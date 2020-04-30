"Доказательств по делу Шеремета было достаточно для преследования, но недостаточно для суда. Меня пригласили на брифинг по инициативе министра МВД", - Рябошапка. ВИДЕО
Доказательств для того, чтобы передать дело об убийстве Павла Шеремета в суд было недостаточно, но материалы дела вполне позволяли начать преследование фигурантов и предъявить им подозрение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью нардепу Алексею Гончаренко.
"Доказательств для того, чтобы начать преследование, то есть сообщить о подозрении было достаточно, но их было недостаточно для того, чтобы идти в суд с этим делом. Сравним, к примеру, с делом Ганзюк, когда в суд передали дело, которое фактически не было готовым и, собственно, мы хотели избежать такой ситуации", - сказал Рябошапка.
Кроме того, Рябошапка рассказал, что был приглашен на брифинг, в котором учавствовал президент Украины Владимир Зеленский, по инициативе главы МВД Арсена Авакова.
"Думаю, что необходимость в таких мероприятих есть - для информирования общества о ходе расследования резонансных дел... Я бы советовал сегодня президенту не принимать участия в таких мероприятиях - для этого достаточно публичного отчета Национальной полиции... Меня пригласили на брифинг по инициативе главы МВД", - уточнил экс-генпрокурор.
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но проблема в том, что Рябошапка сам замазанный в этой фальсификации и будет когда нибудь за это наказан...
Можемо лише спамити...
Колись були файні дівки, а тепер нема... "
Доказів було достатньо, кажете? 😉 І куди ж ті докази діваються? Антоненку, Кузьменко, Дугар вже скільки разів термін затримання продовжили? Я так розумію, що з кожним продовженням доказів все менше?
опять словоблудие...если достаточно доказательств для преследования (!!) то почему они не годятся в суде??? если не годятся в суде...то почему стараются впихнуть невпихуемое (обломать или выбить или заставить взять вину?) а не отрабатывают другие направления?
У нас просто суспільство дилетантів і реальні проблеми, ми обговорюємо на прикладах... Це як вищу математику пояснювати за допомогою 3-х яблук...
Уявіть собі, що щодня, сотні правоохоронців підписують пусті підозри, задля можливості розслідувати реальні злочини, знаючи, що кожна з таких підозр, може закінчитись справою по ним самим. От сьогодні жінку затримали із відрізаною головою. А це порушення цього КПК, то що мали менти робити, затримати і підставитись під кримінал, чи нехай далі гуляє із тою головою у пакеті?