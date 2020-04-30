РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5443 посетителя онлайн
Новости Видео
16 575 141

Карантинная прическа от Кличко: мэр Киева самостоятельно подрезает волосы перед зеркалом. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко самостоятельно перед зеркалом подрезал себе волосы на голове и сделал прическу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, процесс карантинной стрижки мэр Киева выложил на своей странице в соцсети.

"Зранку причепурився", - подписал видеозапись Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 10% заболевших киевлян - медики, всего у 148 медработников Киева подтвержден COVID-19, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Кличко Виталий (4654)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+32
дурной флешмоб!!!.. сейчас вылезет Ляшко с видосиком эпиляции зоны бикини, а затем Кива с коронным номером "Рука Мацквы"..
показать весь комментарий
30.04.2020 12:20 Ответить
+21
респект Кличко)))
показать весь комментарий
30.04.2020 12:35 Ответить
+14
При чем здесь с кем живет? Это был мастер-класс.
показать весь комментарий
30.04.2020 12:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
у него братан по этим делам , а Виталька он самец .
показать весь комментарий
30.04.2020 15:05 Ответить
А кто спорит!
Карантинна зачіска від Кличка: мер Києва самостійно підрізає волосся перед дзеркалом - Цензор.НЕТ 2400
показать весь комментарий
30.04.2020 16:03 Ответить
это часом не Порошенко младший ?
показать весь комментарий
30.04.2020 16:08 Ответить
Не знаю - фото "метросексуал".
показать весь комментарий
30.04.2020 16:10 Ответить
А меня жена подстригла , кстати даже очень классно ! 👍))
показать весь комментарий
30.04.2020 16:12 Ответить
Лет 10 как стригусь сам машинкой. Никуда ходить не надо, ждать. Быстро и дешево. Машинка за 3-4 месяца себя окупает, в Украине может чуть дольше.
показать весь комментарий
30.04.2020 17:25 Ответить
Я також 😁👍. Philips НС-3510 рулить 😁
показать весь комментарий
01.05.2020 12:30 Ответить
так і я можу після перукаря ножицями поводити поверх пальців
показать весь комментарий
30.04.2020 18:54 Ответить
Респект и уважуха за лайхак!!! Салоны нужно открывать, чем они опасней супермаркетов.
показать весь комментарий
30.04.2020 18:58 Ответить
виталя, осторожно, там мозг
показать весь комментарий
30.04.2020 19:11 Ответить
Пидалик знает, что там его нет
показать весь комментарий
30.04.2020 20:25 Ответить
У него как раз есть.
показать весь комментарий
30.04.2020 22:52 Ответить
Норм, круто.
показать весь комментарий
30.04.2020 19:42 Ответить
Виталик в сто раз умнее Зеленского, как и за многих других политиков.
показать весь комментарий
30.04.2020 19:45 Ответить
согласен, кацапская пропаганда хотела сделать с Витали недалекого боксера тугодума, а он умнее 90 % из его критиков-журналюг не говоря о дерьме которое пишет комменты....которое ничего никогнда не добилось... не говорит ни на одном языке , зато дерьмом полить любого... такое дерьмо и выбрало похожее на себя тупое зе...
показать весь комментарий
01.05.2020 01:00 Ответить
Щаз кацы накидают свой ответ как рузкай витязь валуев стрижет себя топором перед зеркалом заднего вида лады калины.
показать весь комментарий
01.05.2020 01:24 Ответить
Видать с дому выгнали..
показать весь комментарий
30.04.2020 20:33 Ответить
а сзади стричь не надо? пусть отрастает коса?
показать весь комментарий
30.04.2020 20:40 Ответить
Молодец!))
показать весь комментарий
30.04.2020 21:14 Ответить
главное что бы мозг бритвой не повредил .... х)
показать весь комментарий
30.04.2020 21:52 Ответить
Там кость...Меня другое интересует ..немецкую свою женушку он тоже подстриг?
показать весь комментарий
30.04.2020 21:57 Ответить
АХТУНГ!!! ))))
показать весь комментарий
30.04.2020 22:54 Ответить
Він реально думає, що таким чином він завоює симпатії виборців? Всіх киян вже нудить від Віталіка. Гіршого мера в Києві ще не було.
показать весь комментарий
30.04.2020 22:24 Ответить
А чому ж так нудыть.
показать весь комментарий
30.04.2020 22:53 Ответить
было даже 2 - один в космос улетел, второй на бал в австрию
показать весь комментарий
01.05.2020 12:39 Ответить
дайте ему дрель, хай зуб посверлит
показать весь комментарий
30.04.2020 23:58 Ответить
НУ ВИДНО ЧТО НЕЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ЧЕЛОВЕКУ !)
показать весь комментарий
01.05.2020 00:31 Ответить
Норм, чо. Я тоже уже давно себя сам стригу машинкой. В реальности не так сложно, как казалось. А с наступлением карантина навык пришелся как нельзя кстати.
показать весь комментарий
01.05.2020 01:21 Ответить
😁👍 і не ви один 😁😁😁
показать весь комментарий
01.05.2020 12:33 Ответить
Ех Віталя, Віталя, Льюіс мабуть теж зараз фігнею страдає удома
показать весь комментарий
01.05.2020 04:33 Ответить
Прикольно.
показать весь комментарий
01.05.2020 04:58 Ответить
кадырка №2
показать весь комментарий
01.05.2020 07:06 Ответить
жду видос кличко на тракторе едет на большевик
показать весь комментарий
01.05.2020 07:12 Ответить
Карантинна зачіска від Кличка: мер Києва самостійно підрізає волосся перед дзеркалом - Цензор.НЕТ 2018
показать весь комментарий
01.05.2020 12:38 Ответить
следующий раз от Кличка будет про оральный секс в самоизоляции... они думают вообще хоть что нибудь
показать весь комментарий
01.05.2020 14:38 Ответить
Показывает пример, как можно обходится без салонных процедур)
показать весь комментарий
08.06.2021 22:03 Ответить
Хорошо, что хоть не показывает, как он волосы красит. Шучу. А если серьёзно, я уже сама давно не хожу в салоны, дома могу и кончики подрезать и покрасить. И краску беру самую недорогую, бюджетную Палет https://eva.ua/pr20581/ . Все волосы на месте, а какая экономия.
показать весь комментарий
08.06.2021 22:25 Ответить
Страница 2 из 2
 
 