В Киеве водитель Мерседеса сбил ехавшего на зеленый сигнал светофора курьера на скутере. ВИДЕО регистратора

В сети появилось видео момента вчерашнего ДТП в Киеве на площади Льва Толстого во время которого, автомобиль Мерседес протаранил курьера на скутере. Внимание! Нецензурная лексика! Внимание! Не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на интернет-ресурсе Киев оперативный.

Судя по видеозаписи, курьер на скутере начал движение на зеленый сигнал светофора. Вероятнее всего, водитель автомобиля решил проскочить уже на красный. Во время удара скутерист перевернулся в воздухе. Когда прохожие начали к нему подбегать, то он был в сознании и сидел на асфальте.

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