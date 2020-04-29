Полиция за сутки проверила 204 киевских ресторана, нарушения нашли только в двух. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время проверки более чем 200 объектов общепита сотрудники полиции обнаружили два нарушения карантина в Подольском и Шевченковском районах Киева. На нарушителей карантина полицейские составили административные протоколы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"В последнее время в социальных сетях начала активно распространяться информация о нарушениях отдельными заведениями питания условий карантина, а следовательно, работники полиции Киева решили проверить указанные объекты и напомнить их владельцам и сотрудникам об административной и уголовной ответственности", — сказано в сообщении.

В каждом райуправлении для этого создали мобильные группы. Полицейских одели в защитные костюмы, маски, перчатки, очки и бахилы, а также обеспечили антисептиками.

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"В течение только последних суток работники полиции проверили 204 заведения общепита, по результатам отработки составили два административных протокола за нарушение правил карантина в Подольском и Шевченковском районах столицы", — сообщили в полицию.

Всего за время действия карантина столичная полиция составила 1028 админпротоколов о нарушении ограничений.

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