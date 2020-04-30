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Новости Видео Убийство Шеремета
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"Доказательств по делу Шеремета было достаточно для преследования, но недостаточно для суда. Меня пригласили на брифинг по инициативе министра МВД", - Рябошапка. ВИДЕО

Доказательств для того, чтобы передать дело об убийстве Павла Шеремета в суд было недостаточно, но материалы дела вполне позволяли начать преследование фигурантов и предъявить им подозрение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью нардепу Алексею Гончаренко.

"Доказательств для того, чтобы начать преследование, то есть сообщить о подозрении было достаточно, но их было недостаточно для того, чтобы идти в суд с этим делом. Сравним, к примеру, с делом Ганзюк, когда в суд передали дело, которое фактически не было готовым и, собственно, мы хотели избежать такой ситуации", - сказал Рябошапка.

Кроме того, Рябошапка рассказал, что был приглашен на брифинг, в котором учавствовал президент Украины Владимир Зеленский, по инициативе главы МВД Арсена Авакова.

"Думаю, что необходимость в таких мероприятих есть - для информирования общества о ходе расследования резонансных дел... Я бы советовал сегодня президенту не принимать участия в таких мероприятиях  - для этого достаточно публичного отчета Национальной полиции... Меня пригласили на брифинг по инициативе главы МВД", - уточнил экс-генпрокурор.

Смотрите также: Брифинг по поводу задержания подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. ПОЛНОЕ ВИДЕО

Автор: 

Аваков Арсен (3445) Зеленский Владимир (20922) Гончаренко (535) Шеремет Павел (564) Рябошапка Руслан (409)


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Топ комментарии
+20
каждый кацап-московит выделяет жирным шрифтом то, что ему по душе....
но проблема в том, что Рябошапка сам замазанный в этой фальсификации и будет когда нибудь за это наказан...
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30.04.2020 15:16 Ответить
+10
Доказательств для того, чтобы начать преследование, то есть сообщить о подозрении было достаточно, но их было недостаточно для того, чтобы идти в суд с этим делом....

опять словоблудие...если достаточно доказательств для преследования (!!) то почему они не годятся в суде??? если не годятся в суде...то почему стараются впихнуть невпихуемое (обломать или выбить или заставить взять вину?) а не отрабатывают другие направления?
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30.04.2020 15:25 Ответить
+9
"Колись було літо-літо, а тепер зима,
Колись були файні дівки, а тепер нема... "
Доказів було достатньо, кажете? 😉 І куди ж ті докази діваються? Антоненку, Кузьменко, Дугар вже скільки разів термін затримання продовжили? Я так розумію, що з кожним продовженням доказів все менше?
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30.04.2020 15:25 Ответить
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но материалы дела вполне позволяли начать преследование фигурантов и предъявить им подозрение
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30.04.2020 15:14 Ответить
каждый кацап-московит выделяет жирным шрифтом то, что ему по душе....
но проблема в том, что Рябошапка сам замазанный в этой фальсификации и будет когда нибудь за это наказан...
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30.04.2020 15:16 Ответить
Не забудь это напомнить, при случае, половому макартни.
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30.04.2020 15:40 Ответить
когда Рябошапка говорит в угоду порохоботов он красавчик, когда не в угоду - замазанный и будет наказан хахах
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30.04.2020 20:10 Ответить
От моя підозра в тому, що ти кацап цілком дозволяє тебе забанити. 😊
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30.04.2020 15:26 Ответить
на жаль, на жаль...
Можемо лише спамити...
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30.04.2020 15:32 Ответить
Есть обоснованные подозрения, что ты с неподмытой
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30.04.2020 15:28 Ответить
Порохососный псевдогенпрокурор вешает лапшу на уши всей Украине. Мудило конченный.
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30.04.2020 15:17 Ответить
Це той, про якого Зєля сказав "на 100 процентафф мой пракурор"?
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30.04.2020 15:27 Ответить
Зебил много чего языком мелет всякую муйню. Этот шут уже ничего не стоит, а его слова уже давно ничего не представляют серьёзного.
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30.04.2020 15:31 Ответить
Вить, так ты мудило или конченный, определись
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30.04.2020 15:29 Ответить
Начни с себя, так будет вернее.
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30.04.2020 15:32 Ответить
В мене цей кадр ("мудило") зазначений як "провокатор з ольгіно зебільний антиклован". Були підстави зробити такий висновок...
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30.04.2020 15:36 Ответить
"Колись було літо-літо, а тепер зима,
Колись були файні дівки, а тепер нема... "
Доказів було достатньо, кажете? 😉 І куди ж ті докази діваються? Антоненку, Кузьменко, Дугар вже скільки разів термін затримання продовжили? Я так розумію, що з кожним продовженням доказів все менше?
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30.04.2020 15:25 Ответить
Доказательств для того, чтобы начать преследование, то есть сообщить о подозрении было достаточно, но их было недостаточно для того, чтобы идти в суд с этим делом....

опять словоблудие...если достаточно доказательств для преследования (!!) то почему они не годятся в суде??? если не годятся в суде...то почему стараются впихнуть невпихуемое (обломать или выбить или заставить взять вину?) а не отрабатывают другие направления?
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30.04.2020 15:25 Ответить
👏👏👏
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30.04.2020 15:29 Ответить
тому, що у нас діє дебільний КПК ім.Портнова. Він ще м'яко висловився, по цьому КПК можно підозру взагалі без доказів підписувати. Він до речі так і передбачав. Є сумніви - отримай підозру = статус зацікавленої особи і певні обмеження, не підтвердилось, нарисувася інший фігурант - йому підозру, а на практики, усе вперлось у стару систему, де гостро стоїть питання притягнення невинуватої особи до відповідальності, а сама підозра вже рахується початком такого притягнення. Ні менти, ні прокурори та судді, не були готові до такого довільного трактування підозри. Це перетворилось у складну процедуру, рубікон після якого для правоохоронців повернення не має.
У нас просто суспільство дилетантів і реальні проблеми, ми обговорюємо на прикладах... Це як вищу математику пояснювати за допомогою 3-х яблук...
Уявіть собі, що щодня, сотні правоохоронців підписують пусті підозри, задля можливості розслідувати реальні злочини, знаючи, що кожна з таких підозр, може закінчитись справою по ним самим. От сьогодні жінку затримали із відрізаною головою. А це порушення цього КПК, то що мали менти робити, затримати і підставитись під кримінал, чи нехай далі гуляє із тою головою у пакеті?
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30.04.2020 17:32 Ответить
Ну вот насколько у нас был генеральный проккурор некомпетентиный - обычная подставная говорящая голова - гражданин Франции, если попёрся на левый антизаконный, пропагандонский брифинг. Они все там такие - Украина для них бездонное корыто, а народ такой же ресурс как и уголь, газ, нефть, лес и песок... Доколе, украинцы?
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30.04.2020 15:26 Ответить
Руслик, ты такой петушара, что все другие петушары по сравнению с тобой просто криминальные авторитеты....
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30.04.2020 15:26 Ответить
......трэш! тебя что на банкет пригласили. возьми еще отзови все свои подписи. правда если они есть
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30.04.2020 15:40 Ответить
пан президент і пан міністр МВС говорили наріду, що то ті, кого вони "закрили". То ж вони мають нести не тільки політичну відповідальність, але і конкретно по справі, бо посадові особи.
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30.04.2020 16:57 Ответить
до речі, і Рябошапка - також. "Мене запросили" - в таких випадках не канає...
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30.04.2020 17:37 Ответить
Выходит, что каждого гражданина можно преследовать по надуманым "достаточным" доказательствам и "мурыжить" дело до пришествия Христа безнаказанно морально издеваясь над ним. Ничего себе концепсия уголовно-процессуального производства!
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30.04.2020 17:00 Ответить
так, а ви не знали? Як ви думаєте чому усі юристи, від слідчого та прокурора до судді та адвоката пишуть про злочинність і дебільність КПК розробленого Портновим?
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30.04.2020 17:34 Ответить
Що ж ти за прокурор, якщо тобою мусора вертіли?
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30.04.2020 17:25 Ответить
А який був мотив вбити Шеремета в цих підозрюваних?
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30.04.2020 18:32 Ответить
Шавкою заленою так и останешься.И хватит брехать может забудут.
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30.04.2020 19:41 Ответить
Скотина проклятая рябошапка, чтоб у тебя мозги отсохли.
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30.04.2020 20:18 Ответить
обида у бывшего.
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30.04.2020 20:46 Ответить
Машина заглохла и её заводят с толкача, но все равно ничего не получается, позднее выяснится что двигатель отвалился.
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30.04.2020 22:11 Ответить
мальдівський мародер пообіцяло місце в списці для рудошапки
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01.05.2020 00:00 Ответить
Мені цікаво, як так виходить, що більшість чи всі високопосадовці України мають житло зо кордоном, вчать дітей за кордоном. То їм треба і працювати за кордоном. Лиш біда, що працюючи за кордоном, будинки доведеться купувати не за 400.000 євро, а у два- три рази дешевші. І при умові, що вмієш щось робити. А українських ристів у Франції не потребують. То руками доведеться працювати
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01.05.2020 09:19 Ответить
 
 