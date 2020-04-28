"Богу слава, что открыли базар. Потому что дома тяжело сидеть", - продуктовые рынки работают в Мукачево с 28 апреля. ВИДЕО

Согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Мукачевского городского совета, рынки были закрыты до 27 апреля.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

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По словам контролера Ивана Куклы, две недели в городе не работал рынок "Центральный". На нем 300 торговых мест.

Например, Любовь Машика продает молочные изделия. Она рассказывает: "Натираю руки. Беру рукавицы. Очки тоже нет. Богу слава, что открыли базар. Потому что дома тяжело сидеть".

По словам торговца Виктора Пронтекера, людей ходит мало.

"Не видел ни кашляющих, ни с соплями. Люди у нас сознательные, предохраняются", - отметил он.

Посетителям Центрального рынка на входе измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком.

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Иван Кукла, старший контролер "Центрального рынка" в Мукачево, рассказывает: "Предприниматели все у нас одеты в маски. Следим, чтобы маски были не только на подбородке. Варежки. Все в очках. И все соблюдают дистанцию, чтобы не было скопления народа. В основном продавцы стоят на 2 метра друг от друга".

Напомним, на утро 28 апреля зафиксирован 401 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 9410, летальных - 239, выздоровели 992 человека.

Накануне в Мукачево коронавирус выявили у 16 сотрудников станции экстренной медицинской помощи Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи, ее работа временно приостановлена