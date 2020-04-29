Секретные лаборатории США в Украине. Как врут рупоры Кремля. ВИДЕО

Очередной выпуск "Без цензуры" посвящен атаке конспирологических маразмов московской пропаганды против разума украинцев. Информпространство завалено сообщениями о "секретных лаборатории США", которые "испытывают биологическое оружие".

Кто в Украине продвигает маразматическую конспирологию Кремля, особенно опасную на фоне эпидемии коронавируса? Как украинский канал превратился в фабрику фейков, которая действует в унисон с российскими средствами массовой дезинформации? И какое максимальное количество постулатов российской пропаганды можно запихнуть в максимально короткий отрезок эфира? Проверяет Богдан Буткевич.

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