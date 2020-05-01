РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5951 посетитель онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
26 862 65

Нардепы, бизнесмены и госслужащие, невзирая на карантин, посещают отели и рестораны в Киеве и Конче-Заспе, - СМИ. ВИДЕО

Строгий карантин в Украине действует уже более полутора месяцев. В течение этом времени - подавляющее большинство заведений, кафе, салонов красоты, ресторанов, магазинов соблюдают правила и закрыли свои двери. Но есть заведения, которые не приостановили работу. И таких - не один, и не два, а гораздо больше. У тех кто работает есть общая черта - или влиятельные владельцы, или их VIP-клиенты.

За время карантина немало таких случаев попало в объектив камеры журналистов. "Схемы" рассказывают, кто эти люди, в какие заведения им открытый доступ, и какие вопросы они могут решать при сплошных ограничений для других, передает Цензор.НЕТ.

"8 апреля. Киев. Прошло два дня с тех пор, как правительство в связи с пандемией коронавируса ввело жесткие правила карантина по всей стране - в частности, запретил людям передвигаться группой более двух и находиться в общественных местах без маски или респиратора. Около шести вечера съемочная группа "Схем" обратила внимание на автомобили премиум класса, припаркованные у пятизвездочного отеля Hyatt в самом центре столицы. И на охранников, которые дежурили у входа в него. Впоследствии журналисты заметили, что на парковке отеля появилось авто, из которого вышел народный депутат и член парламентского комитета по вопросам бюджета Валерий Лунченко. Охранник завел мужчин в гостиницу. А накануне приезда депутата оттуда вышел неизвестный мужчина и поехал на машине, которая, по данным журналистов, зарегистрированная на харьковского бизнесмена Юрия Киреева. И уже через несколько секунд журналисты увидели бывшего народного депутата, друга и бизнес-партнера министра внутренних дел Арсена Авакова Игоря Котвицкого" ", - рассказали журналисты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы ОП Тимошенко о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: "Это плохая история"

"Позже его кортеж покинул парковку. А вслед за ним поехало и авто, на котором приехал депутат Лунченко. Автомобили направились в правительственный квартал и возле Кабмина повернули к Sanahunt - одному из самых дорогих бутиков столицы. На парковке они не остановились, а заехали прямо на территорию закрытого двора заведения.На сайте бутика указано, что там же расположен и ресторан. Впоследствии, около 22 часов, журналисты зафиксировали, как ворота заведения открылись и с его закрытой территории сначала выехало авто, которым пользуется народный депутат Лунченко. "Схемам" удается заметить, как территорию заведения с выключенными фарами и против движения транспорта покинуло авто бывшего народного депутата Игоря Котвицкого. Получается, что Котвицкий и Лунченко в разгар карантина посещали сначала гостиницу, а потом заведение, которое должно быть закрытым - и таким образом могли нарушать карантинные нормы", - отмечают журналисты.

" 14 апреля, "Схемы" снова зафиксировали машины Игоря Котвицкого на парковке отеля Hyatt. А около 18 заметили, как и сам бизнесмен покинул отель - причем, без маски. Кортеж Котвицкого направился в министерство внутренних дел. Там, как заметили журналисты, в связи с карантином введены усиленные меры безопасности - всем, кто хочет попасть на территорию, измеряют температуру. Но Котвицкому и охране не проверяют. А часовой на воротах даже отдает честь автомобилям бизнесмена", - отмечают журналисты.

"17 апреля съемочная группа зафиксировала, как к боковому заезду в Офис Президента заехал Mercedes. На следующей неделе, "Схемам" снова удалось зафиксировать это авто у ОП - на этот раз, оно выехало с территории Офиса. Журналисты отправились вслед за машиной в направлении Конча-Заспы и зафиксировали, как она заехала на парковку загородного ресторана. Там, похоже, проходила встреча, все три участника которой, как заметила съемочная группа, были без защитных масок - в нарушение карантинного постановления Кабмина. В одном из мужчин "Схемы" узнали бывшего прокурора Константина Кулика. Позже "Схемы" узнали во втором мужчине начальника Главного управления разведки Министерства обороны генерал-полковника Василия Бурбу. Редакция направила запрос в Главное управление разведки для того, чтобы получить декларацию Василия Бурбы, чтобы понять, откуда у человека, который много лет работает на государственной службе такая машина. Однако там ответили, что не могут предоставить запрашиваемую информацию. Кроме того, "Схемам" удалось идентифицировать и третьего мужа на этой встрече. Это - Владимир Волчанский. Бывший сотрудник СБУ, при президентстве Януковича возглавлял один из отделов экономической контрразведки спецслужбы, специализировался на сфере нефти и газа. Поэтому чего на самом деле могла касаться эта встреча и насколько она была случайной? Зачем начальник разведки Минобороны Василий Бурба проводит встречи с бывшим прокурором и экс-работником СБУ, которые потеряли власть после того, как попали в ряд скандалов и были уволены?" - отмечают журналисты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 40% украинских ресторанов, кафе и баров ликвидированы из-за коронавируса, - нардеп СН Потураев

"23 апреля. На подъезде в ресторан в Конча-Заспе под Киевом, "Схемы" замечают авто охраны. А на парковке ресторана ждут автомобили премиум класса с охраной. Через несколько минут после этого на паркинг заехала BMW. И на территорию ресторана зашли трое неизвестных. Журналисты отметили, что авто охраны закрывает Mercedes и внедорожник - однако им удалось заметить за машиной народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадима Столара , который в сопровождении охраны также направился на территорию ресторана. Как установили "Схемы", Mercedes, припаркованный возле автомобилей депутата Столара, зарегистрированный на Комарницкого Дениса Сергеевича. Денис Комарницкий во времена мэра Черновецкого возглавлял фракцию мэра в Киевсовете", - отмечают журналисты.

"Схемы" поинтересовались у народного депутата Столара, на каких основаниях он посещал ресторан во время карантина и их связывает с Денисом Комарницким?

"Я не посещал ресторан, но гулял рядом в лесу вместе с моим давним другом Денисом Комарницким. Мы обсуждали ситуацию в стране по коронавирусу, рассказывали друг другу последние новости. Общались, как должны общаться друзья. Договорились встретиться с семьями после окончания эпидемии и отмены карантина. С Денисом Комарницким меня связывает 20 лет дружбы", - ответил Столар.

"Но депутат Столар не единственный посетитель ресторана в Конча-Заспе. 16 апреля, за неделю до визита Столара, журналисты заметили, что около 21 у ресторана припарковались несколько автомобилей премиум-класса. А потом зафиксировали, как из заведения вышли два человека - без защитных масок. Они сначала общались на парковке, а затем сели в машины и уехали из ресторана, заблокировав машину съемочной группы с двух сторон. Сразу же после этого подсветку вывески ресторана выключили, как и свет на парковке. Этих самых посетителей журналисты заметили в этом же ресторане и через несколько дней. В то же время, менеджер заведения, к которому журналисты обратились за разъяснениями - сказал, что посетители заходят в заведение. По его словам - люди берут кофе с собой и гуляют по лесу", - говорится в сюжете.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция за сутки проверила 204 киевских ресторана, нарушения нашли только в двух. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Получается, что во время карантина работа гостиниц и ресторанов ограничивается, но для друга министра внутренних дел можно сделать исключение. Получается, что для того, чтобы противодействовать распространению коронавируса все должны носить защитные маски в общественных местах, но начальник разведки Министерства обороны, который регулярно посещает Офис Президента, может не носить. Получается, что ресторанам можно работать только на вынос или доставку, но товарищ мэра Кличко и народный депутат посещает ресторан. А это значит, что чем ближе человек к власти, тем меньше ограничений во время карантина", - резюмируют журналисты.

Автор: 

карантин (16729) отель (126) рестораны (279) Столар Вадим (41) Комарницкий Денис (44) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Котвицкий Игорь (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+47
Нардепы, бизнесмены и госслужащие, невзирая на карантин, посещают отели и рестораны в Киеве и Конче-Заспе, - СМИ - Цензор.НЕТ 6374
показать весь комментарий
01.05.2020 12:58 Ответить
+29
Нардепы, бизнесмены и госслужащие, невзирая на карантин, посещают отели и рестораны в Киеве и Конче-Заспе, - СМИ - Цензор.НЕТ 4789
показать весь комментарий
01.05.2020 13:26 Ответить
+27
"Нам шикарная жизнь, а вам карантин. С уважением, ваши слуги".
показать весь комментарий
01.05.2020 13:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ковід19,20,їм наголову
показать весь комментарий
01.05.2020 12:56 Ответить
Смотрю новости. Вместо урока онлайн о Российско-Украинской воне, показали Свинособаку Усика.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:11 Ответить
Є таке.За що зелені не візьмуться,-все перетворюється в калові маси.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-online-shkola-zamina-na-*****/30585699.html Школа онлайн: замість уроку про російську агресію показали інше відео з Усиком
Запоріжанка Анастасія Бобкова, котра працює у виданні "Сегодня", вчора на своєму ФБ опублікувала скріни домашніх завдань з рос.мови від вчительки початкових класів школи №103 міста Запоріжжя: малечі дали розпорядження передивитись мультфільм, ЗНЯТИЙ НА ГРОШІ МІНОБОРОНИ РОСІЇ

Нардепы, бизнесмены и госслужащие, невзирая на карантин, посещают отели и рестораны в Киеве и Конче-Заспе, - СМИ - Цензор.НЕТ 6080
показать весь комментарий
01.05.2020 13:24 Ответить
Нардепы, бизнесмены и госслужащие, невзирая на карантин, посещают отели и рестораны в Киеве и Конче-Заспе, - СМИ - Цензор.НЕТ 4789
показать весь комментарий
01.05.2020 13:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KKPjAYwIWIQ
https://www.youtube.com/watch?v=KKPjAYwIWIQ

https://www.youtube.com/watch?v=rVFgoTVZqD4 Не желаем жить по-другому!
показать весь комментарий
01.05.2020 12:56 Ответить
совершенно не удивлена
показать весь комментарий
01.05.2020 12:57 Ответить
Нардепы, бизнесмены и госслужащие, невзирая на карантин, посещают отели и рестораны в Киеве и Конче-Заспе, - СМИ - Цензор.НЕТ 6374
показать весь комментарий
01.05.2020 12:58 Ответить
Кожна порядна людина повинна витерти об нього ноги...
показать весь комментарий
01.05.2020 13:00 Ответить
Скоріше за образу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Гандона у вигляді порівняння із Блазнем.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:02 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2020 14:13 Ответить
отстреливать...
показать весь комментарий
01.05.2020 12:58 Ответить
Дурні виконують Забаганки покидьків...
показать весь комментарий
01.05.2020 12:59 Ответить
Дзвоніть Зедебілу, хай той дзвонить Баканову.
показать весь комментарий
01.05.2020 12:59 Ответить
Баканов уже там, но типа под прикрытием)))
показать весь комментарий
01.05.2020 13:08 Ответить
Там авакова нет? А то он сегодня злой. Может потому и злой, что не пригласили "в люди"?
показать весь комментарий
01.05.2020 13:00 Ответить
Нет. Скорее всего нет. Он на совещании. У них там сейчас идет заседание по поводу завершения карантина. Саакашвили тоже там(непонятно в каком качестве) и отчаянно размахивает руками. Какой в этом смысл ХЗ, но аваков пока не реагирует.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:14 Ответить
Дякуемо всем начиная от драчука,заканчивая зелей.Каштаны киевские не против.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:01 Ответить
Ну , умные люди. Делали все по Закону. Вам же объяснили что никто ничего закрывать не обязывал. Мы только рекомендовали а закрылись вы сами по своему хотению. Формально и фактически никто из этих депутатов ничего не нарушал.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:01 Ответить
Так вот кто у нас тут vip- клиент! Дидовика на нары! Он на шашлыки в чернобыльский лес ездил! А вы думаете пожары от кого пошли! 😃
показать весь комментарий
01.05.2020 13:08 Ответить
"Нам шикарная жизнь, а вам карантин. С уважением, ваши слуги".
показать весь комментарий
01.05.2020 13:02 Ответить
Законы для рабов,свободные люди плевали на закон
показать весь комментарий
01.05.2020 13:08 Ответить
Завгар сейчас всплакнул.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:13 Ответить
Я уже и не знаю, смеяться вроде грех, но ведь реально - бред.
У Кропивницькому помер 87-річний чоловік хворий на COVID-19

https://zlatopil.com/all-news/u-kropyvnytskomu-pomer-87-richnyj-cholovik-hvoryj-na-covid-19

Действительно... мог бы еще жить да жить...
показать весь комментарий
01.05.2020 13:10 Ответить
так да)))
показать весь комментарий
01.05.2020 13:14 Ответить
Бороться надо до конца

https://interfax.com.ua/news/general/650469.html В итальянском городе Римини поправился 101-летний мужчина, заболевший коронавирусом, сообщают итальянские СМИ.

https://tsn.ua/ru/tsikavinki/v-kitae-101-letniy-pensioner-za-nedelyu-vylechilsya-ot-koronavirusa-1503642.html В КИТАЕ 101-ЛЕТНИЙ ПЕНСИОНЕР ЗА НЕДЕЛЮ ВЫЛЕЧИЛСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/tsikavinki/v-kitae-101-letniy-pensioner-za-nedelyu-vylechilsya-ot-koronavirusa-1503642.html
показать весь комментарий
01.05.2020 13:25 Ответить
В Мариуполе выздоровела 95-летняя женщина, больная на ковид.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:07 Ответить
А Ирина "Правда" хочет как в Спарте: постарел - казнить. Для нее наверно пенсионеры - не люди.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:09 Ответить
с чего это Вы взяли, интересно? Речь идет о том. что большинство пенсионеров дай Бог, чтобы дожили хоть до 80-ти лет! Умереть в 87 лет - счастье, если без особых страданий. Особенно в нашей стране.
У меня, например, родственники по маминой, папиной, .... линиям доживали до 84 и до 90 лет. Но были и случаи, когда до 59-ти - дедушка мой и дядя, 73 года - мой отец ушел.
И, заметьте, я ни в чем не была виновата. Так уж у каждого - сколько на роду написано - всё его. При чем тыт была Спарта - непонятно...
Это Вы, видать, путина начитались))
"Путин напомнил о том, что в древней Спарте больных и увечных детей, согласно легенде, сбрасывали со скалы, а также упомянул рассказ Джека Лондона, в котором стариков оставляли на съедение диким зверям."
https://www.rbc.ru/politics/28/04/2020/5ea8581c9a79474468b255a7
показать весь комментарий
01.05.2020 14:24 Ответить
вы знаете, когда умрет от ковида вам близкий или дорогой человек, которому было 85 лет - вы сюда напишите, а мы поржем. Ведь смешно же? тварь тупая!!!

это мог быть чей-то отец или муж, который кому-то очень дорог, и которого заразил какой-то даун или мудак из мп секты "коронавируса нет".
показать весь комментарий
01.05.2020 17:25 Ответить
Пусть посещают, флаг им в руки. От "большого" ума может перезаражают один другого, и побыстрее ласты склеят.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:13 Ответить
Да пусть штраф заплатят в 17- 51 тыс грн, как все смертные. А то ведь даже штраф поатить не хотят.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:11 Ответить
Так об этом даже и разговора и мыслей быть не может...
показать весь комментарий
01.05.2020 14:40 Ответить
Карантин,как оказывается не для всех. Аваковцы "не видят" нарушения со стороны ЫЛЫТЫ.
А для простых смертных вот это:" Министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о жесткой реакции правоохранительных органов в связи с решением городских властей смягчить карантин"
показать весь комментарий
01.05.2020 13:18 Ответить
На то она и Власть, что бы пожрать всласть.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:22 Ответить
Никто никакого наказания не понесёт, потому что тут мелькает бизнес-партнёр Авакова.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:25 Ответить
обратили внимание на инфу про Авакова...?
О том что он является активным членом армянской диаспоры и посещает их собрания...?

Это будет полезно знать украинцам, которые считают что национальность не имеет значение - лишбычеловекбылхорошим....

Вот армяне так не считают....
показать весь комментарий
01.05.2020 13:27 Ответить
А что тут такого? Ну не русскую же диаспору ему посещать.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:14 Ответить
Лохам - карантин. Себе - вольготную жизнь и роскошь арабских шейхов.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:27 Ответить
Я так понимаю, что чем больше власть имущие заразят друг друга и ПреЗедента болезнями, тем больше радости будет у народа. То есть власть имущие нарушают карантин в угоду народу.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:32 Ответить
все по предвыборным обещаниям зэ, чи не так?)
показать весь комментарий
01.05.2020 13:34 Ответить
Вата мечтала о возврате в СССР, так мы уже почти там
Как в СССР рестораны только для партноменклатуры.

Как в СССР закрыты границы
Как в СССР из общественного транспорта остались одни троллейбусы

Как в СССР есть единая и монолитная партия власти.
Тогда это была КПСС из марионеточных депутатов - сегодня это Слуга народа из марионеточных депутатов
Как в СССР есть политбюро.
Тогда это совет комунноверхушки - сегодня это совет олигархата
Как в СССР есть распиаренный солнцеликий вождь народа Ким Зе Лен, ежедневно делающий добро для своего народа. То поможет братскому коммунистическому Китаю и даст вывезти все маски и стратегический запас медициныких костюмов из Украины, то привезет для своего народа большую партию масок из братского коммунистического Китая самолетом Мрия, которые можно будет приобрести в Эпицентре втридорога.

До полного совка не хватает тотального дефицита товаров, но думаю слуги справятся с этой задачей. Также не хватает заворачивания на улице тунеядцев, кто посмел гулять на улице в рабочее время без справки, что можно уйти с завода.
Вата должны радоваться и стать наконец-то счастливой, ведь она уже практически в любимом совке.

До встречи в СССР
показать весь комментарий
01.05.2020 13:41 Ответить
Они же бессмертные ...
показать весь комментарий
01.05.2020 13:54 Ответить
Та хай дохнуть.... може країна стане чистійше....
показать весь комментарий
01.05.2020 13:58 Ответить
от чего? от коронавируса? не смеши, среди известных и богатых людей умерла только 93-летняя испанская принцесса
показать весь комментарий
01.05.2020 14:00 Ответить
Ещё экс-президент Реала.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:16 Ответить
постановление 211 Кабмина о карантине - незаконное и преступное
1) Кабмин - это орган исполнительной власти, а не законодательной, его постановления носят рекомендационный характер и не являются законами
2) 11 марта, когда якобы было принято постановление, не было заседания Кабмина
3) карантин не может ограничивать права и свободы граждан без оглашенного ЧП или ВП в соответствии с Конституцией Украины
любой нормативно-правовой акт, противоречащий Конституции Украины автоматически становится незаконным и необязательным к выполнению в соответствии с ст. 60 КУ
4) главный санитарный врач Ляшко не делал "подання" о необходимости оглашения карантина в Кабмин, как того требует законодательство
5) карантин, правило обсервации, как и правило ношения маски, имеет отношение лишь к больным людям, что явно видно по выраженным симптомам, либо доказано лабораторно
пока не доказано тестом, судом или другим способом факт болезни человека, ни Кабмин, ни полиция не имеет права считать его больным
на сегодня в судах Украины зарегистрировано более 10 исков о незаконности карантинапреступники будут наказаны!
показать весь комментарий
01.05.2020 14:00 Ответить
Аваков (ука ты где Или карантин только для лохов , а кокс и шмаль , для Зеленского и команды + рестораны
показать весь комментарий
01.05.2020 14:01 Ответить
Нардепи, бізнесмени і держслужбовці, попри карантин, відвідують готелі й ресторани в Києві та Конча-Заспі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3684 https://censor.net/user/174338 Тут Вы не правы В Штатах умер мелеардер , которому принадлежит Пол Нью-Йорка
показать весь комментарий
01.05.2020 14:10 Ответить
В Украине все так... Страна-имитация с элементами мимикрии...)))
показать весь комментарий
01.05.2020 14:14 Ответить
Что вы имеете ввиду за "имитацию" ?
показать весь комментарий
01.05.2020 18:03 Ответить
Эти слуги уроды еще и з\плату получают не малую . А вы сидите дома и сосите лапу.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:17 Ответить
Спасибо Репортеру!!!
От себя хочу сказать- элитные тачки, наглые рожи!!! Не за вас парни гибнут на войне , мерзкие вы!!
И не имеете вы никакого отношения , к Украине , к той Украине о которой Шеченко стихи писал!!!
Поэтому пошли вы в жопу и с вашими мерсами и деньгами и котеджами!!
Решайлы!!
показать весь комментарий
01.05.2020 14:28 Ответить
Какие, в жопу, "схемы"?
Просто сами подойдите и посмотрите, и подумайте - а нахрена машины толпятся перед Авалон на Леонтовича, Марио на Толстого и т.п.........
показать весь комментарий
01.05.2020 14:33 Ответить
Так и хочется спросить жестко с матами ,но учитывая ,что админ меня часто блокирует спрошу культурно 6 а что по этому поводу думает товарищ Аваков или у него своим ВСЕ ,врагам - закон ?
показать весь комментарий
01.05.2020 14:52 Ответить
Да уж, как то не хорошо.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:15 Ответить
Может, тогда из-за этих карантин никогда не закончится?
показать весь комментарий
01.05.2020 15:19 Ответить
Зебилы любят рассказывать, что сейчас в стране все уже давно не так, как при барыгах. Что у нас уже новый прогрессивный президент, который заботится о народе, а не о барыгах, что теперь все равны, олигархи наказаны, а простой народ имеет такие права, какие раньше были у барыг. Вот.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:11 Ответить
хорошо хоч ногами нас не б,ють
показать весь комментарий
01.05.2020 17:13 Ответить
молодцы журналисты радио свобода! вы лохи сидите дома -а они, высшая каста чхать на вас хотели как же это все мерзко и противно
показать весь комментарий
01.05.2020 17:54 Ответить
Это к этим недочеловекам обратился сегодня Зеленский с призывом «сидим дома»? Тогда, это неудачный президент - они его все дружно послали на три известные буквы.
показать весь комментарий
01.05.2020 21:20 Ответить
Нардепи, бізнесмени і держслужбовці, попри карантин, відвідують готелі й ресторани в Києві та Конча-Заспі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2408
показать весь комментарий
02.05.2020 11:30 Ответить
Жріть бидло і дітей своїх гудуйте!
показать весь комментарий
02.05.2020 14:08 Ответить
 
 