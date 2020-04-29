РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9882 посетителя онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
1 736 13

Госпродпотребслужба будет иметь право закрыть рынок, на котором зафиксирует нарушение карантинных мер, - Степанов. ВИДЕО

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вопросом контроля работы рынков, чтобы все происходило в рамках законодательства, будет заниматься Госпродпотребслужба.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"У нас есть в государстве соответствующий орган Госпотребслужба, которая вместе с другими ведомствами, которая именно должна контролировать, в том числе, соблюдение карантинных мероприятий на рынках. Если будут большие нарушения, то им будет предоставлено право по закрытию таких рынков. Потому что для нас здоровье граждан очень важно, мы не можем допустить вспышек, которые установлены", - отметил он.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко подписал условия, которые выдвинуло Министерство здравоохранения для запуска работы рынков в условиях карантина. Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что 1 мая в Украине могут возобновить свою работу продуктовые рынки.

Кабмин сегодня на заседании рассмотрит вопросы поддержки малого бизнеса и открытия рынков.

Также читайте: Соблюдение карантинных требований на рынках будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы, - министр экономики Петрашко

Автор: 

карантин (16729) рынок (534) Госпродпотребслужба (258) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Скинулись,заплатили новой службе - работайте,пожадничали - вас закроют,все просто.
показать весь комментарий
29.04.2020 10:50 Ответить
+2
Сьогодні по всій Україні торгують продуктами на вулиці поза межами облаштовани ринків, за хабарі поліції, управлінням торгівлі та всім іншим державним службам! Це повний параліч влади яка не може навести порядок! Навіщо давати право якимось чиновникам закривати ринки якщо влала не може навести елементарний порядок поза межами ринків? Ніякого права закривати ринки ніхто на має, бо це порушення прав людини на роботу і порушення прав споживачів на доступ до дешевих продуктів!
показать весь комментарий
29.04.2020 10:48 Ответить
+2
Ух, у кого-то ручки зачесались)
показать весь комментарий
29.04.2020 12:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сьогодні по всій Україні торгують продуктами на вулиці поза межами облаштовани ринків, за хабарі поліції, управлінням торгівлі та всім іншим державним службам! Це повний параліч влади яка не може навести порядок! Навіщо давати право якимось чиновникам закривати ринки якщо влала не може навести елементарний порядок поза межами ринків? Ніякого права закривати ринки ніхто на має, бо це порушення прав людини на роботу і порушення прав споживачів на доступ до дешевих продуктів!
показать весь комментарий
29.04.2020 10:48 Ответить
Скинулись,заплатили новой службе - работайте,пожадничали - вас закроют,все просто.
показать весь комментарий
29.04.2020 10:50 Ответить
Шантажисты, млин
показать весь комментарий
29.04.2020 10:53 Ответить
Судя по кадрам из Закарпатья с рынка, его уже нужно было закрыть вчера. На рынке требования безопасности выполнить НЕ ВОЗМОЖНО !!!, Или открывайте и несите за это полную ответственность или пусть пока побудут закрытыми, до конца мая. А открывать и делать вид что там будет что то соблюдаться.. не смешите людей. ( Любой, любой рынок на 100% можно будет закрыть на следующий же день.. но видимо на это будут закрывать глаза, и пиариться на закрытии пары - тройки рынков . В общем полная ерунда.
показать весь комментарий
29.04.2020 10:54 Ответить
так и продуктовые магазины закрыть. ****?
во многих магазинах вентиляция отсутсвует как таковая. там где есть - выключена, ибо дохера електроэнергии... риск заражения воздушно-капельным путем в помещении на 1-2 порядка(!) выше, нежели на открытом воздухе. с поверхностями - та же фигня.
показать весь комментарий
29.04.2020 11:06 Ответить
весь ринок ізза одного барана? порушника і закривайте.
показать весь комментарий
29.04.2020 11:57 Ответить
Держпродспоживслужба не приймає рішення про закриття чи відкриття ринків, на сьогодні такі рішення приймаються виключно органами місцевого самоврядування. Держпродспоживслужба лише перевіряє дотримання вимог які встановлені головним державним санітарним лікарем (Міністерство охорони здоров'я) та надають цю інформацію до органів місцевого самоврядування. Чому завжди "Все пропало!!!". У керівництва ринків є альтернатива дотриматись цих вимог і працювати, або невиконувати і не працювати. ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ДИРЕКЦІЇ РИНКІВ ТА ПІДПРИЄМЦІВ ЯКІ ТАМ ПРАЦЮЮТЬ.
показать весь комментарий
29.04.2020 12:22 Ответить
Ух, у кого-то ручки зачесались)
показать весь комментарий
29.04.2020 12:25 Ответить
Ой бабло опять на карманчик продспоживслужбе полетит )
показать весь комментарий
29.04.2020 13:05 Ответить
Створена нова годівничка для чиновників. Хочеш працювати - плати, а то знайдемо порушення.
показать весь комментарий
29.04.2020 17:24 Ответить
Госпродпотребслужба это крупционная структура, паразитирующая на тале Украины
!
показать весь комментарий
29.04.2020 18:19 Ответить
Думаю, что рыночные майданы будут каждый день.Рынок должен открывать и закрывать мэр. И пусть все разбираются со своими мэрами на своей территории.Хватит шастать со своими огурцами по всей стране.
показать весь комментарий
29.04.2020 18:36 Ответить
 
 