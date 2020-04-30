Заробитчанам - стоп. Олигархам - все. Как президент выступил в качестве курьера для "Эпицентра". ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" смотрите о том, как правительство олигархического единства потихоньку возвращает крепостное право под покровом карантина.

Группе украинских заробитчан позволили вылетели в Лондон после 10-часового скандала, а перед тем вообще не выпустили людей на заработки в другие страны. Речь не о каких-то нелегалах, а о тех, у кого на руках были подписаны контракты. Что ж, несмотря на то, что Конституция гарантирует свободу передвижения, отныне решать, можно вам работать за границей или нет, будет специальное правительственная агентство. Вот оно, классовое неравенство по-украински.

Итак, почему вдруг правительство Дениса Шмыгаля решило примерить на себя амплуа работорговцев? Как украинские олигархи хотят торговать украинцами, как трудовой силой, а помогает им в этом все то же правительство? А еще - как Офис президента работает курьером для супермаркета "Эпицентр" бизнесмена Александра Гереги?

Это происходит в то время как нардеп рассылает предложения коллегам-депутатам купить защитные костюмы просто с рабочей почты в Верховной Раде, а защита для медиков до сих пор остается в отчетах чиновников.

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