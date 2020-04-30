Карантинная прическа от Кличко: мэр Киева самостоятельно подрезает волосы перед зеркалом. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко самостоятельно перед зеркалом подрезал себе волосы на голове и сделал прическу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, процесс карантинной стрижки мэр Киева выложил на своей странице в соцсети.

"Зранку причепурився", - подписал видеозапись Кличко.

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