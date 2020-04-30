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Пять БТР-4Е с пулеметами украинского производства передали Минобороны харьковские машиностроители, - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени O.O. Морозова (ХКБМ), входящий в состав ГК "Укроборонпром", передало Министерству обороны очередную партию из 5 бронетранспортеров БТР-4Е.

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", все БТР оснащены пулеметами КТ762 производства киевского государственного предприятия "Маяк", который является соисполнителем контракта, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом ХКБМ выполнило уже 60% государственного контракта - по состоянию на конец апреля на заводе изготовили и передали военным 28 бронетранспортеров из 45, предусмотренных государственным оборонным заказом 2019 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КБ "Луч" досрочно отгрузило ВСУ 16 ракет "Вильха" в рамках выполнения гособоронзаказа на 2019 г.

"Все БТР приняты военной приемкой Минобороны и уже отбыли в воинской части", - сообщил директор предприятия Яков Мормиль.

Первые отгрузки военным бронетехники после возобновления работ по контракту состоялись в декабре 2019 года - ХКБМ передало военным 12 бронетранспортеров БТР-4Е. Далее отгрузки происходили строго по графику. Так, в феврале этого года предприятие отгрузило 3 бронемашины, в январе - 4, в марте - 4 и пятый апреле. Всего по контракту ХКБМ должно изготовить и передать 45 единиц бронетранспортеров БТР-4Е.

Во время карантина в Украине производство пулеметов на заводе "Маяк" и бронетранспортеров на ХКБМ происходит без задержек, государственный контракт выполняется всеми соисполнителями в полном объеме и в соответствии с графиком, отмечает пресс-служба "Укроборонпрома".

Пять БТР-4Е с пулеметами украинского производства передали Минобороны харьковские машиностроители, - Укроборонпром 01
Пять БТР-4Е с пулеметами украинского производства передали Минобороны харьковские машиностроители, - Укроборонпром 02
Пять БТР-4Е с пулеметами украинского производства передали Минобороны харьковские машиностроители, - Укроборонпром 03
Пять БТР-4Е с пулеметами украинского производства передали Минобороны харьковские машиностроители, - Укроборонпром 04
Пять БТР-4Е с пулеметами украинского производства передали Минобороны харьковские машиностроители, - Укроборонпром 05

Автор: 

Минобороны (9431) оборона (5241) оружие (10272) Укроборонпром (1239) БТР (367) ВСУ (6703)


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Топ комментарии
+35
Желаю поубивать из них попбольше сепаров и рашистских ихтамнетов!!!
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30.04.2020 15:51 Ответить
+8
Ждем завтра новость, что Генпрокуратура с СБУ обнаружили в Харькове схрон террористов с Пятью БТР-4Е с пулеметами!!!
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30.04.2020 16:09 Ответить
+7
Будем надеяться, что на Маяке появились настоящие матера-оружейники и история с Молотами не повторится. Пулемет - все-таки значительно более сложное устройство, чем миномет.
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30.04.2020 15:59 Ответить
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Желаю поубивать из них попбольше сепаров и рашистских ихтамнетов!!!
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30.04.2020 15:51 Ответить
От бы Порох их своровал бы))) Но Храбрый Зе их хащитил)))
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30.04.2020 15:59 Ответить
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30.04.2020 19:59 Ответить
Теперь , поменьше командиров . Бойцы сами найдут им применение .
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30.04.2020 15:56 Ответить
Будем надеяться, что на Маяке появились настоящие матера-оружейники и история с Молотами не повторится. Пулемет - все-таки значительно более сложное устройство, чем миномет.
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30.04.2020 15:59 Ответить
ну таки в 2005 г начали выпускать КТ 12.7 а до этого насколько помню НСВТ производились у нас
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30.04.2020 16:58 Ответить
Не на Маяке же...
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30.04.2020 19:34 Ответить
на Маяке же с 2008 г.
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30.04.2020 20:43 Ответить
на Маяке появились настоящие матера-оружейники
Возможность производить малой серией пулеметы - это хорошая новость для оружейной промышленности 1899 года, тк пулемет Максима был принят на вооружение. Хорошо показывал возможности промышленности страны в военное время. На конец 19 века.

история с Молотами не повторится. Пулемет - все-таки значительно более сложное устройство, чем миномет.
История миномета Молот - это история воровства, а не сложности вооружения.
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30.04.2020 17:09 Ответить
Ехх скільки можна. Міномети фізично взірватись не можуть.
Міномет це просто труба. А самі міни якими він стріляє не можуть взриватись не пролетівши певну дистанцію. Так у мін зроблений детонатор.
Вся причина в старих пошкоджених мінах із вийшовшим терміном придатності, в яких поламаний детонатор. Що призводить до того що міна детонує при старті.
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30.04.2020 17:22 Ответить
В мінометах має бути захист від подвійного заряджання. У Молотах із цим були великі проблеми. Та й взагалі - це доробло, яке робили непрофесіонали.
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30.04.2020 19:35 Ответить
І тим не менш подвійне зарадження це людський фактор, а не якість міномету.
В розрахунку міномета для цього навіть є спеціально людина яка стежить за вильотом міни.
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30.04.2020 19:40 Ответить
І те, і інше. У мінометі має бути захист від подвійного зарядження.
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30.04.2020 19:45 Ответить
Хорошая новость. Респект Харьковчанам!
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30.04.2020 16:02 Ответить
Гуд, шен гуд!
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30.04.2020 16:08 Ответить
Всего 4-ре? Должно быть 400 !!!!!
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30.04.2020 16:09 Ответить
Ждем завтра новость, что Генпрокуратура с СБУ обнаружили в Харькове схрон террористов с Пятью БТР-4Е с пулеметами!!!
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30.04.2020 16:09 Ответить
Как верно подметил Г. Ю. Цезарь перед битвой с терпилами под Фермопилами: путин - *****
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30.04.2020 16:12 Ответить
Нічого на рахунок Фермопіл не сплутали..? Там наче греки з персами рубилися..
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30.04.2020 16:31 Ответить
не перепутал. Всем известно, что это был бой фермеров с пилами против Рабиндраната Кагора
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01.05.2020 08:11 Ответить
🤥
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01.05.2020 08:43 Ответить
Д-аааа. Обстановка цеха, как на бывших колхозных МТС (машинно-тракторная станция). А вот как в США....
Пять БТР-4Е с пулеметами украинского производства передали Минобороны харьковские машиностроители, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9774
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30.04.2020 16:37 Ответить
У нас тоже классно.
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30.04.2020 16:39 Ответить
Я комментирую статью на ЦН, и наши украинские БТРы, а вы про что здесь лапти свои развалили?
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30.04.2020 17:04 Ответить
Стало известно почему «Армата» не идёт в серию

Всю суть проблемы раскрыл директора Челябинского тракторного завода (УРАЛТРАК) Валерий Костюченко, который ответственен за подготовку двигателя 12ТВ373Ч («Чайка»). Как оказалось, разработчики допустили серьезную ошибку в проектировании этого двигателя и на данный момент принято решение о закрытии работ по его созданию. А именно данный двигатель должен был встать на всю серию «Арматы» и «Курганец». То есть по сути к 2020 году новая техника опять остается без двигателя и сроки поставок в армию вновь будет увеличены.Танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе «Армата» - новейший российский танк с необитаемой башней
Украинские эксперты утверждают, что позиционирующийся Россией Т-14 "Армата" как "революционный танк с активной защитой, радаром, 152-миллиметровой пушкой с автоматом заряжания и мощным двигателем", на самом деле является украинской разработкой 80-х годов прошлого века. Издание пишет, что в своей концепции и заданных характеристиках "Армата" ничем не отличается от харьковского "Молота", начиная "от калибра пушки и без экипажной башни, мощности двигателя и наличия активной защиты". Единственное различие - наличие современной электроники, но это на Украине объясняют "30-летним прогрессом технологий".(c)
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30.04.2020 19:19 Ответить
еще бы 406 мм пушку поставили. Списанную с линкора Миссури. А мотор можно от Запорожца 30-ки. 2 шт. Один на левую гусеницу, второй - на правую
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01.05.2020 08:05 Ответить
Ну и в чём принципиальная разница? Наливной пол блестит? Или металлоконструкции в светлое покрашены? По сути сборочный цех - одно и тоже. Вот склады с запчастями, и система доставки запчастей у америкосов зачётные.
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30.04.2020 20:19 Ответить
пошпилить бы на нем в арморед варфаре.. на дешевой видюхе...
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30.04.2020 16:47 Ответить
А почему такой упор на пулеметы? А пушки КБА, что не украинские?
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30.04.2020 17:28 Ответить
Потому,что пулеметы ПКТ были только российского(советского)производства. Выпуск их аналогов есть успех укроборонки.Пулеметы неплохие,почти безотказные,с простецкой сменой перегревшего ствола..
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30.04.2020 18:24 Ответить
А раньше ставили из складских запасов?
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30.04.2020 22:17 Ответить
А де замовлення 2020р.?,Чи його взагалі немає?
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30.04.2020 17:41 Ответить
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаляП'ять БТР-4Е з кулеметами українського виробництва передали Міноборони харківські машинобудівники, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4032
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30.04.2020 22:52 Ответить
 
 