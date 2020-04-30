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Мы вовремя зашли в карантин, будет обидно, если мы быстрее, чем нужно выйдем из него, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Главный санитарный врач Виктор Ляшко призывает во время голосования за выход из карантина учитывать эпидемиологическую ситуацию и учитывать влияние экономической деятельности на возможность распространения коронавирусной болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время согласительного совета перед заседанием Рады.

"Когда мы говорим о выходе из карантина, нам нужно найти баланс между эпидемическими мерами и экономикой. Мы вовремя зашли в карантин, это подтверждают уровни нашей статистики заболеваемости на коронавирусную болезнь. Будет довольно обидно быстрее, чем нужно выйти из карантина", - подчеркнул он.

Ляшко призывает во время голосования за выход из карантина учитывать эпидемиологическую ситуацию и учитывать влияние экономической деятельности на возможность распространения коронавирусной болезни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы вышли на плато эпидемии коронавируса, и оно может быть длительным, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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30.04.2020 13:13 Ответить
+4
В Нью-Йорке нашли грузовик с трупиками - очень сильно вонял и капал. Похоронное бюро оправдывается, что просто не успели всех похоронить из-за чрезмерной загрузки.
А так никакого вируса нет, всё выдумки и люди умирают не больше чем раньше.
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30.04.2020 13:18 Ответить
+4
Карантин никак не повлиял, на жизнь высокопоставленных чиновников.
Они не ездят общественным транспортом. Их возят ведомственные авто.
Они не ходят на базары, в магазины. Им всё нужное приносят домой.
Они не потеряли работу и зарплату, из за карантина. А наоборот, выписывают себе из бюджета любые зарплаты, какие захотят.
Они не ютатся в тесных квартирах. У них виллы.
Они не ограничены в медициноской помощи, их персональные Феовании открыты.
Они не ограничены в оказании любых услуг. Их обслуживают на дому персональные парикмахеры, итд.
Они даже не ограничены в передвижении и отдыхе по всему миру. По диппаспортам ездят с семьями отдыхать, куда хотят.
Но обычные граждане этого всего лишины во время карантина.
Поэтому жизнь этих всех чиновников не поменялась. Им хоть 100 лет такого карантина.
А вот обычные люди должны вымереть из за их карантина.
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30.04.2020 13:34 Ответить
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согласен на 100%
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30.04.2020 13:13 Ответить
Звучит-то правильно, но эпицентр ещё не вышел на уровень, велюр в простое...
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30.04.2020 13:15 Ответить
Ну и слабоумный..
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30.04.2020 13:16 Ответить
вы очень деликатны...
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30.04.2020 13:20 Ответить
Ми вчасно зайшли в карантин, буде прикро, якщо ми швидше, ніж потрібно вийдемо з нього, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 612
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30.04.2020 14:35 Ответить
Почти рюкзаки
https://youtu.be/RhZxWbaezDw
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30.04.2020 13:17 Ответить
Какая-то арахамия головного мозга у него
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30.04.2020 13:14 Ответить
типичный врачила. вы что ли мало слышали заведомо идиотских рекомендаций от это братии!
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30.04.2020 13:23 Ответить
https://youtu.be/RhZxWbaezDw
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30.04.2020 13:27 Ответить
Смотрите, как бы поздно не было. Экономике уже трындец
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30.04.2020 13:14 Ответить
Когда Ляшко не получит зарплату потому, что не с чего будет её платить, тогда надеюсь он что-либо поймет. Хотя вряд-ли, такие идут до конца.
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30.04.2020 13:27 Ответить
Единственная умная мысль за все время!
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30.04.2020 13:15 Ответить
Вот мало времени оказалось, чтобы запас на всю оставшуюся жизнь сделать.
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30.04.2020 13:15 Ответить
Якщо омнське Брехло не припинить підвозити нові порції вірусу, то ми з карантину не вийдемо ніколи.
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30.04.2020 13:15 Ответить
настоящего сан. врача смерти не от той болезни, с которой оно воюет в настоящий момент, не интересует. а мысль о том, что кому-то хочется радоваться жизни, ему кажется преступной и кощунственной. редкое падло этот ляшко. плюс редкий идиот. скафизм для него самое то.
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30.04.2020 13:16 Ответить
Неужели остались люди вообще без мозгов кто хоть на каплю верит в ту ахинею и ложь , что несет этот Ляшко?
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30.04.2020 13:17 Ответить
Нє, лише в ахінею яку ділдовик несе віруєм
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30.04.2020 15:20 Ответить
Ходи в наморднике и с термометром в ж... сын мой ! И помни, Ковид все видит! на унитаз тоже в наморднике! Так ты обретешь Жизнь безвирусную вечную!
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30.04.2020 15:23 Ответить
Ну не всі ураження мозку результат інфекцій, так що для тебе ще не все втрачено, для початку поменше різких рухів перед клавіатурою)
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30.04.2020 15:31 Ответить
В Нью-Йорке нашли грузовик с трупиками - очень сильно вонял и капал. Похоронное бюро оправдывается, что просто не успели всех похоронить из-за чрезмерной загрузки.
А так никакого вируса нет, всё выдумки и люди умирают не больше чем раньше.
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30.04.2020 13:18 Ответить
Да,да.... распятый мальчик в трусиках.....
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30.04.2020 13:19 Ответить
Я питала в друзів з Іспанії, сказали не вір нікому хто каже, що це неправда. Смертність страшна. Вмирало дуже багото, в тому числі і цілі будинки людей похилого віку.
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30.04.2020 14:07 Ответить
Вокруг меня целый микрорайон вымер, 50 000 Человек! Никто трупы не убирает.....
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30.04.2020 14:43 Ответить
https://censor.net/photo_news/3192548/pandemiya_koronavirusa_gruzoviki_s_desyatkami_razlagayuschihsya_trupov_nashli_v_nyuyiorke_videofotoreportaj
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30.04.2020 20:36 Ответить
Да, я видел это постановочное видео с манекеном покрытым белой простынью на вилке погрузчика. И я тоже видел видео снятые любителями в госпиталях по всему Миру. Госпитали пустые, трупов нет, персонал от безделия бесится и тик-ток ролики записывает.
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30.04.2020 21:29 Ответить
тут ссылка на ньйорк таймс, ему мы можем доверять, а виде с пустыми госпиталями из непонятных источников, это как раз могут быть и фейки
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30.04.2020 22:20 Ответить
Капец! Значит эти 130 видео в моей коллекции все постановка????? Ньюйорк таймс еще ответит , как и все СМИ за наглую ложь и фейки об этой якобы пандемии. Вам желаю взяться за мозги и подумать.
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01.05.2020 00:28 Ответить
вот когда ответит, тогда и поговорим, а пока будем считать это правдой, а тебя--тупым манипулятором, а может даже и агентом кремля
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01.05.2020 09:41 Ответить
Блин, да там на видео и фотках ни одного труппа нет. Вам можно просто палец показать и сказать - тут куча трупов и больных.
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01.05.2020 09:52 Ответить
ну сто пудов, мешок с трупами никто не открыл, может там манекен и вообще это специально состряпанный фейк, чтоб американцев запугать и заставить карантин соблюдать жги еще, конспиролог
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01.05.2020 12:06 Ответить
Ну нет фото трупов нигде! Нет и все! Пустые госпиталя на фото есть а трупов нет! Давай верь дальше в Ковид.
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01.05.2020 12:12 Ответить
молодец, думаю готов повторить подвиг иранского журналиста
https://www.unian.net/world/10928501-oblizyval-svyatyni-v-irane-zhurnalist-ne-veril-v-epidemiyu-i-umer-ot-koronavirusa.html
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01.05.2020 12:15 Ответить
Все! Я тебе верю! Как написали на мониторе так оно и есть. Кстати, в распятых мальчиков и испанских диспетчеров я тоже вот только сейчас поверил! Раньше думал врут СМИ, а тут вот оно как - правду говорят.
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01.05.2020 12:21 Ответить
ну понятно, все врут, а только непонятные, и возможно постановочные видео из инета правду говорят и все мировые лидеры принимают участие в заговоре фармокампаний жги еще
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01.05.2020 12:28 Ответить
да толку никакого нет от него! заболевшие и умершие не снижаются. в швеции той же динамика куда лучше без карантина,чем с нашим "карантином"
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30.04.2020 13:21 Ответить
В Швеції вмерло 2,5 тис. Населення 9 млн. Ви хочете, щоб в Україні було 10 тис. мертвих?
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30.04.2020 14:04 Ответить
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR3Ih6LbKIXnpz6jDJkfaxc3H7eAh5AL_9bKqxblDj_ZNyqT5x_TFuBV5w4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 По данным Университета Джонса Хопкинса на 29 апреля, число зарегистрированных случаев заражения в Швеции превысило 20,3 тысячи, погибли 2 462 человека. У нас динамика плюс 5% в сутки И ВСЕГО десять тысяч заболевших и 261 умерших, при том что население Швеции в 5 раз меньше. Прежде чем что-то писать, погугли данные, УМНИК
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30.04.2020 14:27 Ответить
И да, если сравнивать Швецию и Украину, то напомни что с медициной в Швеции.
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30.04.2020 14:34 Ответить
відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від поліомеліту гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай"

Ми вчасно зайшли в карантин, буде прикро, якщо ми швидше, ніж потрібно вийдемо з нього, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3284 https://censor.net/ua/user/464621
В Нью-Йорке нашли грузовик с трупиками - очень сильно вонял и капал. Похоронное бюро оправдывается, что просто не успели всех похоронить из-за чрезмерной загрузки.
А так никакого вируса нет, всё выдумки и люди умирают не больше чем раньше.

ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто

ua makkeyn 1d5c8ba8
да толку никакого нет от него! заболевшие и умершие не снижаются. в швеции той же динамика куда лучше без карантина,чем с нашим "карантином"

Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.

aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.

ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
-----------------------------------------------
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...


Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
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30.04.2020 14:39 Ответить
Все эти фейки про груды трупов в Нью-Йорке, Барселоне, Киеве , Ахтырка уже задолбали. Просто чувак говорит - груды трупов! И верь ему. В любители снимают абсолютно пустые госпитали по всему Миру - им верить нельзя, вдруг это постановка?
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30.04.2020 16:00 Ответить
готовьтесь к вечному карантину. достаточно взглянуть на динамику по коронавирусу в Украине.
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30.04.2020 13:22 Ответить
Динамика стабильная, если до 19 апреля прирост был 13-16 %, то после 19 прирост 5-7%, По сути это плато, если так будет продолжаться, а не хуже, то динамика пойдет вниз и в июне карантина не будет
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30.04.2020 14:34 Ответить
Здоровья Вам дорогие украинцы. Жаль, что у нас глава государства вирусологом оказался(. Каждый день, новый печальный рекорд. 1000 заболеваний в день.
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30.04.2020 13:22 Ответить
Бацька - молодец. Попытайтесь оценить ситуацию без истерики. Если не получится. устройте себе индивидуальный дурантин на манер испанского. Не пройдёт и полгода и вы поймёте, какой молодец Лукашенко.
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30.04.2020 13:25 Ответить
однако умершие не оценят
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01.05.2020 00:36 Ответить
Ну как посмотреть ты тоже "вирусолог" еще тот. Вон как тебе статистику преподносят прямо на диван. Но если ты такой статист - посмотри сколько в день умирают от спида, от туберкулеза, от гепатита и от других болезней. А печальный рекорд в основном из-за "туристов" которым все по.
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30.04.2020 13:32 Ответить
"будет обидно, если мы быстрее, чем нужно (все сдадим и продадим) выйдем из него"
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30.04.2020 13:27 Ответить
Сам то хоть подумал что ляпнул? Или тогда воровать будет нечего?
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30.04.2020 13:29 Ответить
Карантин никак не повлиял, на жизнь высокопоставленных чиновников.
Они не ездят общественным транспортом. Их возят ведомственные авто.
Они не ходят на базары, в магазины. Им всё нужное приносят домой.
Они не потеряли работу и зарплату, из за карантина. А наоборот, выписывают себе из бюджета любые зарплаты, какие захотят.
Они не ютатся в тесных квартирах. У них виллы.
Они не ограничены в медициноской помощи, их персональные Феовании открыты.
Они не ограничены в оказании любых услуг. Их обслуживают на дому персональные парикмахеры, итд.
Они даже не ограничены в передвижении и отдыхе по всему миру. По диппаспортам ездят с семьями отдыхать, куда хотят.
Но обычные граждане этого всего лишины во время карантина.
Поэтому жизнь этих всех чиновников не поменялась. Им хоть 100 лет такого карантина.
А вот обычные люди должны вымереть из за их карантина.
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30.04.2020 13:34 Ответить
Виморять звичайних людей - самі виздихають, бо паразитувати не буде на кому.
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30.04.2020 14:27 Ответить
Вообще то так живут не только "высокопоставленные чиновники" а и все "обычные люди" у которых есть деньги
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30.04.2020 14:40 Ответить
Ляшко - це не прізвище, це - діагноз.
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30.04.2020 13:58 Ответить
да не обижатся надо а радоватся вот плять мозги у власти .которые в карантине видят Божью благодать
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30.04.2020 14:24 Ответить
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
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30.04.2020 22:32 Ответить
 
 