"Богу слава, что открыли базар. Потому что дома тяжело сидеть", - продуктовые рынки работают в Мукачево с 28 апреля. ВИДЕО
Согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Мукачевского городского совета, рынки были закрыты до 27 апреля.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По словам контролера Ивана Куклы, две недели в городе не работал рынок "Центральный". На нем 300 торговых мест.
Например, Любовь Машика продает молочные изделия. Она рассказывает: "Натираю руки. Беру рукавицы. Очки тоже нет. Богу слава, что открыли базар. Потому что дома тяжело сидеть".
По словам торговца Виктора Пронтекера, людей ходит мало.
"Не видел ни кашляющих, ни с соплями. Люди у нас сознательные, предохраняются", - отметил он.
Посетителям Центрального рынка на входе измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком.
Иван Кукла, старший контролер "Центрального рынка" в Мукачево, рассказывает: "Предприниматели все у нас одеты в маски. Следим, чтобы маски были не только на подбородке. Варежки. Все в очках. И все соблюдают дистанцию, чтобы не было скопления народа. В основном продавцы стоят на 2 метра друг от друга".
Напомним, на утро 28 апреля зафиксирован 401 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 9410, летальных - 239, выздоровели 992 человека.
Накануне в Мукачево коронавирус выявили у 16 сотрудников станции экстренной медицинской помощи Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи, ее работа временно приостановлена
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легко лежать на ... кладбище 🙄
Когда стало 10 тысяч зараженных - надо открывать.
Я один не понимаю логики ?
Семен Есилевский
Ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, стипендиат Марии Кюри в Университете Франш-Конте
Ну, что же, потянет на студенческий реферат...
Не надо только самому делать выводы, просто принять во внимание.
Вы просто не встречали учёных, которые делают выводы на заказ, а это не эксперт в этой области, просто решили придать статье солидности его титулами...
Немецкие учёные сказали, что вирус гибнет при высыхании...
Мы же это как-то обсуждали - силикагель...
а этот чувак всё доходчиво разложил по полкам
Вроде бы для людей стараются (по их мнению) - хотят уберечь людей от пандемии. Заставляют всех сидеть дома и не рыпаться на улицу.
А люди такие неблагодарные, не хотят уже сидеть дома, да ещё и права свои качают, какие то протесты организовывают, дороги перекрывают, требуя открытия базаров, магазинов, итд.
Нет, что бы сидели себе дома и тихо подыхали с голода, без работы, без средств к существованию...
А народ гад, всё возмущается и возмущается, не слушает власть, уже забивает на этот карантин и выходит на улицы.
Ну, ладно, думает власть... Да подавитесь вы люди... откроем мы вам базары...
Короче говоря. Старшилки власти о короновирусе уже перестают действовать на людей, тем более пандемия существует только в воспалённом мозгу власти.
А значит не власть будет решать, когда прекращать карантин, в какие этапы...
А народ.
Завтра, например, народ потребует открыть парикмакерские... власть откроет.
Потом, народ потребует восстановить транспортное сообщение... Власть пойдёт на попятную и восстановит транспорт.
Потом будут протестовать работники баров, ресторанов, кинотеатров... Власть разрешит им работать.
И таким образом, народ лишь своим упорством, отменит никому не нужный карантин тупой власти.
Это не иллюзия, это статистический факт.
От какого дня отсчёт?
Уррряя! Полная занятость населения
Поставить на прилавок пластиков.заграждения -Ну,шо таке ви кажете?!
Це ж доляры трэба мIняти......