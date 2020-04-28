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Новости Видео Коронавирус и карантин
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"Богу слава, что открыли базар. Потому что дома тяжело сидеть", - продуктовые рынки работают в Мукачево с 28 апреля. ВИДЕО

Согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Мукачевского городского совета, рынки были закрыты до 27 апреля.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав опубликовал условия открытия рынков: 1 покупатель на 10 квадратных метров, продавцы за защитными экранами, уборка каждые 3 часа. ИНФОГРАФИКА

По словам контролера Ивана Куклы, две недели в городе не работал рынок "Центральный". На нем 300 торговых мест.

Например, Любовь Машика продает молочные изделия. Она рассказывает: "Натираю руки. Беру рукавицы. Очки тоже нет. Богу слава, что открыли базар. Потому что дома тяжело сидеть".

По словам торговца Виктора Пронтекера, людей ходит мало.

"Не видел ни кашляющих, ни с соплями. Люди у нас сознательные, предохраняются", - отметил он.

Посетителям Центрального рынка на входе измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком.

Также читайте: Минздрав вынесет на заседание Кабмина вопрос открытия агропродовольственных рынков, - Степанов

Иван Кукла, старший контролер "Центрального рынка" в Мукачево, рассказывает: "Предприниматели все у нас одеты в маски. Следим, чтобы маски были не только на подбородке. Варежки. Все в очках. И все соблюдают дистанцию, чтобы не было скопления народа. В основном продавцы стоят на 2 метра друг от друга".

Напомним, на утро 28 апреля зафиксирован 401 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 9410, летальных - 239, выздоровели 992 человека.

Накануне в Мукачево коронавирус выявили у 16 сотрудников станции экстренной медицинской помощи Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи, ее работа временно приостановлена

Автор: 

карантин (16729) Мукачево (345) продукты (1532) рынок (534) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2611)


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Топ комментарии
+21
Когда было 20 зараженных на всю страну - закрыли всё под ноль.

Когда стало 10 тысяч зараженных - надо открывать.

Я один не понимаю логики ?
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28.04.2020 22:59 Ответить
+6
Всё это очень правильно, только исправить нужно фарс с масками, которые на лицах для вида. Может я не эксперт в области вирусологии, но они дышат носами на продукты, которые потом едят.
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28.04.2020 22:58 Ответить
+6
Власть растеряна и не понимает, что происходит...
Вроде бы для людей стараются (по их мнению) - хотят уберечь людей от пандемии. Заставляют всех сидеть дома и не рыпаться на улицу.
А люди такие неблагодарные, не хотят уже сидеть дома, да ещё и права свои качают, какие то протесты организовывают, дороги перекрывают, требуя открытия базаров, магазинов, итд.
Нет, что бы сидели себе дома и тихо подыхали с голода, без работы, без средств к существованию...
А народ гад, всё возмущается и возмущается, не слушает власть, уже забивает на этот карантин и выходит на улицы.
Ну, ладно, думает власть... Да подавитесь вы люди... откроем мы вам базары...
Короче говоря. Старшилки власти о короновирусе уже перестают действовать на людей, тем более пандемия существует только в воспалённом мозгу власти.
А значит не власть будет решать, когда прекращать карантин, в какие этапы...
А народ.
Завтра, например, народ потребует открыть парикмакерские... власть откроет.
Потом, народ потребует восстановить транспортное сообщение... Власть пойдёт на попятную и восстановит транспорт.
Потом будут протестовать работники баров, ресторанов, кинотеатров... Власть разрешит им работать.
И таким образом, народ лишь своим упорством, отменит никому не нужный карантин тупой власти.
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28.04.2020 23:07 Ответить
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Всё это очень правильно, только исправить нужно фарс с масками, которые на лицах для вида. Может я не эксперт в области вирусологии, но они дышат носами на продукты, которые потом едят.
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28.04.2020 22:58 Ответить
Психозов дофига после карантина будет. И ОКР -щиков. У меня мать в молодости переболела туберкулезом, чудом выжила. Я в детстве не мог понять, почему у друзей родители нормальные , а мать по три раза в день полы хлоркой моет, даже когда и выздоровела уже. До 70- ти лет мыла, у меня до сих пор аллергия на хлорку.
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28.04.2020 23:14 Ответить
Ничего страшного Закон еволюции все исправит. Тупые и слабые сдохнут, умные и осторожные выживут и размножатся.
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28.04.2020 23:44 Ответить
Тяжело сидеть дома, но

легко лежать на ... кладбище 🙄
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29.04.2020 00:39 Ответить
Ну я точно на базари не піду поки що. Береженого Бог береже. Подивившись на цю бабцю, мені стало не по собі. Тепер я точно бачу різницю між супермаркетом і базаром.
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29.04.2020 01:02 Ответить
Когда было 20 зараженных на всю страну - закрыли всё под ноль.

Когда стало 10 тысяч зараженных - надо открывать.

Я один не понимаю логики ?
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28.04.2020 22:59 Ответить
Не один....
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28.04.2020 23:08 Ответить
Раньше совсем мало знали о вирусе, да и на защитных средствах наварились, а набрать нужное количество - необходимо время.
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28.04.2020 23:23 Ответить
https://nv.ua/opinion/koronavirus-16-aprelya-mozhno-li-zarazitsya-cherez-predmety-poslednie-novosti-50082570.html Вирус - не муха. Можно ли заразиться через предметы, одежду и дверные ручки
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29.04.2020 00:07 Ответить
Полезно прочитать, но выводы сделаны:

Семен Есилевский
Ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, стипендиат Марии Кюри в Университете Франш-Конте

Ну, что же, потянет на студенческий реферат...
Не надо только самому делать выводы, просто принять во внимание.
Вы просто не встречали учёных, которые делают выводы на заказ, а это не эксперт в этой области, просто решили придать статье солидности его титулами...
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29.04.2020 00:29 Ответить
мне, наоборот, показалось, что в статье сложные научные результаты исследований в вирусологии попытались рассказать максимально доступным языком
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29.04.2020 00:32 Ответить
"Когда эти капли попадают на какие-то предметы и успевают высохнуть на них, то, конечно, есть шанс заразиться, потрогав такой предмет, но вероятность этого ничтожна."

Немецкие учёные сказали, что вирус гибнет при высыхании...
Мы же это как-то обсуждали - силикагель...
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29.04.2020 00:37 Ответить
я тогда написал, что я не биолог и судить не берусь по отдельно взятой фразе,

а этот чувак всё доходчиво разложил по полкам
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29.04.2020 00:53 Ответить
Научный сотрудник обязан по должности давать достоверные знания, а если он пишет хоть в одном месте чушь (свои выдумки), то есть ли смысл доверять всей его статье?
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29.04.2020 01:00 Ответить
Власть растеряна и не понимает, что происходит...
Вроде бы для людей стараются (по их мнению) - хотят уберечь людей от пандемии. Заставляют всех сидеть дома и не рыпаться на улицу.
А люди такие неблагодарные, не хотят уже сидеть дома, да ещё и права свои качают, какие то протесты организовывают, дороги перекрывают, требуя открытия базаров, магазинов, итд.
Нет, что бы сидели себе дома и тихо подыхали с голода, без работы, без средств к существованию...
А народ гад, всё возмущается и возмущается, не слушает власть, уже забивает на этот карантин и выходит на улицы.
Ну, ладно, думает власть... Да подавитесь вы люди... откроем мы вам базары...
Короче говоря. Старшилки власти о короновирусе уже перестают действовать на людей, тем более пандемия существует только в воспалённом мозгу власти.
А значит не власть будет решать, когда прекращать карантин, в какие этапы...
А народ.
Завтра, например, народ потребует открыть парикмакерские... власть откроет.
Потом, народ потребует восстановить транспортное сообщение... Власть пойдёт на попятную и восстановит транспорт.
Потом будут протестовать работники баров, ресторанов, кинотеатров... Власть разрешит им работать.
И таким образом, народ лишь своим упорством, отменит никому не нужный карантин тупой власти.
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28.04.2020 23:07 Ответить
Це вже хаос, а не влада... Тобто 9 тис. захворівших та 239 померлих людей - це так собі, ілюзія, пусте місце?
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28.04.2020 23:16 Ответить
За два месяца карантина, в Украине уже умерло 100 тысяч людей, не от короновируса.
Это не иллюзия, это статистический факт.
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28.04.2020 23:31 Ответить
За два месяца карантина,
От какого дня отсчёт?
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29.04.2020 00:00 Ответить
Ви точно впевнені, що цей карантин не потрібен? Можете починати відлік. Побачимо через два тижні.
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29.04.2020 00:58 Ответить
Они знали что люди всё равно не пойдут на базары бо денег нет.
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28.04.2020 23:16 Ответить
А на базарах дают деньги или продукты бесплатно? Не знаю как в США но в Украине на базарах ничуть не дешевле чем в магазинах, кроме некоторых позиций
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28.04.2020 23:42 Ответить
В Киеве на рынках дороже, чем в супермаркетах.
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29.04.2020 00:13 Ответить
Люди будут работать и жить человеческой жизнью, а не по норам , как кроты сидеть. Медицина будет лечить ковид, как и все остальные заболевания. Каждый будет занят своим делом. И это хорошо.
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28.04.2020 23:17 Ответить
И похоронным бюро работы прибавится

Уррряя! Полная занятость населения
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29.04.2020 00:43 Ответить
Умник ответь на один простой вопрос.Как будут работать если хоть один заболеют?Это тысяча народа !!!Как отрабатывать и вычислять цепочку.?Хотите как в Италии десятки тысяч мёртвых и военными колонами труппы вывозить?В супермаркетах и магазинах нет продуктов что нада сейчас шляться по базару?Это бл@дь так необходимо ценой своей жизни?!
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29.04.2020 01:05 Ответить
Гоните продавцов с рынка тех, кто стягивает маски с носа.
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28.04.2020 23:26 Ответить
такое впечатление , что шмыгаль со товарищи сам по себе, а города сами по себе...
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28.04.2020 23:27 Ответить
Натерла руки какой то гадостью и накладывает етими руками творог. Смачного вам . Ждем что покажет статистика через 2 недели
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28.04.2020 23:41 Ответить
Наговариваете Вы. Иван Кукла следит - она в варежках.
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29.04.2020 00:02 Ответить
відкрийте магазини канцтоварів, виродки.. Мені маркер потрібний!
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28.04.2020 23:48 Ответить
Стоматологи пусть работают. Я на них бабки даже при безденежье найду. Если зубы запустить, потом лечение в разы дороже выходит.
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29.04.2020 00:03 Ответить
стоматологи працюють, підпільно)). В людей же ж зуби не слухаються карантинів, болять і потребують негайного лікування. Дурість не дозволяти працювати стоматологам, це те ж саме, що і закрити лікарні на карантин.
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29.04.2020 22:37 Ответить
Где три метра между продавцами, где полтора метра между покупателями, где перчатки у продавцов, где защитный экран между продавцом и покупателем. Все открыто не расфасовано, все тут же накладывается бог весть на сколько все там чисто.. Думаю это можно продолжать до бесконечности. По идее согласно требований рынок уже завтра должен быть закрыт на 8 дней. или я не прав. Если государство издает указ ( закон, постановление) оно должно обеспечить его выполнение, если нет это не государство и даже не колхоз..) Рынки окажутся №2 по месту заражения после больниц. Вперед господа, вперед.
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28.04.2020 23:52 Ответить
Им надо молиться чтобы ни один больной не зашел. Эти дурацкие меры все равно не спасут.
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29.04.2020 00:00 Ответить
А ты не ходи на рынок ,не подвергай себя опасности.
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29.04.2020 00:04 Ответить
..."И на вопрос продавщицы "А кто это здесь такой умный?" открыть люк, высунуться из танка и сказать: "Я..."
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29.04.2020 00:12 Ответить
То все фікція... з носу летить в той сир , цей мішок на руку натягнула перед камерой тай все , і вона і покупці надійно захищені !
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29.04.2020 00:13 Ответить
-"Люди у нас сознательные - ПРЕДОХРАНЯЮТСЯ"...
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29.04.2020 00:14 Ответить
Продавцы на видео половина без перчаток,у большинства спущены маски.У людей спущены маски некоторых я видел без масок.Дистанции нет и товар весь открыт! Люди вам к психиатру нада !У нас пик заболеваемости а это просто рассадник !Хоть один заболеет и крышка всех кто торговал или посещал как отрабатывать будите?! Больные на голову руководство !
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29.04.2020 00:54 Ответить
От козли. Маски вони начепили, ніс відкритий. Боком воно вам вилізе.
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29.04.2020 00:56 Ответить
на рынке 300 рабочих мест.В месяц около 150 тыс прибыли.Алэ...
Поставить на прилавок пластиков.заграждения -Ну,шо таке ви кажете?!
Це ж доляры трэба мIняти......
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29.04.2020 06:48 Ответить
Маска -это как символ пренадлежности к толпе. Постоянно напоминает шо есть такой вирус. И карантин. Дисциплинирует. Вот и все ее функции. Кроме, естественно, масок у работников больниц. Там это рабочая одежда.
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29.04.2020 08:04 Ответить
 
 