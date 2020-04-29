Пограничники задержали в Карпатах 4 взрослых и 7 детей-нелегалов из Афганистана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
2 семейства родом из Афганистана пытались нелегально пересечь границу, чтобы попасть в Словакию. Неподалеку задержали проводника — гражданина Украины с рацией.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Иностранцев задержали возле села Гута Закарпатской области.
"Путешественники назвались гражданами Афганистана и сообщили, что документы у них забрали организаторы нелегального путешествия. Гражданство нескольких из задержанных удалось подтвердить довольно быстро, ведь пограничники уже задерживали их раньше", — сказано в сообщении.
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Неподалеку пограничники задержали вероятного проводника — гражданина Украины, у которого была при себе рация.
Всех нарушителей доставили в пограничное подразделение. Теперь иностранцев привлекут к административной, а украинца-проводника — к уголовной ответственности.
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Потому шо мы-то все честные, а вот масоны нам все время каких-то воров присылают.
(как и хозары)
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