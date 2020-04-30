МВД запускает всеукраинский онлайн-турнир по киберспорту: Dota 2, Pro Evolution Soccer, League of Legends. ВИДЕО

Министерство внутренних дел Украины в мае начинает бесплатный Всеукраинский онлайн турнир по киберспорту Ukrainian Open Quarantine Esports Cup.

Об этом со ссылкой на сайт МВД сообщает Цензор.НЕТ.

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"Министерство внутренних дел Украины совместно с Федерацией киберспорта Украины UESF и факультетом №4 киберполиции Харьковского национального университета внутренних предлагают вам принять участие в бесплатном Всеукраинском онлайн киберспортивном турнире, который стартует уже в мае", - говорится в сообщении.

В МВД предлагают посоревноваться в:

- Dota 2 - стратегия;

- Pro Evolution Soccer - симулятор футбола;

- League of Legends - стратегия.

"Участниками могут стать все желающие граждане (без возрастных ограничений), которые проживают на территории Украины. Продолжительность турнира будет зависеть от количества участников", - отмечается в сообщении.

Регистрация, регламент турнира и календарь матчей можно посмотреть по ссылке.