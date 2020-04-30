Мы вовремя зашли в карантин, будет обидно, если мы быстрее, чем нужно выйдем из него, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Главный санитарный врач Виктор Ляшко призывает во время голосования за выход из карантина учитывать эпидемиологическую ситуацию и учитывать влияние экономической деятельности на возможность распространения коронавирусной болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время согласительного совета перед заседанием Рады.

"Когда мы говорим о выходе из карантина, нам нужно найти баланс между эпидемическими мерами и экономикой. Мы вовремя зашли в карантин, это подтверждают уровни нашей статистики заболеваемости на коронавирусную болезнь. Будет довольно обидно быстрее, чем нужно выйти из карантина", - подчеркнул он.

Ляшко призывает во время голосования за выход из карантина учитывать эпидемиологическую ситуацию и учитывать влияние экономической деятельности на возможность распространения коронавирусной болезни.

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