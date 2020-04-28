"Бутылки из-под водки из окопов выбрасывали. Видели, как с гитарой ходили. Пасху еще празднуют", - бойцы ВСУ возле Торецка о российских террористах. ВИДЕО

Огневая активность российских оккупантов возле Торецка несколько снизилась на протяжении последних дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, об этом рассказали бойцы ВСУ, которые удерживают позиции на этом отрезке линии фронта. Снижение активности, предполагают украинские воины, связано с продолжением празднования Пасхи.

"Они могут постреливать с утра или вечером. Один раз наблюдали, что они из окопов выбрасывают пустые бутылки из-под водки. Видели - с гитарой ходили", - говорит один из бойцов ВСУ.

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