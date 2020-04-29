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Момент применения силы сотрудниками полиции против журналиста "Громадського" Кутепова. ВИДЕО

Во время акции протеста предпринимателей возле Кабмина полицейские применили силу против журналиста "Громадського телебачення" Богдана Кутепова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента происшествия опубликована на youtube-странице Ukrinform TV.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Или убираешь, или я сломаю": журналист "Громадского" Кутепов сообщил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина. ВИДЕО

Автор: 

журналистика (3320) нападение (2230) патрульная полиция (1815)


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Топ комментарии
+59
Бодя Кутєпов поборов "баригу", але виявилося, що це він також зробив себе сам. В якості побічного наслідку повернувся старий добрий беркут з 2014, який показав Боді, що він ніхто на цьому святі життя. Спочатку журналістам платили за повалення Пороха, а тепер їх просто б'ють.Вітаю
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29.04.2020 15:03 Ответить
+53
А як все гарно починалося...

Момент применения силы сотрудниками полиции против журналиста "Громадського" Кутепова - Цензор.НЕТ 3202
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29.04.2020 15:17 Ответить
+29
при диктаторе порошенко этого журналиста вообще бы убили...
помните как он обзывал журналистов? - "Дорогеньки!"
И флешбом журналистов помните...?

Момент применения силы сотрудниками полиции против журналиста "Громадського" Кутепова - Цензор.НЕТ 8372
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29.04.2020 15:04 Ответить
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На видео четко видно следующее злодеяние: группа злочинцив пристает до гражданина. Гражданин не соглашается и игнорит их приставания. Тогда злочинци набрасываются на него и силой уволакивают в кусты с уже совершенно ясной целью. Это была преступная группа писюнковых злочинцив!
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30.04.2020 03:49 Ответить
Это не простой гражданин он зигующий имбецил,такие сидеть в тюрьме должны.
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30.04.2020 06:18 Ответить
он сам это сделал вместе... поэтому жаль шо так мало ...

https://hromadske.ua/ru/posts/kompromat-na-zelenskogo-kotorogo-my-ne-dozhdalis-hromadskedoc
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30.04.2020 09:23 Ответить
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