Момент применения силы сотрудниками полиции против журналиста "Громадського" Кутепова. ВИДЕО
Во время акции протеста предпринимателей возле Кабмина полицейские применили силу против журналиста "Громадського телебачення" Богдана Кутепова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента происшествия опубликована на youtube-странице Ukrinform TV.
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