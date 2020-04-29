На одноразовые выплаты ветеранам войны выделено 1,3 млрд грн, - Лазебная. ВИДЕО

Из бюджета Украины выделено 1,3 млрд грн на одноразовые выплаты ветеранам войны.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом во время брифинга 29 апреля сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.

"Ежегодно накануне майских праздников более миллиона ветеранов и жертв нацистских преследований получают разовую денежную помощь до 5 мая. В 2020 году она составит от 900 грн до 4120 грн в зависимости от категории", – сообщила министр.



По ее словам выплаты по категориям разделятся следующим образом:





- ветераны войны I группы инвалидности – 4120 грн,

- ветераны войны II группы инвалидности – 3640 грн;

- ветераны войны II группы инвалидности – 3160 грн;

- участники боевых действий – 1390 грн;

- лица имеющие особые заслуги перед Родиной – 4120 грн;

- члены семей погибших, жены и мужья умерших лиц с инвалидностью, полученной вследствие войны, супруги умерших участников боевых действий, участники войны, признанные при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин – по 900 грн.

Лазебная добавила, что по состоянию на 28 апреля 843 тыс. ветеранов уже получили подобные денежные выплаты.

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