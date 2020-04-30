Мы вовремя зашли в карантин, будет обидно, если мы быстрее, чем нужно выйдем из него, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО
Главный санитарный врач Виктор Ляшко призывает во время голосования за выход из карантина учитывать эпидемиологическую ситуацию и учитывать влияние экономической деятельности на возможность распространения коронавирусной болезни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время согласительного совета перед заседанием Рады.
"Когда мы говорим о выходе из карантина, нам нужно найти баланс между эпидемическими мерами и экономикой. Мы вовремя зашли в карантин, это подтверждают уровни нашей статистики заболеваемости на коронавирусную болезнь. Будет довольно обидно быстрее, чем нужно выйти из карантина", - подчеркнул он.
Ляшко призывает во время голосования за выход из карантина учитывать эпидемиологическую ситуацию и учитывать влияние экономической деятельности на возможность распространения коронавирусной болезни.
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https://youtu.be/RhZxWbaezDw
А так никакого вируса нет, всё выдумки и люди умирают не больше чем раньше.
https://www.unian.net/world/10928501-oblizyval-svyatyni-v-irane-zhurnalist-ne-veril-v-epidemiyu-i-umer-ot-koronavirusa.html
https://censor.net/ua/user/464621
В Нью-Йорке нашли грузовик с трупиками - очень сильно вонял и капал. Похоронное бюро оправдывается, что просто не успели всех похоронить из-за чрезмерной загрузки.
А так никакого вируса нет, всё выдумки и люди умирают не больше чем раньше.
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
ua makkeyn 1d5c8ba8
да толку никакого нет от него! заболевшие и умершие не снижаются. в швеции той же динамика куда лучше без карантина,чем с нашим "карантином"
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
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Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
нужно(все сдадим и продадим) выйдем из него"
Они не ездят общественным транспортом. Их возят ведомственные авто.
Они не ходят на базары, в магазины. Им всё нужное приносят домой.
Они не потеряли работу и зарплату, из за карантина. А наоборот, выписывают себе из бюджета любые зарплаты, какие захотят.
Они не ютатся в тесных квартирах. У них виллы.
Они не ограничены в медициноской помощи, их персональные Феовании открыты.
Они не ограничены в оказании любых услуг. Их обслуживают на дому персональные парикмахеры, итд.
Они даже не ограничены в передвижении и отдыхе по всему миру. По диппаспортам ездят с семьями отдыхать, куда хотят.
Но обычные граждане этого всего лишины во время карантина.
Поэтому жизнь этих всех чиновников не поменялась. Им хоть 100 лет такого карантина.
А вот обычные люди должны вымереть из за их карантина.
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?