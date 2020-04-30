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МВД запускает всеукраинский онлайн-турнир по киберспорту: Dota 2, Pro Evolution Soccer, League of Legends. ВИДЕО

Министерство внутренних дел Украины в мае начинает бесплатный Всеукраинский онлайн турнир по киберспорту Ukrainian Open Quarantine Esports Cup.

Об этом со ссылкой на сайт МВД сообщает Цензор.НЕТ.

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"Министерство внутренних дел Украины совместно с Федерацией киберспорта Украины UESF и факультетом №4 киберполиции Харьковского национального университета внутренних предлагают вам принять участие в бесплатном Всеукраинском онлайн киберспортивном турнире, который стартует уже в мае", - говорится в сообщении.

В МВД предлагают посоревноваться в:
- Dota 2 - стратегия;
- Pro Evolution Soccer - симулятор футбола;
- League of Legends - стратегия.

"Участниками могут стать все желающие граждане (без возрастных ограничений), которые проживают на территории Украины. Продолжительность турнира будет зависеть от количества участников", - отмечается в сообщении.

Регистрация, регламент турнира и календарь матчей можно посмотреть по ссылке.

компьютеры (117) МВД (9327) турнир (32)


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Топ комментарии
+11
дожились. полиция запускает турнир в доту.... капец
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30.04.2020 17:12 Ответить
+7
Країна котиться в зад.А вони ігри грають.Це повний пі..ець.
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30.04.2020 17:09 Ответить
+5
та какие, нафиг, танчики !

ФЕРМУ ДАВАЙ !!!
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30.04.2020 17:22 Ответить
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А Танчики ?
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30.04.2020 17:08 Ответить
та какие, нафиг, танчики !

ФЕРМУ ДАВАЙ !!!
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30.04.2020 17:22 Ответить
Країна котиться в зад.А вони ігри грають.Це повний пі..ець.
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30.04.2020 17:09 Ответить
дожились. полиция запускает турнир в доту.... капец
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30.04.2020 17:12 Ответить
хорошо хоть не в танчики московские
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30.04.2020 17:18 Ответить
танчики белорусские
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30.04.2020 17:20 Ответить
Танчики белорусские.
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30.04.2020 17:23 Ответить
Та "насрать"... Мене більш цікавить інше:
"Гримить! Благодатна пора наступає,
Природу розкішная дрож пронимає,
Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить
- Гримить!..."
(І. Франко)
Полісся почало накривать дощами...
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30.04.2020 17:24 Ответить
Так і має бути, а в нас тільки блискає і гремить.
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30.04.2020 17:28 Ответить
Нас уже МИЄ!!! Надворі чорно, полоще дощ і погрякує вдалині...
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30.04.2020 17:47 Ответить
Та "насрать"... Мене більш цікавить...

"На все насрать, усе до сраки:
Оті дощі, вітри і мряки,
І грюкіт грому до зорі..."

Іван Франко "Каменярі"
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30.04.2020 17:32 Ответить
Щось я в "Каменярах" такого не стрічав...
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30.04.2020 17:49 Ответить
це з неопубрікованого
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30.04.2020 17:55 Ответить
Они в контру не умеют.
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30.04.2020 22:42 Ответить
чого тільки не зробиш, аби лиш не працювати
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30.04.2020 17:14 Ответить
эм, а при чем тут вообще мусарня?
Или Аваковский Космолох просто в деле?
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30.04.2020 17:15 Ответить
При том шо в доту одни укурки шпилят. От всех хто подаст заявки, сразу на карандаш и возьмут.
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30.04.2020 18:10 Ответить
Без шансов. Копов натянут и сушиться повесят.
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30.04.2020 17:16 Ответить
Остановитесь, глупцы: проведение турнира одновременно по DotA и LoL может вызвать нарушение пространственно-временного континуума!
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30.04.2020 17:18 Ответить
Дайош "Казаки"!
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30.04.2020 17:19 Ответить
Обозвали лол и доту стратегией.
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30.04.2020 17:26 Ответить
Сколько бабла спишут на проведения этого?
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30.04.2020 17:36 Ответить
а где контрА? Пусть бы корд показал, чему их там учили)
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30.04.2020 17:40 Ответить
От и я про то. Без контры и старика, это позор какойто, а не чемпионат.
Цирк мля...
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30.04.2020 18:08 Ответить
Дота стратегия
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30.04.2020 18:09 Ответить
Для укуркрв, более чем.
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30.04.2020 18:10 Ответить
Нуууу... Если играя в Доту ты не будешь планировать стратегию своей игры (что закупать, куда вкладывать очки умений, когда искать драки, а когда её избегать) - ты не много наиграешь...
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30.04.2020 23:55 Ответить
Наши руки не для скуки! Дйошь турнир по онанизму среди полюцейских!
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30.04.2020 20:20 Ответить
Главный судья Кива.
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30.04.2020 23:58 Ответить
Дота? Краще б КС. Було б логічніше.)
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30.04.2020 20:27 Ответить
Terrorist wins!!!
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30.04.2020 22:40 Ответить
tis is a very good approach . i wish a good luck for this . it will mak mean improvement https://vigocart.com/best-pool-tables-under-1000/ Best Pool Tables under 1000$
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30.04.2020 20:58 Ответить
А PUBG !!!???
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01.05.2020 00:40 Ответить
 
 