Госпродпотребслужба будет иметь право закрыть рынок, на котором зафиксирует нарушение карантинных мер, - Степанов. ВИДЕО

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вопросом контроля работы рынков, чтобы все происходило в рамках законодательства, будет заниматься Госпродпотребслужба.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"У нас есть в государстве соответствующий орган Госпотребслужба, которая вместе с другими ведомствами, которая именно должна контролировать, в том числе, соблюдение карантинных мероприятий на рынках. Если будут большие нарушения, то им будет предоставлено право по закрытию таких рынков. Потому что для нас здоровье граждан очень важно, мы не можем допустить вспышек, которые установлены", - отметил он.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко подписал условия, которые выдвинуло Министерство здравоохранения для запуска работы рынков в условиях карантина. Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что 1 мая в Украине могут возобновить свою работу продуктовые рынки.

Кабмин сегодня на заседании рассмотрит вопросы поддержки малого бизнеса и открытия рынков.

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