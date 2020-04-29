"Это не вход закрыт, а выход на отдельную террасу. Интерес был в самом шоу, а не в том, чтобы закрыть по-настоящему", - Береза показал недозакрытый Олегом Ляшко ресторан "Велюр". ВИДЕО
Экс-нардеп Борислав Береза показал недозакрытый экс-нардепом Олегом Ляшко ресторан "Велюр".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой видно, что вход в ресторан никто и не собирался замуровывать, Береза опубликовал на своей странице в соцсети.
"На самом деле все очень плохо. Это не вход закрыт, а выход на отдельную террасу... Это была пиар-акция непонятно для кого...Видимо интерес был в шоу, а не в том, чтобы закрыть по-настоящему", - говорит Береза.
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+27 Oljik
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+19 Никонор Босой
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Ви такі кумедні у своїх потугах! Але не можу не визнати- користь від вас є, саме завдяки паланню ваших сідниць взимку було тепло й Україна менше грошей витратила на опалення!
може наверху помітять , щось запропонують, він же ж тоже х.з в чомусь експерт
которых ранее от корыта отлучили
наверное чуют шо то крысы
революция скоро опять будет
а петр алексеевич никому не заложил?)
или никого) не, правильно надо говорить
куда ... за воротник))
Судя по тому, что им для этого даже заявления не понадобилось - по приказу руководства НПУ.
Похоже на шоу.
Что же он не привёз миксер бетона М600, и не замуровал ?
Хоча в тому древньому фільмі цей молодий дядько курячи намекував, що користувався лише головним входом, а через задній не заходили. Я в це не вірю, але можливо тоді так і було. Тільки не зараз. Зараз гроші інші. Для VIP послуг завжди всі двері відчинені.
Не зрозуміло тільки хто проплатив це шоу. Мабуть хтось демонстрував, що за борги корову забрали, а вили залишили. Щоб стояв на вході. Поки не покличуть.
То ж він ще повернеться. Але з виделкою.
народилася не від хорошого життя. Тепер ми дозволяємо їй не від хорошого життя
померти! Революція Гідності, якщо її не доводять до кінця- завжди м'яко перетворюється в гибридну Контреволюцію Негідників!