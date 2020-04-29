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На одноразовые выплаты ветеранам войны выделено 1,3 млрд грн, - Лазебная. ВИДЕО

Из бюджета Украины выделено 1,3 млрд грн на одноразовые выплаты ветеранам войны.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом во время брифинга 29 апреля сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.

"Ежегодно накануне майских праздников более миллиона ветеранов и жертв нацистских преследований получают разовую денежную помощь до 5 мая. В 2020 году она составит от 900 грн до 4120 грн в зависимости от категории", – сообщила министр.

По ее словам выплаты по категориям разделятся следующим образом:

- ветераны войны I группы инвалидности – 4120 грн,
- ветераны войны II группы инвалидности – 3640 грн;
- ветераны войны II группы инвалидности – 3160 грн;
- участники боевых действий – 1390 грн;
- лица имеющие особые заслуги перед Родиной – 4120 грн;
- члены семей погибших, жены и мужья умерших лиц с инвалидностью, полученной вследствие войны, супруги умерших участников боевых действий, участники войны, признанные при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин – по 900 грн.

Лазебная добавила, что по состоянию на 28 апреля 843 тыс. ветеранов уже получили подобные денежные выплаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мае 8,4 млн украинцев получат повышенные пенсии, - глава Минсоцполитики Лазебная

Автор: 

ветераны (1119) соцвыплаты (505) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+6
я овт постоянно задаюсь вопросом, когда это победоносная вакханалия закончится!!! Простая арифметика, на конец Второй мировой пусть будет участнику, минимально 18-19, это сейчас они имеют от 95 лет!!! кажется кого то ********** со статистикой !! скорее всего у них уже дети умерли, согласно статистики продолжительности жизни!! в нашей стране!!
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29.04.2020 17:36 Ответить
+6
********* неприкрите 1,3 мільярди 10 ці столітніх КГБ шникам..Бо саме вони могли дожити до таких років з великими пенсіями і санаторними,госпітальними лікуваннями.
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29.04.2020 17:41 Ответить
+6
Лазебная добавила, что по состоянию на 28 апреля 843 тыс. ветеранов уже получили подобные денежные выплаты.Источник: https://censor.net/n3192457

Вам самим не смішно з такої цифри? Де їх стільки може бути? В москалів таке саме,кожен рік ветеранів,все більше і більше.
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29.04.2020 17:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
я овт постоянно задаюсь вопросом, когда это победоносная вакханалия закончится!!! Простая арифметика, на конец Второй мировой пусть будет участнику, минимально 18-19, это сейчас они имеют от 95 лет!!! кажется кого то ********** со статистикой !! скорее всего у них уже дети умерли, согласно статистики продолжительности жизни!! в нашей стране!!
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29.04.2020 17:36 Ответить
********* неприкрите 1,3 мільярди 10 ці столітніх КГБ шникам..Бо саме вони могли дожити до таких років з великими пенсіями і санаторними,госпітальними лікуваннями.
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29.04.2020 17:41 Ответить
100 % ..
.Відкрийте закон про ветеранів ВОВ ..Там здається всі хто *воював * до 1956 року Ё
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29.04.2020 17:44 Ответить
К ним приравнены участники АТО/ООС, они также получили выплаты как ветераны войны кацапо-украинской.
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29.04.2020 17:52 Ответить
кацапо-украинской войны.
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29.04.2020 17:52 Ответить
Не підходить, у нас законодавчо москалі ще не визнані нацистами, Ежегодно накануне майских праздников более миллиона ветеранов и жертв нацистских преследований получают разовую денежную помощь до 5 мая. Источник: https://censor.net/n3192457
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29.04.2020 17:59 Ответить
То, что у вас они не признаны не значит, что они нацисто-рашисты. Так что все верно делают ЗЫ. Кстати, выплаты эти при ПАПе еще введены
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29.04.2020 18:08 Ответить
Если цензор не раскрыл полность тему, это не значит, что это не так -
Стаття 4. Ветерани війни
Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав.
До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни.
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29.04.2020 18:15 Ответить
Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
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29.04.2020 18:16 Ответить
"До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни." - отношение к Второй Мировой имеют пару тысяч!! Какое отношение к ВМВ имеют все остальные категории граждан!????????????? НИКАКОЕ!! почему их положенные выплаты приурочивают к этому моменту, победобесию??
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29.04.2020 20:31 Ответить
Их положение приурочено не ко дню победы а к 5 мая, проще говоря, решили свести в единый закон все категории, принимавшие участия в боевых действий и лиц, которые к ним относятся и выплачивать им в один день шоб не **.ть с**е мозги, выплаты били изначально ВОВ к 9 мая, сейчас свели все категории и нашли оптимальную дату 5 мая, и ко дню примерения и ко дню победы над нацизмом. Почитай ст.ст. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Закона, и ты поймешь какое количество разных категорий и участников разных военных конфликтов за 20-21 столетия туда входят, думаешь, будут каждый день кому то чт ото выплачивать? Нет, собрали всех и к 5 мая, что тут не понятного?
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29.04.2020 20:53 Ответить
Ветеран войны может быть не обязательно тот кто воевал . К этой категории зачисляют например военных ликвидаторов аварии на ЧАЭС , ставших инвалидами , вследствие болезней вызванных действием радиации ,и другие . .
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29.04.2020 17:58 Ответить
Ліквідатори отримують по іншим статтям.
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29.04.2020 18:00 Ответить
Я говорю про то что ликвидатор аварии на ЧАЭС , военный срочник , инвалид 1 - 2 группы ,получивший инвалидность вследствие болезней вызванных действием радиации , получает в собесе статус и удостоверение ветерана вследствие войны ,, и получает эти выплаты как ветеран войны . Это есть в законе .
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29.04.2020 18:21 Ответить
Сорри , - инвалида вследствие войны .
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29.04.2020 18:46 Ответить
я - особа, припівняна до цих ветеранів. Відповідно до Закону, який наводить Дмитро Чуб.
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29.04.2020 18:36 Ответить
Давайте на чистоту,ці ветерани воювали проти нацистів,щоб їх комуністи продовжували вбивати і садити в концтабори.Комуняки вбили українців більше,ніж нацисти.Я взагалі не розумію,яку таку перемогу,багато хто з українців ще до нині святкує?
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29.04.2020 17:49 Ответить
Упівці теж ветерани війни і отримують ці кошти.
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29.04.2020 18:03 Ответить
ветеранов и жертв нацистских преследований Источник: https://censor.net/v3192457
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29.04.2020 18:12 Ответить
https://censor.net/user/173780 Та скільки тих воїнів УПА.І вони воювали дійсно за вільну Україну.Я ж за них нічого не казав.
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29.04.2020 19:46 Ответить
вот тебе и электронная перепись населения
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29.04.2020 17:49 Ответить
Лазебная добавила, что по состоянию на 28 апреля 843 тыс. ветеранов уже получили подобные денежные выплаты.Источник: https://censor.net/n3192457

Вам самим не смішно з такої цифри? Де їх стільки може бути? В москалів таке саме,кожен рік ветеранів,все більше і більше.
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29.04.2020 17:51 Ответить
Чому Україна взагалі має це все сплачувати? Всі питання до московитів,вони правоприємники сесесеру.
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29.04.2020 17:53 Ответить
Афганцы, и те кто читал в Праге " Идите домой. Водки нет" тоже УБД.
Я ( 4 волна мобилизации) получил 1390 где-то три недели назад.
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29.04.2020 17:55 Ответить
Це все добре. Хочеться зрозуміти звідки гроші на ці виплати
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29.04.2020 18:09 Ответить
Так надо было так и сказать, что ветеранов всех войн.
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29.04.2020 18:16 Ответить
й на куліковім полі
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29.04.2020 18:21 Ответить
!ветеранов и жертв нацистских преследований Источник: https://censor.net/v3192457
Итак - это все евреи, которые жили в 1939-1945 году.
Я правильно понял?
Хохлы, они ж не жертвы, а последний мой родственник-ветеран войны помер лет 20 назад.
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29.04.2020 18:16 Ответить
19+55+19=93 роки
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29.04.2020 18:19 Ответить
Ежегодный грандиозный распил бабла.... Какие нахрен ветераны? Их на всю страну наверное двое осталось.... Миллионы ветеранов.... пипец.. их в 45 году столько не было ...
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29.04.2020 18:24 Ответить
они походу размножаются, якось...
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29.04.2020 22:38 Ответить
Моїй матері 90р лежить снопом вже рік, порахуйте скільки їй було коли вона "брала" Берлін ?
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29.04.2020 18:49 Ответить
зе! смешные выделения ,как миниум все должно быть в евро и в 10 кратном размере !!! урежь зарплату депутатам на 90% в связи с агресией кацапни !!!потому как там 90 % кацапсинские шпионы !!!
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29.04.2020 18:56 Ответить
Вместо поддержать малый бизнес, поддерживаюсь опять ветераны. Поддержите внуков и правнуков этих ветеранов, чтобы могли в свою очередь помочь старшим. Это ж так просто. Нахрена то постоянное проедание в ручном режиме.
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29.04.2020 19:02 Ответить
В совкові часи в магазинах були куточки для ветеранів. Якщо в самому магазині окрім хліба, макаронів та лимонаду "буратино" нічого не було , то в ветеранському куточку -розчиннакава, згущене молоко, шоколадні набори...(не дивуйтесь при совку це були делікатеси! Не для всіх!)
З цього приводу було багато анекдотів. Один із таких.
Заходить мужик і бачить над таким куточком напис - ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ КУЛИКОВСЬКОЇ БИТВИ.
Мужик до продавчині - ви що! Це ж було коли!
Продавчиня - нічого не знаю! Довідки приносять ми й відпускаєм!
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29.04.2020 19:12 Ответить
Тем, кого призвали в 1945 году должно быть не менее 93 года. Где эти ветераны?
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29.04.2020 19:16 Ответить
Какой войны???? Где столько ветеранов они насчитали??? Более миллиона??? На дворе 2020 год! ВОВ ( Вторая Мировая) закончилась 75 !!!! лет назад!!!! Они что в колясках воевали или в животах у мам????
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29.04.2020 19:44 Ответить
А якщо читати уважніше? Там не написано "ветеранів ВОВ", чи не так? Ветеранів [різних війн] та " жертв нацистських переслідувань". Так складається?
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29.04.2020 20:05 Ответить
Каких ещё войн? В чужих странах? С какого перепуга???? Пускай уточнят. Это народные деньги и народ имеет право знать куда уходят его миллионы!!!!
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29.04.2020 20:44 Ответить
Чому ж "в чужих"? Учасники бойових дій на сході України, у ході російсько-української війни також отримають допомогу.
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30.04.2020 09:47 Ответить
А про "жертв" так вообще анекдотично. Так их переслідували, что они почти до ста лет дожили))) круто, пережили тех, кого не преследовали и ещё им деньги за это, в размере двух пенсий тех, кто по 40 лет отработал и платил налоги!?!?!!!
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29.04.2020 20:51 Ответить
Чім далі від другої світової, тим більше що ветеранів.
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29.04.2020 19:45 Ответить
Как и "чернобыльцев"
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29.04.2020 20:41 Ответить
клоунские ветераны.
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29.04.2020 20:04 Ответить
 
 