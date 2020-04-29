"Люди на карантині, а вони откривають оце дороге, гламурне гімно, щоб жрать!" - экс-депутат Ляшко "замуровал" вход в ресторан "Велюр". ВИДЕО
Лидер "Радикальной партии", бывший народный депутат Олег Ляшко с несколькими единомышленниками заложили блоками вход в принадлежащий депутату СН Николаю Тищенко ресторан "Велюр".
Соответствующее видео Ляшко выложил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Карантин, так карантин. Для всех! А то миллионы бедствуют, а слуги жируют", — написал он.
Вход в здание заложили блоками, пространство между ними — задули пеной. На окне оставили надпись "Закон один для всех".
Напомним, журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
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28 апреля полиция проверила ресторан. Стражи порядка не обнаружили в залах посетителей. Администратор дал письменное обязательство соблюдать карантинные ограничения.
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Согласована работа или нет - это вопрос отдельный и данное нарушение еще надо доказать.
Тому що про роботу ресторана теж є достатньо відеоматеріалів, як і про нанесення матеріальної шкоди ляшком.
И если о нанесении вреда - так на ролике все ясно видно, кто как там чего делает. И Ляшко там крутится.
А вот насчет работы ресторана - так тут видно только, что некоторые люди туда заходят. А вот работает ли он или нет - не видно (ну по увиденным мною роликам). Выходящие из ресторана даже не облизывались
Так что тут дело такое...
Нет, в-общем и целом мне акция Ляшко по душе. Только вот исполнение, а главное последствия могут быть не сильно радостными для исполняющего.
А взагалі, якби поліція хотіла знайти докази, вона б їх знайшла. Як щодо тищенка, так і щодо ляшка.
Я так думаю, что они немного друг в друга говном пошвыряются и на том дело закончится.
Не последние ж люди.
Так что если реакции от Тищенко не будет - договорняк. А если будет и не на словах - то Ляшко хорошо бы запастись вазелином.
пусть жертва таскает, если ей так легче будет
вазелин еще надо заслужить
Это как разница между минетом и тибетом
Звичайно що в нормальній країні де закон один для всіх таке робити не будуть.
Что бы не забывали кто хозяин в Украине
За нагоди можете його запитати про його передвиборчі уподобання...
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https://tsn.ua/politika/lyashko-obizvav-timoshenko-dranoyu-lisoyu-i-zvinuvativ-u-gri-na-korist-kremlya-807871.html ЛЯШКО ОБІЗВАВ ТИМОШЕНКО "ЛИСОЮ ДРАНОЮ" І ЗВИНУВАТИВ У ГРІ НА КОРИСТЬ КРЕМЛЯ
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https://www.youtube.com/watch?v=NqSXSsOx-rw Ляшко: Хай Супрун «дурь» своїм дітям пропонує, а не українцям - відео
Ржу! Они даже не знают, как правильно положить блоки, чтоб не рассыпались, и куда пеной дуть... И эти люди дуют щеки в политике???
https://www.youtube.com/watch?v=sAJsRi86NVA суровые уличные разборки
Теперь Колян тоже опущенный, никто ему руки не подаст
а там, очень доходное место...
к нему хоть подьехать можно?
Пруф с видео смотрите https://www.facebook.com/borislav.bereza/videos/4357018327657573/
всеадно без ляшка там ничо
Жах. Біда бідезна...