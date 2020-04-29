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Пограничники задержали в Карпатах 4 взрослых и 7 детей-нелегалов из Афганистана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

2 семейства родом из Афганистана пытались нелегально пересечь границу, чтобы попасть в Словакию. Неподалеку задержали проводника — гражданина Украины с рацией.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Иностранцев задержали возле села Гута Закарпатской области.

"Путешественники назвались гражданами Афганистана и сообщили, что документы у них забрали организаторы нелегального путешествия. Гражданство нескольких из задержанных удалось подтвердить довольно быстро, ведь пограничники уже задерживали их раньше", — сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Француз пытался нелегально пересечь границу Украины на пути в российский Владивосток, его вернули в Польшу, - ГПСУ. ФОТО

Неподалеку пограничники задержали вероятного проводника — гражданина Украины, у которого была при себе рация.

Всех нарушителей доставили в пограничное подразделение. Теперь иностранцев привлекут к административной, а украинца-проводника — к уголовной ответственности.

Пограничники задержали в Карпатах 4 взрослых и 7 детей-нелегалов из Афганистана 01
Пограничники задержали в Карпатах 4 взрослых и 7 детей-нелегалов из Афганистана 02

Автор: 

Афганистан (606) Госпогранслужба (6587) Карпаты (306) нелегалы (453)


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Топ комментарии
+7
они?!..
Пограничники задержали в Карпатах 4 взрослых и 7 детей-нелегалов из Афганистана - Цензор.НЕТ 7971
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29.04.2020 12:18 Ответить
+5
Грузины, пуштуны, евреи, русские . В руководстве Украиной вообще есть украинцы?
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29.04.2020 12:37 Ответить
+3
Украинские пограничники реализовали анизотропный феномен "Демона Максвелла" - каким-то образом они пропускают внутрь страны нелегалов, а вот выпускать уже не хотят. Или вы хотите сказать, что афганцы у нас от Мустафы Найема отпочковываются периодически?
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29.04.2020 12:18 Ответить
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Украинские пограничники реализовали анизотропный феномен "Демона Максвелла" - каким-то образом они пропускают внутрь страны нелегалов, а вот выпускать уже не хотят. Или вы хотите сказать, что афганцы у нас от Мустафы Найема отпочковываются периодически?
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29.04.2020 12:18 Ответить
Они там водятся.
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29.04.2020 12:34 Ответить
они?!..
Пограничники задержали в Карпатах 4 взрослых и 7 детей-нелегалов из Афганистана - Цензор.НЕТ 7971
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29.04.2020 12:18 Ответить
Грузины, пуштуны, евреи, русские . В руководстве Украиной вообще есть украинцы?
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29.04.2020 12:37 Ответить
Да. Пихамова, торговавшая паспортами
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29.04.2020 12:40 Ответить
Даже если руководит украинец - все всё равно будет считаться шо его настоящая фамилия Гольденблюм.
Потому шо мы-то все честные, а вот масоны нам все время каких-то воров присылают.
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29.04.2020 12:43 Ответить
пуштуны тоже относят себя к евреям))
(как и хозары)
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29.04.2020 13:17 Ответить
Ви, мабуть, переплутали пуштунів з афганськими хазарейцями.
А пуштуни походять від ефталітів. Народ такий колись був. Древній. Їх ще називали білими гуннами.
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29.04.2020 13:49 Ответить
Левый на Ленина похож.
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29.04.2020 12:48 Ответить
они все левые
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29.04.2020 13:15 Ответить
Шо-они?Организаторы?возможно
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29.04.2020 14:17 Ответить
поразительно другое, уже столько времени закрыты границы!!! А эти каждый день как грибы растут?? интересно на чьих фермах они так плодовиты!!
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29.04.2020 12:22 Ответить
норм нет песка-есть лето.а тут так повязали)
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29.04.2020 12:25 Ответить
Не страна, а какой-то проходной двор и это во время войны и вируса.
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29.04.2020 12:45 Ответить
Пограничники задержали в Карпатах 4 взрослых и 7 детей-нелегалов из Афганистана.
**********
Партізанський отряд муджахедів у Карпатах.
Дожилися, блєать...
Якби соціальні пособія давали пінгвінам, то скоро на одного пінгвіна в Антарктиді припадало б по 10 нєгрів і арабів...
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29.04.2020 13:39 Ответить
Яка границя? Нарід просто у гриби пішов.
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29.04.2020 12:53 Ответить
Від Гути до кордону ще пів сотні кілометрів по прямій по таких горах, що і місцевим пройти не просто. А потім по рівнині і через річку вплав. Цих духів розвели як котенят, тільки на бабки.
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29.04.2020 13:05 Ответить
я тоже думаю, что договорено было с погранцами задержание. А бабло душманам не вернут.
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29.04.2020 13:25 Ответить
И как их теперь депортировать обратно в Афганистан?
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29.04.2020 13:28 Ответить
Шо то они на цыган смахивают.Депорт этих нелегалов нафиг от сюда.
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29.04.2020 15:45 Ответить
 
 