піднімають голову останнім часом, і не спричинитися до згортання наукових досліджень про злочин геноциду української нації", - йдеться у зверненні.
Як підкреслюється у документі, Голодомор визнали злочином багато країн, а трагедії такого рівня і такого значення для масової свідомості нації є одним з базових елементів національної пам'яті.
"На державному рівні вшановують пам'ять жертв Голокосту в Державі Ізраїль, жертв інших масових убивств у країнах, які постраждали. Натомість в Україні вшанування жертв Голодомору-геноциду з залученням державних коштів знову стало можливим лише після перемоги Революції гідності", - підкреслюють підписанти.
Вони наголошують, що Громадський комітет із вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-33 років виступив співорганізатором державно-громадських заходів пам'яті до 85-х роковин Голодомору. Міжнародний форум "Україна пам'ятає, світ визнає!" відбувся на високому науковому, представницькому та організаційному рівні. Серед доповідачів було 32 українські та 20 іноземних дослідників теми Голодомору, ряд представників іноземних країн, СКУ, керівники європейських інституцій національної пам'яті, представники українських та закордонних медіа.
Одночасно меморіальні заходи відбулися у більш як 80 містах в Австралії, Канаді, США, Японії, Китаї, Португалії, Італії, Угорщині, Чехії та інших країнах, нагадують автори звернення.
Серед підписантів - співголови Громадського комітету із вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-33 років Ігор Юхновський, Іван Васюник і Стефан Романів, заступник голови Всеукраїнської правозахисної організації "Меморіал" ім. В.Стуса Іван Окоєв, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду Євстратій (Зоря), письменниця, лауреат Національної премії України ім. Т.Г.Шевченка Оксана Забужко, представник України в Раді ООН із прав людини з 2006 по 2010 рр. Володимир Василенко, міністр культури і туризму України у 2007-2010 роках; Василь Вовкун, міністр освіти і науки України у 2014-2016 рр. Сергій Квіт та ін.
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3014540-gromadski-organizacii-ta-svitovij-kongres-ukrainciv-opriludnili-zvernenna-na-pidtrimku-vatrovica.html
при которых Украина заберёт Ялынковича в свою тюрьму:- вывести войска и вернуть оккупированные территории - минимум 2 трлн долларов репараций- ядерно разоружиться россии
- полностью федерализироваться россии- законодательно дать право на "дать подсрачник путену" каждому украинцу- послать всем миром хором паРашу нах и навсегда
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
Український інститут національної пам'яті УІНП має спеціальний статус. Він був створений в 2006 р. з ініціативи В.А. Ющенко з основними завданнями «відтворення справедливої історії української нації» і розсекречення секретних архівів кривавих кремлівських катів окупантів в Україні. І першим його керівником був І. Юхновський.
Але вже 19 липня 2010 року антиукраїнський ригоАнальний Кабмін в України при захопленій про-кремлівській владі продажного московського холуя ЗЕКА злочинно призначив головою цього інституту ярого ворога України проклятого комуняку, колишнього старшого наукового співробітника Інституту історії при продажній ЦК Компартії України. Був він і завкафедрою в Київській Вищій партійній школі, заввідділом Інституту політдосліджень ЦК про-кремлівської КПУ. українофоба В.Ф. Солдатенко. І цей комуняка Юда відразу за наказом кремля і ЗЕКА, повністю заборонив публічне дослідження архівів, і навіть є підстави про підозру часткового знищення архіву під його керівництвом. Тоді колишній директор архіву СБУ Володимир В'ятрович пов'язав це злочинне призначення зі спробою кремля і їх резидентів з бандитської про-московської влади ЗЕКА про повну ревізію і фальсифікацію історії України. І тільки після зміни продажного про-кремлівського режима керівництва України в березні 2014 року Володимир В'ятрович очолив цей інститут. Ось тільки тоді і з'явилася широка можливість вивчення історичної правди в секретних архівах України, досі невідомих документів, що стосуються багатогранної мужньої боротьби українського народу за свою незалежність. Тепер до влади знову пробралися продажні антиукраїнські сили вже ЗЕбілів - капітулянтів, які як і при Іуді -ЗЕКу також почнуть злочинно спотворювати архівні дані про історію України та мужню боротьбу Українського народу за свою і за незалежність своєї Української держави.
толком спотворювати історію, її треба добре знати...
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3014755-vatrovic-dav-svidcenna-dbr-u-spravi-sodo-forumu-pamati-zertv-golodomoru.html?fbclid=IwAR0yHH9xRwgX-D1wMYMyCbLluVTxsjfr7tty0EmWQs9Kre8s8KTSSWLGwkM Про це повідомив сам В'ятрович після допиту, передає "Укрінформ" .
"Я сподіваюся, що мої достатньо виразні свідчення дали зрозуміти, що справи як такої не існує. Підстав для того, щоб проводити цю справу взагалі немає. Ці кілька десятків сторінок, які були в слідчого, що проводив допит, зібрані станом на тепер, - це, на жаль, дарма витрачений його час, тому що він, виявляється, займається цим декілька місяців. І зараз цей допит - трохи більше години - це так само, на жаль, витрачений мій час. Я сподіваюся, що і я, і пан слідчий матимемо можливість використовувати свій час більш ефективно і раціонально на благо України", - сказав В'ятрович.
Він зазначив на тому, що форум відбувався на виконання указу президента від 2016 року, на виконання відповідного розпорядження Кабінету міністрів 2017 року, наказів Українського інституту національної пам'яті. Це був ювілейний захід до 85-их роковин Голодомору, в якому взяло участь близько 700 людей, з них десятки людей - відомі дослідники з-за кордону.
В'ятрович не бачить підстав для повторного допиту.
"Жри. Не обляпайся" (с)
Всё врут!