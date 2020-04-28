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Минобороны опровергло заявление экс-министра Загороднюка об успехах Офиса реформ МО. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

Министр обороны Украины институционализировал функцию реформы оборонного ведомства в новый Директорат оборонной политики, на который возложено решение вопросов реформирования на стратегическом уровне. Директорат будет укомплектован государственными служащими с соответствующими полномочиями.

Об этом заявила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Представители Проектного офиса реформ, деятельность которого прекращена одновременно с созданием Директората оборонной политики, могут работать в новом Директорате, приняв участие в конкурсах на должности государственной службы. В свою очередь, представители офиса начали активно создавать информационные поводы в медиа-поле страны", - заявили в Минобороны.

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"Мы благодарны им за возможность коммуницировать с этой темой и доносить до граждан информацию о реальном положении с реформированием оборонного ведомства. Более того, не без помощи Проектного офиса у нас появилась возможность развернуть широкое обсуждение в обществе вопросов реформирования и в рамках данного дискурса мы готовы общаться на основании профессионального подхода к оценке стратегически важного направления деятельности в Министерстве обороны Украины", - добавили в ведомстве.

"Начнем с того, что в одном из украинских изданий в прошлом месяце были опубликованы материалы о якобы "заслугах" Проектного офиса и их руководителя в течение 6 месяцев его пребывания в Министерстве. Насколько это соответствует действительности, предлагаем вам убедиться на представленных слайдах со сравнением ложных утверждений с информацией о реальном положении вещей", - заявили в Минобороны.

Минобороны опровергло заявление экс-министра Загороднюка об успехах Офиса реформ МО 01
Минобороны опровергло заявление экс-министра Загороднюка об успехах Офиса реформ МО 02
Минобороны опровергло заявление экс-министра Загороднюка об успехах Офиса реформ МО 03
Минобороны опровергло заявление экс-министра Загороднюка об успехах Офиса реформ МО 04
Минобороны опровергло заявление экс-министра Загороднюка об успехах Офиса реформ МО 05
Минобороны опровергло заявление экс-министра Загороднюка об успехах Офиса реформ МО 06
Минобороны опровергло заявление экс-министра Загороднюка об успехах Офиса реформ МО 07
Минобороны опровергло заявление экс-министра Загороднюка об успехах Офиса реформ МО 08
Минобороны опровергло заявление экс-министра Загороднюка об успехах Офиса реформ МО 09
Минобороны опровергло заявление экс-министра Загороднюка об успехах Офиса реформ МО 10
Минобороны опровергло заявление экс-министра Загороднюка об успехах Офиса реформ МО 11
Минобороны опровергло заявление экс-министра Загороднюка об успехах Офиса реформ МО 12
Минобороны опровергло заявление экс-министра Загороднюка об успехах Офиса реформ МО 13
Минобороны опровергло заявление экс-министра Загороднюка об успехах Офиса реформ МО 14
Минобороны опровергло заявление экс-министра Загороднюка об успехах Офиса реформ МО 15
Минобороны опровергло заявление экс-министра Загороднюка об успехах Офиса реформ МО 16

Автор: 

Минобороны (9426) реформы (3953) Загороднюк Андрей (153) Таран Андрей (267)


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Миниатюра: ипала Зежаба Зегадюку
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28.04.2020 15:37 Ответить
Міністерство оборони перетворюється в "Штаб южного военного округа МО РФ".
Реформуватимуть до стандартів Х**лостана.
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28.04.2020 16:19 Ответить
Міноборони за державні кошти займається порнографією! Нікому нецікаво що там сказав колишній міністр оборони і тому витрачати час державних службовців на якісь спростовування слів екс-міністра оборони це просто абсурд! Мало того це повна втрата іміджу Міноборони в очах всього світу - нова команда замість роботи займається руйнуванням іміджу старої команди Міноборони! Невже так складно зрозуміти що як би не перебільшував екс-міністр оборони свої здобутки, Міноборони ніколи ні за яких обставин не може його спростовувати, а може тільки підтвердити або промовчати! Таке враження що в міноборони прийшли повні дебіли, які не розуміють що таке імідж та послідовність державної політики! За цей жахливий ідіотський прояв маразм міністра Тарана потрібно копняками вигнати з Міноборони і забрати в нього генеральське звання! Так Міноборони ще ніхто не ганьбив!
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28.04.2020 17:24 Ответить
Опять...Шулера,мошенники,устал об этом говорить...
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28.04.2020 15:43 Ответить
Короче, свои промахи вали на папярэднiкау, а отчитывайся их успехами...
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28.04.2020 15:48 Ответить
Халва не халва??)))
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28.04.2020 15:48 Ответить
Вот нахуа нас возращают в вонбчий совок где все зашибись было только на бумаге ( по крайней мере с начала 70 х и до развала? Кому нужны это бумагомарательство если все знают что это звездеж ( максимум закончили старые проэкты). Родственник работает на заводе и они получают заказы, вот после карантина переход на 3 х дневку. Последний год жопа и минимум работы и зарплаты.
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28.04.2020 15:52 Ответить
 
 