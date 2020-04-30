"Слугу народа" Холодова не пускали на рейс SkyUp, но он все же прилетел в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Народный депутат СН Андрей Холодов рассказал, что представители авиакомпании пытались не пустить его на борт, аргументируя это тем, что он якобы болен COVID-19. Сам депутат считает, что уже выздоровел.
Об этом Холодов рассказал в видео, опубликованном на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Извините, если я не доберусь. Это представители украинской авиакомпании, которые начитались прессы, очевидно, нарушают законы", — сказал Холодов.
По словам депутата, представители авиакомпании обосновали свои действия наличием у них информации, что Холодов болен коронавирусной болезнью.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Холодов объяснил свое пребывание на Кипре: Улетел на операцию сына, там скорее всего заразился коронавирусом, сегодня планирую вернуться. ДОКУМЕНТ
В то же время позже парламентарий дал понять, что его пустили на борт самолета и он направляется в Украину. "Летим в Киев. Вот так выглядит стюардесса", — написал Холодов в Фейсбуке, проиллюстрировав сообщение фотографией девушки в средствах индивидуальной защиты.
Сейчас народный депутат уже в Украине. "Добрался до Киева. Спасибо всем за поддержку и понимание. Инцидент с компанией SkyUP исчерпан, меня пустили на борт, так как сейчас я здоров. И тот факт, что я уже переболел, снижает вероятность повторного инфицирования до нуля", — написал он.
Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Холодов объяснил свое пребывание на Кипре: Улетел на операцию сына, там скорее всего заразился коронавирусом, сегодня планирую вернуться. ДОКУМЕНТ
Холодов добавил, что впереди у него еще 2 недели самоизоляции.
Ранее Холодов сообщал, что с 15 марта находился на Кипре в связи с операцией, которую делали его маленькому сыну. Он рассказал, что заболел там коронавирусной болезнью, проходил лечение и был на самоизоляции.
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Если у тибя, гавнюка, " что впереди у него еще 2 недели самоизоляции" так что же ты падло летишь в набитом самолёте? Самоизоляция впереди, а сейчас не?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=JYguKqJ7e3A&feature=emb_logo
Где только таких дебилов понабирали? желаю шоб о5 заболел, но уже шоб подох
Лекарства нет и если хорошенько заразиться, то холодов ли, теплов ли - пофиг. Ну просто дольше помучается чем дядя Вася дворник. Если даже Аллах обосрался, не говоря уже о Яхве - то холодов вирусу вообще как динозавру мышь раздавить)
Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на https://www.youtube.com/watch?v=ASYeCyiL5NI брифинге 30 апреля
Прямая речь: "Голосов (за назначение Саакашвили вице-премьер - ред.) хватает, но Саакашвили в последние несколько дней вел длительные консультации с президентом, и они нашли другой формат, в котором они будут работать. Новая должность".
Детали: Он отказался говорить, о каком именно посте идет речь, объяснив, что "это инициатива президента".
Бариги при владі і всюди корупція
- 2018 - чистий прибуток 543 млн грн.
Прийшов чесний і маладой, пабіділ кокорупцію
- 2019 - збитки 532 млн грн.
- 2020 - за перший квартал(!) збитки 220 млн грн.
Думаю, "нада дать єму ісчо 100 днєй"
1. Как же он преодолел законные требования авиакомпании? Быконул и пропустили?
2. Почему не взял справку у кипрских медиков, что здоров? Потому, что не здоров?
3. Депутат считает, что выздоровел. Он считает! Он что, медик? Докажи, что здоров.
Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами другого засідання ТСК з питань розслідування корупції високопосадовців.
Лідер «Батьківщини» повідомила, що парламентській слідчій комісії були передані докази про те що за останні чотири роки НАК «Нафтогаз» не доплатив до державного бюджету мінімум 72 мільярди гривень.https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-ne-dozvolimo-vladi-grabuvati-lyudej-korupcijni-sxemi-nak-naftogaz-budut-pripineni/