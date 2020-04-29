РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10631 посетитель онлайн
Новости Видео
31 149 189

"Люди на карантині, а вони откривають оце дороге, гламурне гімно, щоб жрать!" - экс-депутат Ляшко "замуровал" вход в ресторан "Велюр". ВИДЕО

Лидер "Радикальной партии", бывший народный депутат Олег Ляшко с несколькими единомышленниками заложили блоками вход в принадлежащий депутату СН Николаю Тищенко ресторан "Велюр".

Соответствующее видео Ляшко выложил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Карантин, так карантин. Для всех! А то миллионы бедствуют, а слуги жируют", — написал он.

Вход в здание заложили блоками, пространство между ними — задули пеной. На окне оставили надпись "Закон один для всех".

Напомним, журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Также на Цензор.НЕТ: Велюровый штаб "слуги народа", самоочищение от московской нечисти, чемпионат диванных вирусологов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

28 апреля полиция проверила ресторан. Стражи порядка не обнаружили в залах посетителей. Администратор дал письменное обязательство соблюдать карантинные ограничения.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Олег (1642) рестораны (279) Тищенко Николай (337)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+48
Молодец Ляшко. Доброе дело сделал. Карантин и для ублюдков.
показать весь комментарий
29.04.2020 13:26 Ответить
+45
Скотыняки не пройдут ?
показать весь комментарий
29.04.2020 13:23 Ответить
+30
хм...
а по ходу у этой "политпроститутке" только и хватило мужества вот так попинать ногами Зе-отморозков...
Остальные в соц.сетях возмущаются.....
показать весь комментарий
29.04.2020 13:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ну нічьо, скоро ляшко отримає нову кримінальну справу, ділов то!
показать весь комментарий
29.04.2020 13:30 Ответить
А ведь мог и через окно бетоном залить! Не догадался или сам постоянный посетитель?
показать весь комментарий
29.04.2020 13:30 Ответить
замуровав задній проход страпоном...
показать весь комментарий
29.04.2020 13:30 Ответить
Олежку, сейчас, никто не любит, никто не приголубит.
показать весь комментарий
29.04.2020 13:31 Ответить
Ждем исков от Тищенко?
показать весь комментарий
29.04.2020 13:31 Ответить
Или акция была согласована?
показать весь комментарий
29.04.2020 13:32 Ответить
А роботу ресторана було погоджено?
показать весь комментарий
29.04.2020 13:45 Ответить
а какая разница? Пеной и краской имущество изгажено? Да. Фасад пеноблоками тоже уделан? Да.
Согласована работа или нет - это вопрос отдельный и данное нарушение еще надо доказать.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:36 Ответить
Якщо Ви про юридичні питання, то нанесення матеріальної шкоди теж потрібно довести.
Тому що про роботу ресторана теж є достатньо відеоматеріалів, як і про нанесення матеріальної шкоди ляшком.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:45 Ответить
Да, именно про юридическую сторону.
И если о нанесении вреда - так на ролике все ясно видно, кто как там чего делает. И Ляшко там крутится.
А вот насчет работы ресторана - так тут видно только, что некоторые люди туда заходят. А вот работает ли он или нет - не видно (ну по увиденным мною роликам). Выходящие из ресторана даже не облизывались
Так что тут дело такое...

Нет, в-общем и целом мне акция Ляшко по душе. Только вот исполнение, а главное последствия могут быть не сильно радостными для исполняющего.
показать весь комментарий
29.04.2020 15:15 Ответить
Дійсно, на цьому відео про роботу ресторана не можна судити, а у відео Бігуса трохи більше є.
А взагалі, якби поліція хотіла знайти докази, вона б їх знайшла. Як щодо тищенка, так і щодо ляшка.
показать весь комментарий
29.04.2020 15:29 Ответить
Так ото ж...
Я так думаю, что они немного друг в друга говном пошвыряются и на том дело закончится.
Не последние ж люди.
показать весь комментарий
29.04.2020 16:01 Ответить
Как бы и чтобы там не было, но это частная собственность, за такие кренделя можно и пиз..ну не слабую получить, что может и произойти. Или это очередной договорняк?
показать весь комментарий
29.04.2020 13:34 Ответить
частная собственность - это помещение. Летняя площадка на которой Ляшко кладет блоки, находится на улице которая принадлежит городу.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:18 Ответить
Ага, да... А испорченный краской и пеной фасад помещения? Кроме того - это препятствование доступа к частной собственности.
Так что если реакции от Тищенко не будет - договорняк. А если будет и не на словах - то Ляшко хорошо бы запастись вазелином.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:39 Ответить
а чего Ляшко должен вазелин с собой таскать?
пусть жертва таскает, если ей так легче будет
вазелин еще надо заслужить
показать весь комментарий
30.04.2020 13:55 Ответить
Потому, что будет не он, а его пользовать.
Это как разница между минетом и тибетом
показать весь комментарий
30.04.2020 17:00 Ответить
Зуб за зуб. А то для когось гроші а іншим закони.
Звичайно що в нормальній країні де закон один для всіх таке робити не будуть.
показать весь комментарий
29.04.2020 17:04 Ответить
Это на руку владельцам. Все свои будут спокойно ходить через "черный ход", оставаясь "замурованными". Так что Ляшко такой же как и зеленые слуги. По образу мышления.
показать весь комментарий
29.04.2020 13:34 Ответить
Нерадивых слуг надо *******
Что бы не забывали кто хозяин в Украине
показать весь комментарий
29.04.2020 13:36 Ответить
Це наказ чи прохання? А самому слабо?
показать весь комментарий
29.04.2020 13:44 Ответить
чей холуй будеш?
показать весь комментарий
29.04.2020 14:10 Ответить
Якби був *********** таким як ти, то був би *********** холуєм.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:14 Ответить
Оля Ляшка напомнила о себе.
показать весь комментарий
29.04.2020 13:36 Ответить
Олежка в своём стиле. Перднул в лужу и все дела.
показать весь комментарий
29.04.2020 13:38 Ответить
Звичайна піарпоказуха відпрацьованого півня.
показать весь комментарий
29.04.2020 13:42 Ответить
Чим відрізняється Ляшко від зелебобіка? Олег робив це для політичної карьєри, а зелебобіки роблять це для власного задоволення.
показать весь комментарий
29.04.2020 13:43 Ответить
Ваш Ляшко - чудовий зразок активіста з усіх боків, такої собі взірець пасіонарної Ыліти нашого суспільства з ... швайкою у сраці. Чистокровний дуже радикальний 8%-ий "моск нації"
За нагоди можете його запитати про його передвиборчі уподобання...
показать весь комментарий
29.04.2020 14:48 Ответить
Плохо когда дела в стране заменяются перформансами, для увеселения публики.
показать весь комментарий
29.04.2020 13:43 Ответить
...ноль умножить на ноль=ноль. клоун на клоун?=ничего не прибавилось....вопрос и шо?
показать весь комментарий
29.04.2020 13:46 Ответить
не быть Киеву преобразованным .-Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. /Преобразование известно: передача бюджета (57млрд) Коломомойскому в жадные ручонки .
показать весь комментарий
29.04.2020 13:46 Ответить
На вили скотиняк!
показать весь комментарий
29.04.2020 13:47 Ответить
https://politeka.net/uk/news/politics/809969-ljashko-sorval-plany-poroshenko-otmenit-prezidentskie-vybory-jekspert Ляшко зірвав плани Порошенка скасувати президентські вибори

=====
https://tsn.ua/politika/lyashko-obizvav-timoshenko-dranoyu-lisoyu-i-zvinuvativ-u-gri-na-korist-kremlya-807871.html ЛЯШКО ОБІЗВАВ ТИМОШЕНКО "ЛИСОЮ ДРАНОЮ" І ЗВИНУВАТИВ У ГРІ НА КОРИСТЬ КРЕМЛЯ

===
https://www.youtube.com/watch?v=NqSXSsOx-rw Ляшко: Хай Супрун «дурь» своїм дітям пропонує, а не українцям - відео
Ексдепутат Ляшко "замурував" вхід до ресторану "Велюр" - Цензор.НЕТ 229
показать весь комментарий
29.04.2020 13:48 Ответить
А на что существует Олежка? лотереи ведь не работают.
показать весь комментарий
29.04.2020 13:49 Ответить
За времена депутатства хорошо наколядовал - долларовый миллионер с земельными участками, элитными квартирами и домами и мамой-пенсионеркой-миллионершей
показать весь комментарий
29.04.2020 14:16 Ответить
Влаголяшко спочатку звонив Колі Насосу і запитав дозвіл на "муровання")
показать весь комментарий
29.04.2020 13:50 Ответить
Монтажну піну (не рукожопи), тримають дном догори.
показать весь комментарий
29.04.2020 13:54 Ответить
После увиденного повесились 45 каменщиков и застрелились 8 прорабов...
Ржу! Они даже не знают, как правильно положить блоки, чтоб не рассыпались, и куда пеной дуть... И эти люди дуют щеки в политике???
https://www.youtube.com/watch?v=sAJsRi86NVA суровые уличные разборки
показать весь комментарий
29.04.2020 13:56 Ответить
даю наводку: там еще есть ресторан "Нобель" и ресторан "Эгоист".. тоже чаек по 300 - 500 грн..
показать весь комментарий
29.04.2020 13:56 Ответить
А черный вход забыли замуровать!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
29.04.2020 13:59 Ответить
"черный вход" для Олежки - святое.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:19 Ответить
Хулиганку скотыняки пришьют
показать весь комментарий
29.04.2020 14:01 Ответить
Шлюшке явно хтось баблєца зарядив) Воскрес задохід
показать весь комментарий
29.04.2020 14:03 Ответить
"Опущенный" зашкварил реального пацана
Теперь Колян тоже опущенный, никто ему руки не подаст
показать весь комментарий
29.04.2020 14:03 Ответить
ляшком завоняло
показать весь комментарий
29.04.2020 14:05 Ответить
Он побоялся, чтобы и ему там не замуровали.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:07 Ответить
Все это напоминает пиар акцию в отношение этого ресторана . Теперь Велюр и Коля - котлета на устах лохтората .Смешно , как мультимиллионер шЛяжко строит из себя конюха .Дело хорошее , но не Ляжку этим заниматься .
показать весь комментарий
29.04.2020 14:10 Ответить
весь протєстний заряд ізрасходовали на недбалу стєнку. А на серйозні речі ніхто вже не звертає уваги. Апатія пронзайє всю суспільну свідомість. На марш феміністок збіговисько, а на життєвоважливі клопоти вже навіть і одиночного пікету не знайдеця
показать весь комментарий
29.04.2020 14:18 Ответить
А где корова и вилы? Это всё мы уже видели много раз, заднеприводной. Смени пластинку. Хотя всё равно ты, ахметовский прихвостень, во власть уже не вернешься. Хоть вилы встроми себе в зад!
показать весь комментарий
29.04.2020 14:21 Ответить
Скільки зебілів тут повилазило колю-котлету рятувати.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:35 Ответить
только само коля-котлета как обычно засцало лично приехать разобраться по понятиям....щас в соцсетях высрет что-то типа *был на совещании и не успел*...
показать весь комментарий
29.04.2020 15:01 Ответить
К Ляшку можно относится по-разному, лично я его недолюбливаю. Но он, "скотЫняка" делает порой очень полезные для Украины вещи.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:38 Ответить
он ТОЛЬКО для себя делает, т.к. заднеприводной пролетел мимо Рады..
а там, очень доходное место...
показать весь комментарий
29.04.2020 14:40 Ответить
То, что заднеприводный радикал пролетел мимо рады- туда ему и дорога, но его пиАрастические выходки временами задают очень полезный ритм нашему обществу, у большинства которого "хуже не будет"....
показать весь комментарий
29.04.2020 14:48 Ответить
а к своему огромному домищу, он не заблокировал?
к нему хоть подьехать можно?
показать весь комментарий
29.04.2020 14:39 Ответить
Він каже Шо то не його, він з останніх копійок його орендує
показать весь комментарий
29.04.2020 14:40 Ответить
А бетоном Шо слабо було залити?
показать весь комментарий
29.04.2020 14:39 Ответить
Гарний перформанс . Але у Борисполі з Герусом була ще краща. Хіба це обличчя "слуги" можна забути?
"Люди на карантині, а вони откривають оце дороге, гламурне гімно, щоб жрать!" -ексдепутат Ляшко "замурував" вхід до ресторану "Велюр" - Цензор.НЕТ 4659
показать весь комментарий
29.04.2020 14:46 Ответить
міколка тіщенко качається дуже, тут його за барки не похватаєш, то не Гєрус з пузіком))
показать весь комментарий
29.04.2020 17:19 Ответить
А что делать, если "73%" решили выбрать себе во власть самых мерзотнейших негодяев, каких только можно было найти в Украине.
показать весь комментарий
29.04.2020 15:02 Ответить
ніколи не думав шо захочу потиснути Ляшко руку ))
показать весь комментарий
29.04.2020 15:02 Ответить
півень выдрючивается
показать весь комментарий
29.04.2020 15:10 Ответить
вылезло оно
показать весь комментарий
29.04.2020 15:18 Ответить
за чорний хід забув
показать весь комментарий
29.04.2020 15:22 Ответить
ЗАКРЫЛИ ЛЕТНЮЮ ТЕРАССУ, А НЕ ВХОД. РЕСТОРАН РАБОТАЕТ! А ЭТО ПИАР.
показать весь комментарий
29.04.2020 15:39 Ответить
плз, поддержите лайками, чтобы камент остался сверху.

Пруф с видео смотрите https://www.facebook.com/borislav.bereza/videos/4357018327657573/
показать весь комментарий
29.04.2020 15:41 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/2582 Клоун-Ляшко опять глупо пиарится
показать весь комментарий
29.04.2020 15:53 Ответить
МАРИОНЕТКА - Ахметова в очередной раз решил по пиариться, ТО на коровах, А теперь кладкой блоков занимается - освоил ещё одну профессию.
показать весь комментарий
29.04.2020 16:01 Ответить
А может Ляшко тайно берёт в рот , пока все бордели на карантине? Почему вход в него скотчем не заклеен?
показать весь комментарий
29.04.2020 16:38 Ответить
ой скотиняка, а шо тільки один вхід замурував, ще й не основний. Добрі люди вже зняли відосик.
показать весь комментарий
29.04.2020 16:47 Ответить
Олэжу просто тягнет к задним входам,непреодалимо тягнет
показать весь комментарий
29.04.2020 17:36 Ответить
Олежка оседлал своего конька. Поскакали!)
показать весь комментарий
29.04.2020 16:57 Ответить
"бывший народный депутат" - прямо сердце греет. Но маловато будет.
показать весь комментарий
29.04.2020 17:00 Ответить
Олег Ляшко замуровал задний вход регион"Люди на карантині, а вони откривають оце дороге, гламурне гімно, щоб жрать!" -ексдепутат Ляшко "замурував" вхід до ресторану "Велюр" - Цензор.НЕТ 554алу Лукьянову
показать весь комментарий
29.04.2020 17:39 Ответить
"Люди на карантині, а вони откривають оце дороге, гламурне гімно, щоб жрать!" -ексдепутат Ляшко "замурував" вхід до ресторану "Велюр" - Цензор.НЕТ 4786
показать весь комментарий
30.04.2020 13:59 Ответить
Де санітари ? Ще на прохожих почне кидатись
показать весь комментарий
29.04.2020 18:07 Ответить
Вафлист хочет быть в деле.
"Люди на карантині, а вони откривають оце дороге, гламурне гімно, щоб жрать!" -ексдепутат Ляшко "замурував" вхід до ресторану "Велюр" - Цензор.НЕТ 4690
показать весь комментарий
29.04.2020 18:45 Ответить
К "Скотиняке" можно по разному относиться, но тут он прав. Карантин так карантин.
показать весь комментарий
29.04.2020 19:13 Ответить
еще В. раду замурует пусть

всеадно без ляшка там ничо
показать весь комментарий
29.04.2020 19:19 Ответить
Ляшко клоун-любитель. Вот и выпал из тележки....
показать весь комментарий
29.04.2020 20:07 Ответить
наверно ему кусок мяса принесли в этом ресторане на вилах
показать весь комментарий
29.04.2020 20:30 Ответить
Мне особенно нравится, как поклонники Зе называют Ляшко клоуном и обвиняют его в том, что он шоу устраивает
показать весь комментарий
29.04.2020 21:24 Ответить
А клоунады у Ляшко получаются ярче и смешнее, чем у профессионального зеклоуна)))
показать весь комментарий
29.04.2020 22:15 Ответить
Чепушило рыгошеколадное
показать весь комментарий
30.04.2020 00:15 Ответить
а сам в этом говне не весел?
показать весь комментарий
30.04.2020 06:47 Ответить
А почему собрались больше 2-х рыл.???????Аааа?????Пожалуйте 17 тыщ в бюджет.
показать весь комментарий
30.04.2020 11:29 Ответить
Олєжульці скучно на політичному смітнику. А тут ще весняне загострення "нормальності"! А тут ще карантин!

Жах. Біда бідезна...
показать весь комментарий
30.04.2020 12:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 