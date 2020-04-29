Если руководители предприятий во время карантина нарушают права работников, то надо обращаться в суд, - Кличко. ВИДЕО

Если руководители предприятий нарушают права работников во время действия ограничительных мероприятий - надо обращаться в суд. В частности, и по информации, о том, что медиков стоматологии заставляют писать заявления на отпуск за свой счет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ.

"Хочу подчеркнуть: введенный в Украине карантин не является поводом для увольнения сотрудника или отправки его в такой ​​отпуск. - Положение Кодекса законов о труде не дают такого права. Если человек считает действия работодателя незаконными, надо обращаться в суд с иском о нарушении трудовых прав", - подчеркнул мэр столицы.

Кличко напомнил, что на время ограничительных мер в столице временно ограничили предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев. Решение о неотложности в каждом конкретном случае принимает врач-стоматолог.

"Такое решение обусловлено заботой о здоровье врачей и пациентов. Ведь предоставление стоматологических услуг человеку, больному коронавирусом, опасно. Потому что человек может не знать, что инфицирован", - отметил Кличко.

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По его словам, под временный, вынужденный запрет попала деятельность субъектов хозяйствования, предусматривающих предоставление следующих услуг: ортодонтия, хирургическая стоматология, терапевтическая и детская стоматология.

"Подчеркну. Речь идет о плановых медицинских услугах. И не только в стоматологии. Также в городе пока не делают плановых операций и обследований во всех медицинских учреждениях. Только - неотложные случаи", - отметил Кличко.