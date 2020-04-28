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"В заведении посетителей не было", - полицейские проверили ресторан Тищенко "Велюр". ВИДЕО

Администратор заведения в письменном виде взял на себя обязательство не принимать посетителей во время карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева. В сообщении полиции не указано название ресторана, но на видео видно, что проверка проходила именно в "Велюре".

"На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. Полицейские разъяснили ограничительные нормы в период карантина и взяли у администратора заведения обязательство по работе таких учреждений только в онлайн-режиме", — сказано в сообщении.

Полицейские отметили, что пришли в ресторан с проверкой после того, как накануне в интернете появилась информация, что "Велюр" работает вопреки карантину.

Также на Цензор.НЕТ: Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. Это с кем? С "крестным отцом тендерной мафии" Яценко? - "слуга народа" Лерос

"В заведении посетителей не было. Там находилось несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательства о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина", - сказал сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигора.

Напомним, журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Читайте на Цензор.НЕТ: Лучший выход для Тищенко - признать нарушение, извиниться и заплатить штраф за каждый день работы "Велюра" в период карантина, - "слуга народа" Яременко

В заведении посетителей не было, - полицейские проверили ресторан Тищенко Велюр 01
В заведении посетителей не было, - полицейские проверили ресторан Тищенко Велюр 02

Автор: 

карантин (16729) Нацполиция (16568) рестораны (279) Тищенко Николай (337)


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Топ комментарии
+135
На каких зедаунов этот цирк рассчитан?
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28.04.2020 19:27 Ответить
+79
Цирк для идиотов
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28.04.2020 19:30 Ответить
+67
Не знаю чи ржати як кінь чи ридати як белуга
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28.04.2020 19:29 Ответить
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Записи с камер которых там полно верифицированные в лаборатории предъявите. Все остальное шоу для умственно неполноценных, то что полиция в этом участвует-печаль.
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28.04.2020 20:07 Ответить
"У закладі відвідувачів не було", - поліцейські перевірили ресторан Тищенка "Велюр" - Цензор.НЕТ 175
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28.04.2020 20:08 Ответить
Работают,ули, за сракнестапестическую зарплату
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28.04.2020 20:09 Ответить
Ще б через тиждень "нагрянули" з "перевіркою"...
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28.04.2020 20:10 Ответить
Для 73% з їхнім слизменним мисленням - все норм.
"Дык им можноть, оне баре, не то шо мы, быдло сиволапое".
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28.04.2020 20:11 Ответить
Я пришов - тэбэ нэма.Підманула - підвела.
Тиж мєне підманула,тиж мєне підвела.
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28.04.2020 20:12 Ответить
насоса знаю давно - негодяй и проходимец
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28.04.2020 20:13 Ответить
Бандит с Оболони . Но ссыкливый . По слухам - в 90 тых ходил под знаменитым криминальным авторитетом с погонялом " Череп " , но когда того начали прессовать его же "коллеги по цеху" "Солоха" , " Москва "и др , быстренько от него свалил . .
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28.04.2020 20:24 Ответить
А зачем полиция так зачехлилась??? У нас так не принято по городу ходить)))))
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28.04.2020 20:13 Ответить
бггг) так клоун у власти - надо соотвецтвовать)
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28.04.2020 21:25 Ответить
шоб видосики запилить на всех СМИ.
стиль зелено-даунито.
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28.04.2020 22:38 Ответить
Чтобы не видели,кто проверял
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29.04.2020 09:10 Ответить
А где штраф на 17 тыс? Непорядок. Двойные стандарты
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28.04.2020 20:20 Ответить
Справжні дибіли!
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28.04.2020 20:20 Ответить
так, пороходЭбилы!
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28.04.2020 20:29 Ответить
Я еще год, как минимум, буду поддерживать Зеленского...
И скорее всего и дальше...
Но то, что творится в министерствах, это тихий ужас!!!
Не могу понять, почему это проверку не сделали намного раньше?
Сейчас такая проверка просто пшик...
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28.04.2020 20:39 Ответить
Вы лучше пойдите голову проверти на зеЛЕновирус !А то видно он крепко у вас засел
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28.04.2020 20:50 Ответить
Я промовчу щодо вашого посту, а то мене точно забанять
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28.04.2020 20:56 Ответить
Кто же забанит - у вас же и справка есть
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28.04.2020 21:13 Ответить
сколько вам годков...?!судя по мыслям-около 23...
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28.04.2020 22:30 Ответить
...всем! не ржать)...аваков тепловизор. ....прийдется три вилки! расконсервировать....хотя может все в марио дернули)
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28.04.2020 20:22 Ответить
"У закладі відвідувачів не було", - поліцейські перевірили ресторан Тищенка "Велюр" - Цензор.НЕТ 3180
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28.04.2020 20:26 Ответить
клоуны ***...
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28.04.2020 20:29 Ответить
Порушень нема, розходимось
"У закладі відвідувачів не було", - поліцейські перевірили ресторан Тищенка "Велюр" - Цензор.НЕТ 3750
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28.04.2020 20:30 Ответить
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28.04.2020 20:34 Ответить
Зебилы, глазки открывайте по1шире, вечерний сеанс уринотерапии.
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28.04.2020 20:31 Ответить
на кого этот дебильный цирк рассчитан такой ЗЕ треш для всех они считают себя умниками клоуны
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28.04.2020 20:33 Ответить
Розраховано на 73%. Ті проковтнуть що завгодно.
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28.04.2020 20:41 Ответить
На солидарных.
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28.04.2020 21:19 Ответить
Не нада с людей деб@лов делать.Понятно что была реакция и в заведении явно ждали полицию.
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28.04.2020 20:39 Ответить
Сначала позвонили, предупредили, потом прислали слепых и глухих, недалеких дежурных с участка.
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28.04.2020 20:41 Ответить
После пожара и хер огнетушитель!
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28.04.2020 20:49 Ответить
Ух ти у нас вже зявились космічні менти
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28.04.2020 20:51 Ответить
Закажите туда визит Ревизора с Аней Жижей. Пусть эпидситуацию обрисуют.
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28.04.2020 20:52 Ответить
Звичайна показуха, дарможери "Козирної карти" продовжують спасати свого кормильця
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28.04.2020 20:55 Ответить
https://twitter.com/IvanGonta72
https://twitter.com/IvanGonta72
https://twitter.com/IvanGonta72


https://twitter.com/IvanGonta72
https://twitter.com/IvanGonta72
https://twitter.com/IvanGonta72
Дев'єть з половино

@IvanGonta72


Тищенку нічого не буде за те, що працює його ресторан, бо його офіційно визнали Бібліотекою, з елементами Музею.
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28.04.2020 20:55 Ответить
Там можна гулять з собакою?Хочу зайти з Дубінським.
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28.04.2020 21:12 Ответить
Понятно, шо никого не было.
После того, как Коля-котлета жидко обгадился,
Один запах и остался...
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28.04.2020 21:00 Ответить
його тепер ні в одне шоу не візмуть...інтелехт "на лицо"...
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28.04.2020 22:26 Ответить
А де зебіли?Нехай пояснять, чого весь бізнес на карантині,несе збитки,а зеленим слугам закон не писаний?Відповідай те.
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28.04.2020 21:10 Ответить
Вас, дорогие, так купили на выборах , 73 %.Разыграв мизансцену чуть посложней . Я БЫ НА ИХ МЕСТЕ НАШЕЛ ПАРУ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ОШТРАФОВАЛ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА . Но они (слуги) настолько жадны ,что 17000гр жалко.
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28.04.2020 21:13 Ответить
ДБР рассмотрит єтот вапроссс... немедленно...а печерский суд примет "справедливейшее" решение...
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28.04.2020 22:25 Ответить
"У закладі відвідувачів не було", - поліцейські перевірили ресторан Тищенка "Велюр" - Цензор.НЕТ 4650
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28.04.2020 21:16 Ответить
Шо это за 2 клоуна в белом ? ....Этот бред уже можно как-то остановить ? ( я уже просто не могу представить "глубину" идиотизма ублюдков при власти ).
Как-же им повезло , что сейчас так "мутно" с этим вирусом - ох , повезло ...
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28.04.2020 21:44 Ответить
К чему этот цирк? Чтобы ещё раз показать что менты в завязке с верхушкой? Так мы и так это знаем...
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28.04.2020 22:06 Ответить
не, это просто чтоб вы не забывали на кого нельзя батон крошить
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28.04.2020 22:41 Ответить
мля...навіщо цей галімий "спектакль"...?! це радше-сюжет для Кварталу -95...ось тільки тут ми його не побачимо...бо то "сваи" спалались..."начальство приказало менять "точку"...ГАНЬБА!!!
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28.04.2020 22:22 Ответить
Кто бы сомневался: пришли в 9 утра, предварительно перезвонили, взяли писульку у администратора, и опа...дело закрыто. А только что я там проезжал, внутри горит свет, стоят машины.
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28.04.2020 22:26 Ответить
"На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. чё? серьезно? да не может такого быть.
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28.04.2020 22:27 Ответить
одного не доберу...навіщо поліцейскі вирядились наче йдуть до Александровської лікарні...?!!!
невже зараз в "Велюрі" як в березні було в Крушавелі...?!!!
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28.04.2020 22:33 Ответить
Це означає, що обвинувачення не підтвердилось? Не знаю, сміятись чи плакати.
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28.04.2020 22:34 Ответить
плакати
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28.04.2020 22:42 Ответить
для 73% лохів вичерпне пояснення. Ось тільки одне но ... на час довготривалої зупинки праці, скатертини прибирають, а м'яку мебель ховають під чохлами від пилу та, зазвичай, солонки та інше прибирають
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28.04.2020 22:39 Ответить
спеціально залогінився, щоб поставити + цьому коментарю
ну, елементарно ж
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29.04.2020 09:09 Ответить
73% недалеких лохов..
Вы это выбрали. Хавай.те. Вы это заслужили.
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28.04.2020 22:44 Ответить
уже столько грязи вылили на Зе и его команду, судимый Робинович возглавляемый оппозицию с полными карманами денег всё призывает голосовать за них рвущихся к корыту изо всех сил, Зе молодец, что отогнал их от корыта кудесницу Юлю с новыми лицами, прав был Януковч, закрывший Юлю: рыбак рыбака видит из далека, Януковича зэка не проведёшь, кто шапки снимал, а кто на газе наживался.
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29.04.2020 01:15 Ответить
Ага Янукович прав уже , может его назад вернем?
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29.04.2020 02:14 Ответить
Испанское издание El País, несколько дней назад подводившее итоги первого года президентства Владимира Зеленского и заявившее о том, что, в результате, среди самих украинцев "страх начал превалировать над надеждой", предоставило возможность высказаться самому президенту Украины.
Глава государства не заставил долго себя ждать - в ночь на 27 апреля издание опубликовало авторскую колонку Зеленского под названием "Призрак банкротства завис над Украиной".
Зеленский умоляет Запад о помощи: Банкротство Украины будет на вашей совести
Испанская газета El Pais опубликовала статью президента Украины Владимира Зеленского под красноречивым заголовком «Призрак банкротства парит над Украиной». Неизвестно, был ли согласован заголовок с Владимиром Зеленским, но он красноречиво подчёркивает, что

всего лишь за год пребывания во власти бывший комик успешно подвёл Украину к пропасти, куда она может свалиться в любой момент.



Зеленский рассказал, что Украина остро нуждается в международных партнерах, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие.
"Без этого призрак банкротства парит над Украиной, который ввергнет ее в нищету", - говорится в статье.
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29.04.2020 09:38 Ответить
Я точно повірив. Краще мовчіть і не зліть нарід!
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29.04.2020 09:00 Ответить
А какого х..ресторан вообще открыт?
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29.04.2020 09:13 Ответить
Побити вікна їм щонайменше треба
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29.04.2020 09:32 Ответить
цензор сделай опрос про уровень доверия. можно даже правило ввести в опросах с регистрацией не менее полгода например
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29.04.2020 09:45 Ответить
А причём тут Зеленский - ОН, что ходит обедать в этот ресторан, или В его обязанности входит проверять учреждения которые во время карантина должны быть ЗАКРЫТЫ???. А может нужно спросить местные городские власти, А так же местных работников полиции - ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ТАКИХ МЕСТ КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ!?.
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29.04.2020 09:50 Ответить
"У закладі відвідувачів не було", - поліцейські перевірили ресторан Тищенка "Велюр" - Цензор.НЕТ 5085
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29.04.2020 11:01 Ответить
Да ни при чем зеля, всего лишь Коля Оболонский в его партии состоит. Подумаешь, бандюган и уголовник.
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29.04.2020 12:00 Ответить
Та бачу що Зе вже рік ні при чому з тим що коїться в Україні - саме якось зліпиться
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29.04.2020 12:13 Ответить
Вистава у стилі сватів,розрахована на тупе стадо.
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29.04.2020 09:56 Ответить
геть не розумію на яких вже янелохів розрахований цей виступ квартала-95. для чого ця дурна вистава. для справи шеремета було достатньо кривого відео. а тут ціле кіно відзнято та виставлено на широкий загал.
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29.04.2020 10:03 Ответить
Спокойно-все под контролем, в том числе и полиция! Работали клоуны с квартала95!
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29.04.2020 10:10 Ответить
Отправьте туда Сивоху, он примирит
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29.04.2020 10:12 Ответить
Они, полиция, пришли бы проверять через неделю.
Тищенко говорит, что люди были. Мол проводили партийные совещания.
А полиция заявляет, что никого не было.
Кого то надо сажать за лжесвидетельство.
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29.04.2020 10:31 Ответить
Мда, это надо же быть на столько наивными, что бы такую шнягу показывать? Неужели они думают что люди в это поверят? Вот если бы растелили на полу парочку "Прислуг Уродов" вот уже был бы сюжет (хоть и это была бы постановка для зрителей)
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29.04.2020 10:59 Ответить
)))))))) интересно сколько раз бенино муСорини сАбаков звонил этому королю Гавна и пара тищенко, перед тем как послать своих обновленных??? клоунада продолжается!!!
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29.04.2020 11:18 Ответить
На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было ....да .и никто не удивляется ведь. сами там и паслись. От этой лицемерной лжи уже тошнит
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29.04.2020 11:30 Ответить
Цирк уродов.
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29.04.2020 11:51 Ответить
Господи... Коли вже це все припиниться? Я розумію, що малороси подібні шоу для бидла хавають на ура, їм не звикати, вони 95 квартал дивилися, але ж...
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29.04.2020 11:54 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/340673-kolja_obolonskij__novye_litsa_konets_epohi_hadnosti_i_prochee_blablabla Кто такой Коля?
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29.04.2020 11:59 Ответить
Ну высокий - это лысый с квартала. А того, что поменьше не узнаю в маскировке...
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29.04.2020 12:02 Ответить
На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. Источник: https://censor.net/n3192197

В туалеті дивились ? То їх штаб, Коля Тіщенко так і сказав
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29.04.2020 12:11 Ответить
Проверяли после завтрака перед обедом...???
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29.04.2020 15:25 Ответить
Зебилы схавают
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29.04.2020 15:58 Ответить
А ВЕЧЕРОМ ПРОВЕРИТЬ !?) И В ПЯТНИЦУ, СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ !!!
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29.04.2020 20:24 Ответить
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПЗДЮКИ )))
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29.04.2020 20:25 Ответить
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