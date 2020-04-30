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"Слугу народа" Холодова не пускали на рейс SkyUp, но он все же прилетел в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Народный депутат СН Андрей Холодов рассказал, что представители авиакомпании пытались не пустить его на борт, аргументируя это тем, что он якобы болен COVID-19. Сам депутат считает, что уже выздоровел.

Об этом Холодов рассказал в видео, опубликованном на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Извините, если я не доберусь. Это представители украинской авиакомпании, которые начитались прессы, очевидно, нарушают законы", — сказал Холодов.

По словам депутата, представители авиакомпании обосновали свои действия наличием у них информации, что Холодов болен коронавирусной болезнью.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Холодов объяснил свое пребывание на Кипре: Улетел на операцию сына, там скорее всего заразился коронавирусом, сегодня планирую вернуться. ДОКУМЕНТ

В то же время позже парламентарий дал понять, что его пустили на борт самолета и он направляется в Украину. "Летим в Киев. Вот так выглядит стюардесса", — написал Холодов в Фейсбуке, проиллюстрировав сообщение фотографией девушки в средствах индивидуальной защиты.

Слугу народа Холодова не пускали на рейс SkyUp, но он все же прилетел в Киев 01

Сейчас народный депутат уже в Украине. "Добрался до Киева. Спасибо всем за поддержку и понимание. Инцидент с компанией SkyUP исчерпан, меня пустили на борт, так как сейчас я здоров. И тот факт, что я уже переболел, снижает вероятность повторного инфицирования до нуля", — написал он.

Слугу народа Холодова не пускали на рейс SkyUp, но он все же прилетел в Киев 02

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Холодов объяснил свое пребывание на Кипре: Улетел на операцию сына, там скорее всего заразился коронавирусом, сегодня планирую вернуться. ДОКУМЕНТ

Холодов добавил, что впереди у него еще 2 недели самоизоляции.

Ранее Холодов сообщал, что с 15 марта находился на Кипре в связи с операцией, которую делали его маленькому сыну. Он рассказал, что заболел там коронавирусной болезнью, проходил лечение и был на самоизоляции.

Слугу народа Холодова не пускали на рейс SkyUp, но он все же прилетел в Киев 03

Автор: 

карантин (16729) Кипр (230) Холодов Андрей (77) SkyUp (57) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
Зустрічайте ще одного довбо#оба.
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30.04.2020 19:19 Ответить
+19
Подсадить его на двухнедельную клизму...
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30.04.2020 19:18 Ответить
+16
Свалил с работы на полтора месяца на курорт, абсолютно здоровый. Тунеядец 100% и брехун. Но пытается себя выставить героем. Уверен что еще зарплату получит и матпомощь попросит. Такие свиньи только вызывают отвращение к власти, все боль и больше.
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30.04.2020 19:25 Ответить
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Подсадить его на двухнедельную клизму...
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30.04.2020 19:18 Ответить
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30.04.2020 19:20 Ответить
Урод **аный !
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30.04.2020 19:22 Ответить
***********
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30.04.2020 22:44 Ответить
Невловимий Джо, бо нахрін нікому не потрібен. Шапіто зараз відпочиває.
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30.04.2020 19:18 Ответить
...і всіх 200 тепер - у ковідарій
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30.04.2020 19:18 Ответить
весь рейс отправлен на обсервацию? Холодов тоже на подписке? да буй там. получайте бараны еще одну порцию ковидия.
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30.04.2020 19:48 Ответить
Зустрічайте ще одного довбо#оба.
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30.04.2020 19:19 Ответить
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30.04.2020 19:19 Ответить
"Слугу народа" Холодова не пускали на рейс SkyUp, но он прорвался и прилетел в Киев - Цензор.НЕТ 9873
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30.04.2020 19:20 Ответить
Это потому что этот зильоный https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=9427 вот эту петицию не подписал ))
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30.04.2020 19:20 Ответить
А сынок где после операции - оставил на Кипре?
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30.04.2020 19:21 Ответить
А кто тебе сказал и доказал что операция была? Свистешь разве не видно?
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30.04.2020 19:26 Ответить
Друже, почитай про таке поняття як сарказм...
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30.04.2020 19:28 Ответить
Так стюардеси ризикують саме через таких чмошників, знає що хворий і пхається в літак.
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30.04.2020 19:21 Ответить
Ну ты ведь с Митенкой за них голосовал! Лижбы не Порох! Живешь по заветам *****!
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30.04.2020 19:26 Ответить
За себе кажи, а не бреши про інших.
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30.04.2020 19:38 Ответить
Я за Порошенко голосовал а ты во втором туре за кого?
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30.04.2020 19:51 Ответить
***** сказал кто угодно только не Порошенко! Значит кто голосовал за Зеленского голосовали по указке *****!
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30.04.2020 19:52 Ответить
Завжди дивувала думка телепнів, які роблять вигляд, що знають хто за кого голосував, це дурість, тупість чи проплачена хрень? Запиши собі на чолі, я голосував за Кошулинського, на другий тур не ходив. І ваша думка про Дмитра мене не цікавить, в мене інша.
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30.04.2020 19:54 Ответить
Ну да признаться сейчас что голосовал за Зеленского это признаться что козел переспал с тобой! Ну тебе с козлом видно понравилось! Только вот признаваться в западло
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30.04.2020 19:59 Ответить
Ти хворий.
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30.04.2020 20:00 Ответить
Що я не кохаюсь з козлами то я хворий?
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30.04.2020 20:25 Ответить
Так что козел его, это же вроде будет после трех по полгода?)) А сейчас еще только он козла))) Или я ошибаюсь?
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01.05.2020 03:53 Ответить
Оказывается дети наших депутатов лечатся за границей.А чем им наша медицина не подходит? Они же наши слуги.И второе,если кто то с летевших с ним заболеет,то Холодца нужно будет судить.Но никто не будет,он же свой.
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30.04.2020 19:23 Ответить
то цей холопов хизуйєця шо порушив режим самоізоляції на міжнародному рівні?!?!?! От пєтух!!!
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30.04.2020 19:23 Ответить
Беня позвал Приват отжимать!
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30.04.2020 19:25 Ответить
Ещё один ******* из нарида.
Если у тибя, гавнюка, " что впереди у него еще 2 недели самоизоляции" так что же ты падло летишь в набитом самолёте? Самоизоляция впереди, а сейчас не?
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30.04.2020 19:25 Ответить
Свалил с работы на полтора месяца на курорт, абсолютно здоровый. Тунеядец 100% и брехун. Но пытается себя выставить героем. Уверен что еще зарплату получит и матпомощь попросит. Такие свиньи только вызывают отвращение к власти, все боль и больше.
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30.04.2020 19:25 Ответить
Скот тупой, впрочем как и большая половина слуг урода.
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30.04.2020 19:25 Ответить
Зеленой плесени позволено захватывать самолеты?
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30.04.2020 19:26 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25001640.html Зеленский на самоизоляции (скрытая камера)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=JYguKqJ7e3A&feature=emb_logo

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30.04.2020 19:29 Ответить
Остання фраза просто супер!
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30.04.2020 19:36 Ответить
а де поліцаї? Чому не встрічають шоп мордою в асвальт поялозити??? На хлопця шо приплив вискочила ціла рота в'язати, а він не болів
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30.04.2020 19:26 Ответить
ак как сейчас я здоров. И тот факт, что я уже переболел, снижает вероятность повторного инфицирования до нуля", Источник: https://censor.net/v3192783\\\\\\\\\\\\\

Где только таких дебилов понабирали? желаю шоб о5 заболел, но уже шоб подох
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30.04.2020 19:26 Ответить
Не подохнет на него потратят все возможные ресурсы что есть!
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30.04.2020 19:31 Ответить
Это как кому-то отрезать башку и выделить триллион евро шоб пришили взад и поциент не помер - толку то?
Лекарства нет и если хорошенько заразиться, то холодов ли, теплов ли - пофиг. Ну просто дольше помучается чем дядя Вася дворник. Если даже Аллах обосрался, не говоря уже о Яхве - то холодов вирусу вообще как динозавру мышь раздавить)
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30.04.2020 19:45 Ответить
Представители авиакомпании какие-то любители. Бросить клич среди пассажиров, что он болен. Зацарапают бабы до смерти ))))
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30.04.2020 19:37 Ответить
Налету с самолёта вытолкают.
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30.04.2020 20:14 Ответить
Петушара!!! Подонок думает, что кто то в Украине растроится если его пнут ногой с самолета!!! Наивный дебил!!!
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30.04.2020 19:38 Ответить
А в чём прикол? Как по мне то пох куда его не пускали, или написать куда меня не пускали?
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30.04.2020 19:38 Ответить
Феєрична більшість Вовки феєрично акцентує його власні ПРовали - невже ЗЕк був розумнішим ? ПРо це вже все точно може сказати Разумков ...
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30.04.2020 19:39 Ответить
а ось і підтвердження
Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на https://www.youtube.com/watch?v=ASYeCyiL5NI брифинге 30 апреля
Прямая речь: "Голосов (за назначение Саакашвили вице-премьер - ред.) хватает, но Саакашвили в последние несколько дней вел длительные консультации с президентом, и они нашли другой формат, в котором они будут работать. Новая должность".
Детали: Он отказался говорить, о каком именно посте идет речь, объяснив, что "это инициатива президента".
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30.04.2020 19:47 Ответить
В деПутанів "іммунітет" офігітєльний...))
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30.04.2020 19:39 Ответить
Мотор Січ.

Бариги при владі і всюди корупція
- 2018 - чистий прибуток 543 млн грн.

Прийшов чесний і маладой, пабіділ кокорупцію

- 2019 - збитки 532 млн грн.

- 2020 - за перший квартал(!) збитки 220 млн грн.

Думаю, "нада дать єму ісчо 100 днєй"
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30.04.2020 19:39 Ответить
"Народне радіо" запитують: чим викликана така пильна увага до "народного депутата" прогульщика? "Народне радіо" відповідає: "слуги народу" подають цей вчинок як героїзм і, мабуть, зроблять спробу з прогульщика зробити УБД.
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30.04.2020 19:40 Ответить
Одел пояс шахида и прорвался с боем... Как это "прорвался на самолет"...
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30.04.2020 19:41 Ответить
Країна дурнів. Одні звинувачують людину в надуманній формі, інші в протилежному. Я так розумію, що для кожної людини в цьому дурдомі знайдуться порохоботи, які лящатимуть з любої причини. Це якийсь психічний масовий дегенеративний стан, який не має нічого спільного із здоровим глуздом.
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30.04.2020 19:43 Ответить
По факту прорива хворого на літак є що сказати?
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30.04.2020 19:44 Ответить
Тявкнув,а тепер заткнись.
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30.04.2020 20:06 Ответить
Шас полегче нам станет...кормилец в страну прорвался...Героя ему присвоить.
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30.04.2020 19:56 Ответить
"Народный депутат...Холодов рассказал, что представители авиакомпании пытались не пустить его на борт, аргументируя это тем, что он якобы болен COVID-19. Сам депутат считает, что уже выздоровел."

1. Как же он преодолел законные требования авиакомпании? Быконул и пропустили?
2. Почему не взял справку у кипрских медиков, что здоров? Потому, что не здоров?
3. Депутат считает, что выздоровел. Он считает! Он что, медик? Докажи, что здоров.
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30.04.2020 20:01 Ответить
А для цього ідіота українські закони і постанови уряду не є обовязковим виконанням.? Якщо хтось з даного рейсу заболіє--його потрібно обовязково покарати увязненням,а не штрафом. А чому сина лічать за кордоном--в нас же найкраща медицина.
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30.04.2020 20:04 Ответить
Холодов чихнул в самолёте...
"Слугу народу" Холодова не пускали на рейс SkyUp, але він все ж прилетів до Києва - Цензор.НЕТ 492
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30.04.2020 20:12 Ответить
продолжаю вчерашние коменты свои по поводу Холодова что в тёплые края умчался в песок присыпать настогованое в холодных но родных местах. Пока присыпал под хорошие проценты, на месте изначальном успели ещё натоптать. Пора по новой провернуть в ту же сторону и не меньше. Как говорят северные братаны:*А Васька слушает---да ест*! Киевляне---у вас что проблема с оптическими прицелами? Мне что ли с деревни ехать с куском арматуры рифлёнки?
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30.04.2020 20:12 Ответить
И надо ж было прессе шум поднять. Сидел бы спокойно на Кипре. Теперь возможен новый очаг вируса в Киеве.
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30.04.2020 20:14 Ответить
Влада та президент - не просто відмовляються розслідувати корупцію, вони її кришують. Свідченням цього є відмова представників партії «Слуга народу» у Тимчасовій слідчій комісії розглядати оборудки НАК «Нафтогаз».
Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами другого засідання ТСК з питань розслідування корупції високопосадовців.
Лідер «Батьківщини» повідомила, що парламентській слідчій комісії були передані докази про те що за останні чотири роки НАК «Нафтогаз» не доплатив до державного бюджету мінімум 72 мільярди гривень.https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-ne-dozvolimo-vladi-grabuvati-lyudej-korupcijni-sxemi-nak-naftogaz-budut-pripineni/
"Слугу народу" Холодова не пускали на рейс SkyUp, але він все ж прилетів до Києва - Цензор.НЕТ 3812
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30.04.2020 20:16 Ответить
А что Жулька хочет за газовый контракт с лаптестаном досидеть?!
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30.04.2020 20:41 Ответить
если нельзя, но депутату очень хочется то можно... я бы за такой подвиг прытягнув его до криминала, но некому - везде свои парни и девочки.
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30.04.2020 20:20 Ответить
Я даже не подозревал, сколько откровенных идиотов может собрать в одну кучу себе в слуги Зеленский. Это шедеврально в плохом смысле слова.
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30.04.2020 20:21 Ответить
Верность долгу у депутата Холодова настолько сильна , что может быть для других депутатов просто заразительной .))
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30.04.2020 20:25 Ответить
Ой, Вань, гляди какие клоуны...
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30.04.2020 20:32 Ответить
Повесить урода!
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30.04.2020 21:09 Ответить
Зря его пропустили в самолёт, ох зря, наделает падло делов, что ещё карантин затянется.
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30.04.2020 21:57 Ответить
Да кому ты нахрен нужен, чтоб тебя поддерживали и понимали, опять из-за тебя карантин продлят.
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30.04.2020 22:57 Ответить
Бидлота!
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01.05.2020 09:48 Ответить
 
 