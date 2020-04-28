Это дело очень мило для России, - Вятрович перед допросом в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору. ВИДЕО

Нардеп ("ЕС"), экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович пришел на допрос в Государственное бюро расследования.

Об он этом заявил перед началом допроса, передает Цензор.НЕТ.

"Пусть свершится правосудие, чтобы не погиб мир". Мало кто слышал этот лозунг, еще меньше людей знает, при чем здесь ГБР. А оно имеет непосредственное отношение к Государственному бюро расследований - это официальный лозунг этой структуры. Мы не случайно не видим связи между ними. За неполные два года работы ГБР действовало в диаметрально противоположном этим красивым словам направлении. Поэтому направило свою энергию и наши деньги на таких "опасных преступников" как София Федына, от слов которой пострадал наш президент. Поэтому расследуя преступления совершенные во время Революции Достоинства ГБР дошло до формирования обвинений против активистки Майдана Татьяны Чорновол в умышленном убийстве и организации массовых беспорядков. Поэтому пятого президента ГБР по сути обвиняет в организации сопротивления российской агрессии. Теперь Бюро начало расследование еще в одном милом для России деле - по организации международного форума по Голодомору. Именно поэтому сейчас вызвали меня на допрос", - рассказал Вятрович.

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"Повестку я получил через несколько дней после того, как подал в суд на бездействие ГБР, которое не заметило государственной измены в действиях Кучмы и Ермака, которые своими подписями в Минске легализовали террористические структуры "ЛНР/ДНР", переквалифицировали Россию с агрессора на стороннего наблюдателя в конфликте в Украине. Я пришел на допрос, чтобы услышать, где злоупотребления властью в распространении информации о Голодоморе в Украине и мире. Чтобы увидеть, как используются средства граждан Украины, направленные на финансирование ГБР. Недавно парламент принимал изменения в бюджет Украины с целью выделить дополнительные средства на борьбу с пандемией. Экономить решили на культуре и образовании - отдельные программы в этих сферах сократили на 50 процентов и более. Бюджеты правоохранительных органов не пострадали: ГБР имеет (бюджет. - Ред.) почти на треть больше , чем в прошлом году. Полтора миллиарда гривен, в том числе на то, чтобы разбираться, должно ли было украинское государство почтить память миллионов наших земляков, убитых коммунистами во время Голодомора", - резюмировал Вятрович.

Поддержать Вятровича пришли украинские активисты, исследователи и политики.

"Мы возмущены политическими преследованиями известного историка, бывшего председателя Украинского института национальной памяти, народного депутата Владимира Вятровича, которого ГБР вызвало на допрос в связи с организацией международного Форума в память о 85-й годовщине Голодомора. Форум состоялся в 2018 году при участии нескольких участников из Украины, Европы, США, Канады и других стран, среди которых - ведущие исследователи истории Голодомора и геноцидов. Но ГБР решило квалифицировать организацию Форума как "предварительный сговор", "злоупотребление служебным положением" и "растрату", что грозит организатору 5-8 годами тюрьмы. Это "расследование" на основании заявления политика от "Слуги народа", известного своим пренебрежительным отношением к Голодомору и восторгом советским режимом, а также одновременно преследования участников Революции Достоинства и воинов АТО-ООС, отчетливо свидетельствует о попытке вернуть пророссийскую повестку дня в Украине. Нынешнее дело напоминает уголовные преследования, которые были устроены режимом Януковича в 2010 по отношению к команде Владимира Вятровича в так называемом "деле историков", обвиняемых в "раскрытии государственной тайны" о Голодоморе и освободительного движения во время рассекречивания архивов КГБ. Давление на Владимира Вятровича является откровенным преследованием тех, кто способствовал и способствует возрождению национальной памяти", - заявила сотрудница Центра исследований освободительного движения Ярина Ясыневич.

"Пришли под ГБР поддержать порядочного человека, патриота Владимира Вятровича, против которого шьют абсурдное уголовное дело за организацию форума памяти Голодомора. Это, конечно, не коррупция Ермака, не ресторан "Велюр", не продажи за границу масок, не капитуляция - это большее преступление для офиса и России, попытки сохранить национальную память. В этом году нас ждут бурные события, когда нам снова придется отстаивать государственность", - заявил волонтер Мирослав Гай.

"Дело против Владимира Вятровича - это продолжение политических репрессий, которые власть организовывает против активистов Майдана и оппозиции в угоду Кремлю" - заявили народные депутаты "ЕС" на акции под ГБР.

"У нас все очень просто, чтобы попасть под политическое уголовное преследование надо две фишечки. Одна называется - "Россия" и вторая - "личная месть". Относительно Вятровича фактор России и личной мести - объединились. Преследование Вятровича - это однозначно месть Ермака, за то, что депутат "ЕС" инициировал уголовное дело, по госизмене Ермака и Кучмы в Минске. ГБР и ГПУ сейчас инструменты прямого действия Ермака. Меня удивляет упорство, которым Венедиктову пытаются привязать к Авакову. Она - продукт "ваты", именно Добкина и Кернеса. За Кернеса цепляется Тедеев, за Тедеева с одной стороны цепочки - Ермак, с другой - Южная Осетия, Козак и снова Ермак - круг замкнулся. И все ради "бабла". Ермак в Минске подписывал создания не "консультативного", а "конвертационного" центра ОРДЛО. Загоняешь туда бюджетные - российские, украинские средства, международную помощь, а получаешь "черный нал". Братья Ермаки, еще те "коммерсанты", ничего святого, с той лишь разницей, что у младшего горизонты ниже. Об этом подробно читайте здесь", - заявила экс-нардеп Татьяна Чорновол.



















