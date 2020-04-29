На одноразовые выплаты ветеранам войны выделено 1,3 млрд грн, - Лазебная. ВИДЕО
Из бюджета Украины выделено 1,3 млрд грн на одноразовые выплаты ветеранам войны.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом во время брифинга 29 апреля сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.
"Ежегодно накануне майских праздников более миллиона ветеранов и жертв нацистских преследований получают разовую денежную помощь до 5 мая. В 2020 году она составит от 900 грн до 4120 грн в зависимости от категории", – сообщила министр.
По ее словам выплаты по категориям разделятся следующим образом:
- ветераны войны I группы инвалидности – 4120 грн,
- ветераны войны II группы инвалидности – 3640 грн;
- ветераны войны II группы инвалидности – 3160 грн;
- участники боевых действий – 1390 грн;
- лица имеющие особые заслуги перед Родиной – 4120 грн;
- члены семей погибших, жены и мужья умерших лиц с инвалидностью, полученной вследствие войны, супруги умерших участников боевых действий, участники войны, признанные при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин – по 900 грн.
Лазебная добавила, что по состоянию на 28 апреля 843 тыс. ветеранов уже получили подобные денежные выплаты.
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.Відкрийте закон про ветеранів ВОВ ..Там здається всі хто *воював * до 1956 року Ё
Стаття 4. Ветерани війни
Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав.
До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни.
Вам самим не смішно з такої цифри? Де їх стільки може бути? В москалів таке саме,кожен рік ветеранів,все більше і більше.
Я ( 4 волна мобилизации) получил 1390 где-то три недели назад.
Итак - это все евреи, которые жили в 1939-1945 году.
Я правильно понял?
Хохлы, они ж не жертвы, а последний мой родственник-ветеран войны помер лет 20 назад.
З цього приводу було багато анекдотів. Один із таких.
Заходить мужик і бачить над таким куточком напис - ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ КУЛИКОВСЬКОЇ БИТВИ.
Мужик до продавчині - ви що! Це ж було коли!
Продавчиня - нічого не знаю! Довідки приносять ми й відпускаєм!