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Заробитчанам - стоп. Олигархам - все. Как президент выступил в качестве курьера для "Эпицентра". ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" смотрите о том, как правительство олигархического единства потихоньку возвращает крепостное право под покровом карантина.

Группе украинских заробитчан позволили вылетели в Лондон после 10-часового скандала, а перед тем вообще не выпустили людей на заработки в другие страны. Речь не о каких-то нелегалах, а о тех, у кого на руках были подписаны контракты. Что ж, несмотря на то, что Конституция гарантирует свободу передвижения, отныне решать, можно вам работать за границей или нет, будет специальное правительственная агентство. Вот оно, классовое неравенство по-украински.

Итак, почему вдруг правительство Дениса Шмыгаля решило примерить на себя амплуа работорговцев? Как украинские олигархи хотят торговать украинцами, как трудовой силой, а помогает им в этом все то же правительство? А еще - как Офис президента работает курьером для супермаркета "Эпицентр" бизнесмена Александра Гереги?

Это происходит в то время как нардеп рассылает предложения коллегам-депутатам купить защитные костюмы просто с рабочей почты в Верховной Раде, а защита для медиков до сих пор остается в отчетах чиновников.

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Также смотрите: Бунт против Зе-карантина. Что будет с фермерами и заробитчанами. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) заробитчане (587) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+68
Заробитчанам - стоп. Олигархам - все. Как президент выступил в качестве курьера для "Эпицентра" - Цензор.НЕТ 6583
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30.04.2020 14:46 Ответить
+63
Заробитчанам - стоп. Олигархам - все. Как президент выступил в качестве курьера для "Эпицентра" - Цензор.НЕТ 9652
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30.04.2020 14:46 Ответить
+53
Заробитчанам - стоп. Олигархам - все. Как президент выступил в качестве курьера для "Эпицентра" - Цензор.НЕТ 385
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30.04.2020 14:47 Ответить
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Страница 2 из 2
На каналі Ахмєтова аеробіку веде.
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30.04.2020 15:35 Ответить
да ещё, мне ясно, жена нашего президента медик, kакую професиальную специальность имеет ваша перва леди, ну не говорите что она только подстилка президента.
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30.04.2020 15:41 Ответить
Наша ще студенткою дала малорослому сину декана.
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30.04.2020 15:42 Ответить
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30.04.2020 15:44 Ответить
Заробітчанам - стоп. Олігархам - усе. Як президент виступив кур'єром для "Епіцентру" - Цензор.НЕТ 3479
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01.05.2020 16:08 Ответить
Заробітчанам - стоп. Олігархам - усе. Як президент виступив кур'єром для "Епіцентру" - Цензор.НЕТ 9992
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01.05.2020 16:09 Ответить
подстилка президента - идиота
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30.04.2020 15:43 Ответить
Заробітчанам - стоп. Олігархам - усе. Як президент виступив кур'єром для "Епіцентру" - Цензор.НЕТ 1856
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30.04.2020 15:27 Ответить
Заробітчанам - стоп. Олігархам - усе. Як президент виступив кур'єром для "Епіцентру" - Цензор.НЕТ 4048
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30.04.2020 15:35 Ответить
Зеленский -6 украинский вырок !
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30.04.2020 15:36 Ответить
Германия продлила запрет на выезд из страны до 14 июня, так что не надо тут втирать про нарушения свободы передвижения.
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30.04.2020 15:40 Ответить
Ты в Германии живешь? Ориентироваться на другие страны стоит по другим критериям. Например, качеству жизни. Вот там неплохо бы приводить в пример Германию. Неудачные примеры можно и отсеивать.
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30.04.2020 15:54 Ответить
І після всього цього нахабства хтось ще буде патякати що ЗЕдебіл "кришталево" чесна людина - та вам язики повідсихають!!!
Заробітчанам - стоп. Олігархам - усе. Як президент виступив кур'єром для "Епіцентру" - Цензор.НЕТ 3860
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30.04.2020 15:51 Ответить
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01.05.2020 12:01 Ответить
Все таки гарний у нас преЗєдент. Реально простий,з народу😬
От хтось пам'ятає,щоб Порох ось так просто, взяв і пішов зустрічати фуру з холодильниками для Ельдорадо?
НІТ!!!
А Зеленський зміг🤥
Шах і мат, порохоботи🤣

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjkyNjE5MTAwNDEzNjg1Mg%3D%3D&av=100023952724651
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30.04.2020 15:52 Ответить
Бггг Заробітчанам - стоп. Олігархам - усе. Як президент виступив кур'єром для "Епіцентру" - Цензор.НЕТ 2025
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30.04.2020 17:30 Ответить
Заробітчанам - стоп. Олігархам - усе. Як президент виступив кур'єром для "Епіцентру" - Цензор.НЕТ 6033
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30.04.2020 15:56 Ответить
Есть факты того что ОП врет и на самолете не было двух типов грузов?
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30.04.2020 16:02 Ответить
а есть факты, что были? Или Бубочка честный, он своих не обманывает? ))) Зеимбецил, ты такое смешное...)))
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30.04.2020 16:17 Ответить
Зеленский сделал несколько заявлений после встречи "Мрии" с медицинским грузом на борту.

Борт доставил из китайского города Тяньцзиня более 100 тонн гуманитарного груза - это одна из крупнейших партий за последние недели.

https://glavnoe.ua/news/n357024375-zelenskij-sdelal-neskolko-zajavlenij-posle-vstrechi-mrii-s-medicinskim-gruzom-na-bortu
Из Китая в Украину прибыл очередной груз, предназначенный для борьбы с эпидемией коронавируса. Загрузка Мрии, по словам представителей компании, в этом рейсе была 102 тонны и 1200 кубометров. Общий объем грузовой кабины Мрии - 1400 кубов

https://kp.ua/life/665837-mryia-pryvezla-yz-kytaia-v-ukraynu-hruz-dlia-borby-s-koronavyrusom-samolet-vstrechal-zelenskyi

Другой груз это в чемоданах экипажа?
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30.04.2020 17:47 Ответить
Господа, т.к. этот рейс по доставке ГУМАНИТАРНОГО (как заявил Зе, а ему 42 и он нелох и лгать не будет) груза является госзаказом по погашению пандемии, то, пожалуйста, обратитесь через депутатов Верховной Рады в Кабмин представить всю финансовую документацию и расчет подобный моему на всеобщее обозрение народу.
-------------------------------------------
Оцениваем прибыль по предполагаемым ценам в Китае и рейса самолета.
Прибыль с одного рейса составляет 5,6 млн долларов (без учета таможенных платежей).
Ожидаю, что таких рейсов будет не один и не два. Если бы я был тем "жирным котом", отхватившим этот заказ, то я бы выполнил десяток таких рейсов с суммарной прибылью в 56 млн долларов. Но я не хочуть быть этим "жирным котом", потому что в условиях пандемии такой бизнес носит криминальный оттенок, если, конечно, весь этот груз не идет бесплатно хозяину "слуг народа" - народу, т.е. украинцам.
---------------------------------------------------------РАСЧЕТ:
В Китае предполагаемые цена груза и рейс самолета на круг стоят 2,452 млн долларов:
В Украине нашел цены на подобный товар на сайте Епіцентра и этот груз стоит 8,089 млн долларов.
Прибыль 5,637 млн долларов.

В Китае предполагаемые цена груза и рейс самолета на круг стоят 2,452 млн долларов:
Маски: 12 млн (всего) * $0,1 (цена) = $1,2 млн (стоит)
Очки: 0,26 млн (всего) * $0,2 (цена) = $0,052 млн (стоит)
Комбинезоны: 0,1 млн (всего) * $5 (цена) = $0,5 млн (стоит)
Рейс самолета Гостомель-Тяньцзинь-Гостомель = 0,7 млн (стоит)
Итого доставленный груз с доставкой стоит: $2,452 млн

В Украине нашел цены на подобный товар на сайте Епіцентра: https://epicentrk.ua/ua/shop/kombinezon-odnorazovyy-meditsinskiy-zaschitnyy-r-xl-belyy.html#_blank https://epicentrk.ua/ua/shop/kombinezon-odnorazovyy-meditsinskiy-zaschitnyy-r-xl-belyy.html
Маски: 12 млн (всего) * $0,41 (цена 11грн/27 грн/$) = $4,889 млн (стоит)
Очки: 0,26 млн (всего) * $0,93 (цена 25грн/27 грн/$) = $0,241 млн (стоит)
Комбинезоны: 0,1 млн (всего) * $29,59 (цена 799грн/27 грн/$) = $2,959 млн (стоит)
Итого доставленный груз можно продать за: $8,089 млн
---------------------------------------
Если у кого-то есть точная информация по Китаю и по цене рейса самолета, предложите на обозрение. Здесь оценочные цифры. https://censor.net/comments/locate/3192483/019214f8-7457-7164-a760-980860de67fbhttps://censor.net/comments/locate/3192483/019214f8-7457-7164-a760-980860de67fb
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30.04.2020 18:20 Ответить
як раніше казали "НЕ РАСКАЧИВАЙТЕ ЛОДКУ, НАШУ КРЫСУ УКАЧИВАЕТ"
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30.04.2020 18:29 Ответить
Заробітчанам - стоп. Олігархам - усе. Як президент виступив кур'єром для "Епіцентру" - Цензор.НЕТ 4824
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30.04.2020 18:52 Ответить
"Шмигаль продає заробітчан у Європу", холст, олія, Процишин

Заробітчанам - стоп. Олігархам - усе. Як президент виступив кур'єром для "Епіцентру" - Цензор.НЕТ 9791

https://twitter.com/ChetVic/status/1255856438909513729/photo/1
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30.04.2020 18:59 Ответить
Заробітчанам - стоп. Олігархам - усе. Як президент виступив кур'єром для "Епіцентру" - Цензор.НЕТ 8088
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30.04.2020 19:05 Ответить
О, тепер стало зрозумілим, хоча в вас такі маленькі літери, коли відмінять карантин
Заробітчанам - стоп. Олігархам - усе. Як президент виступив кур'єром для "Епіцентру" - Цензор.НЕТ 8078
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01.05.2020 10:23 Ответить
І цю фігню ще чотири роки терпіти, якось би його погнати за проф непридатністю.
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30.04.2020 19:25 Ответить
https://twitter.com/travel_ANDdream

https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser https://twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://twitter.com/travel_ANDdream/status/1255565400034721799 22 ч

Уряд взяв на себе функцію торгівлі кулІ, взявши на озброєння практику китайських можновладців ХVІІ ст. Правда, ті комплектували бригади рабів повіями з розрахунку 4% від кількості рабів у партії. З цим % Кулеба й визначається. Про кулі можна прочитати тут https://en.wikipedia.org/wiki/Coolie
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30.04.2020 19:37 Ответить
видео - мармеладная туфта.
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30.04.2020 20:18 Ответить
Уряд ЗЕгенератів робть усе можливе для того щоб Європа закрила безвіз. Тому ті хто зараз виїдуть мають зробити все щоб не повернутися, а ті хо не може виїхати мають гострити "свячені" і готуватися до Коліїївщини. Ті хто не буде робити нічогоі мріє "пересидіти до наступних виборів" стануть рабами олігархів жидокацапчського розливу вже до кінця "правління" блазня.
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30.04.2020 20:51 Ответить
Я считаю, что справедливо - большинство заробитчан сами избрали эту власть.
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30.04.2020 21:46 Ответить
Итак, почему вдруг правительство Дениса Шмыгаля решило примерить на себя амплуа работорговцев? Как украинские олигархи хотят торговать украинцами, как трудовой силой, а помогает им в этом все то же правительство? А еще - как Офис президента работает курьером для супермаркета "Эпицентр" бизнесмена Александра Гереги? Источник: https://censor.net/v3192682

ПОЧУЮ КОЖНОГО

Заробітчанам - стоп. Олігархам - усе. Як президент виступив кур'єром для "Епіцентру" - Цензор.НЕТ 2586
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30.04.2020 22:06 Ответить
Пеця на своих журнашлюх смотрю денег не жалеет. Не помню таких «расследований» Цензора по соевому
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30.04.2020 22:34 Ответить
Забейся в будку псина шакалиная
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01.05.2020 00:47 Ответить
Соевую бубочку обидели)) Не плачь 4-х процентная грязь под ногтями
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05.05.2020 23:21 Ответить
СКЛАДАЄТЬСЯ ВРАЖЕННЯ, ЩО рОСІЯ МАЄ НА ЗЕЛЕНСЬКОГО КОМПРОМАТ -

Складається враження, що росія чимось шантажує президента Володимира Зеленського, оскільки він фактично виконує її вказівки.Таку думку в ефірі "Прямого" висловив політтехнолог Денис Богуш."Кожен день росія відкушує частину акваторії Чорного моря. Якщо ви побачите карту, де вони рахують, що їх моря і всі родовища, які були українськими, навіть навколо Одеси, там вже стоять військові російські кораблі. І наша влада жодним чином про це нічого не говорить. Якщо говорити про цю ганебну історію з блокадою Азовського моря, повної блокади, то тут, ясна річ, влада нічого не робить. І я бачу в цьому деякий план і маю здогадки, що, може, росія має на Зеленського якийсь великий компромат, що він зголосився на те, щоб це все виконувати", - сказав Богуш."Наприклад, я думаю, що в Омані, коли він був, там він зустрічався з якоюсь людиною, і росіяни відзняли на плівку, і зараз шантажують нашого президента цією плівкою. Це припущення. Тому що все, що відбувається, і деякі призначення на посади, і всі ці історії з тим, що звільняють з Нацради Сергія Костинського, який опікувався саме трансляцією українських каналів на окуповані території, на Крим, встановленням тих вишок радіо, які хоч якось доносили українську думку.
І дуже багато таких системних дій відбувається", - звернув увагу політтехнолог.

https://prm.ua/skladayetsya-vrazhennya-shho-rosiya-maye-na-zelenskogo-kompromat-polittehnolog/
Заробітчанам - стоп. Олігархам - усе. Як президент виступив кур'єром для "Епіцентру" - Цензор.НЕТ 352
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30.04.2020 22:58 Ответить
Прівєт від Доніка !
Заробітчанам - стоп. Олігархам - усе. Як президент виступив кур'єром для "Епіцентру" - Цензор.НЕТ 2637
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01.05.2020 00:45 Ответить
Дилетантство, некомпетентность во всех сферах, поверхностные суждения, погоня за "хайпом" стали отличительной чертой зеленых комиков и это уже начинает откровенно раздражать. Вдумайтесь люди: нашей страной во время войны руководит шоумен-комик, а в советниках и помощниках у него продюсеры, сценаристы, комики и тому подобный сброд из шоу-бизнеса....и они хотят "переиграть" врагов-кацапов у которых и главарь путин и его советники/помощники, все с разведывательной спецподготовкой.
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01.05.2020 00:48 Ответить
Все забыли, что именно заробитчане привозят коронавирус в Украину. А ещё их нужно за государственные деньги возвращать, оплачивать перелет. Все так просто, как одна извилина. Если не думать
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01.05.2020 08:51 Ответить
Да-да, заробитчане, такие как хорошковский из куршавеля
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01.05.2020 14:09 Ответить
Согласна. Хорошковский накашлял 10000 больных во всех областях страны.
У меня масса примеров людей, которые не едут в Украину, остались в Польше, Франции, Испании. Да, они на изоляции, официально работают, получают часть зарплаты или пособие. А если ездить туда-сюда - то значит развозить вирус.
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01.05.2020 21:07 Ответить
та голосували ж за оманского мудака, тепер радійте та смійтесь, утирки.
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01.05.2020 09:51 Ответить
Владімер Кловунбздцькі вже давно нічого не вирішує!! Чому вся публічна інтернет-тусня вирішила що воно - оця постсовецька підзаборна доволі як виявляється критично тупа та боягузлива худоба, та і взагалі та як особистість - повне ніщо - президент? В нас немає президента ( це по секрету) і вже певний час.Просто НЕМАЄ! Країною рулить якась збірна з різного непотрібу банда від великих злодіїв і коли їм у диню приходить якийсь дебілізм на кшалт - зробити поступку кацапам, організувати відступ нашої армії з нашої землі, зробити одностороннє "перемир'я", віддати злодіям гроші з бюджету. або зробити іншу дурню ,наприклад, -совецько-кацапську вивіску для "дурних селян" по пафосній зустрічі гуманітарки яку замість швидко роздати - буде продавати пузате падло якесь - вони беруть цього жидівського тупого недомірка за комір та тягнуть туди куди треба, пхають у зуби папір - що треба нести - яку ***** - тим же "сільським дурням"- і воно тіліпається туди та несе...Воно саме ніц не розуміє а ні що відбувається, які процеси йдуть у країні, а ні що треба робити, - воно просто тупий залежний нуль! Не вішайте все на якогось непотрібного нікому дурня..Це недолугий клоун..Вивіска..Воно ніяк і ніколи не може нічого вирішувати і до цього цей сценарій і йшов ще з виборів. Гравці - ІНШІ. Ті хто під кацапію грає. Це вони зараз знов заганяють Україну в обійми хаосу, злиднів а тому - до кацапської підорассії. Невже цього ніхто не бачить??
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01.05.2020 09:55 Ответить
выбрали жы..да ..теперь пожинайте плоды господа )))
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01.05.2020 10:04 Ответить
Заробітчанам - стоп. Олігархам - усе. Як президент виступив кур'єром для "Епіцентру" - Цензор.НЕТ 5319
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01.05.2020 10:15 Ответить
Заробітчанам - стоп. Олігархам - усе. Як президент виступив кур'єром для "Епіцентру" - Цензор.НЕТ 6364
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01.05.2020 10:29 Ответить
"Группе украинских заробитчан позволили вылетели в Лондон после 10-часового скандала, а перед тем вообще не выпустили людей на заработки в другие страны"
А можно поподробнее?
Это человек приходит в аэропорт с билетом и паспортом, а его не пускают в самолёт?
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01.05.2020 12:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PoTBXVS0Hmo ЗЕЛЕНСКИЙ ДАРИТ ЗОЛОТОЙ ДВОРЕЦ К 1 МАЯ! БЕСПРЕДЕЛ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО. НАС ДЕЛАЮТ НИЩИМИ
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01.05.2020 15:19 Ответить
де грошi, шмаркля???


Про х*ёвых посредников, или Как Офис президента считает чужие самолеты
https://www.facebook.com/ukrdav/posts/3696181777123511

Офис президента месяц выдавал желаемое за действительное.
Я уже три недели пишу.
Они считают чужие самолёты, чужие грузы, чужие доставки, чужие деньги.
С таким же успехом Зеленский мог каждый день считать птиц, пролетающих над АП, и сообщать нам в видео обращениях их количество.
Птицы над АП - это его победа?
Вот и грузы в прилетающих самолётах имеют к нему приблизительно такое же отношение.
Они врали на всю страну, выдавая частные коммерческие и благотворительные доставки - как свои личные гуманитарные грузы.
Как так вышло.
Помните.
17 марта Зеленский собрал крупный украинский бизнес и попросил сдать деньги на борьбу с вирусом. Там называлась баснословна сумма - полмиллиарда гривен богатейшие люди страны согласились дать на борьбу.
Тогда же внутри АП создали штаб.
19 марта мне позвонил незнакомый номер, на том конце провода был депутат СН Андрей Мотовиловец, который спросил - могу ли я срочно приехать в АП и помочь им. Уже через 20 минут я был там. Хотел искренне помочь власти в тяжёлую минуту.
Я сидел в кабинете зама АП - Тимошенко, смотрел и слушал.
Мне тогда хватило 2 часа, чтобы осознать, что олигархи зря дали этим людям свои деньги - я оттуда сбежал.
Уже потом я узнал, что ещё через неделю оттуда сбежала ещё одна девочка, которая им помогала. Тоже поняла, что парни едут не туда и скоро въедут в сосну.
Выходя из АП, я сказал Андрею:
- Мне тут делать нечего. Ты парень хороший, но здесь правишь не ты. А с этими людьми мне точно не по пути.
Мне было очевидно.
Меценаты сделали ошибку - дав свои деньги этим людям.
У многих из этих меценатов департаменты международной логистики - как весь штат ОП.
Все они смогли бы сами намного эффективнее, быстрее и главное - умнее потратить эти деньги на защиту от вируса.
Помните тот первый ИЛ, который организовывал Офис президента и в котором летал в Китай депутат "Слуги народа"?
Он ведь прилетел полупустой.
Тогда потратили кучу денег, а в итоге не смогли забрать и половину из запланированного.
Почему?!
Да потому, что ребята в ОП не знали, что рейс надо отправлять не когда им вздумается, а когда поставщик даст отмашку, что груз упакован и готов к отправке.
Почему?
Да потому, что организацией всего занимались люди, которые были очень далеки от медицины, от логистики, от импорта товаров и от организации поставок.
Честно.
Я бы им даже доставку с АлиЭкспресса не доверил - не то что экстренные закупки по миру на сотни миллионов.
Сам Офис президента ни разу так и не смог купить ни один свой полный самолёт товаров защиты. Именно поэтому они были вынуждены каждый раз догружать самолёты частными и коммерческими грузами.
Иначе.
За деньги украинских олигархов летали бы платные пустые на 80% самолёты.
Именно поэтому.
Офис Президента умолял бизнес давать свои грузы, чтобы хоть как-то сделать видимость наполнения.
И это при том, что летали не грузовые самолёты, а обычные пассажирские рейсы.
Розетка
Сильпо
Эпицентр
Аптеки
Медицинские дистрибьюторы
Много кто.
Все сами находили заводы в Китае.
Все сами везли груз в аэропорт.
Все сами платили за самолёты.
Многое везли ради благотворительной раздачи.
Все, что делал офис.
Посредничал на доставке с одной единственной целью - чтобы вовремя выходить в эфир и присваивать себе чужие частные доставки.
Бизнес очень быстро понял, что Офис президента - это сборище импотентов. И весь апрель почти все, кто хотел что-либо возить как для коммерции, так и для благотворительности - возили сами.
В сухом остатке.
Я считаю, украинские меценаты обязаны спросить с Офиса президента детальный публичный отчёт каждого своего доллара, потраченного с 17 марта.
Пусть вся страна увидит, как и куда потратили эти деньги в Офисе президента Украины.
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01.05.2020 23:30 Ответить
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