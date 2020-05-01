Кредит МВФ - это возможность заменить дорогой долг на дешевый, - "слуга народа" Гетманцев. ВИДЕО

Кредит от Международного валютного фонда - это возможность удешевить обслуживание государственного долга и мощный сигнал инвесторам.

Об этом в эфире 1+1, заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, новая программа МВФ рассчитана на 8 млрд долларов, из которых в течение этого года Украина может получить 3,5 млрд двумя траншами.

"У нас очень дорогой государственный долг, почти треть бюджета идет на выплату задолженности и его обслуживание", - сказал Гетманцев, отмечая, что деньги МВФ позволят снизить стоимость обслуживание госдолга.

Кроме того, кредит МВФ - это сигнал инвесторам.

"Кредит, который мы получаем от Международного валютного фонда - это не просто деньги, это мощный сигнал инвесторам, которые будут предоставлять деньги Украине на благоприятных условиях".

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Нардеп отметил, что в среднесрочной перспективе вполне реально отказаться кредитования в МВФ и других международных кредиторов.

"В среднесрочной перспективе, возможно через 2-3 года, мы считаем это возможным", - отметил Гетманцев.

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