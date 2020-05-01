РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4685 посетителей онлайн
Новости Видео
5 669 175

Кредит МВФ - это возможность заменить дорогой долг на дешевый, - "слуга народа" Гетманцев. ВИДЕО

Кредит от Международного валютного фонда - это возможность удешевить обслуживание государственного долга и мощный сигнал инвесторам.

Об этом в эфире 1+1, заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, новая программа МВФ рассчитана на 8 млрд долларов, из которых в течение этого года Украина может получить 3,5 млрд двумя траншами.

"У нас очень дорогой государственный долг, почти треть бюджета идет на выплату задолженности и его обслуживание", - сказал Гетманцев, отмечая, что деньги МВФ позволят снизить стоимость обслуживание госдолга.

Кроме того, кредит МВФ - это сигнал инвесторам.

"Кредит, который мы получаем от Международного валютного фонда - это не просто деньги, это мощный сигнал инвесторам, которые будут предоставлять деньги Украине на благоприятных условиях".

Читайте: Украина ожидает $2 млрд первого транша от МВФ в мае, - Гетманцев

Нардеп отметил, что в среднесрочной перспективе вполне реально отказаться кредитования в МВФ и других международных кредиторов.

"В среднесрочной перспективе, возможно через 2-3 года, мы считаем это возможным", - отметил Гетманцев.

Читайте: МВФ предупредил ОП в связи с возможными изменениями закона о НАБУ: Остановит выполнение действующей программы

Автор: 

МВФ (3335) Гетманцев Даниил (410)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
При той скорости, с которой вы печатаете короткие ОГВЗ, это не удивительно. Скоро половина бюджета будет уходить на погашение.
показать весь комментарий
01.05.2020 02:38 Ответить
+13
Закончится этот шабаш настоящей военной хунтой и карточной системой.
показать весь комментарий
01.05.2020 02:43 Ответить
+11
Если страна и ее граждане, три раза станцевавши на одних и тех же граблях, не поняли, как их тремя наперстками епут- кто им доктор?, И да. У нас был политик, который вам предлагал и программу действий, и исполнителей, и сроки исполнения.
У этого политика один огромный недостаток; я его наблюдал в 2014-ом и в прошлом году - он к вам относится как к умным, рассчитывал на то, что население умеет помнить хоть немного и мало-мальски анализировать события.
Но население давно уже этого не умеет. Ему надо минимум: красивый клипчик и ворох лживых обещаний - но из каждого утюга.
Голоборотьку на лисапете надо.
Ну, Голоборотька так Голоборотька. Получите и распишитесь.
показать весь комментарий
01.05.2020 03:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
С Зеркаль будет то же что и с Порошенком . Украинское олигархическое ТВ , которое во всём равняется а кацапское , её уничтожит . Потому что Зеркаль - проукраинская . .
показать весь комментарий
01.05.2020 08:12 Ответить
Тобто ви думку українців взагалі обезцінюєте? А ми для чого? Тількі на сматфон заробляти і кішкоблудством займатись? А попрацюівати на Україну? Поагітувати? В мережі? Може навіть на вулиці? Може розклеїти, роздати агітки якісь? Постояти в пікеті, або прийти на мітінг? За безкоштовно поагітувати, на за гроші. Будемо мовчки дивитись, як ми з усією країною летимо у прірву? І навіть фігом не поворушимо, щоб змінити цей стан речей?
показать весь комментарий
01.05.2020 08:35 Ответить
Сулима , не не будь же таким наивным . ! Ты никогда не сможешь своими агитками , перебить пропаганду Г+Г . Во первых из за массовости . Пока ты сагитируешь 10 человек на улице - голосовать за Зеркаль , мосейчучка ( за то же время ) убедит миллионы голосовать против неё . Понимаешь ,, мы в неравных условиях с ТВ . К тому же там профи пропаганды , натасканные волчары ,, они учились этому годами , а кто ты против них , со своими агитками . ?

То что вкладывают в головы людям СМИ , вытравить потом очень трудно . Вот последний пример , прихожу к матери а она и рассказывает мне об американских лабораториях , которые ставят опыты на украинцах ,, увидела " секретные материалы " с дебилом Чаплыгой в главной роли , на Г+Г , и уже чуть не плачет - как же так мол . И я вынужден битый час ей всё разжёвывать и объяснять ,что там той правды , от силы -процентов 5 . ! Потом начинается - а зачем же они это показывают ,, и я начинаю по новой .

И так же нужно подробно разжёвывать 9 людям из 10 . Никаких нервoв не хватит . .
показать весь комментарий
01.05.2020 09:10 Ответить
Люды бараны , потому что поверили кацапской пропаганде . "Купились" на скабеевскую брехню про Пороха , и взамен его выбрали чмо , которое и хотел х.йло .. Вот это больше всего печалит . Вот ты например , наверняка не видел даже Пороха вживую , но свято уверен что он у тебя что то украл .. А откуда это знаешь , а из телевизора ,, ведь больше неоткуда . Включаешь его,а там скабеева с мосейчучкой во всю жужжат круглоcуточно , шо Порошенко всэпакрав ... Вот так же и другие . А потом вы идёте и голосуете за малоросов .

Идеальных президентов не бывает сулима , но при всём , лучше Петрухи , в Украины президента ещё небыло . Не говорю шо он " святой " и вовсе безгрешный ,, но всё же это был реально - проукраинский президент .В отличии от нынешнего - малороса .
показать весь комментарий
01.05.2020 08:07 Ответить
Давайте не будемо про Пєцю. Я ж не агітую за Юлю, наприклад? Я агітую за Зєркаль. Тим більш, що вона з орбіти Пєці, доречі. Хоч я і переконаний, що кращого преза, ніж Юля, не існує в природі. Але і на Юлі, і на Пєці величезний негатив за більш ніж 20 років в політиці і вони не об'єднають українців навколо себе. А не об'єднавшись ми втратимо і країну, і програємо будь яку війну з Рашою, і весь світ буде вважати нас недоговороздібними, нацією, що сама-себе губить, сама-себе поборює. От пані Олена і потрібна нам, як компромісний кандидат, який примирить усіх, об'єднає навколо себе. А Пєця і Юля могли б працювати в її уряді, чому ні?
показать весь комментарий
01.05.2020 08:48 Ответить
Якщо ви це щиро написали, то так і буде! Але побачите скільки буде бруду в її бік від ваших колишніх однодумців!
показать весь комментарий
01.05.2020 08:50 Ответить
Та я тут согласен с тобой , и считаю на сегодня Зеркаль - лучшим вариантом , но я ж не это имел ввиду . Я за Порошенка тоже не агитирую , и понимаю что реально , а что нет .Сегодня важней всего исправить прошлогодние ошибки общества , которые могут стоить Украине независимости . Чтo как никогда , теперь становится реальностью .!! .
показать весь комментарий
01.05.2020 09:25 Ответить
Кредит МВФ - это возможность заменить дорогой долг на дешевый, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8106
показать весь комментарий
01.05.2020 07:20 Ответить
Кредит МВФ - это возможность заменить дорогой долг на дешевый, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9822
показать весь комментарий
01.05.2020 07:23 Ответить
а ты чаю выпей....
все, кто проголосовал и топил за Зелю, должны пить чай с самовара, как на Расеюшки принято....
показать весь комментарий
01.05.2020 07:49 Ответить
Самовар і чай родом з Китаю.
показать весь комментарий
01.05.2020 07:53 Ответить
вже забув як той самовар виглядає.. тра старі мультики переглянути
показать весь комментарий
01.05.2020 07:55 Ответить
Купіть старовинний відновлений самовар і пийте з нього чай😊
показать весь комментарий
01.05.2020 08:06 Ответить
Ну хоть - как лаптём щи хлебать , ещё не забыл .?? .
показать весь комментарий
01.05.2020 08:17 Ответить
ат вас же нє скроєшшся
показать весь комментарий
01.05.2020 08:28 Ответить
Від мене теж. Тільки смерть розлучить нас👿
показать весь комментарий
01.05.2020 08:31 Ответить
Состоялось заседание кредитного комитета МВФ по вопросам выделения кредитов. Выделение кредита Украине не обсуждалось.
показать весь комментарий
01.05.2020 07:33 Ответить
Протягом цього року з боку України спостерігалися численні спроби обдурити МВФ- взяти кредит, але не виконати його умови. Або Прийняти закон про банки, але "повернути" Коломойському 2 млд. доларів з бюджету. Або розповісти населенню, що продаж землі ця умова МВФ. Або розповісти населенню, що зняти з НАБУ Ситника - вимога МВФ.
показать весь комментарий
01.05.2020 09:29 Ответить
Хотілося б почути думку Голохвастова-Голобородько відносно кредиту МВФ бо заяви депутатів - це як пусте потрясіння повітря пустими словами.
показать весь комментарий
01.05.2020 07:40 Ответить
Кредиты? А может рискнёте и попробуете поработать. А то все эти Оманы и Трускавцы денег не приносят
показать весь комментарий
01.05.2020 07:41 Ответить
Зелёная плесень пришла работать ? Они пришли грабить !
показать весь комментарий
01.05.2020 09:32 Ответить
Кредит МВФ - это возможность заменить дорогой долг на дешевый, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 825
показать весь комментарий
01.05.2020 07:43 Ответить
Мвф это путь в никуда и мы 30 лет на нем.
показать весь комментарий
01.05.2020 07:47 Ответить
Кредит МВФ - это возможность заменить дорогой долг на дешевый, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 791
показать весь комментарий
01.05.2020 07:49 Ответить
от дивлюся я нна цю морду..якщо окуляри зняти - вилитий порошенко
показать весь комментарий
01.05.2020 07:57 Ответить
А що... свин бороду запустив !?
показать весь комментарий
01.05.2020 08:01 Ответить
свина за грати..нє?
показать весь комментарий
01.05.2020 08:06 Ответить
Бєня вже свин?
показать весь комментарий
01.05.2020 08:32 Ответить
вчора прослухав.. хрватска лєпа.. люблю хорватів.. наша лєпа домовина в них гімн
показать весь комментарий
01.05.2020 08:34 Ответить
Хорвати предки українців! Бували у бойківських селах?
показать весь комментарий
01.05.2020 08:43 Ответить
тікі після вас
показать весь комментарий
01.05.2020 08:47 Ответить
А я там бував не один раз! У цьому році відпустки може не бути, тому раджу там відпочивати.
показать весь комментарий
01.05.2020 08:53 Ответить
за таких предків не соромно.. якщо правда
показать весь комментарий
01.05.2020 08:50 Ответить
Білі хорвати (дав.-рус. Хорвати Бѣлии, Хорвати[1]) - слов'янське плем'я, згадане в ряді середньовічних джерел, яке жило в VI-X століттях на території Східної Європи, найімовірніше в районі південного заходу Польщі, півночі Чехії та частково на сході Німеччини. В українській історіографії «білих хорватів» часто ототожнюють із мешканцями Великої Хорватії, також їм відводять місце в етногенезі українців.[2][3]

Білі хорвати
East Slavic tribes peoples 8th 9th century.jpg
Східнослов'янські племена (700-850 рр.)
Ареал
Україна, Польща, Словаччина, Чехія
Згас
по XI ст. н. е.
Раса
європеоїдна
Близькі до:
русини, хорвати
Входить у
українці, поляки, словаки, чехи
Релігія
Язичництво, християнство
Нинішні хорвати Хорватії це «червоні хорвати». Одне зі східнослов'янських племен, яке проживало в східній Галичині західної території України називалося «білі хорвати» й мало прадавню батьківщину Білу Хорватію. У VII столітті частина білих хорватів мігрувала з Білої Хорватії на територію ******** Хорватії.[4] Племена, котрі проживають у Моравії та Словаччині - «чорні хорвати».
показать весь комментарий
01.05.2020 08:54 Ответить
Бойків розглядають як нащадків давнього племені білих хорватів[12], котрі брали безпосередню участь у етногенезі українського народу часів раннього середньовічя та Київської Русі[4].
показать весь комментарий
01.05.2020 08:59 Ответить
ОВГЗ скупили банки оллигархов которые 5 лет рубили 15%-20% годовых из бюджета проедания. Теперь оллигархи хотят из ОВГЗ выйти в бакс для этого и нужен кредит МВФ. Проще говоря население от этого кредита ничего не получит. Следующим этапо будет девальвация гривны которую устроят те же оллигархи чтобы обедневшее до предела население продавало земельку за бесценок.
показать весь комментарий
01.05.2020 08:02 Ответить
Во время предвыборной компании все поливали грязью правительство при Порошенко за кредиты МВФ. Оказывается, это выгодно государству. Комментироватьуже больше нечего
показать весь комментарий
01.05.2020 08:04 Ответить
Его далеко не за это критиковали.У него было 5 лет,чтоб изменить страну ,но он как олигарх выбрал помощь им.Теперь неолигарх зеля выбрал тоже самое.Так ,что продолжаем идти вперед вопреки этому.
показать весь комментарий
01.05.2020 08:12 Ответить
Кредит МВФ - це можливість замінити дорогий борг на дешевий, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8484
показать весь комментарий
01.05.2020 08:05 Ответить
Кредит МВФ - це можливість замінити дорогий борг на дешевий, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2887
показать весь комментарий
01.05.2020 08:08 Ответить
золоті слова.. там на 20 бюджетів і пєнсам на трі палучкі... взять і атабрать!!!
показать весь комментарий
01.05.2020 08:13 Ответить
Слуги народу не хочуть призначати Саакашвілі. Розумієте чому?
показать весь комментарий
01.05.2020 08:22 Ответить
Тому, що Саакашвілі не буде працювати на партію СН, а сам хоче мати свою партію і бути президентом.
показать весь комментарий
01.05.2020 08:45 Ответить
Через советский ГУЛАГ Джугашвили прошло 65 миллионов человек.
генерал-полковник Дмитрий Волконогов.1991 год.Ты лучше стал жить?
показать весь комментарий
01.05.2020 08:31 Ответить
Деньги МВФ пойдут на погашение предыдущих кредитов.С чего вы взяли что их вам отстегнут с барского плеча.Погашение кредитов в срок,задача не простая.тем более с дефицитом бюджета в 300 ярдов.Зеля нищету победил на плакатах еще 16 мая прошлого года.
показать весь комментарий
01.05.2020 08:25 Ответить
Ты тупой дятел.Свали
показать весь комментарий
01.05.2020 08:43 Ответить
Деньги МВФ пойдут на погашение долгов перед Ахметовым, на закупку росийского угля и за уплату *зеленых тарифов* которые вы так пропихивали. Так что жрите порохосрань.
показать весь комментарий
01.05.2020 12:14 Ответить
В Китае ежегодно казнят в среднем 15 000 взяточников и коррупционеров,но коррупция в Китае не уменьшается,а скорее наоборот...Сажатели казенных стен маратели...
показать весь комментарий
01.05.2020 08:41 Ответить
Досить вже сидіти на кабальних подачках МВФ!
показать весь комментарий
01.05.2020 08:44 Ответить
В любой семье в любой компании кредиты берут под конкретные программы! типа возмем кредит икупим новые станки и на них больше заработаем! А ВЫ УРОДЫ ПОД ЧТО БЕРЕТЕ КРЕДИТ? ПРОСТО ЧТОБЫ РАЗВОРОВАТЬ!! ТАК ГЛАВНОЕ ДАЖЕ ЭТО НЕ СКРЫВАЕТЕ ТАК И ГОВОРИТЕ ДА МЫ БЕРЕМ КРЕДИТ ЧТОБЫ ЕГО РАСПИЛИТЬ! И ЧТО ВЫ НАМ СДЕЛАЕТЕ!!!
показать весь комментарий
01.05.2020 08:44 Ответить
Валютный фонд даёт кредит под 2 % годовых.Дешевле нет в природе.
показать весь комментарий
01.05.2020 08:45 Ответить
Кредит это не бесплатные деньги! кредит надо будет отдавать ЧЕМ ОТДАВАТЬ БУДЕШЬ? ЗЕМЛЕЙ ДА!!
показать весь комментарий
01.05.2020 08:46 Ответить
ЗЕЛЯ И КОМАНДА ДЕЛАЮТ ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ ЧТО ДЕЛАЛ И ПЕТЯ И ПРОТИВ ЧЕГО ГОЛОСОВАЛИ ГРАЖДАНЕ!! ТАК ЧТО РЕЗУЛЬТАТ У ЗЕЛИ БУДЕТ ТАКОЙ ЖЕ КАК И У ПЕТИ!!
показать весь комментарий
01.05.2020 08:45 Ответить
73 % ЗелеШАРИКОВЫХ отдадут
показать весь комментарий
01.05.2020 08:48 Ответить
Дайте йому дешевого оселедця...
показать весь комментарий
01.05.2020 08:49 Ответить
Ыканамист Зеля стадо баранов накормит от пуза
показать весь комментарий
01.05.2020 08:50 Ответить
и лєнін всєгда ж маладой
показать весь комментарий
01.05.2020 08:52 Ответить
Знаєте чому Зе помилився і став значно гіршим?
показать весь комментарий
01.05.2020 08:56 Ответить
знаю.. країна в дупі.. але ми сваримося
показать весь комментарий
01.05.2020 09:08 Ответить
Сваримося, бо не треба було обирати того, хто нас у цю дупу штовхав! А чому Зе став гіршим краще скажу вам. Зе був кращим у ролі кловуна, а не президента. Я ціную більше артистів, ніж таких політиків.
показать весь комментарий
01.05.2020 09:14 Ответить
Такі прикормлені "гетманцеви" тримають чверть століття Україну в кредитній петлі Мвфа. Проводячи політику олігархізації, офшоризації та деіндустрілізації.
показать весь комментарий
01.05.2020 09:10 Ответить
Уже лет 20-ть власть работает по одной схеме - берёт в долг и ворует. Поэтому если зе-власть берёт в долг она стопудово ворует. МВФ это маркер воровства высшими должносными лицами государства.
показать весь комментарий
01.05.2020 09:17 Ответить
Ті хто брали кредит МВФ не разу не виконали рекомендації МВФ. Якби вони їх виконували, ми б уже розлучилися з корупцією. як країни Прибалтики
показать весь комментарий
01.05.2020 09:18 Ответить
напиши краще про "нивидиму руку ринка". все виконують. промисловість приватизували, офшори відкрили. пенсійний вік підняли, 200 банків обанкротили, землю продали.
показать весь комментарий
01.05.2020 09:39 Ответить
сЦарь РАБссии Николашка Кровавый придумал Трибунал в Гааге.Теперь Путлера посдят за сбитый Боинг.Пути Господни неисповедимы...
показать весь комментарий
01.05.2020 09:25 Ответить
Таблица погашения украинских кредитов в этом году есть на сайте Кабмина,посмотреть график погашения может каждый желающий....
показать весь комментарий
01.05.2020 09:27 Ответить
зеленский и его зеКОманда отстой
показать весь комментарий
01.05.2020 09:33 Ответить
Прежде чем комментировать кредиты, рассказал бы лучше Гетьманцев, почему его мамаша, владелица крупного туроператора ТПГ, кинула всех туристов, не переносит туры, не возвращает людям деньги за несостоявшиеся поездки?
Это единственный туроператор, который положил болт на всех своих туристов и не сделал вообще ничего еще, что бы решить проблему!
показать весь комментарий
01.05.2020 09:49 Ответить
Кредит МВФ ето очередной обман для простого населения. Ахметовы, Коломойские, Порошенки и прочая нечесть возьмут кредит в МВФ под 2%, а украинцам будут ети деньги давать в кредит под 25%. Выручка больше 20% в год на ровном месте. Вот откуда деньги у олигофренов. Вот и весь их *бизнесс*. В результате страна как была в Жопе и в долгах так и осталась. Потому что в нормальной стране кредиты у МВФ берут чтобы вкладывать в производство а не деребанить между мафиозными кланами.
показать весь комментарий
01.05.2020 12:12 Ответить
Цікаво борги України вже 82 млрд доларів, а жодна галузь так і не піднялась з колін, при цьому в офшор вивозять суми в валюті, які чомусь дивни чином співрозмірні з крадитами МВФ. А ще половина тих кредитів іде на консультантів і радників яких надає той же МВФ. Це такий собі кругообіг корупції в природі? Тварини коли вже ви подавитесь вкраденим!
показать весь комментарий
01.05.2020 12:13 Ответить
Без нашої допомоги - ніколи.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 