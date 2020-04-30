"Слугу народа" Холодова не пускали на рейс SkyUp, но он все же прилетел в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Народный депутат СН Андрей Холодов рассказал, что представители авиакомпании пытались не пустить его на борт, аргументируя это тем, что он якобы болен COVID-19. Сам депутат считает, что уже выздоровел.

Об этом Холодов рассказал в видео, опубликованном на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Извините, если я не доберусь. Это представители украинской авиакомпании, которые начитались прессы, очевидно, нарушают законы", — сказал Холодов.

По словам депутата, представители авиакомпании обосновали свои действия наличием у них информации, что Холодов болен коронавирусной болезнью.

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В то же время позже парламентарий дал понять, что его пустили на борт самолета и он направляется в Украину. "Летим в Киев. Вот так выглядит стюардесса", — написал Холодов в Фейсбуке, проиллюстрировав сообщение фотографией девушки в средствах индивидуальной защиты.

Сейчас народный депутат уже в Украине. "Добрался до Киева. Спасибо всем за поддержку и понимание. Инцидент с компанией SkyUP исчерпан, меня пустили на борт, так как сейчас я здоров. И тот факт, что я уже переболел, снижает вероятность повторного инфицирования до нуля", — написал он.

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Холодов добавил, что впереди у него еще 2 недели самоизоляции.

Ранее Холодов сообщал, что с 15 марта находился на Кипре в связи с операцией, которую делали его маленькому сыну. Он рассказал, что заболел там коронавирусной болезнью, проходил лечение и был на самоизоляции.