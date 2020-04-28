"В заведении посетителей не было", - полицейские проверили ресторан Тищенко "Велюр". ВИДЕО
Администратор заведения в письменном виде взял на себя обязательство не принимать посетителей во время карантина.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева. В сообщении полиции не указано название ресторана, но на видео видно, что проверка проходила именно в "Велюре".
"На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. Полицейские разъяснили ограничительные нормы в период карантина и взяли у администратора заведения обязательство по работе таких учреждений только в онлайн-режиме", — сказано в сообщении.
Полицейские отметили, что пришли в ресторан с проверкой после того, как накануне в интернете появилась информация, что "Велюр" работает вопреки карантину.
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"В заведении посетителей не было. Там находилось несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательства о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина", - сказал сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигора.
Напомним, журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
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"Дык им можноть, оне баре, не то шо мы, быдло сиволапое".
Тиж мєне підманула,тиж мєне підвела.
стиль зелено-даунито.
И скорее всего и дальше...
Но то, что творится в министерствах, это тихий ужас!!!
Не могу понять, почему это проверку не сделали намного раньше?
Сейчас такая проверка просто пшик...
https://twitter.com/IvanGonta72
https://twitter.com/IvanGonta72
https://twitter.com/IvanGonta72
https://twitter.com/IvanGonta72
https://twitter.com/IvanGonta72
Дев'єть з половино
@IvanGonta72
Тищенку нічого не буде за те, що працює його ресторан, бо його офіційно визнали Бібліотекою, з елементами Музею.
После того, как Коля-котлета жидко обгадился,
Один запах и остался...
Как-же им повезло , что сейчас так "мутно" с этим вирусом - ох , повезло ...
невже зараз в "Велюрі" як в березні було в Крушавелі...?!!!
ну, елементарно ж
Вы это выбрали. Хавай.те. Вы это заслужили.
Глава государства не заставил долго себя ждать - в ночь на 27 апреля издание опубликовало авторскую колонку Зеленского под названием "Призрак банкротства завис над Украиной".
Зеленский умоляет Запад о помощи: Банкротство Украины будет на вашей совести
Испанская газета El Pais опубликовала статью президента Украины Владимира Зеленского под красноречивым заголовком «Призрак банкротства парит над Украиной». Неизвестно, был ли согласован заголовок с Владимиром Зеленским, но он красноречиво подчёркивает, что
всего лишь за год пребывания во власти бывший комик успешно подвёл Украину к пропасти, куда она может свалиться в любой момент.
Зеленский рассказал, что Украина остро нуждается в международных партнерах, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие.
"Без этого призрак банкротства парит над Украиной, который ввергнет ее в нищету", - говорится в статье.
Тищенко говорит, что люди были. Мол проводили партийные совещания.
А полиция заявляет, что никого не было.
Кого то надо сажать за лжесвидетельство.
В туалеті дивились ? То їх штаб, Коля Тіщенко так і сказав