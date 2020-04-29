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Полиция за сутки проверила 204 киевских ресторана, нарушения нашли только в двух. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время проверки более чем 200 объектов общепита сотрудники полиции обнаружили два нарушения карантина в Подольском и Шевченковском районах Киева. На нарушителей карантина полицейские составили административные протоколы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"В последнее время в социальных сетях начала активно распространяться информация о нарушениях отдельными заведениями питания условий карантина, а следовательно, работники полиции Киева решили проверить указанные объекты и напомнить их владельцам и сотрудникам об административной и уголовной ответственности", — сказано в сообщении.

В каждом райуправлении для этого создали мобильные группы. Полицейских одели в защитные костюмы, маски, перчатки, очки и бахилы, а также обеспечили антисептиками.

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"В течение только последних суток работники полиции проверили 204 заведения общепита, по результатам отработки составили два административных протокола за нарушение правил карантина в Подольском и Шевченковском районах столицы", — сообщили в полицию.

Всего за время действия карантина столичная полиция составила 1028 админпротоколов о нарушении ограничений.

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Полиция за сутки проверила 204 киевских ресторана, нарушения нашли только в двух 01
Полиция за сутки проверила 204 киевских ресторана, нарушения нашли только в двух 02
Полиция за сутки проверила 204 киевских ресторана, нарушения нашли только в двух 03Полиция за сутки проверила 204 киевских ресторана, нарушения нашли только в двух 04

Автор: 

карантин (16729) Нацполиция (16571) правоохранительные органы (2970) рестораны (279) силовики (2799) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Серед 2х порушників- звичайно відсутній"Велюр"!
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29.04.2020 14:25 Ответить
+2
Полиция за сутки проверила 204 киевских ресторана, нарушения нашли только в двух - Цензор.НЕТ 7303
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29.04.2020 14:25 Ответить
+2
Полиция за сутки проверила 204 киевских ресторана, нарушения нашли только в двух - Цензор.НЕТ 2462
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29.04.2020 14:26 Ответить
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Полиция за сутки проверила 204 киевских ресторана, нарушения нашли только в двух - Цензор.НЕТ 7303
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29.04.2020 14:25 Ответить
Серед 2х порушників- звичайно відсутній"Велюр"!
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29.04.2020 14:25 Ответить
205-й перевірив Ляшко.
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29.04.2020 14:42 Ответить
Только двое непорешали
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29.04.2020 14:25 Ответить
я міркую як вони нажерлись на дурняка
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29.04.2020 14:25 Ответить
Полиция за сутки проверила 204 киевских ресторана, нарушения нашли только в двух - Цензор.НЕТ 2462
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29.04.2020 14:26 Ответить
Штаб порятунку Києва від ЗЕдебільної влади-дійсно потрібен!
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29.04.2020 14:28 Ответить
А в Велюре все в Ажуре.
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29.04.2020 14:31 Ответить
Бахіли не зтоптались?
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29.04.2020 14:41 Ответить
Нет, их на руках носили🙂
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29.04.2020 14:47 Ответить
 
 