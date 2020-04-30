Первый взрыв на арсенале в Балаклее 23 марта 2017-го - ракеты "Куб". ВИДЕО камер наблюдения

Источники Цензор.НЕТ получили эксклюзивное видео момента первого взрыва на складах в Балаклее 23 марта 2017 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это видео сделано камерой наблюдения 65-го арсенала.

Взрыв произошел 02.45 на площадке хранения старых зенитных ракет "Куб". На видео хорошо заметно, что взрыв не был подземным, и что произошло возгорание твердого топлива и разлет горящих фрагментов топлива зенитных ракет.

Одно это видео опровергает заявление Временной следственной комиссии Верховной Рады, что взрыв произошел в результате "кумулятивно-фугасного заряда". В этом случае твердое топливо не воспламенилось бы, а ракеты просто разлетелись бы в разные стороны, сдетонировать могли только боевые части.

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