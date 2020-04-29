"Люди на карантині, а вони откривають оце дороге, гламурне гімно, щоб жрать!" - экс-депутат Ляшко "замуровал" вход в ресторан "Велюр". ВИДЕО

Лидер "Радикальной партии", бывший народный депутат Олег Ляшко с несколькими единомышленниками заложили блоками вход в принадлежащий депутату СН Николаю Тищенко ресторан "Велюр".

Соответствующее видео Ляшко выложил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Карантин, так карантин. Для всех! А то миллионы бедствуют, а слуги жируют", — написал он.

Вход в здание заложили блоками, пространство между ними — задули пеной. На окне оставили надпись "Закон один для всех".

Напомним, журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

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28 апреля полиция проверила ресторан. Стражи порядка не обнаружили в залах посетителей. Администратор дал письменное обязательство соблюдать карантинные ограничения.