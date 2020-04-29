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Если руководители предприятий во время карантина нарушают права работников, то надо обращаться в суд, - Кличко. ВИДЕО

Если руководители предприятий нарушают права работников во время действия ограничительных мероприятий - надо обращаться в суд. В частности, и по информации, о том, что медиков стоматологии заставляют писать заявления на отпуск за свой счет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ.

"Хочу подчеркнуть: введенный в Украине карантин не является поводом для увольнения сотрудника или отправки его в такой ​​отпуск. - Положение Кодекса законов о труде не дают такого права. Если человек считает действия работодателя незаконными, надо обращаться в суд с иском о нарушении трудовых прав", - подчеркнул мэр столицы.

Кличко напомнил, что на время ограничительных мер в столице временно ограничили предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев. Решение о неотложности в каждом конкретном случае принимает врач-стоматолог.

"Такое решение обусловлено заботой о здоровье врачей и пациентов. Ведь предоставление стоматологических услуг человеку, больному коронавирусом, опасно. Потому что человек может не знать, что инфицирован", - отметил Кличко.

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По его словам, под временный, вынужденный запрет попала деятельность субъектов хозяйствования, предусматривающих предоставление следующих услуг: ортодонтия, хирургическая стоматология, терапевтическая и детская стоматология.

"Подчеркну. Речь идет о плановых медицинских услугах. И не только в стоматологии. Также в городе пока не делают плановых операций и обследований во всех медицинских учреждениях. Только - неотложные случаи", - отметил Кличко.

карантин (16729) Киев (25707) работа (602) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Уникальный дятел
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29.04.2020 12:45 Ответить
+2
Начебто у маячні це промовив мер столиці на підлозі рингу опісля бокс-бою, де дістав супер-нокаут.
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29.04.2020 12:48 Ответить
+2
с тем же успехом можно обратиться в профком. совецкий профком ведь тоже - самый гуманный профком в мире, стоящий на защите прав работодателя от претензий бесправных работников.
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29.04.2020 12:50 Ответить
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Уникальный дятел
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29.04.2020 12:45 Ответить
Ага, а небо синее, потому что небо, а лес зелёный, потому что листья. И т.д. и т.п.. КОНЧЕННЫЙ БАЛБЕС. Только и способен, что раздавать дебильные советы.
А СЛАБО ОРГАНИЗОВАТЬ ЦЕНТР ПОМОЩИ ТАКИМ ОБИЖЕННЫМ ЛЮДЯМ И НАНЯТЬ ИМ БЕСПЛАТНЫХ АДВОКАТОВ, ДЕБИЛ-ПЕДАЛИК? Или ума только раздавать шизоидные советы хватает?
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29.04.2020 13:03 Ответить
якщо маєш гроши найняти юриста адвоката та ще на різні судові збори..
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29.04.2020 12:46 Ответить
Виталя, чуть с бабло проблемы. На адвоката и судебный сбор.
Это плохая новость.
Хорошая: мои права не нарушают.
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29.04.2020 12:47 Ответить
Начебто у маячні це промовив мер столиці на підлозі рингу опісля бокс-бою, де дістав супер-нокаут.
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29.04.2020 12:48 Ответить
в суд? т.е. в никуда
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29.04.2020 12:50 Ответить
это на три буквы послать!
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29.04.2020 13:00 Ответить
Суды у нас после самой лучшей реформы - Потрохом сделанной!
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29.04.2020 13:22 Ответить
с тем же успехом можно обратиться в профком. совецкий профком ведь тоже - самый гуманный профком в мире, стоящий на защите прав работодателя от претензий бесправных работников.
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29.04.2020 12:50 Ответить
А надзорных органов у нас нету? Чем они занимаются?
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29.04.2020 12:51 Ответить
а еще педалик в эту голову ест.
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29.04.2020 12:52 Ответить
соски из АМКУ мэрсы за чемоданы нала покупают, в течение года, зная, что нифуя им никакой "суд" не сделает, когда есть такса...
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29.04.2020 12:56 Ответить
и шо смог выговорить это.....
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29.04.2020 12:57 Ответить
Что за чушь несет этот вяликий ЭКОНОМИСТ!? Делают все правильно, что отправляют работников без содержания, а государство, которое объявило ЧС должно всем, кого отправили в отпуска без содержание выплачивать пособие на время ЧС. Если Виталик такой "добрый" (за чужой счет), то может выплачивать зарплату всем пострадавшим от ЧС из своего кармана!
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29.04.2020 12:58 Ответить
Если вода не горячая, то значит она - холодная!!!
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29.04.2020 13:00 Ответить
Якщо керівники підприємств під час карантину порушують права працівників, то треба звертатися до суду, - Кличко - Цензор.НЕТ 2926
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29.04.2020 13:07 Ответить
"малый бизнес" в европейском понятии это например производство сыров на ферме. А в наших условиях это МАФ на газоне. Так вот, первое никто и не думал закрывать, а МАФы и без всякого карантина прикрыть надо.
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29.04.2020 13:29 Ответить
Порохосмоки вы за Кличко?
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29.04.2020 13:22 Ответить
 
 