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Секретные лаборатории США в Украине. Как врут рупоры Кремля. ВИДЕО

Очередной выпуск "Без цензуры" посвящен атаке конспирологических маразмов московской пропаганды против разума украинцев. Информпространство завалено сообщениями о "секретных лаборатории США", которые "испытывают биологическое оружие".

Кто в Украине продвигает маразматическую конспирологию Кремля, особенно опасную на фоне эпидемии коронавируса? Как украинский канал превратился в фабрику фейков, которая действует в унисон с российскими средствами массовой дезинформации? И какое максимальное количество постулатов российской пропаганды можно запихнуть в максимально короткий отрезок эфира? Проверяет Богдан Буткевич.

Смотрите "Без цензуры" — проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Автор: 

пропаганда (3700) россия (96246) США (27182) Буткевич Богдан (433) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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Секретные лаборатории США в Украине. Как врут рупоры Кремля - Цензор.НЕТ 4271
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29.04.2020 15:25 Ответить
+24
Секретные лаборатории США в Украине. Как врут рупоры Кремля - Цензор.НЕТ 5432
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29.04.2020 15:38 Ответить
+17
Faina Kaplan
https://www.facebook.com/faina.kaplan.50/posts/2927127307367320?__xts__%5B0%5D=68.ARAnqlbHFgqw6qW4_U7krc4YSmdrarIKrF6gUttF4ducxYbxBE9D368JE-2T6Exbv3nbEAGIBBpTET87OazDFt24cVP6bJwuhHfGxhCG7-nIPep-z1hKZmwfa6CmiN86PwK3Zj24UBSHgIIpO_VTqoP7HLS0pKS5MqYnU1WHN6wjKs2_I97i3pnzFV5QwY0-_ss7sconhzN_b37yOwuiOtcYMdOiA9UawCvFI8swfQZrhY30UJj4wTdhkgaQjX6UUpXCpq1IYxgv1UN00BnCXQVeZBxC9NE97QRCv_p_pZ5YYIVBMsOZoxYHt8q7N5MOHHZYYcN3DkSZ4A&__tn__=H-R 26 апреля в 08:54 · https://www.facebook.com/58843843952/posts/10158343150948953#

А як ви читаєте новини, якісь антидепресанти? Я часто роблю вигляд, шо не помітила якоїсь новини. Мені так легше.
Наприклад, оцю я б хотіла не бачить:
Анна Герман озвучила, шо Україна буде горіть, бо не дає воду в Крим. Тобто, шоб підпали припинились, нада дать воду в Крим.
Все розставила по полочкам, все сразу стало ясно чому горить.
Тобто якшо раньше люди якось соромились казать цю конспіраційну версію, то зараз вже можна не соромитись.
Вчора горіло близько коло Запорізької атомної. Не знаю який там статус зараз.
Тіки на нада начинать про екологію і дурних селян. Дядя Вова ніколи не робе катастрофу на пустому місці, це дорого. Він дивиться де є криза. А потім легко і дешево перетворює кризу на катастрофу (читайте матеріали ФБР, зібрані після 2016р). Селяни, шо палять сміття і екологія - це криза. А те шо ми маєм - це катастрофа створена диверсіями.
____
Про воду в Крим- інтересна ситуація. Там два паралельних "наратива":
1. Перший "наратив". Медвечук і кримська влада: "Bода Криму не потрібна. Кpим повністю забезпечує свої потреби. Канал просто використовувався для поливу рисових полів. Зараз рис не вирощують там. Але вода з Кримського каналу зрошувала Херсонські поля. Які зараз висохли і фермери будуть організовувать бунти скоро" (запомніть цей твіт).
2. Херсонські селяни шото забарились з бунтами. Тому ось ще "наратив". Другий наратив. Нам нада почать подавать воду в Крим, бо
а) там буде екологічна катастрофа, а він же ж наш
б) там наші громадяни, це негуманно не давать їм води
в) можна заробить грошей на продажі води.
Для чого два таких протилежних наратива? Бо в ідеалі дядя Вова хоче воду безплатно, бо так "вигідно херсонським фермерам". Вода просто стікає в Крим, бо куда ж їй стікать? А так вода в Криму і ***** нікому не потрібна. Продавать вони хотять. Губу іди закатай. Даси беплатно, бо хата згорить.
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29.04.2020 15:28 Ответить
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Секретные лаборатории США в Украине. Как врут рупоры Кремля - Цензор.НЕТ 4271
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29.04.2020 15:25 Ответить
Памятник матаролле !
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29.04.2020 15:34 Ответить
Отправьте вашего Буткевича в Одессу, пусть походит и поспрашивает жителей домов на улице Пастера и прилегающих улицах, не знают ли они случайно о существующей со времен СССР биолаборатории, в которую со времён Ющенко въехали иностранцы, которые игнорируют попытки в неё попасть гражданам Украины (включая чиновников, силовиков и политиков).
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29.04.2020 15:34 Ответить
Тебе с Лахты наверное лучше видно
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29.04.2020 15:45 Ответить
Кацап, сменил страну, смени и методичку, лаптекопытный.
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29.04.2020 15:48 Ответить
Там внутри злые биндеры пытают салом пленных обдроченцев?
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29.04.2020 15:53 Ответить
Секретні лабораторії США в Україні. Як брешуть рупори Кремля - Цензор.НЕТ 6211
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29.04.2020 17:11 Ответить
Врут так же как и наши, ни больше, ни меньше. И историю искажают наши тоже как и россияне. В сСМИ вообще существует только Правый берег, и еще есть Харьков и Днепр, все больше других городов нет в наших сми. На деньгах только герои западной Украины и т.д и т.п. Так может не так уж и не права россия.
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29.04.2020 15:38 Ответить
Кац, водки нет... Иди домой...
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29.04.2020 19:06 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARR9_Vgol0QPcLpqxlePB_7of6nh52QkLDFvGkBG-o2vspRhmQdfHgE32kxzv-tf8Dw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAnqlbHFgqw6qW4_U7krc4YSmdrarIKrF6gUttF4ducxYbxBE9D368JE-2T6Exbv3nbEAGIBBpTET87OazDFt24cVP6bJwuhHfGxhCG7-nIPep-z1hKZmwfa6CmiN86PwK3Zj24UBSHgIIpO_VTqoP7HLS0pKS5MqYnU1WHN6wjKs2_I97i3pnzFV5QwY0-_ss7sconhzN_b37yOwuiOtcYMdOiA9UawCvFI8swfQZrhY30UJj4wTdhkgaQjX6UUpXCpq1IYxgv1UN00BnCXQVeZBxC9NE97QRCv_p_pZ5YYIVBMsOZoxYHt8q7N5MOHHZYYcN3DkSZ4A&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158343150948953?__xts__%5B0%5D=68.ARAnqlbHFgqw6qW4_U7krc4YSmdrarIKrF6gUttF4ducxYbxBE9D368JE-2T6Exbv3nbEAGIBBpTET87OazDFt24cVP6bJwuhHfGxhCG7-nIPep-z1hKZmwfa6CmiN86PwK3Zj24UBSHgIIpO_VTqoP7HLS0pKS5MqYnU1WHN6wjKs2_I97i3pnzFV5QwY0-_ss7sconhzN_b37yOwuiOtcYMdOiA9UawCvFI8swfQZrhY30UJj4wTdhkgaQjX6UUpXCpq1IYxgv1UN00BnCXQVeZBxC9NE97QRCv_p_pZ5YYIVBMsOZoxYHt8q7N5MOHHZYYcN3DkSZ4A&__tn__=-R 27 апреля в 02:32 · https://www.facebook.com/58843843952/posts/10158343150948953#

Перепощую, щоби вкотре закликати: шановна громадо, не треба "соромитись" під час війни висловлювати "конспіраційні версії" одразу, як помічаємо щось не те, - і тоді не муситимемо потім ані спростовувати версії агресора, ані, поготів, виконувати його вимоги!
Бо саме вимоги Герман нарешті й озвучила - після того, як всі "лідери громадської думки" всмак потоптались по "дурних селянах" та всерйоз пообговорювали "звичай палити траву" (вітаю, панове, вас славно від'юзали!).
А тепер - згодна, маємо готуватись ще й до "бунтів херсонських фермерів". (Вже наперед бачу в кадрі ці понурі "новосанжарські" обличчя з-під каптурів гуді - а за кадром надсаджується професійно-тривожний голос журналістки: жіночі голоси краще од чоловічих створюють ефект тривожности, психологи знають!).
Як же ж нудить од цього всього.
І не так од Росії, як од всіх тих внутрішніх колаборантів "за шмат гнилої ковбаси", на всіх поверхах соц. піраміди, без яких той "дядя Вова" був би - авжеж, безсилий.
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29.04.2020 15:27 Ответить
Faina Kaplan
https://www.facebook.com/faina.kaplan.50/posts/2927127307367320?__xts__%5B0%5D=68.ARAnqlbHFgqw6qW4_U7krc4YSmdrarIKrF6gUttF4ducxYbxBE9D368JE-2T6Exbv3nbEAGIBBpTET87OazDFt24cVP6bJwuhHfGxhCG7-nIPep-z1hKZmwfa6CmiN86PwK3Zj24UBSHgIIpO_VTqoP7HLS0pKS5MqYnU1WHN6wjKs2_I97i3pnzFV5QwY0-_ss7sconhzN_b37yOwuiOtcYMdOiA9UawCvFI8swfQZrhY30UJj4wTdhkgaQjX6UUpXCpq1IYxgv1UN00BnCXQVeZBxC9NE97QRCv_p_pZ5YYIVBMsOZoxYHt8q7N5MOHHZYYcN3DkSZ4A&__tn__=H-R 26 апреля в 08:54 · https://www.facebook.com/58843843952/posts/10158343150948953#

А як ви читаєте новини, якісь антидепресанти? Я часто роблю вигляд, шо не помітила якоїсь новини. Мені так легше.
Наприклад, оцю я б хотіла не бачить:
Анна Герман озвучила, шо Україна буде горіть, бо не дає воду в Крим. Тобто, шоб підпали припинились, нада дать воду в Крим.
Все розставила по полочкам, все сразу стало ясно чому горить.
Тобто якшо раньше люди якось соромились казать цю конспіраційну версію, то зараз вже можна не соромитись.
Вчора горіло близько коло Запорізької атомної. Не знаю який там статус зараз.
Тіки на нада начинать про екологію і дурних селян. Дядя Вова ніколи не робе катастрофу на пустому місці, це дорого. Він дивиться де є криза. А потім легко і дешево перетворює кризу на катастрофу (читайте матеріали ФБР, зібрані після 2016р). Селяни, шо палять сміття і екологія - це криза. А те шо ми маєм - це катастрофа створена диверсіями.
____
Про воду в Крим- інтересна ситуація. Там два паралельних "наратива":
1. Перший "наратив". Медвечук і кримська влада: "Bода Криму не потрібна. Кpим повністю забезпечує свої потреби. Канал просто використовувався для поливу рисових полів. Зараз рис не вирощують там. Але вода з Кримського каналу зрошувала Херсонські поля. Які зараз висохли і фермери будуть організовувать бунти скоро" (запомніть цей твіт).
2. Херсонські селяни шото забарились з бунтами. Тому ось ще "наратив". Другий наратив. Нам нада почать подавать воду в Крим, бо
а) там буде екологічна катастрофа, а він же ж наш
б) там наші громадяни, це негуманно не давать їм води
в) можна заробить грошей на продажі води.
Для чого два таких протилежних наратива? Бо в ідеалі дядя Вова хоче воду безплатно, бо так "вигідно херсонським фермерам". Вода просто стікає в Крим, бо куда ж їй стікать? А так вода в Криму і ***** нікому не потрібна. Продавать вони хотять. Губу іди закатай. Даси беплатно, бо хата згорить.
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29.04.2020 15:28 Ответить
Я вже писав що Унітазія тут домагається свого руками корисних ідійотів. Обранння Віслюка оманського тому доказ.
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29.04.2020 15:32 Ответить
Лучше бы ты не писало, а сразу повесилось, лаптеногое.
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29.04.2020 15:53 Ответить
а ещё у нас русских детей едят на завтрак
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29.04.2020 15:33 Ответить
Секретные лаборатории США в Украине. Как врут рупоры Кремля - Цензор.НЕТ 5432
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29.04.2020 15:38 Ответить
Російськомовних немовлят.
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30.04.2020 07:56 Ответить
Коли свого розуму нема, то на базарі не купиш.
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29.04.2020 15:33 Ответить
Ну да, тобі з-за порєбріка видніше... І від чого ці вакцини, цікаво?)))
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29.04.2020 15:33 Ответить
Від одного цього штрикача людина стає русофобом і бандерівцем і постійно хоче крові рускоговорящіх младєнцев.
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29.04.2020 15:35 Ответить
Онкольные...
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29.04.2020 17:38 Ответить
Да уж, видимо на вашем ***** уже испытали
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29.04.2020 15:34 Ответить
Навпаки потрібно казати,що тут супер зброя розробляється.Щоб кацапи какали в штани,а не виправдовуватись.
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29.04.2020 15:37 Ответить
Тот самый случай, когда жаль, что это только фэйк.
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29.04.2020 15:50 Ответить
Как сказала бы грустная говорящая лошадь ***** - дебилы, ***...
Кто с нашей коррупцией доверит средства госдепа на организацию лабораторий? Американцы не дураки и деньги считать умеют.
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29.04.2020 15:37 Ответить
Ну надо же как то оправдать свой дебилизм под Новосибирском 16 сентября прошлого года,когда КоронавиRUS из лаборатории вырвался на свободу после пожара на четвертом этаже сраной лаборатории.Сюжет по этому поводу даже сами показали в новостной ленте телеканала РАБссия-1.Стадо баранов
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29.04.2020 15:42 Ответить
та як брешуть - ротом
бо нікому затикнути
де наглядовата шлаіпень в лиці Герасим'ючки та інших?
чому ведмедчуківську брехливу гидоту досі не позбавили ліцензій?
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29.04.2020 15:45 Ответить
Секретные лаборатории США в Украине. Как врут рупоры Кремля - Цензор.НЕТ 1147
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29.04.2020 15:47 Ответить
16 сентября 2019 года это ключевая дата в этом говне,свалить на Китай хотели,да не вышло.
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29.04.2020 15:47 Ответить
После скандала в Чехии с Рицином и отравлением Литвиненко и Скрыпаля в Британии,РАБссии должен верить каждый идиот на планете Земля...
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29.04.2020 15:52 Ответить
И шож эти 15 лабораторий никак прививки не придумают! И лекарства нет! Даже для депутатов - болеют как и все смертные!
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29.04.2020 15:54 Ответить
Тут еще один нюанс.19 ноября 2019 года на РАБсси внезапно вспыхнула пневмония в 9 регионах был введен жесточайший карантин.Умирали и взрослые и дети...
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29.04.2020 15:57 Ответить
А вот тут есть некоторые подробности этой истории https://www.youtube.com/watch?v=5t2mW7C6jGg . Рекомендую всем!
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29.04.2020 16:14 Ответить
Спасибо,но эту же историю мне поведал другой блогер из РАБссии.
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29.04.2020 16:16 Ответить
РАБссия всегда оставляет следы,что с Полонием,Новичком,Рицином или КоронвиRUSсом.Это Гопники без башни и УМа.
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29.04.2020 16:07 Ответить
Секретні лабораторії США в Україні. Як брешуть рупори Кремля - Цензор.НЕТ 2094
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29.04.2020 16:15 Ответить
Та лаборатории и американцы ,то всё туфта , понятно что это " бред сивой кобылы" ,, а вот то что эту кацаскую эфэсбэшую галиматью открыто распространяет бенин Г+Г , украинский телеканал , этим уже не мешало бы заняться СБУ .
Бубочка бл.. ,, позвони Баканову по поводу этих чертей . !! Ведь тут недалеко и до международного скандала .
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29.04.2020 16:18 Ответить
Кремль таку саму фігню роздуває на Кавказі бреше про такі самі лабораторіі тільки вже в Грузіі Вірменіі Азербайжані . Тобто це інфо війна рашки проти США . А наші «смі» зброя .
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29.04.2020 16:31 Ответить
Буткевич когда то славно "исследовал" доходы Шария от сотрудничества с Кремлем, ему должен верить каждый патриот.
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29.04.2020 16:33 Ответить
Ты прав,синхронность действий между 1+1 и пропагандонами кремля наблюдается...
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29.04.2020 16:34 Ответить
Но как по другому понять это заявление американского посольства. Они сами подбросили в дровишек в распространение этих слухов. Зачем американцы потратили 2 миллиарда долларов на изучение холеры, гриппа и т.д. в Украине?

"Здесь, в Украине, программа Министерства обороны США «Снижение биологической угрозы» сотрудничает с украинским правительством в целях создания безопасных хранилищ патогенов и токсинов, вызывающих обеспокоенность с точки зрения безопасности, на украинских государственных объектах, что позволит проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины. Мы также работаем с нашими украинскими партнерами для того, чтобы обеспечить Украине возможность обнаруживать и сообщать о вспышках, вызванных опасными патогенами, прежде чем они станут угрожать безопасности или стабильности.
Наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные патогенные микроорганизмы не попадут в чужие руки. Мы гордимся сотрудничеством с министерством здравоохранения, Государственной службой безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальной академией аграрных наук и министерством обороны Украины, благодаря которому все мы оказываемся в большей безопасности".
https://ua.usembassy.gov/u-s-ukraine-partnership-to-reduce-biological-threats/
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29.04.2020 16:58 Ответить
Вызывает некое недоумение само словосочетание «уменьшение биологической угрозы на Украине». Спрашивается, кому эта страна угрожала или кто угрожал ей? О какой именно биологической угрозе идет речь? Почему программа активно продвигается именно американским военными, а не министерством здравоохранения? Зачем для экспериментов по уменьшению биоугрозы была выбрана эпидемиологически благополучная страна, а не какое-нибудь африканское или южноазиатское государство, где постоянно происходят эпидемии? Почему это все держится в секрете?
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29.04.2020 18:04 Ответить
Не нравятся мне расследования от Цензора. Информация преподносится чересчур пафосно в стиле говнюка- Шария.
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29.04.2020 17:00 Ответить
А надо поспросить у самих подписантов - Что подписывали и что там есть в конкретике. Пока только шум и гам и ни каких разумных идей. А в это время одна бл-дская страна всю дорогу залетает с ОВ типа диоксин новичок полоний 210 и прочие подобные страсти. И вообще в течении многих лет не брезгует убийствами на чужих территориях. Вот и у сильных мира сего появился интерес с точки зрения разведки, а что происходит на бактериологическом фронте в странах где свой пятак всунула эта самая бл-дская миролюбивая держало. Видать потому и взвыли именно в этой самой навозной куче её языкатые опарыши и примкнувшие к ним члены ПР из Украины.
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29.04.2020 17:03 Ответить
Да такие лаборатории "существуют", но там варят самогон, который в США потом называют "бренди" и "виски".
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29.04.2020 17:05 Ответить
Да все правильно , это как в том анекдоте . Да находятся , но не в Украине , а на Банковой , и не США , а ФСБ Параши Зав лаб. Зеленский
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29.04.2020 17:12 Ответить
Так это же вирусные лаборатории от военных США. Они на армию США работают, а не на граждан Украины. Туда украинцев не допускают. Они были открыты при Ющенко, когда Юля была Премьером.При следующей власти уже направили письмо амерам, что отказываются от размещения этих лабораторий, что они бесполезны Украине. Но случился Майдан и все что делала та власть объявили преступным. Хотя, между прочим, мы в заложниках у Штатах. Они же могут вирусы оттуда выпустить в любой момент. Эти лаборатории надо убрать, пока не случилось несчастье. На своей то территории США, небось, запретили размещать такие лаборатории. О здоровье американцев пекутся. А мы - так - не люди...
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29.04.2020 17:45 Ответить
Вера! Ради Бога купи лапти на размер больше!
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29.04.2020 17:54 Ответить
Говнокоричневые спамят, но это действительно правда - такие лаборатории существуют. Да, решение об их создании было принято при Ющере. Интересно, почему именно сейчас "цензор" решил сделать этот вброс про якобы фейковую инфу про лаборатории?
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29.04.2020 21:23 Ответить
Dызывает некое недоумение само словосочетание «уменьшение биологической угрозы на Украине». Спрашивается, кому эта страна угрожала или кто угрожал ей? О какой именно биологической угрозе идет речь? Почему программа активно продвигается именно американским военными, а не министерством здравоохранения? Зачем для экспериментов по уменьшению биоугрозы была выбрана эпидемиологически благополучная страна, а не какое-нибудь африканское или южноазиатское государство, где постоянно происходят эпидемии? Почему это все держится в секрете?
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29.04.2020 18:00 Ответить
Наибольшее опасение вызывает банк возбудителей опасных остро протекающих заболеваний, который был созданный в ходе американо - грузинских исследований. Согласно некоторым источникам, подобные эксперименты проводились во Вьетнаме, где американские военные использовали против местных жителей неизвестные разновидности биологического и химического оружия. К счастью, в начале текущего года американская биологическая лаборатория в Грузии была закрыта. Остается только надеяться и верить в то, что украинским властям хватит ума сделать то же самое , ведь интересы родного государства и здоровье его жителей намного важнее бесплатных лабораторий с особо опасными вирусами и патоген ами.
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29.04.2020 18:06 Ответить
Консерва мордвинская, огласи список всех лабораторий в Украине.
Скобеева в помощь.
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29.04.2020 18:10 Ответить
https://strana.ua/news/263129-posolstvo-ssha-prokommentirovalo-nalichie-laboratorij-pentahona-v-ukraine.html "Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины", - говорится в сообщении диппредставительства. ... https://strana.ua/news/263129-posolstvo-ssha-prokommentirovalo-nalichie-laboratorij-pentahona-v-ukraine.html "Наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Министерством здравоохранения, Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальной академией аграрных наук и Министерством обороны", - заявили дипломаты США.
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29.04.2020 19:23 Ответить
Секретная лаборатория!!!????....,хммм..,..а почему бы и нет???
Мне даже название нравится .......лаборатория прикладной гравитационной динамики.
Неплохо, да????
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29.04.2020 20:14 Ответить
Почему бы такую лабораторию не разместить в заразном блоке противочумной станции...все условия обеспечены...разве что начинку (особеннно IT) и костюмчики обновить
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29.04.2020 20:19 Ответить
В наследство от СССР Украине достались две противочумные станции - в Одессе и Симферополе. В годы независимости одесская станция была преобразована в институт, а после переоснащения в 2008 году здесь, на Церковной, создали единственную в Украине лабораторию уровня безопасности BSL-3, где можно работать со смертельно опасными бактериями и вирусами в том числе с лихорадкой Эбола.
После оккупации Крыма одесский УНИПЧИ остался де-факто единственным учреждением, которое по-настоящему занимается биологической безопасностью в воюющей стране.
Семь лет назад https://dumskaya.net/article/biologicheskij-schit-rodiny-v-laboratoriyah-xxi-/ «Думская» рассказывала об этом институте . Тогда, в 2012-м, сотрудники говорили, что «жизнь налаживается», с гордостью показывали свою крутейшую лабораторию и строили планы возрождения в Одессе производства иммунобиологических препаратов - вакцин и сывороток.
Тем более неожиданной стала новость о работе в УНИПЧИ ликвидационной комиссии.
В Министерстве здравоохранения утверждают, что реорганизация не означает ликвидации института. По планам, он будет переподчинен Центру общественного здоровья МОЗ. Дескать, сокращения штатов не предвидится, а фонд заработной платы финансируется в полном объеме. Однако уже сейчас, по данным «Думской», фактически прекращено финансирование остальных потребностей института, что ставит под вопрос целесообразность его дальнейшего существования.
Главным достоянием учреждения является национальная коллекция возбудителей особо опасных инфекций. Это результат многих десятилетий научной работы. Коллекция позволяет идентифицировать вирусы и бактерии, выявлять мутировавшие и генномодифицированные (в том числе боевые) штаммы, при необходимости - изготавливать тестовые системы и вакцины. Наличие такой коллекции в распоряжении государственного учреждения - это не только научная ценность, но и, без преувеличения, часть национального суверенитета и безопасности Украины.
Содержание коллекции, помимо зарплат лаборантов, требует и других затрат - например, на пересевы культур и поддержание особого температурного режима. Отсутствие денег может повлечь утерю образцов. Наши американские партнеры, которые в 2008 году финансировали модернизацию УНИПЧИ, уже высказали по этому поводу озабоченность и заявили о готовности в любой момент перенести коллекцию в надежное и безопасное место где-то на североамериканском континенте.
Но, пожалуй, главным богатством института является не смертоносная дрянь в пробирках, а уникальные научные кадры, специалисты по микроорганизмам и их переносчикам - насекомым, птицам, млекопитающим. Прекращение финансирования поставит крест на исследованиях. Не будет денег на полевые выезды в разные регионы страны, на сбор образцов клещей, комаров, грызунов и биоматериалов, на лабораторные реактивы, и научная работа остановится.
Курс на ликвидацию института был взят довольно давно. Двадцать лет назад в УНИПЧИ работали 82 человека, в том числе 45 научных сотрудников. Сейчас в научном штате осталось восемь с половиной ставок, которые делят 12 человек. Именно столько специалистов пока еще защищают многомиллионную Украину от возможных эпидемий чумы, туляремии, геморрагических лихорадок (например, Эболы), сибирской язвы и других смертельно опасных болезней.
Чтобы пояснить, в каком плачевном состоянии находится биологический щит Украины, достаточно напомнить, что в аналогичном французском центре работает больше тысячи сотрудников. Если мы действительно заботимся о безопасности государства, финансирование института должно быть не просто «сохранено», но и существенно увеличено. Однако пока научная часть УНИПЧИ осталась вообще без финансирования - вот уже второй месяц и.о. министра здравоохранения не подписывает смету.
Специалисты опасаются, что после реорганизации одесский институт может повторить судьбу Центральной СЭС, которая еще недавно была мощным исследовательским и лабораторным центром по изучению относительно «мирных» возбудителей. После переподчинения ЦСЭС упоминавшемуся выше Центру общественного здоровья Минздрав фактически остался без возможности проводить сложные вирусологические и бактериальные исследования. Результат - нынешняя вспышка кори. МОЗ реагирует на нее только настойчивыми требованиями еще более повысить охват детей прививками и не пускать невакцинированных в школы, хотя почти половина заболевших - взрослые. Это неудивительно: *****************, анализ состояния иммунитета в разных возрастных группах, выявление уязвимых прослоек, обоснованное планирование мероприятий - вся эта рутинная, но очень эффективная эпидемиологическая работа без лабораторной базы и грамотных специалистов попросту невозможна.
«Думская» https://dumskaya.net/news/_3579-095065/ уже как-то задавалась вопросом , сможет ли отреагировать государство, если на место кори придет другая, куда более опасная инфекция. Пока сохраняется кадровый и технический потенциал УНИПЧИ, возможности мониторинга и противодействия у государства остаются. Но что будет, если институт реорганизуют «до основанья», как ранее ЦСЭС?
Свою глубокую озабоченность по поводу судьбы противочумного института уже высказала Служба безопасности Украины и профильный комитет Верховной Рады. О готовности принять институт под крыло своего медицинского департамента заявило Министерство обороны Украины. Учитывая нынешнюю политическую и военную ситуацию, судьбу единственного научного учреждения в сфере биологической защиты страны, по всей видимости, должно решать не Министерство здравоохранения, а Совет национальной безопасности и обороны Украины и лично президент.
А нам пока остается только надеяться на более-менее благополучную эпидемическую ситуацию и на терпение сотрудников института, которых фактически вынуждают заниматься наукой и безопасностью государства за собственный счет. И то, и другое может прекратиться в любой момент.
В Украине https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/2/7193900/ тысячи потенциальных очагов сибирской язвы , совсем недавно с этим диагнозом https://24tv.ua/health/ru/v_ukraine_zafiksirovali_opasnuju_infekciju_vveden_karantin_n1040783 госпитализировали пять жителей Одесской области . В нашей стране эндемичны туляремия и лептоспироз, к сожалению, есть и https://www.obozrevatel.com/health/diseases/rost-leptospiroza-v-ukraine-kto-podverzhen-risku-zarazheniya.htm летальные исходы . В Одессе регулярно https://dumskaya.net/news/kontrasty-odesskoj-infekcionki-sverhsovremennye--054249/ госпитализируют больных с брюшным тифом и малярией . Продолжающаяся уже несколько лет вспышка чумы на Мадагаскаре - это вполне реальная угроза и для нашего портового города. Холерный вибрион регулярно находят в разных концах земного шара, в том числе и у нас. В результате глобального потепления меняются ареалы обитания https://dumskaya.net/news/gitelej-odesskoj-oblasti-atakuyut-kleschi-no-sre-019096/ энцефалитных клещей и различных видов комаров, которые переносят целый ряд опасных инфекций. С какой проблемой мы можем столкнуться завтра, предсказать трудно, но решать ее будут в первую очередь эти «восемь с половиной ставок». Если их, конечно, не реорганизуют до полной недееспособности.
Надолго ли нам хватит нынешнего запаса прочности?
Автор - Виктор Босняк
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29.04.2020 20:24 Ответить
Более чем доходчиво. Но доходит не до всякого---то что всё не одинаково! Может и сдернется тема с места, ведь причина назрела до отказа. А на месте тех кто там остался работать---та если американцы хоть чуть намекнут хоть на ихние пол-ставки---та валить без оглядки. Наука нужна умным!
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29.04.2020 21:43 Ответить
И еще немного в придачу ..
ЧУМА

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https://www.sovsekretno.ru/articles/chuma/ Автор: Лариса КИСЛИНСКАЯ 01.10.1998 Таисия БЕЛОУСОВА, обозреватель«Совершенно секретно»

Интереснейшие выводы..

После развала СССР начала разваливаться и противочумная система. В бывших союзных республиках из-за нехватки денег, отсутствия транспорта эпиднадзор уже не может осуществляться в прежнем объеме. А это значит, что в любой момент люди, находящиеся на территории природных очагов, могут стать жертвами стремительно распространяющейся эпидемии легочной чумы. На автомашинах и поездах «черная смерть» в два счета доберется и до России, в противочумной системе которой дела обстоят не лучше. Из-за недостаточного финансирования в ряде учреждений произвели сокращения кадров. Не имея денег на выплату зарплаты, сотрудников стали отправлять в бессрочные отпуска, что вызвало массовое увольнение специалистов. Старшее поколение уходит на пенсию, молодежь в противочумную систему практически не идет
В 1995 году Всемирная организация здравоохранения сообщила нам об эпидемии легочной чумы в Индии. Тогда в Москве были развернуты карантинные госпитали, в которых выдерживали и проверяли всех, кто прилетал из Индии. А как вы думаете, что случится, если эпидемия легочной чумы вспыхнет (не дай то Бог!) в той же Чечне, где нет не только противочумной станции, но и обычных врачей раз-два и обчелся? Только люди, посвятившие борьбе с чумой десятки лет, осознают, какой ужас ожидает всех нас.
Два года назад в письме к помощнику президента А.Я.Лифшицу ветераны-чумологи популярно объясняли, к чему приведет недофинансирование противочумной системы. На какое-то время положение улучшилось, а потом деньги снова перестали выделять. В 1997 году чумологи не выдержали и написали письмо в Минздрав России. Если государство не может, как раньше, финансировать противочумную службу, то давайте проведем разумную реорганизацию. Вот вам ее план, где учтено все. Новая служба будет способна обеспечить эпидемиологическое благополучие России и обойдется ей не дороже, чем в 1996 году. Письмо подписали известные ученые - академик И.В.Домарадский, профессора М.И.Леви и Ю.Г.******, доктора наук Н.Н.Басова, Л.А.Ряпис, Е.В.Ротшильд, бывшие руководители Главного управления карантинных работ и отдела особо опасных инфекций Л.М.Марчук, К.А.Кузнецова, Г.Д.Островский, сотрудники, проработавшие в противочумной системе десятки лет, - Р.С.Зотова, И.В.Худяков и другие. Ответить им никто не соизволил.
Господа чиновники всех рангов и мастей, от которых зависит судьба противочумной службы! Контроль за чумой и иной заразой утрачивается не по дням, а по часам! Мы не знаем, где и когда может вспыхнуть эпидемия. В природных очагах, там, где еще работают противочумные станции, специалисты постоянно выделяют у грызунов культуру чумного микроба. Прививки против чумы у нас делают по строгим показаниям лишь тем, кто работает в опасных зонах. К тому же вакцина не спасает от заражения, а только облегчает течение болезни. Так что подхватить чуму народу - раз плюнуть! Учитывая же общее состояние отечественного здравоохранения, можно предсказать наше будущее. Если в ближайшее время не укрепить противочумную службу, то месть чумы будет жестокой. И вполне вероятно, что в 2000 году россияне начнут вымирать, как мамонты.
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29.04.2020 21:58 Ответить
На днях ответил я там по подобной теме. По чуме в смысле. Когда учился в Одессе в 1974г, то снимал как тогда говорили койко-место у хазяйки старенькой в кв её. Там ещё пару ребят снимали. Так Доре Прокофьевне было тогда 91г! И она помнила чуму в Одессе вроде в 1890г примерно. Как крысы однажды уходили с города когда эпидемия вышла из под контроля. Ковёр в сотни метров серый по улицам к морю шёл из крыс к обрывам. И массово тонули. Или как там иди знай.
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29.04.2020 22:12 Ответить
У такий бред вірять старці та ************** посіпаки!!!!
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29.04.2020 21:37 Ответить
и ющенковский обрезанній мудак червоный свое хлебало всунул, самая успешная мразь уРкаины.
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30.04.2020 08:48 Ответить
Секретные лаборатории с опасными вирусами в Украине, а пандемия рванула из Китая. Не странно ли? Где лаборатории и где Ухань?!! Может, прав Пионтковский?
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30.04.2020 10:54 Ответить
 
 