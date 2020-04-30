"Доказательств по делу Шеремета было достаточно для преследования, но недостаточно для суда. Меня пригласили на брифинг по инициативе министра МВД", - Рябошапка. ВИДЕО

Доказательств для того, чтобы передать дело об убийстве Павла Шеремета в суд было недостаточно, но материалы дела вполне позволяли начать преследование фигурантов и предъявить им подозрение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью нардепу Алексею Гончаренко.

"Доказательств для того, чтобы начать преследование, то есть сообщить о подозрении было достаточно, но их было недостаточно для того, чтобы идти в суд с этим делом. Сравним, к примеру, с делом Ганзюк, когда в суд передали дело, которое фактически не было готовым и, собственно, мы хотели избежать такой ситуации", - сказал Рябошапка.

Кроме того, Рябошапка рассказал, что был приглашен на брифинг, в котором учавствовал президент Украины Владимир Зеленский, по инициативе главы МВД Арсена Авакова.

"Думаю, что необходимость в таких мероприятих есть - для информирования общества о ходе расследования резонансных дел... Я бы советовал сегодня президенту не принимать участия в таких мероприятиях - для этого достаточно публичного отчета Национальной полиции... Меня пригласили на брифинг по инициативе главы МВД", - уточнил экс-генпрокурор.

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