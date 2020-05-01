Киевский форум по безопасности: "Глобальный шторм: как спасти экономику Украины и открыть новые возможности". ВИДЕО

В пятницу, 1 мая, 2020 года проходит онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности на тему: "Глобальный шторм: как спасти экономику Украины и открыть новые возможности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Форум продолжает онлайн-формат работы дискуссией об экономической ситуации в Украине в контексте глобальной рецессии.

Участники дискуссии:

Михаил Винницкий, доцент Киево-Могилянской Академии, преподаватель Львовской бизнес школы Украинского Католического Университета;

Тимоти Эш, экономист, старший стратегический советник компании Blue Bay Asset management, эксперт по вопросам Украины;

Владислав Рашкован, Заместитель Исполнительного директора Международного валютного фонда;

Наталья Яресько, Исполнительный директор Совета финансового контроля и управления в Пуэрто-Рико, министр финансов Украины в 2014-16 годах;

Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель Фонда "Открой Украину" и Киевского форума по безопасности;

Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

Участники дискуссии обсуждают следующие вопросы:

Что происходит с глобальной экономикой?

Можно ли распознать черты новой экономической реальности?

Какие приоритеты должно выбрать украинское правительство, чтобы спасти экономику от коллапса, поддержать национальный бизнес и не допустить массовой бедности и безработицы?

Можно ли в кризисе найти новые возможности и преимущества для украинского бизнеса?

Что самое необходимое посоветуют антикризисные менеджеры украинскому руководству?





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У них закончатся деньги. Россия сделает все возможное, чтобы снять с себя санкции, - Яценюк. ВИДЕО

Киевский форум по безопасности - ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель форума по безопасности - фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".