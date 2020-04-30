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Кличко "неприятно шокирован" количеством людей в столице, которые "сами себе отменили карантин". ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко "неприятно шокирован" количеством людей, которые "сами себе отменили карантин".

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом он заявил на брифинге.

"Друзья! Я благодарен всем, кто соблюдает правила ограничений. А тем, кто ими пренебрегает, скажу: вы, конечно, можете не верить в угрозу вируса и говорить, что все это - легенды. Но, в таком случае, вы не можете потом предъявлять претензии, что больницы переполнены. Что вам не смогли оказать помощь. Что вас не предупреждали! А как уберечь людей, если они сами этого не хотят ?! И еще и подвергают опасности других", - сказал Кличко.

Он добавил, что "неприятно шокирован" количеством людей, которые "сами себе отменили карантин", вышли на улицы, пренебрегая правилами безопасности.

"Вчера на Крещатике гуляло уже много людей, преимущественно - без масок. Кроме того, с детьми. А на дорогах такие пробки, потому что все решили куда-то поехать", - сказал мэр.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25710) Кличко Виталий (4655) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
А Кличко хотел, что бы жители постоянно сидели по домам и тихо подыхали там от нищеты, задушливости помещений и стресса от ужастиков про короновирус?
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30.04.2020 17:21 Ответить
+16
адольф алоизович тебе друг, педаля позорный. с нетерпением жду избирательного списка осенью. пора менять боксёра на того, кому мозги ещё не отбили.
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30.04.2020 17:19 Ответить
+14
Чиздуй у Вілюр, там тобі вже шлюмку баланди твій майбутній обранець налив, заслужив.
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30.04.2020 17:24 Ответить
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Поки що мордовці та беларуси лідирують по смертях навіть попри їхню викривлену статистику, але зважаючи на те, що всі починають потроху забивати на мери безпеки то можемо їх швидко наздогнати
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30.04.2020 19:08 Ответить
я что здесь удивительного? первый раз, что ли?
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30.04.2020 19:17 Ответить
как всегда "они устали....". 🤔
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30.04.2020 19:30 Ответить
Володимир, не потрібно так переживати за людей на вулицях якщо вони самі за себе не переживать. Я за поголовну реєстарцію людей, що не дотримуються карантину з фото фіксацією і далі якщо когось заразять, то виставити рахунок за медичні витрати на лікування хворих та компенсацію матеріальних та моральних збитків, за смерть - матеріальну + кримінальну відповідальність. Це такий контракт з населенням. Хіба не чесно? (Звісно через суд)
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30.04.2020 19:38 Ответить
Это последствия тотального недоверия к власти, увеличивающего год за годом с каждым днем. Пик был в 2013м, сейчас снова к тому же идет...
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30.04.2020 19:47 Ответить
Это означает что жители города считают мэра" Виталика" просто нулем , как впрочем и власть и государство в целом. Потому что если государство выносит какое то решение, постановление, закон и не может привести его в действие это уже колхоз, да нет даже не колхоз, это базар. А последствия будут обязательно и не только увеличение числа зараженных, народ просто перестанет считаться с властью.. Ну а дальше судьба Януковича не за горами.
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30.04.2020 19:57 Ответить
Можливо порада для .... щось робіть також у напрямку ліквідації інфекції, а це просто елементарно в установах, школах,інститутах, перукарнях і... дизенфікуючі коврики, та ручки дверей повинні мати змінні дизинфікуючі чохли, народ відчув би хоч елементарну турботу , а так триндьожь, триндьожь суцільна, купіть...купіть...купіть...маску, диз.рідину, ....не соромно хоч на міліграм ????
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30.04.2020 20:15 Ответить
Не слушают царя?
Казнить бунтарей!
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30.04.2020 20:25 Ответить
Абсолютно згодна з Кличко.
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30.04.2020 21:58 Ответить
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
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30.04.2020 23:07 Ответить
Скора пидалика пижжить будут пряма на улитце.
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01.05.2020 00:16 Ответить
Реально!
Вчера в сквере Шевченко на главной дорожке 70% скамеек были заняты!
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01.05.2020 14:40 Ответить
придется тебе, Кличко, войти в положение людей, хоть тебе и не приятно, ведь ты же в Киеве ради людей, а не Столица ради тебя!
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02.05.2020 01:46 Ответить
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