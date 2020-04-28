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Пловец из Гидропарка Бурьянов приехал в МВД верхом на коне: хотел показать, что мы "возвращаемся в Средневековье". ВИДЕО

Киевлянин Валентин Бурьянов, которого полиция в начале апреля задержала за нарушение карантина при попытке переплыть один из проливов Днепра, верхом на коне привез в МВД обращение к Авакову.

Об этом Бурьянов рассказал на своей странице в Фейсбуке, выложив соответствующее видео, информирует Цензор.НЕТ.

На записи видно, как киевлянин верхом подъезжает к зданию министерства. Бурьянов в маске, но она закрывает только рот молодого человек. Под седлом уложен национальный флаг Украины. Таким образом, Бурьянов фактически сидит на флаге.

"Продемонстрировать обществу, Кабмина и (Арсену. - Ред.) Борисовичу то, что мы возвращаемся сейчас фактически в Средневековье. А именно, вынуждены вновь ездить на лошадях. ... Опять же, полицейские, которые ведут себя фактически как инквизиторы", — пояснил он свой поступок.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Исполнительная власть решила делать политический произвол и имеет молчаливое согласие президента", - пловец из Гидропарка Бурьянов

Бурьянов оставил в приемной министерства письмо на имя Авакова с просьбой инициировать служебное расследование против полицейских, которые задерживали его в Гидропарке. Бурьянов также просит министра внутренних дел провести встречу с ним во время приема граждан.

Напомним, 6 апреля полиция задержала парня, который вплавь пытался попасть в закрытый для посещений на время карантина киевский Гидропарк.

Также на Цензор.НЕТ: Суд вернул полиции протокол, составленный на пловца из Гидропарка

15 апреля суд вернул полиции на протокол Бурьянова, так как документ был составлен с нарушениями.

Пловец из Гидропарка Бурьянов приехал в МВД верхом на коне: хотел показать, что мы возвращаемся в Средневековье 01
Пловец из Гидропарка Бурьянов приехал в МВД верхом на коне: хотел показать, что мы возвращаемся в Средневековье 02
Пловец из Гидропарка Бурьянов приехал в МВД верхом на коне: хотел показать, что мы возвращаемся в Средневековье 03

Автор: 

Аваков Арсен (3445) Гидропарк (36) карантин (16729) МВД (9327) Нацполиция (16568) лошади (21) Бурьянов (2)


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Топ комментарии
+40
Кацапский провокатор,судя по всему. Вряд ли вменяемый украинец засунет флаг себе под задницу ради перфоманса.
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28.04.2020 20:05 Ответить
+30
охота на следующего нарушителя киевского Гидропарка Пловец из Гидропарка Бурьянов приехал в МВД верхом на коне: хотел показать, что мы "возвращаемся в Средневековье" - Цензор.НЕТ 7626
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28.04.2020 20:05 Ответить
+18
Хлопці на війні помирали з тим прапором а ця паскуда свою дупу на той прапор...Але закон карми ніхто не відміняв... прилетить ще до тебе той бумеранг ..
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28.04.2020 20:15 Ответить
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Дуракам закон не писаний.
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28.04.2020 20:04 Ответить
тьолочка себе піарить як може
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28.04.2020 20:30 Ответить
Согласен.Но больше похоже что ему деньги заплатили за провокации.
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28.04.2020 20:48 Ответить
Зекоманда и Зеленский - это одна сплошная провокация
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29.04.2020 08:16 Ответить
Хто йому платить? Рашики, щоб дeстабілізувати?
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28.04.2020 20:04 Ответить
Так. Тільки до тупорилої свинорусні ніяк не дійде,що ми живемо при дестабілізації фактично десятиріччями,і тому черговий блазень нам до одного місця.))
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28.04.2020 20:09 Ответить
Все проще. Ему нужно внимание общественности. Сначала интервью будут брать, потом в качестве "громадського дияча" и "эксперта" на ТВ увидим.. парень карьеру делает.
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28.04.2020 20:28 Ответить
охота на следующего нарушителя киевского Гидропарка Пловец из Гидропарка Бурьянов приехал в МВД верхом на коне: хотел показать, что мы "возвращаемся в Средневековье" - Цензор.НЕТ 7626
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28.04.2020 20:05 Ответить
Кацапский провокатор,судя по всему. Вряд ли вменяемый украинец засунет флаг себе под задницу ради перфоманса.
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28.04.2020 20:05 Ответить
А поездка на лошади по Киеву тебя не смущает, яснопонятно.
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28.04.2020 20:14 Ответить
Нет,не смущает. Ещё вопросы?
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28.04.2020 20:41 Ответить
А в чём проблема? Главное что бы дерьмо за лошадью собирал.
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28.04.2020 20:41 Ответить
зайду папизже в тему, насолодитись вибухами мусарських пердаків
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28.04.2020 20:26 Ответить
Какой витиеватый полёт фантазии. При чем здесь пэтя наверное лишь твой работодатель знает.
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28.04.2020 20:43 Ответить
зельц не такое вытворял и прокатило, может это будущий президент зелебобов
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28.04.2020 20:31 Ответить
Скільки зразу "патріотичних" зю-ботів накинулися на хлопця. Схоже, частина з них колись працювали порохоботами. Ті також всіх незадоволених "сивочолим гетьманом" записували в російські агенти.
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28.04.2020 21:41 Ответить
КРЕАТИВНИЙ МУЖНІЙ МЛОДИЙ ЧОЛОВІК У ЯКГО Є САМОПОВАГА І ЧЕСТЬ ЙОГО ХОТІЛИ ПРИНИЗИТИ ЗЛЯКАТИ НА ГРОШІ, АЛЕ ВІН МАБУТЬ ЗНАЄ ЩО ГОЛОВНЕ ПОВАГА ДО ЛЮДИНИ А ВСЕ ІНШЕ НАЖИТНЕ.
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28.04.2020 23:33 Ответить
Так він прапором незадоволений,а не "сивочолим гетьманом". Тебе це влаштовує?
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29.04.2020 08:44 Ответить
кацап проти акаківа ?
ви за кого ?
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28.04.2020 22:41 Ответить
Ні за кого. А ви?
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29.04.2020 08:38 Ответить
Не знаю чий він провокатор,але в його діях нема ніяких порушень,а ти мабудь кацапський n£d0¥₩0c.Це не образа,констатація факту.
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28.04.2020 23:21 Ответить
Покидьок,а навіщо ти "констатація факта"? Зачепили твого родича? Чи в тебе підгоріло? Просто незрозуміла логіка твого висеру,мерзота смердюча.
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29.04.2020 08:41 Ответить
Не помилився з констатацiэю факту.А попередньому сповіщенні моєму до тебе,слово "мабудь" було таки зайвим.
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29.04.2020 12:10 Ответить
Де відповідь на питання,тварино? Нема і не буде. Тому твоє сповіщення нічого не варте,як і ти сам,наволоч.😉
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29.04.2020 12:53 Ответить
Ти думаешь я тебе,сыну верблюжьего помета , должен отвечать?
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29.04.2020 13:09 Ответить
Я думаю что мой болт,который я положил на тебя-сына подзаборной шлюхи и вокзального бомжа, чувствует себя вполне комфортно.😆
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29.04.2020 13:19 Ответить
,,!,,
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29.04.2020 13:21 Ответить
Пару дней назад была статья про выживший аборт. Теперь я знаю,что это описали твою биографию.
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29.04.2020 13:23 Ответить
Тебе там не тяжело,скот?)
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29.04.2020 13:28 Ответить
,,!,, тебе и всей твоей семье.
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29.04.2020 13:30 Ответить
Да мы всей семьёй ещё поссым на твою могилу,мразь.😆
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29.04.2020 13:33 Ответить
У вас ,у кацапов, это любимое дело обсцыкать друг друга.
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29.04.2020 13:35 Ответить
Спросишь это у своих соседей по бараку в Костроме,петушок.
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29.04.2020 13:41 Ответить
Воспользуюсь советом Марка Твена.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
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29.04.2020 13:50 Ответить
Воспользуйся лучше галоперидолом,"интеллектуал" х@ев. То что ты пребывая в алкогольном угаре где-то услышал,как цитируют чью-то фразу да ещё и запомнил её ,ещё не делает тебя высокоразвитой личностью. Ты гомункул. И твои дурацкие всхлипы здесь это лишь подтверждают.😉
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29.04.2020 13:57 Ответить
Говорите он вменяемый и то была не заказуха? Ну ну
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28.04.2020 20:06 Ответить
Чувак топово тролить, це вам не хєром по піаніні лупашити.
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28.04.2020 20:07 Ответить
Утримання коня в Києві значно дорожче утримання поліцая.
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28.04.2020 20:07 Ответить
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28.04.2020 20:11 Ответить
Походу в том случае в гидропарке нужна была не полиция, а скорая из дурки
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28.04.2020 20:08 Ответить
Кацап однако ни капельки не пиарится. Средневековье ему мерещится. Скоро появится в кандидатах на местных или от опзж или от зелени ☝️☝️☝️
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28.04.2020 20:09 Ответить
Дибилойд хайп ловит
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28.04.2020 20:10 Ответить
вспомнилась история, когда Сальвадор Дали на белом коне принимал Арама Хачатуряна... ))
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28.04.2020 20:14 Ответить
Французькі газети вперше написали про Далі, коли він приїхав на таксі з Мадриду до Парижа. Мовляв, що за ідіот щоб таким чином витрачати шалені гроші?.. )))
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29.04.2020 03:00 Ответить
Хлопці на війні помирали з тим прапором а ця паскуда свою дупу на той прапор...Але закон карми ніхто не відміняв... прилетить ще до тебе той бумеранг ..
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28.04.2020 20:15 Ответить
Чтобы так хайповать надо хоть раз от ментов отгрести
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28.04.2020 20:16 Ответить
Отбросим фигуру "плавца-конюха".
Самый цынус идиотизма ситуации в том, что 14 рехвармованых полицаев не осилили, как правильно протокол нарушения составить.
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28.04.2020 20:23 Ответить
Ладно, давайте признаем, он делает это ради личного пиара. Еще пару таких акций и он будет на проходном месте на осенних выборах у какой то радикальной партии.
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28.04.2020 20:27 Ответить
Новый "Дарт Вейдер" для разочаровавшихся зебилов под новые выборы.
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28.04.2020 20:31 Ответить
Ну зачем вы так. Он же патриот. Даже мову выучил, хотя сам из Киева.
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28.04.2020 20:37 Ответить
Київ завжди був україномовним, і чим глибше в давнину, тим більше .Пловец из Гидропарка Бурьянов приехал в МВД верхом на коне: хотел показать, что мы "возвращаемся в Средневековье" - Цензор.НЕТ 6985
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28.04.2020 20:42 Ответить
Да, я читал как жаловались, что в совке на мове говорили больше. "При разговоре с русскоязычными не переходили на русский". Это как бы считалось нормальным.
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28.04.2020 20:47 Ответить
А нормально,что кацап шифруется под немецким флагом? А как же диды? Ваевали или уже пох?
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28.04.2020 20:51 Ответить
При совке нет. Так как была насильственная русификация. А вот при Российской империи да. Если из Москвы присылали какого-то чиновника в Киев он вообще не мог понять что говорят местные.
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28.04.2020 21:10 Ответить
Після 2 світової корінних киян залишилося 50 тисяч-здогадайся з сел якої республіки наповнили Київ? Тепер їх потомки бундючно розповідають про корінних киян 60 років максимум.
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28.04.2020 20:49 Ответить
здогадайся з сел якої республіки наповнили Київ?
******
З Кацапії, мабуть? Нє?
Адже в "Кієвє" разгаварівают па-мишебрацкі, переважно.
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29.04.2020 03:07 Ответить
Дибіл нізвідки
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29.04.2020 02:42 Ответить
Типичный КОЗЁЛ, который считает, что ему позволено ВСЁ.
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28.04.2020 20:51 Ответить
ет ты по ходу типичный ))))) , че он плохого сделал , на коныке проехал , а че нельзя ?
но тебя жаба душит - коныка у тебя то нет
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28.04.2020 21:21 Ответить
Чьо он плахого сдєлал? Український стяг під очко собі поклав....
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28.04.2020 22:50 Ответить
3.14дрило москвороте,гандон-твій тато,котрий ви*б@в твою шалаву маму без контрацептива і на світі з"явилось ублюдочне і тупе гімно.
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29.04.2020 10:29 Ответить
Надо было на ослику ехать.
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28.04.2020 20:56 Ответить
Как Иисус?
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28.04.2020 21:05 Ответить
На Зеленском верхом.
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28.04.2020 21:07 Ответить
трохи якось по жіночому. і символ під зад .
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28.04.2020 21:04 Ответить
Ох уж эти блогеры.
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28.04.2020 21:06 Ответить
Бегом зовите санитаров. Покажите ему средневековье
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28.04.2020 21:07 Ответить
Хочет средневековья? Организуйте ему. Посадите в чан с говном и возите по Киеву и пускай каждую минуту над чаном меч пролетает чтобы нырял в чан с головой
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28.04.2020 21:09 Ответить
Чувак себе ПІАРИТЬ...- таке Життя , скоро буде дЕхпутатом
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28.04.2020 21:11 Ответить
В точку!
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29.04.2020 02:45 Ответить
Візьміть його вже в ЗЕ команду, зарзу виправиться та почне правильно себе вести-давати та брати хабарі, лаятись на простих людей та полцію.
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28.04.2020 21:20 Ответить
По ходу обдолбанный на нет.где он лошака нашел?в зоопарке спер?странный парень...
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28.04.2020 21:31 Ответить
Бедная Украина, почти все коменты быдлячие, ни один не прокомментировал, какая у нас совковая мусорня, это же катастрофа, таких как мы есть на сегодняшний день, нам можно сдаваться москалям, как и 300лет назад.
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28.04.2020 21:52 Ответить
Мы может и в средневековье а они явно нет ..Сколько стоит Ландкрузер 200 или Мерс Ермака ?
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28.04.2020 22:26 Ответить
Ну шо Аваков принимает вызов ?
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28.04.2020 22:29 Ответить
Йому не випишуть штраф за їзду на коні по тротуару?
Для цього є проїзна частина
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28.04.2020 23:08 Ответить
А де написано що на конях по тротуару не можна? Он на автівках всі гоняють по тротуарах і поліція не чухається.
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29.04.2020 00:58 Ответить
по-перше, автівки максимум паркуються чи під'їжджають до чогось найкоротшим шляхом по тротуару, а тут він саме їде транзитно
по-друге, машини не кладуть після себе купи лайна людям під ноги
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30.04.2020 11:39 Ответить
а оскільки коняка - це нерейковий транспортний засіб - його місце на дорозі якомога правіше а не на тротуарі
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30.04.2020 11:42 Ответить
может надо было ввалить этому имбецилу между рог. правда если человек идиот, то это не лечится))))
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28.04.2020 23:10 Ответить
За что? Может тебе между рог ввалить, может и ты поумнеешь?
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28.04.2020 23:30 Ответить
Єслі гражданін Гамільтон настільки толєрантний, то він може потрєбовать вваліть йому попід хвостом, а не промєжду рог... )))
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29.04.2020 03:12 Ответить
мы и не выходили с средневековья... а некоторые еще из каменного века!
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28.04.2020 23:21 Ответить
В чем нарушение? В том,что хлопец ,переплывая Днепр находился без маски и тем самым подвергал опасности окружающую фауну и рыб идущих на нерест заражением коронавирусом?
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28.04.2020 23:29 Ответить
та и лосю понятно что донатный блогер пижон мажор или богач..так бы его заластали в дурку..а так.. нате влог..
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29.04.2020 02:45 Ответить
Жаль, что не на осле. Дегенерат.
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29.04.2020 02:53 Ответить
Мудак и клоун
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29.04.2020 03:06 Ответить
Намєкаєте, шо він може стать прєємніком Зєлєнскаво?
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29.04.2020 03:15 Ответить
Полэзные идиоты.
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29.04.2020 03:49 Ответить
Почему возвращаемся? Напротив, только начинаем уходить из совкового рабства с переходом в раннюю стадию феодализма...
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29.04.2020 05:29 Ответить
Краще до Кроляна "Котлети" у Велюр. Може хоч кінь нагадить на вході.
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29.04.2020 08:55 Ответить
Очередной популист, который хочет в раду.
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29.04.2020 19:23 Ответить
 
 