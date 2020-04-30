Заробитчанам - стоп. Олигархам - все. Как президент выступил в качестве курьера для "Эпицентра". ВИДЕО
В новом выпуске "Без цензуры" смотрите о том, как правительство олигархического единства потихоньку возвращает крепостное право под покровом карантина.
Группе украинских заробитчан позволили вылетели в Лондон после 10-часового скандала, а перед тем вообще не выпустили людей на заработки в другие страны. Речь не о каких-то нелегалах, а о тех, у кого на руках были подписаны контракты. Что ж, несмотря на то, что Конституция гарантирует свободу передвижения, отныне решать, можно вам работать за границей или нет, будет специальное правительственная агентство. Вот оно, классовое неравенство по-украински.
Итак, почему вдруг правительство Дениса Шмыгаля решило примерить на себя амплуа работорговцев? Как украинские олигархи хотят торговать украинцами, как трудовой силой, а помогает им в этом все то же правительство? А еще - как Офис президента работает курьером для супермаркета "Эпицентр" бизнесмена Александра Гереги?
Это происходит в то время как нардеп рассылает предложения коллегам-депутатам купить защитные костюмы просто с рабочей почты в Верховной Раде, а защита для медиков до сих пор остается в отчетах чиновников.
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
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От хтось пам'ятає,щоб Порох ось так просто, взяв і пішов зустрічати фуру з холодильниками для Ельдорадо?
НІТ!!!
А Зеленський зміг🤥
Шах і мат, порохоботи🤣
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjkyNjE5MTAwNDEzNjg1Mg%3D%3D&av=100023952724651
Борт доставил из китайского города Тяньцзиня более 100 тонн гуманитарного груза - это одна из крупнейших партий за последние недели.
https://glavnoe.ua/news/n357024375-zelenskij-sdelal-neskolko-zajavlenij-posle-vstrechi-mrii-s-medicinskim-gruzom-na-bortu
Из Китая в Украину прибыл очередной груз, предназначенный для борьбы с эпидемией коронавируса. Загрузка Мрии, по словам представителей компании, в этом рейсе была 102 тонны и 1200 кубометров. Общий объем грузовой кабины Мрии - 1400 кубов
https://kp.ua/life/665837-mryia-pryvezla-yz-kytaia-v-ukraynu-hruz-dlia-borby-s-koronavyrusom-samolet-vstrechal-zelenskyi
Другой груз это в чемоданах экипажа?
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Оцениваем прибыль по предполагаемым ценам в Китае и рейса самолета.
Прибыль с одного рейса составляет 5,6 млн долларов (без учета таможенных платежей).
Ожидаю, что таких рейсов будет не один и не два. Если бы я был тем "жирным котом", отхватившим этот заказ, то я бы выполнил десяток таких рейсов с суммарной прибылью в 56 млн долларов. Но я не хочуть быть этим "жирным котом", потому что в условиях пандемии такой бизнес носит криминальный оттенок, если, конечно, весь этот груз не идет бесплатно хозяину "слуг народа" - народу, т.е. украинцам.
---------------------------------------------------------РАСЧЕТ:
В Китае предполагаемые цена груза и рейс самолета на круг стоят 2,452 млн долларов:
В Украине нашел цены на подобный товар на сайте Епіцентра и этот груз стоит 8,089 млн долларов.
Прибыль 5,637 млн долларов.
В Китае предполагаемые цена груза и рейс самолета на круг стоят 2,452 млн долларов:
Маски: 12 млн (всего) * $0,1 (цена) = $1,2 млн (стоит)
Очки: 0,26 млн (всего) * $0,2 (цена) = $0,052 млн (стоит)
Комбинезоны: 0,1 млн (всего) * $5 (цена) = $0,5 млн (стоит)
Рейс самолета Гостомель-Тяньцзинь-Гостомель = 0,7 млн (стоит)
Итого доставленный груз с доставкой стоит: $2,452 млн
В Украине нашел цены на подобный товар на сайте Епіцентра: https://epicentrk.ua/ua/shop/kombinezon-odnorazovyy-meditsinskiy-zaschitnyy-r-xl-belyy.html#_blank https://epicentrk.ua/ua/shop/kombinezon-odnorazovyy-meditsinskiy-zaschitnyy-r-xl-belyy.html
Маски: 12 млн (всего) * $0,41 (цена 11грн/27 грн/$) = $4,889 млн (стоит)
Очки: 0,26 млн (всего) * $0,93 (цена 25грн/27 грн/$) = $0,241 млн (стоит)
Комбинезоны: 0,1 млн (всего) * $29,59 (цена 799грн/27 грн/$) = $2,959 млн (стоит)
Итого доставленный груз можно продать за: $8,089 млн
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Если у кого-то есть точная информация по Китаю и по цене рейса самолета, предложите на обозрение. Здесь оценочные цифры. https://censor.net/comments/locate/3192483/019214f8-7457-7164-a760-980860de67fbhttps://censor.net/comments/locate/3192483/019214f8-7457-7164-a760-980860de67fb
https://twitter.com/ChetVic/status/1255856438909513729/photo/1
https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser https://twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://twitter.com/travel_ANDdream/status/1255565400034721799 22 ч
Уряд взяв на себе функцію торгівлі кулІ, взявши на озброєння практику китайських можновладців ХVІІ ст. Правда, ті комплектували бригади рабів повіями з розрахунку 4% від кількості рабів у партії. З цим % Кулеба й визначається. Про кулі можна прочитати тут https://en.wikipedia.org/wiki/Coolie
ПОЧУЮ КОЖНОГО
Складається враження, що росія чимось шантажує президента Володимира Зеленського, оскільки він фактично виконує її вказівки.Таку думку в ефірі "Прямого" висловив політтехнолог Денис Богуш."Кожен день росія відкушує частину акваторії Чорного моря. Якщо ви побачите карту, де вони рахують, що їх моря і всі родовища, які були українськими, навіть навколо Одеси, там вже стоять військові російські кораблі. І наша влада жодним чином про це нічого не говорить. Якщо говорити про цю ганебну історію з блокадою Азовського моря, повної блокади, то тут, ясна річ, влада нічого не робить. І я бачу в цьому деякий план і маю здогадки, що, може, росія має на Зеленського якийсь великий компромат, що він зголосився на те, щоб це все виконувати", - сказав Богуш."Наприклад, я думаю, що в Омані, коли він був, там він зустрічався з якоюсь людиною, і росіяни відзняли на плівку, і зараз шантажують нашого президента цією плівкою. Це припущення. Тому що все, що відбувається, і деякі призначення на посади, і всі ці історії з тим, що звільняють з Нацради Сергія Костинського, який опікувався саме трансляцією українських каналів на окуповані території, на Крим, встановленням тих вишок радіо, які хоч якось доносили українську думку.
І дуже багато таких системних дій відбувається", - звернув увагу політтехнолог.
https://prm.ua/skladayetsya-vrazhennya-shho-rosiya-maye-na-zelenskogo-kompromat-polittehnolog/
У меня масса примеров людей, которые не едут в Украину, остались в Польше, Франции, Испании. Да, они на изоляции, официально работают, получают часть зарплаты или пособие. А если ездить туда-сюда - то значит развозить вирус.
А можно поподробнее?
Это человек приходит в аэропорт с билетом и паспортом, а его не пускают в самолёт?
Про х*ёвых посредников, или Как Офис президента считает чужие самолеты
https://www.facebook.com/ukrdav/posts/3696181777123511
Офис президента месяц выдавал желаемое за действительное.
Я уже три недели пишу.
Они считают чужие самолёты, чужие грузы, чужие доставки, чужие деньги.
С таким же успехом Зеленский мог каждый день считать птиц, пролетающих над АП, и сообщать нам в видео обращениях их количество.
Птицы над АП - это его победа?
Вот и грузы в прилетающих самолётах имеют к нему приблизительно такое же отношение.
Они врали на всю страну, выдавая частные коммерческие и благотворительные доставки - как свои личные гуманитарные грузы.
Как так вышло.
Помните.
17 марта Зеленский собрал крупный украинский бизнес и попросил сдать деньги на борьбу с вирусом. Там называлась баснословна сумма - полмиллиарда гривен богатейшие люди страны согласились дать на борьбу.
Тогда же внутри АП создали штаб.
19 марта мне позвонил незнакомый номер, на том конце провода был депутат СН Андрей Мотовиловец, который спросил - могу ли я срочно приехать в АП и помочь им. Уже через 20 минут я был там. Хотел искренне помочь власти в тяжёлую минуту.
Я сидел в кабинете зама АП - Тимошенко, смотрел и слушал.
Мне тогда хватило 2 часа, чтобы осознать, что олигархи зря дали этим людям свои деньги - я оттуда сбежал.
Уже потом я узнал, что ещё через неделю оттуда сбежала ещё одна девочка, которая им помогала. Тоже поняла, что парни едут не туда и скоро въедут в сосну.
Выходя из АП, я сказал Андрею:
- Мне тут делать нечего. Ты парень хороший, но здесь правишь не ты. А с этими людьми мне точно не по пути.
Мне было очевидно.
Меценаты сделали ошибку - дав свои деньги этим людям.
У многих из этих меценатов департаменты международной логистики - как весь штат ОП.
Все они смогли бы сами намного эффективнее, быстрее и главное - умнее потратить эти деньги на защиту от вируса.
Помните тот первый ИЛ, который организовывал Офис президента и в котором летал в Китай депутат "Слуги народа"?
Он ведь прилетел полупустой.
Тогда потратили кучу денег, а в итоге не смогли забрать и половину из запланированного.
Почему?!
Да потому, что ребята в ОП не знали, что рейс надо отправлять не когда им вздумается, а когда поставщик даст отмашку, что груз упакован и готов к отправке.
Почему?
Да потому, что организацией всего занимались люди, которые были очень далеки от медицины, от логистики, от импорта товаров и от организации поставок.
Честно.
Я бы им даже доставку с АлиЭкспресса не доверил - не то что экстренные закупки по миру на сотни миллионов.
Сам Офис президента ни разу так и не смог купить ни один свой полный самолёт товаров защиты. Именно поэтому они были вынуждены каждый раз догружать самолёты частными и коммерческими грузами.
Иначе.
За деньги украинских олигархов летали бы платные пустые на 80% самолёты.
Именно поэтому.
Офис Президента умолял бизнес давать свои грузы, чтобы хоть как-то сделать видимость наполнения.
И это при том, что летали не грузовые самолёты, а обычные пассажирские рейсы.
Розетка
Сильпо
Эпицентр
Аптеки
Медицинские дистрибьюторы
Много кто.
Все сами находили заводы в Китае.
Все сами везли груз в аэропорт.
Все сами платили за самолёты.
Многое везли ради благотворительной раздачи.
Все, что делал офис.
Посредничал на доставке с одной единственной целью - чтобы вовремя выходить в эфир и присваивать себе чужие частные доставки.
Бизнес очень быстро понял, что Офис президента - это сборище импотентов. И весь апрель почти все, кто хотел что-либо возить как для коммерции, так и для благотворительности - возили сами.
В сухом остатке.
Я считаю, украинские меценаты обязаны спросить с Офиса президента детальный публичный отчёт каждого своего доллара, потраченного с 17 марта.
Пусть вся страна увидит, как и куда потратили эти деньги в Офисе президента Украины.