Нардепы, бизнесмены и госслужащие, невзирая на карантин, посещают отели и рестораны в Киеве и Конче-Заспе, - СМИ. ВИДЕО

Строгий карантин в Украине действует уже более полутора месяцев. В течение этом времени - подавляющее большинство заведений, кафе, салонов красоты, ресторанов, магазинов соблюдают правила и закрыли свои двери. Но есть заведения, которые не приостановили работу. И таких - не один, и не два, а гораздо больше. У тех кто работает есть общая черта - или влиятельные владельцы, или их VIP-клиенты.

За время карантина немало таких случаев попало в объектив камеры журналистов. "Схемы" рассказывают, кто эти люди, в какие заведения им открытый доступ, и какие вопросы они могут решать при сплошных ограничений для других, передает Цензор.НЕТ.

"8 апреля. Киев. Прошло два дня с тех пор, как правительство в связи с пандемией коронавируса ввело жесткие правила карантина по всей стране - в частности, запретил людям передвигаться группой более двух и находиться в общественных местах без маски или респиратора. Около шести вечера съемочная группа "Схем" обратила внимание на автомобили премиум класса, припаркованные у пятизвездочного отеля Hyatt в самом центре столицы. И на охранников, которые дежурили у входа в него. Впоследствии журналисты заметили, что на парковке отеля появилось авто, из которого вышел народный депутат и член парламентского комитета по вопросам бюджета Валерий Лунченко. Охранник завел мужчин в гостиницу. А накануне приезда депутата оттуда вышел неизвестный мужчина и поехал на машине, которая, по данным журналистов, зарегистрированная на харьковского бизнесмена Юрия Киреева. И уже через несколько секунд журналисты увидели бывшего народного депутата, друга и бизнес-партнера министра внутренних дел Арсена Авакова Игоря Котвицкого" ", - рассказали журналисты.

"Позже его кортеж покинул парковку. А вслед за ним поехало и авто, на котором приехал депутат Лунченко. Автомобили направились в правительственный квартал и возле Кабмина повернули к Sanahunt - одному из самых дорогих бутиков столицы. На парковке они не остановились, а заехали прямо на территорию закрытого двора заведения.На сайте бутика указано, что там же расположен и ресторан. Впоследствии, около 22 часов, журналисты зафиксировали, как ворота заведения открылись и с его закрытой территории сначала выехало авто, которым пользуется народный депутат Лунченко. "Схемам" удается заметить, как территорию заведения с выключенными фарами и против движения транспорта покинуло авто бывшего народного депутата Игоря Котвицкого. Получается, что Котвицкий и Лунченко в разгар карантина посещали сначала гостиницу, а потом заведение, которое должно быть закрытым - и таким образом могли нарушать карантинные нормы", - отмечают журналисты.

" 14 апреля, "Схемы" снова зафиксировали машины Игоря Котвицкого на парковке отеля Hyatt. А около 18 заметили, как и сам бизнесмен покинул отель - причем, без маски. Кортеж Котвицкого направился в министерство внутренних дел. Там, как заметили журналисты, в связи с карантином введены усиленные меры безопасности - всем, кто хочет попасть на территорию, измеряют температуру. Но Котвицкому и охране не проверяют. А часовой на воротах даже отдает честь автомобилям бизнесмена", - отмечают журналисты.

"17 апреля съемочная группа зафиксировала, как к боковому заезду в Офис Президента заехал Mercedes. На следующей неделе, "Схемам" снова удалось зафиксировать это авто у ОП - на этот раз, оно выехало с территории Офиса. Журналисты отправились вслед за машиной в направлении Конча-Заспы и зафиксировали, как она заехала на парковку загородного ресторана. Там, похоже, проходила встреча, все три участника которой, как заметила съемочная группа, были без защитных масок - в нарушение карантинного постановления Кабмина. В одном из мужчин "Схемы" узнали бывшего прокурора Константина Кулика. Позже "Схемы" узнали во втором мужчине начальника Главного управления разведки Министерства обороны генерал-полковника Василия Бурбу. Редакция направила запрос в Главное управление разведки для того, чтобы получить декларацию Василия Бурбы, чтобы понять, откуда у человека, который много лет работает на государственной службе такая машина. Однако там ответили, что не могут предоставить запрашиваемую информацию. Кроме того, "Схемам" удалось идентифицировать и третьего мужа на этой встрече. Это - Владимир Волчанский. Бывший сотрудник СБУ, при президентстве Януковича возглавлял один из отделов экономической контрразведки спецслужбы, специализировался на сфере нефти и газа. Поэтому чего на самом деле могла касаться эта встреча и насколько она была случайной? Зачем начальник разведки Минобороны Василий Бурба проводит встречи с бывшим прокурором и экс-работником СБУ, которые потеряли власть после того, как попали в ряд скандалов и были уволены?" - отмечают журналисты.

"23 апреля. На подъезде в ресторан в Конча-Заспе под Киевом, "Схемы" замечают авто охраны. А на парковке ресторана ждут автомобили премиум класса с охраной. Через несколько минут после этого на паркинг заехала BMW. И на территорию ресторана зашли трое неизвестных. Журналисты отметили, что авто охраны закрывает Mercedes и внедорожник - однако им удалось заметить за машиной народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадима Столара , который в сопровождении охраны также направился на территорию ресторана. Как установили "Схемы", Mercedes, припаркованный возле автомобилей депутата Столара, зарегистрированный на Комарницкого Дениса Сергеевича. Денис Комарницкий во времена мэра Черновецкого возглавлял фракцию мэра в Киевсовете", - отмечают журналисты.

"Схемы" поинтересовались у народного депутата Столара, на каких основаниях он посещал ресторан во время карантина и их связывает с Денисом Комарницким?

"Я не посещал ресторан, но гулял рядом в лесу вместе с моим давним другом Денисом Комарницким. Мы обсуждали ситуацию в стране по коронавирусу, рассказывали друг другу последние новости. Общались, как должны общаться друзья. Договорились встретиться с семьями после окончания эпидемии и отмены карантина. С Денисом Комарницким меня связывает 20 лет дружбы", - ответил Столар.

"Но депутат Столар не единственный посетитель ресторана в Конча-Заспе. 16 апреля, за неделю до визита Столара, журналисты заметили, что около 21 у ресторана припарковались несколько автомобилей премиум-класса. А потом зафиксировали, как из заведения вышли два человека - без защитных масок. Они сначала общались на парковке, а затем сели в машины и уехали из ресторана, заблокировав машину съемочной группы с двух сторон. Сразу же после этого подсветку вывески ресторана выключили, как и свет на парковке. Этих самых посетителей журналисты заметили в этом же ресторане и через несколько дней. В то же время, менеджер заведения, к которому журналисты обратились за разъяснениями - сказал, что посетители заходят в заведение. По его словам - люди берут кофе с собой и гуляют по лесу", - говорится в сюжете.

"Получается, что во время карантина работа гостиниц и ресторанов ограничивается, но для друга министра внутренних дел можно сделать исключение. Получается, что для того, чтобы противодействовать распространению коронавируса все должны носить защитные маски в общественных местах, но начальник разведки Министерства обороны, который регулярно посещает Офис Президента, может не носить. Получается, что ресторанам можно работать только на вынос или доставку, но товарищ мэра Кличко и народный депутат посещает ресторан. А это значит, что чем ближе человек к власти, тем меньше ограничений во время карантина", - резюмируют журналисты.