Карантинная прическа от Кличко: мэр Киева самостоятельно подрезает волосы перед зеркалом. ВИДЕО
Мэр Киева Виталий Кличко самостоятельно перед зеркалом подрезал себе волосы на голове и сделал прическу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, процесс карантинной стрижки мэр Киева выложил на своей странице в соцсети.
"Зранку причепурився", - подписал видеозапись Кличко.
Топ комментарии
+32 Шрек Баблокат
показать весь комментарий30.04.2020 12:20 Ответить Ссылка
+21 Роман Григус
показать весь комментарий30.04.2020 12:35 Ответить Ссылка
+14 Вовочка - много ходов очка
показать весь комментарий30.04.2020 12:31 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Михаил Торо
показать весь комментарий30.04.2020 15:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Serg Sergeev
показать весь комментарий30.04.2020 16:03 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Михаил Торо
показать весь комментарий30.04.2020 16:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Serg Sergeev
показать весь комментарий30.04.2020 16:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Леонид Тищенко #456549
показать весь комментарий30.04.2020 16:12 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
jaros
показать весь комментарий30.04.2020 17:25 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Виталий Дармиц
показать весь комментарий01.05.2020 12:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Alex #455380
показать весь комментарий30.04.2020 18:54 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
David Goldberg
показать весь комментарий30.04.2020 18:58 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Caleb Quad #383783
показать весь комментарий30.04.2020 19:11 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Waleo Ko
показать весь комментарий30.04.2020 20:25 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
hbnfg
показать весь комментарий30.04.2020 22:52 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Rino Onix
показать весь комментарий30.04.2020 19:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Rino Onix
показать весь комментарий30.04.2020 19:45 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Volodimir Kovalevich
показать весь комментарий01.05.2020 01:00 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
крымский антиватник
показать весь комментарий01.05.2020 01:24 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
✘
Чел #466905
показать весь комментарий30.04.2020 20:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Tempora Mutantur
показать весь комментарий30.04.2020 20:40 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Andrzej Wroński
показать весь комментарий30.04.2020 21:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
kelman muksat
показать весь комментарий30.04.2020 21:52 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Речь Брежнева
показать весь комментарий30.04.2020 21:57 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
kelman muksat
показать весь комментарий30.04.2020 22:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олександр Петренко #387558
показать весь комментарий30.04.2020 22:24 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
hbnfg
показать весь комментарий30.04.2020 22:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вячеслав Меломанов
показать весь комментарий01.05.2020 12:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
valerii dobrovolskii
показать весь комментарий30.04.2020 23:58 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий01.05.2020 00:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
крымский антиватник
показать весь комментарий01.05.2020 01:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Виталий Дармиц
показать весь комментарий01.05.2020 12:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Роман Григоров #382572
показать весь комментарий01.05.2020 04:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vedana
показать весь комментарий01.05.2020 04:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Игорь Збитнев
показать весь комментарий01.05.2020 07:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Игорь Збитнев
показать весь комментарий01.05.2020 07:12 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Вячеслав Меломанов
показать весь комментарий01.05.2020 12:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валентин з
показать весь комментарий01.05.2020 14:38 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Алина Соболева
показать весь комментарий08.06.2021 22:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ольга Ивановна #417208
показать весь комментарий08.06.2021 22:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль