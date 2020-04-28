"Бутылки из-под водки из окопов выбрасывали. Видели, как с гитарой ходили. Пасху еще празднуют", - бойцы ВСУ возле Торецка о российских террористах. ВИДЕО
Огневая активность российских оккупантов возле Торецка несколько снизилась на протяжении последних дней.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, об этом рассказали бойцы ВСУ, которые удерживают позиции на этом отрезке линии фронта. Снижение активности, предполагают украинские воины, связано с продолжением празднования Пасхи.
"Они могут постреливать с утра или вечером. Один раз наблюдали, что они из окопов выбрасывают пустые бутылки из-под водки. Видели - с гитарой ходили", - говорит один из бойцов ВСУ.
Топ комментарии
+11 Ksenia VB
показать весь комментарий28.04.2020 17:27 Ответить Ссылка
+8 Gal
показать весь комментарий28.04.2020 17:39 Ответить Ссылка
+7 Gal
показать весь комментарий28.04.2020 17:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бережіть себе, хлопці.
Отож!
Все, пасть прикрой и не пиши мне.
***
карантин - это военные сборы диванных войск.
Вже незабаром українська армія поповниться серійними контрбатарейними радарами 1Л220УК від НВК "Іскра".
На сьогодні відбувається серійне виробництво контрбатарейних радарів 1Л220УК. Про це в коментарі https://defence-ua.com/ Defense Express повідомив директор КП "НВК "Іскра" Юрій Пащенко.
Станом на сьогодні "Іскра" вже розпочала серійне виробництво замовлених вітчизняним оборонним відомством контрбатарейних радарів 1Л220УК. Паралельно з цим відбувається наладка технологічних процесів на новому обладнанні, яке було придбане під виробництво саме цихМи розраховуємо до кінця поточного року здати один з серійних зразків для Міноборони України. Наступна станція буде виготовлена з певним зсувом, через поточний карантин, на початку наступного року. Однак ми розраховуємо, що ЗСУ замовить у нас не декілька машин, а хоча б, так як це передбачалося з початку - до десяти. Це пов'язано з особливістю виробництва такої специфічної високотехнологічної техніки. Тут не можна замовити дві-три одиниці, потім зробити паузу на кілька років і дозамовити ще. До того ж, безперервність роботи впродовж кількох років поспіль, дозволить нам підготувати наступну модель станції контрбатарейної боротьби, яка вже є в наших планах. Вона матиме тактичне застосування", - повідомив Юрій Пащенко. Більше тут: https://uprom.info/news/vpk/nvk-iskra-rozpochala-serijne-vyrobnycztvo-kontrbatarejnyh-radariv-na-zamovlennya-************-armiyi/
хлопці - спочатку влучний постріл, а потім вже підходіть дивитися на пальці - музикальні чи ні... Слава УКРАЇНІ !!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля