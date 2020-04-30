Пять БТР-4Е с пулеметами украинского производства передали Минобороны харьковские машиностроители, - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени O.O. Морозова (ХКБМ), входящий в состав ГК "Укроборонпром", передало Министерству обороны очередную партию из 5 бронетранспортеров БТР-4Е.
Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", все БТР оснащены пулеметами КТ762 производства киевского государственного предприятия "Маяк", который является соисполнителем контракта, передает Цензор.НЕТ.
Таким образом ХКБМ выполнило уже 60% государственного контракта - по состоянию на конец апреля на заводе изготовили и передали военным 28 бронетранспортеров из 45, предусмотренных государственным оборонным заказом 2019 года.
"Все БТР приняты военной приемкой Минобороны и уже отбыли в воинской части", - сообщил директор предприятия Яков Мормиль.
Первые отгрузки военным бронетехники после возобновления работ по контракту состоялись в декабре 2019 года - ХКБМ передало военным 12 бронетранспортеров БТР-4Е. Далее отгрузки происходили строго по графику. Так, в феврале этого года предприятие отгрузило 3 бронемашины, в январе - 4, в марте - 4 и пятый апреле. Всего по контракту ХКБМ должно изготовить и передать 45 единиц бронетранспортеров БТР-4Е.
Во время карантина в Украине производство пулеметов на заводе "Маяк" и бронетранспортеров на ХКБМ происходит без задержек, государственный контракт выполняется всеми соисполнителями в полном объеме и в соответствии с графиком, отмечает пресс-служба "Укроборонпрома".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Возможность производить малой серией пулеметы - это хорошая новость для оружейной промышленности 1899 года, тк пулемет Максима был принят на вооружение. Хорошо показывал возможности промышленности страны в военное время. На конец 19 века.
история с Молотами не повторится. Пулемет - все-таки значительно более сложное устройство, чем миномет.
История миномета Молот - это история воровства, а не сложности вооружения.
Міномет це просто труба. А самі міни якими він стріляє не можуть взриватись не пролетівши певну дистанцію. Так у мін зроблений детонатор.
Вся причина в старих пошкоджених мінах із вийшовшим терміном придатності, в яких поламаний детонатор. Що призводить до того що міна детонує при старті.
В розрахунку міномета для цього навіть є спеціально людина яка стежить за вильотом міни.
Всю суть проблемы раскрыл директора Челябинского тракторного завода (УРАЛТРАК) Валерий Костюченко, который ответственен за подготовку двигателя 12ТВ373Ч («Чайка»). Как оказалось, разработчики допустили серьезную ошибку в проектировании этого двигателя и на данный момент принято решение о закрытии работ по его созданию. А именно данный двигатель должен был встать на всю серию «Арматы» и «Курганец». То есть по сути к 2020 году новая техника опять остается без двигателя и сроки поставок в армию вновь будет увеличены.Танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе «Армата» - новейший российский танк с необитаемой башней
Украинские эксперты утверждают, что позиционирующийся Россией Т-14 "Армата" как "революционный танк с активной защитой, радаром, 152-миллиметровой пушкой с автоматом заряжания и мощным двигателем", на самом деле является украинской разработкой 80-х годов прошлого века. Издание пишет, что в своей концепции и заданных характеристиках "Армата" ничем не отличается от харьковского "Молота", начиная "от калибра пушки и без экипажной башни, мощности двигателя и наличия активной защиты". Единственное различие - наличие современной электроники, но это на Украине объясняют "30-летним прогрессом технологий".(c)
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля