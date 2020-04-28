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"Бутылки из-под водки из окопов выбрасывали. Видели, как с гитарой ходили. Пасху еще празднуют", - бойцы ВСУ возле Торецка о российских террористах. ВИДЕО

Огневая активность российских оккупантов возле Торецка несколько снизилась на протяжении последних дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, об этом рассказали бойцы ВСУ, которые удерживают позиции на этом отрезке линии фронта. Снижение активности, предполагают украинские воины, связано с продолжением празднования Пасхи.

"Они могут постреливать с утра или вечером. Один раз наблюдали, что они из окопов выбрасывают пустые бутылки из-под водки. Видели - с гитарой ходили", - говорит один из бойцов ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террорист "ДНР", участвовавший в обстрелах Торецка, задержан в Мариуполе, - СБУ. ФОТО

Автор: 

россия (96231) Торецк (499)


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Топ комментарии
+11
Зараз практично не роблять записів з фронту. Наче і війни нема.

Бережіть себе, хлопці.
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28.04.2020 17:27 Ответить
+8
Зебіли ж від війни втомились
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28.04.2020 17:39 Ответить
+7
Та кому ти потрібне, чмо зелене. Хоча, ти ж само в розмову встряло. От прикрий пащеку, тобі й писати ніхто не буде.
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28.04.2020 17:45 Ответить
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Если скрестить свинью и собаку, получается русский.
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28.04.2020 17:27 Ответить
кацап. З такого схрещення кацап виходить
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28.04.2020 17:38 Ответить
Зараз практично не роблять записів з фронту. Наче і війни нема.

Бережіть себе, хлопці.
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28.04.2020 17:27 Ответить
К кому претензии? А?
Отож!
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28.04.2020 17:32 Ответить
Зебіли ж від війни втомились
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28.04.2020 17:39 Ответить
Смотрю тебе война так нравится, шо ты в окопе сейчас.
Все, пасть прикрой и не пиши мне.
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28.04.2020 17:42 Ответить
Та кому ти потрібне, чмо зелене. Хоча, ти ж само в розмову встряло. От прикрий пащеку, тобі й писати ніхто не буде.
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28.04.2020 17:45 Ответить
отдавили себе все бока на диване
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28.04.2020 18:31 Ответить
к сожалению нам нельзя стрелять .. только по нам можно .. иначе бы в кацапский окоп можно было бы подарочков подогнать ...
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28.04.2020 17:29 Ответить
жаль... что не можете в тот окоп "гостинца" подкинуть....ну чтоб быстрее бегали... или летали запчастями
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28.04.2020 17:33 Ответить
Нельзя, теперь вся надежда что бы сепары с пьяну шмалять не начали.
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28.04.2020 18:13 Ответить
не надо надеяться на дядю. идешь в военкомат. просишься на передовую. и доставляй ностинцы хоть каждый день.
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28.04.2020 18:31 Ответить
карантин!
***
карантин - это военные сборы диванных войск.
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28.04.2020 18:33 Ответить
Иди.
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28.04.2020 19:31 Ответить
мне эстонцу это не надо. тебе я смотрю тоже. та - настоящий диванный патриот.
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29.04.2020 08:45 Ответить
Кем вы-кацапы только не прикидываетесь. Стесняешься своей тряпки власовской? Смотрит оно...посмотри себе в черепную коробку лучше. Там сквозняки гуляют.😉
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29.04.2020 08:51 Ответить
желательно порося под 155 номером
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28.04.2020 18:55 Ответить
НВК "Іскра" розпочала серійне виробництво контрбатарейних радарів на замовлення української армії

Вже незабаром українська армія поповниться серійними контрбатарейними радарами 1Л220УК від НВК "Іскра".
На сьогодні відбувається серійне виробництво контрбатарейних радарів 1Л220УК. Про це в коментарі https://defence-ua.com/ Defense Express повідомив директор КП "НВК "Іскра" Юрій Пащенко.
Станом на сьогодні "Іскра" вже розпочала серійне виробництво замовлених вітчизняним оборонним відомством контрбатарейних радарів 1Л220УК. Паралельно з цим відбувається наладка технологічних процесів на новому обладнанні, яке було придбане під виробництво саме цихМи розраховуємо до кінця поточного року здати один з серійних зразків для Міноборони України. Наступна станція буде виготовлена з певним зсувом, через поточний карантин, на початку наступного року. Однак ми розраховуємо, що ЗСУ замовить у нас не декілька машин, а хоча б, так як це передбачалося з початку - до десяти. Це пов'язано з особливістю виробництва такої специфічної високотехнологічної техніки. Тут не можна замовити дві-три одиниці, потім зробити паузу на кілька років і дозамовити ще. До того ж, безперервність роботи впродовж кількох років поспіль, дозволить нам підготувати наступну модель станції контрбатарейної боротьби, яка вже є в наших планах. Вона матиме тактичне застосування", - повідомив Юрій Пащенко. Більше тут: https://uprom.info/news/vpk/nvk-iskra-rozpochala-serijne-vyrobnycztvo-kontrbatarejnyh-radariv-na-zamovlennya-************-armiyi/
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28.04.2020 17:34 Ответить
Система проти офіцера: справа майора Ковальова. https://www.youtube.com/watch?v=9t96m5Qm2_g
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28.04.2020 17:37 Ответить
хорошо что никому в голову бутылкой не попали
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28.04.2020 18:19 Ответить
Гулять так гулять...
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28.04.2020 18:51 Ответить
Почувають себе впевнено. І ефективність їх збільшилась, на жаль.
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28.04.2020 19:07 Ответить
кацапня алкашная всегда бухает
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28.04.2020 19:17 Ответить
Самое время атаковать.пьяный враг-подарок для бойца .можно ж ...типа оборонялись и в ходе оборонных действий взяли...донецк.
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28.04.2020 19:18 Ответить
Низзя.
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28.04.2020 21:48 Ответить
Друзья сивохи. Бухают,на гитарке бренчат. Обоссаные в блиндажах валяются. "Рюскемир", ****.
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28.04.2020 19:25 Ответить
"Пляшки з-під горілки з окопів викидали. Бачили, як з гітарою ходили. Великдень ще святкують", - бійці ЗСУ біля Торецька про російських терористів - Цензор.НЕТ 2835
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28.04.2020 22:03 Ответить
хлопці - спочатку влучний постріл, а потім вже підходіть з алкотестером- хай дихне...
хлопці - спочатку влучний постріл, а потім вже підходіть дивитися на пальці - музикальні чи ні... Слава УКРАЇНІ !!!
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28.04.2020 23:42 Ответить
Зачем бутылки из под водки выбрасывать, на них ещё сидеть можно...хотя может они на них уже и сидели)))
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28.04.2020 23:44 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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28.04.2020 23:52 Ответить
читаю каструлі гольових і ржу, пипец відсталі !!!
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29.04.2020 03:03 Ответить
"Пляшки з-під горілки з окопів викидали. Бачили, як з гітарою ходили. Великдень ще святкують", - бійці ЗСУ біля Торецька про російських терористів - Цензор.НЕТ 8682
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29.04.2020 18:31 Ответить
 
 