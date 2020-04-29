"Это не вход закрыт, а выход на отдельную террасу. Интерес был в самом шоу, а не в том, чтобы закрыть по-настоящему", - Береза показал недозакрытый Олегом Ляшко ресторан "Велюр". ВИДЕО

Экс-нардеп Борислав Береза показал недозакрытый экс-нардепом Олегом Ляшко ресторан "Велюр".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой видно, что вход в ресторан никто и не собирался замуровывать, Береза опубликовал на своей странице в соцсети.

"На самом деле все очень плохо. Это не вход закрыт, а выход на отдельную террасу... Это была пиар-акция непонятно для кого...Видимо интерес был в шоу, а не в том, чтобы закрыть по-настоящему", - говорит Береза.

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