Первый взрыв на арсенале в Балаклее 23 марта 2017-го - ракеты "Куб". ВИДЕО камер наблюдения
Источники Цензор.НЕТ получили эксклюзивное видео момента первого взрыва на складах в Балаклее 23 марта 2017 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это видео сделано камерой наблюдения 65-го арсенала.
Взрыв произошел 02.45 на площадке хранения старых зенитных ракет "Куб". На видео хорошо заметно, что взрыв не был подземным, и что произошло возгорание твердого топлива и разлет горящих фрагментов топлива зенитных ракет.
Одно это видео опровергает заявление Временной следственной комиссии Верховной Рады, что взрыв произошел в результате "кумулятивно-фугасного заряда". В этом случае твердое топливо не воспламенилось бы, а ракеты просто разлетелись бы в разные стороны, сдетонировать могли только боевые части.
Топ комментарии
+38 Valentin Nasus
показать весь комментарий30.04.2020 09:45 Ответить Ссылка
+30 Перехватчик
показать весь комментарий30.04.2020 09:49 Ответить Ссылка
+26 Ihor V
показать весь комментарий30.04.2020 09:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки громадянське суспільство може змінити стан речей. Зєлю геть. Дострокові. Українців вчергове пошили в дурні. Зєля виявивсь таким самим російським шпигуном, як і Пєця.
гуманитарногокоммерческого груза из Китая, так же он мог увезти сотню тонн боеприпасов на экспорт. Не думаю, что кому-то до этого арсенала было дело как среди боевиков ЛДНР, так и в РФ. Думаю им заинтересовались оружейные бароны. А они могут уже быть и в РФ и в США и в других местах. Кто-то нагрел на этом руки, а подрыв - то концы в воду...
Только Арахамия еще и возглавляет фракцию Зеленского в Раде, и это вообще жесть.
"Фейки Шария: разоблачение пророссийского пропагандиста."
https://censor.net.ua/resonance/3167451/feyiki_shariya_razoblachenie_prorossiyiskogo_propagandista
Тупой, не соображает что разносит?
Грязньій торгаш, зарабатьівающий рапространением фейков против СВОЕЙ страньі.
Он хуже скабеевьіх, соловьевьіх, киселевьіх.
Меньше зависайте на говноканалах Шария, будете видеть, что пишут украинские.
"Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність. ДОКУМЕНТ"
https://censor.net/ua/news/3192327/kabmin_cherez_balansovi_obmejennya_zupynyaye_3_energobloky_aes_a_9_perevodyt_na_znyjenu_potujnist_dokument
Смотрела и интервью с ним, где все его зависимости и комплексьі лились рекой.
Оно постоянно оглядьівадось на свою жену и спрашивало "а это можно говорить, рассказьівать?".
Крюкова, которая брала у него интервью, ржала над ним все интервью.
Меня интересуют фактьі.
Форуми і існують для висловлювання своїх думок, переконань.
Я ж не на вулиці до вас підійшла чи в кафе, коли ви з кимось обговорювали шарія.
Серьезно?
Всегда считал поклонников шария умственно отсталыми, но чтобы на столько...
Який набір маячні...жах. Помітно, що ти дуже ********* прокацапських блогерів.
Узнаю старшего брата Васю!
Крававый оскал амириканского импириализма... Портвейн "Приморский по 2-12....Певое свидание... Спасибо, дружыще!
Два в одном, "Пионерская правда" + "Известия".....
Однако я предпочитал "Семья и школа".
А ныне - поглядит в зобоящик! Как российские советники ведут донецких героев на защиту распятых мальчиков и вдутых пеной девочек!
В спам.
Если взрывы произошли на украинском складе, виноваты всегда персонал, охрана итд этого склада. Иначе вообще они нужны в вооюющей стране, если виноват во взрывах чужой дядя, а они все в белом?
А от що відбувається зараз? Волонтерів, АТОвців та майданівців судять, війська відводять, жінок за "погрози" у бік найвеличнішого тягають по судах. Тому іди нах, кацапе тупий.
як ви змогли з цього ціле оповідання нахєрачить?
Да мой утюг и то лучше видео снимает! Даже на этом сэкономили...ой...как неудобно-то....в 2017... Зебилов еще не было. Да шо ж такое...
кроме того его уже видели все эксперты и сделали вывод о подземном взрыве.