Пловец из Гидропарка Бурьянов приехал в МВД верхом на коне: хотел показать, что мы "возвращаемся в Средневековье". ВИДЕО

Киевлянин Валентин Бурьянов, которого полиция в начале апреля задержала за нарушение карантина при попытке переплыть один из проливов Днепра, верхом на коне привез в МВД обращение к Авакову.

Об этом Бурьянов рассказал на своей странице в Фейсбуке, выложив соответствующее видео, информирует Цензор.НЕТ.

На записи видно, как киевлянин верхом подъезжает к зданию министерства. Бурьянов в маске, но она закрывает только рот молодого человек. Под седлом уложен национальный флаг Украины. Таким образом, Бурьянов фактически сидит на флаге.

"Продемонстрировать обществу, Кабмина и (Арсену. - Ред.) Борисовичу то, что мы возвращаемся сейчас фактически в Средневековье. А именно, вынуждены вновь ездить на лошадях. ... Опять же, полицейские, которые ведут себя фактически как инквизиторы", — пояснил он свой поступок.

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Бурьянов оставил в приемной министерства письмо на имя Авакова с просьбой инициировать служебное расследование против полицейских, которые задерживали его в Гидропарке. Бурьянов также просит министра внутренних дел провести встречу с ним во время приема граждан.

Напомним, 6 апреля полиция задержала парня, который вплавь пытался попасть в закрытый для посещений на время карантина киевский Гидропарк.

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15 апреля суд вернул полиции на протокол Бурьянова, так как документ был составлен с нарушениями.





