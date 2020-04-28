Минобороны опровергло заявление экс-министра Загороднюка об успехах Офиса реформ МО. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

Министр обороны Украины институционализировал функцию реформы оборонного ведомства в новый Директорат оборонной политики, на который возложено решение вопросов реформирования на стратегическом уровне. Директорат будет укомплектован государственными служащими с соответствующими полномочиями.

Об этом заявила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Представители Проектного офиса реформ, деятельность которого прекращена одновременно с созданием Директората оборонной политики, могут работать в новом Директорате, приняв участие в конкурсах на должности государственной службы. В свою очередь, представители офиса начали активно создавать информационные поводы в медиа-поле страны", - заявили в Минобороны.

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"Мы благодарны им за возможность коммуницировать с этой темой и доносить до граждан информацию о реальном положении с реформированием оборонного ведомства. Более того, не без помощи Проектного офиса у нас появилась возможность развернуть широкое обсуждение в обществе вопросов реформирования и в рамках данного дискурса мы готовы общаться на основании профессионального подхода к оценке стратегически важного направления деятельности в Министерстве обороны Украины", - добавили в ведомстве.

"Начнем с того, что в одном из украинских изданий в прошлом месяце были опубликованы материалы о якобы "заслугах" Проектного офиса и их руководителя в течение 6 месяцев его пребывания в Министерстве. Насколько это соответствует действительности, предлагаем вам убедиться на представленных слайдах со сравнением ложных утверждений с информацией о реальном положении вещей", - заявили в Минобороны.































