Нардепы, бизнесмены и госслужащие, невзирая на карантин, посещают отели и рестораны в Киеве и Конче-Заспе, - СМИ. ВИДЕО
Строгий карантин в Украине действует уже более полутора месяцев. В течение этом времени - подавляющее большинство заведений, кафе, салонов красоты, ресторанов, магазинов соблюдают правила и закрыли свои двери. Но есть заведения, которые не приостановили работу. И таких - не один, и не два, а гораздо больше. У тех кто работает есть общая черта - или влиятельные владельцы, или их VIP-клиенты.
За время карантина немало таких случаев попало в объектив камеры журналистов. "Схемы" рассказывают, кто эти люди, в какие заведения им открытый доступ, и какие вопросы они могут решать при сплошных ограничений для других, передает Цензор.НЕТ.
"8 апреля. Киев. Прошло два дня с тех пор, как правительство в связи с пандемией коронавируса ввело жесткие правила карантина по всей стране - в частности, запретил людям передвигаться группой более двух и находиться в общественных местах без маски или респиратора. Около шести вечера съемочная группа "Схем" обратила внимание на автомобили премиум класса, припаркованные у пятизвездочного отеля Hyatt в самом центре столицы. И на охранников, которые дежурили у входа в него. Впоследствии журналисты заметили, что на парковке отеля появилось авто, из которого вышел народный депутат и член парламентского комитета по вопросам бюджета Валерий Лунченко. Охранник завел мужчин в гостиницу. А накануне приезда депутата оттуда вышел неизвестный мужчина и поехал на машине, которая, по данным журналистов, зарегистрированная на харьковского бизнесмена Юрия Киреева. И уже через несколько секунд журналисты увидели бывшего народного депутата, друга и бизнес-партнера министра внутренних дел Арсена Авакова Игоря Котвицкого" ", - рассказали журналисты.
"Позже его кортеж покинул парковку. А вслед за ним поехало и авто, на котором приехал депутат Лунченко. Автомобили направились в правительственный квартал и возле Кабмина повернули к Sanahunt - одному из самых дорогих бутиков столицы. На парковке они не остановились, а заехали прямо на территорию закрытого двора заведения.На сайте бутика указано, что там же расположен и ресторан. Впоследствии, около 22 часов, журналисты зафиксировали, как ворота заведения открылись и с его закрытой территории сначала выехало авто, которым пользуется народный депутат Лунченко. "Схемам" удается заметить, как территорию заведения с выключенными фарами и против движения транспорта покинуло авто бывшего народного депутата Игоря Котвицкого. Получается, что Котвицкий и Лунченко в разгар карантина посещали сначала гостиницу, а потом заведение, которое должно быть закрытым - и таким образом могли нарушать карантинные нормы", - отмечают журналисты.
" 14 апреля, "Схемы" снова зафиксировали машины Игоря Котвицкого на парковке отеля Hyatt. А около 18 заметили, как и сам бизнесмен покинул отель - причем, без маски. Кортеж Котвицкого направился в министерство внутренних дел. Там, как заметили журналисты, в связи с карантином введены усиленные меры безопасности - всем, кто хочет попасть на территорию, измеряют температуру. Но Котвицкому и охране не проверяют. А часовой на воротах даже отдает честь автомобилям бизнесмена", - отмечают журналисты.
"17 апреля съемочная группа зафиксировала, как к боковому заезду в Офис Президента заехал Mercedes. На следующей неделе, "Схемам" снова удалось зафиксировать это авто у ОП - на этот раз, оно выехало с территории Офиса. Журналисты отправились вслед за машиной в направлении Конча-Заспы и зафиксировали, как она заехала на парковку загородного ресторана. Там, похоже, проходила встреча, все три участника которой, как заметила съемочная группа, были без защитных масок - в нарушение карантинного постановления Кабмина. В одном из мужчин "Схемы" узнали бывшего прокурора Константина Кулика. Позже "Схемы" узнали во втором мужчине начальника Главного управления разведки Министерства обороны генерал-полковника Василия Бурбу. Редакция направила запрос в Главное управление разведки для того, чтобы получить декларацию Василия Бурбы, чтобы понять, откуда у человека, который много лет работает на государственной службе такая машина. Однако там ответили, что не могут предоставить запрашиваемую информацию. Кроме того, "Схемам" удалось идентифицировать и третьего мужа на этой встрече. Это - Владимир Волчанский. Бывший сотрудник СБУ, при президентстве Януковича возглавлял один из отделов экономической контрразведки спецслужбы, специализировался на сфере нефти и газа. Поэтому чего на самом деле могла касаться эта встреча и насколько она была случайной? Зачем начальник разведки Минобороны Василий Бурба проводит встречи с бывшим прокурором и экс-работником СБУ, которые потеряли власть после того, как попали в ряд скандалов и были уволены?" - отмечают журналисты.
"23 апреля. На подъезде в ресторан в Конча-Заспе под Киевом, "Схемы" замечают авто охраны. А на парковке ресторана ждут автомобили премиум класса с охраной. Через несколько минут после этого на паркинг заехала BMW. И на территорию ресторана зашли трое неизвестных. Журналисты отметили, что авто охраны закрывает Mercedes и внедорожник - однако им удалось заметить за машиной народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадима Столара , который в сопровождении охраны также направился на территорию ресторана. Как установили "Схемы", Mercedes, припаркованный возле автомобилей депутата Столара, зарегистрированный на Комарницкого Дениса Сергеевича. Денис Комарницкий во времена мэра Черновецкого возглавлял фракцию мэра в Киевсовете", - отмечают журналисты.
"Схемы" поинтересовались у народного депутата Столара, на каких основаниях он посещал ресторан во время карантина и их связывает с Денисом Комарницким?
"Я не посещал ресторан, но гулял рядом в лесу вместе с моим давним другом Денисом Комарницким. Мы обсуждали ситуацию в стране по коронавирусу, рассказывали друг другу последние новости. Общались, как должны общаться друзья. Договорились встретиться с семьями после окончания эпидемии и отмены карантина. С Денисом Комарницким меня связывает 20 лет дружбы", - ответил Столар.
"Но депутат Столар не единственный посетитель ресторана в Конча-Заспе. 16 апреля, за неделю до визита Столара, журналисты заметили, что около 21 у ресторана припарковались несколько автомобилей премиум-класса. А потом зафиксировали, как из заведения вышли два человека - без защитных масок. Они сначала общались на парковке, а затем сели в машины и уехали из ресторана, заблокировав машину съемочной группы с двух сторон. Сразу же после этого подсветку вывески ресторана выключили, как и свет на парковке. Этих самых посетителей журналисты заметили в этом же ресторане и через несколько дней. В то же время, менеджер заведения, к которому журналисты обратились за разъяснениями - сказал, что посетители заходят в заведение. По его словам - люди берут кофе с собой и гуляют по лесу", - говорится в сюжете.
"Получается, что во время карантина работа гостиниц и ресторанов ограничивается, но для друга министра внутренних дел можно сделать исключение. Получается, что для того, чтобы противодействовать распространению коронавируса все должны носить защитные маски в общественных местах, но начальник разведки Министерства обороны, который регулярно посещает Офис Президента, может не носить. Получается, что ресторанам можно работать только на вынос или доставку, но товарищ мэра Кличко и народный депутат посещает ресторан. А это значит, что чем ближе человек к власти, тем меньше ограничений во время карантина", - резюмируют журналисты.
это мог быть чей-то отец или муж, который кому-то очень дорог, и которого заразил какой-то даун или мудак из мп секты "коронавируса нет".
А для простых смертных вот это:" Министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о жесткой реакции правоохранительных органов в связи с решением городских властей смягчить карантин"
О том что он является активным членом армянской диаспоры и посещает их собрания...?
Это будет полезно знать украинцам, которые считают что национальность не имеет значение - лишбычеловекбылхорошим....
Вот армяне так не считают....
Как в СССР рестораны только для партноменклатуры.
Как в СССР закрыты границы
Как в СССР из общественного транспорта остались одни троллейбусы
Как в СССР есть единая и монолитная партия власти.
Тогда это была КПСС из марионеточных депутатов - сегодня это Слуга народа из марионеточных депутатов
Как в СССР есть политбюро.
Тогда это совет комунноверхушки - сегодня это совет олигархата
Как в СССР есть распиаренный солнцеликий вождь народа Ким Зе Лен, ежедневно делающий добро для своего народа. То поможет братскому коммунистическому Китаю и даст вывезти все маски и стратегический запас медициныких костюмов из Украины, то привезет для своего народа большую партию масок из братского коммунистического Китая самолетом Мрия, которые можно будет приобрести в Эпицентре втридорога.
До полного совка не хватает тотального дефицита товаров, но думаю слуги справятся с этой задачей. Также не хватает заворачивания на улице тунеядцев, кто посмел гулять на улице в рабочее время без справки, что можно уйти с завода.
Вата должны радоваться и стать наконец-то счастливой, ведь она уже практически в любимом совке.
До встречи в СССР
1) Кабмин - это орган исполнительной власти, а не законодательной, его постановления носят рекомендационный характер и не являются законами
2) 11 марта, когда якобы было принято постановление, не было заседания Кабмина
3) карантин не может ограничивать права и свободы граждан без оглашенного ЧП или ВП в соответствии с Конституцией Украины
любой нормативно-правовой акт, противоречащий Конституции Украины автоматически становится незаконным и необязательным к выполнению в соответствии с ст. 60 КУ
4) главный санитарный врач Ляшко не делал "подання" о необходимости оглашения карантина в Кабмин, как того требует законодательство
5) карантин, правило обсервации, как и правило ношения маски, имеет отношение лишь к больным людям, что явно видно по выраженным симптомам, либо доказано лабораторно
пока не доказано тестом, судом или другим способом факт болезни человека, ни Кабмин, ни полиция не имеет права считать его больным
на сегодня в судах Украины зарегистрировано более 10 исков о незаконности карантинапреступники будут наказаны!
От себя хочу сказать- элитные тачки, наглые рожи!!! Не за вас парни гибнут на войне , мерзкие вы!!
И не имеете вы никакого отношения , к Украине , к той Украине о которой Шеченко стихи писал!!!
Поэтому пошли вы в жопу и с вашими мерсами и деньгами и котеджами!!
Решайлы!!
Просто сами подойдите и посмотрите, и подумайте - а нахрена машины толпятся перед Авалон на Леонтовича, Марио на Толстого и т.п.........