Кредит МВФ - это возможность заменить дорогой долг на дешевый, - "слуга народа" Гетманцев. ВИДЕО
Кредит от Международного валютного фонда - это возможность удешевить обслуживание государственного долга и мощный сигнал инвесторам.
Об этом в эфире 1+1, заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, новая программа МВФ рассчитана на 8 млрд долларов, из которых в течение этого года Украина может получить 3,5 млрд двумя траншами.
"У нас очень дорогой государственный долг, почти треть бюджета идет на выплату задолженности и его обслуживание", - сказал Гетманцев, отмечая, что деньги МВФ позволят снизить стоимость обслуживание госдолга.
Кроме того, кредит МВФ - это сигнал инвесторам.
"Кредит, который мы получаем от Международного валютного фонда - это не просто деньги, это мощный сигнал инвесторам, которые будут предоставлять деньги Украине на благоприятных условиях".
Нардеп отметил, что в среднесрочной перспективе вполне реально отказаться кредитования в МВФ и других международных кредиторов.
"В среднесрочной перспективе, возможно через 2-3 года, мы считаем это возможным", - отметил Гетманцев.
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То что вкладывают в головы людям СМИ , вытравить потом очень трудно . Вот последний пример , прихожу к матери а она и рассказывает мне об американских лабораториях , которые ставят опыты на украинцах ,, увидела " секретные материалы " с дебилом Чаплыгой в главной роли , на Г+Г , и уже чуть не плачет - как же так мол . И я вынужден битый час ей всё разжёвывать и объяснять ,что там той правды , от силы -процентов 5 . ! Потом начинается - а зачем же они это показывают ,, и я начинаю по новой .
И так же нужно подробно разжёвывать 9 людям из 10 . Никаких нервoв не хватит . .
Идеальных президентов не бывает сулима , но при всём , лучше Петрухи , в Украины президента ещё небыло . Не говорю шо он " святой " и вовсе безгрешный ,, но всё же это был реально - проукраинский президент .В отличии от нынешнего - малороса .
все, кто проголосовал и топил за Зелю, должны пить чай с самовара, как на Расеюшки принято....
Білі хорвати
East Slavic tribes peoples 8th 9th century.jpg
Східнослов'янські племена (700-850 рр.)
Ареал
Україна, Польща, Словаччина, Чехія
Згас
по XI ст. н. е.
Раса
європеоїдна
Близькі до:
русини, хорвати
Входить у
українці, поляки, словаки, чехи
Релігія
Язичництво, християнство
Нинішні хорвати Хорватії це «червоні хорвати». Одне зі східнослов'янських племен, яке проживало в східній Галичині західної території України називалося «білі хорвати» й мало прадавню батьківщину Білу Хорватію. У VII столітті частина білих хорватів мігрувала з Білої Хорватії на територію ******** Хорватії.[4] Племена, котрі проживають у Моравії та Словаччині - «чорні хорвати».
генерал-полковник Дмитрий Волконогов.1991 год.Ты лучше стал жить?
Это единственный туроператор, который положил болт на всех своих туристов и не сделал вообще ничего еще, что бы решить проблему!