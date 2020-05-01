РУС
26 037 91

25-летний сын нового главы Налоговой Любченко владеет имуществом на 300 тысяч долларов, - СМИ. ВИДЕО

25-летний сын нового главы Налоговой службы Алексея Любченко Андрей владеет имуществом на 300 тыс. долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете журналистов "Cлідство. Інфо".

В нем в частности сообщается, что у 25-летнего Андрея Любченко есть квартира в новостройке в центре Киева и автомобиль Porsche Macan 2019 года. Совокупная стоимость этого имущества оценивается примерно в 300 тыс. долларов.

"Cлідство. Інфо" утверждает, что Андрей Любченко не может объяснить происхождения имущества. С 2013 года ему принадлежит квартира на более 100 квадратов, а также паркоместо в одной из новостроек на Печерске. На момент покупки ему было всего 18 лет, и он заявил, что не помнит, откуда у него появились, по подсчетам журналистов, около 215 тысяч долларов.

"Я не помню, кто там, что и когда покупал. И сейчас не могу дать информацию по этому поводу ", - сказал он, но предположил, что ему помогали родители.

Кроме того, около двух месяцев назад сын главы Налоговой купил автомобиль Porsche Macan 2019 выпуска, стоимость которого стартует от 72 тысяч долларов. На него Любченко-младший заработал, якобы занимаясь маркетингом.

"Ну, я вообще-то работаю, у меня ФОП третьей группы, я занимаюсь маркетингом в социальных сетях: Facebook, Instagram-реклама, Google и так далее. Поэтому, в принципе, ничего очень странного нет и, по-моему, это авто не слишком дорого стоило", - отметил Андрей Любченко.

"Судя по странице Любченко-младшего в социальной сети Instagram, несколько лет до этого он ездил на автомобиле Mercedes-Benz 2013 года. Как мы выяснили, это авто принадлежит частной фирме, зарегистрированной на Черкасщине, откуда родом главный налоговик страны.

Очевидно, именно на этом автомобиле Андрея Любченко в 2018 году задержали патрульные за вождение в нетрезвом состоянии. Сам правонарушитель в суде признал свою вину. Но наказание не получил. Как выяснилось, на момент рассмотрения дела истекли сроки привлечения к ответственности. По словам сына налоговика, это было служебное авто и он использовал его для работы", - отмечают журналисты.

Расследователи "Слідство.Інфо" пытались связаться с самим руководителем Налоговой о происхождении состояния его семьи, но Алексей Любченко не ответил на звонки и сообщения.

богатство (176) Любченко Алексей (80)
+59
Сын главного налоговика демонстрирует наличие доходов, явно превышающих его возможности (но прекрасно вписывающихся в возможности его родителей).

Реакция НБУ? Ноль.
Реакция НАБУ? Ноль.

Реакция депутатов? Ноль.

Реакция Венедиктовой? Ноль.

Реакция президента? Ноль.
Реакция премьера? Ноль.
...
Реакция народа-терпилы? Ноль.
01.05.2020 19:10
+35
Яка талановита молодь...
01.05.2020 18:59
+31
Не может быть!!!!
01.05.2020 18:58
Не может быть!!!!
01.05.2020 18:58
талант
01.05.2020 21:59
еще один Оннелох
02.05.2020 15:23
Яка талановита молодь...
01.05.2020 18:59
это - сироты...тяжелоё наследие царского режима...
01.05.2020 19:57
Можно адресочек черкануть этого пацанчика в той новостройке?Братва заинтересовалась...
01.05.2020 21:12
да он наверняка сдаёт. бояре в Конче живут, в Козине, на дамбе направо если после Украинки уйти. и островах тамошних
показать весь комментарий
пора кастріровать
01.05.2020 21:31
бедный мальчик
01.05.2020 19:00
Бідолага....напевно все дитинство вагони розгружав....
01.05.2020 19:04
скоріше всього вагонетки завантажував.
01.05.2020 19:56
Ну если у него зарплата 3000 долларов в месяц с 15 лет,то вполне ))
01.05.2020 19:07
виграв в лотерею,з ким не буває)

кожен з нас президент# кожен із вас 73,22% несе за це відповідальність#ви зробили це разом!
01.05.2020 19:10
Сын главного налоговика демонстрирует наличие доходов, явно превышающих его возможности (но прекрасно вписывающихся в возможности его родителей).

Реакция НБУ? Ноль.
Реакция НАБУ? Ноль.

Реакция депутатов? Ноль.

Реакция Венедиктовой? Ноль.

Реакция президента? Ноль.
Реакция премьера? Ноль.
...
Реакция народа-терпилы? Ноль.
01.05.2020 19:10
Реакция Дубинского - Зашквар.
01.05.2020 19:13
Я давно собі сказав, що цей народ безнадійний...
01.05.2020 19:28
Реакция народа-терпилы? Ноль.
Вывод: продолжает действовать старое правило: "Отчего ж не воровать, если некому унять?"
01.05.2020 20:04
зато гейша на своём месте
02.05.2020 15:26
Зебилам, чего не показали по телевизору - того не существует!
01.05.2020 21:55
причём только на скрепных каналах типа Г+Г
02.05.2020 15:27
Иногда хочется шоб изобрели какое-то зелье оживляющее.... шоб оживляло года на 2.
25-летний сын нового главы Налоговой Любченко владеет имуществом на 300 тысяч долларов, - СМИ - Цензор.НЕТ 1628
01.05.2020 19:12
Чого вчепилися? ЗЕ-42 обіцяв кінець епохи бідності? От для нього він і настав! Так що ставайте в чергу і чекайте коли для вас теж він настане!
01.05.2020 19:13
для більшості таке може настати в разі анархії, бідні будуть трусити багатих,оті панські маєтки і авто за 5 мільонів будуть чудові орієнтири,як це виглядає можна подивитися на https://youtu.be/r60FOzniSZE Ліван
01.05.2020 19:27
Хотел цензурно. Но получилось: пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи... Ну шо ж. Майдан, так Майдан.
01.05.2020 19:17
Добре хоч футболку з написом russia не носить )))
01.05.2020 19:20
Если сын главы налоговой богат , то это плохо. А если беден, то никто в это не поверит. Вопрос. Какое материальное положение должно быть у сына, что бы все были довольны.
Естественно, все кто рвутся к власти и должностям делают это не из-за любви к Родине. Тот, кто утверждает, что из-за любви, должен быть уничтожен на месте, ибо этот тип проходимцев пока мало изучен и вызывает ещё больше подозрений)
01.05.2020 19:22
Должно быть такое положение, чтобы мог объяснить и обосновать документально источник доходов. Вот и всё.
01.05.2020 20:07
А есть такие у которых не обосновано? Мы же не верим ни в какие обоснования.
01.05.2020 21:43
Це багато? В мене син має більше, а я навіть не голова ДПІ в районі.
01.05.2020 19:28
безденежных не назначают, чтобы не травмировать человеку психику.
01.05.2020 19:28
"Честным" трудом пацан всё заработал, вместе со своим папашей, который также "честно" сколотил своё состояние.
01.05.2020 19:31
Если бы папашка не заработал, то не мог бы заплатить брату Ермака за тепленькое местечко!
01.05.2020 21:57
так что - Зеленский это мафия и круговая порука?
02.05.2020 15:28
А причому тут Цензор? Це розслідування Гнапа, написано ж Слідство.інфо... А от Гнапа точно не можна назвати порохоботом!
01.05.2020 19:43
он хотел такую власть - ему её и топить. а для профилактики еще Гнапу по почкам дать как Кутепову
02.05.2020 15:30
25-летний сын нового главы Налоговой Любченко владеет имуществом на 300 тысяч долларов, - СМИ - Цензор.НЕТ 6958
01.05.2020 19:40
Кто бы сомневался.. Папаша в налоговой больше 20 лет.... Чуть копнуть - там и на расстрел хватит...
01.05.2020 19:48
Раньше за 1 миллион деревянных расстреливали. На т\х Армении боцман как то косынок на 980 тыс рублей контрабандой привёз. Так не расстреляли.
01.05.2020 20:39
Раньше за 10000 рублей расстреливали,не неси пургу миллион там...
01.05.2020 21:14
за колосок зібранний після жнив відсилали на каторгу в сибір
02.05.2020 13:57
При Петре такого не было!
01.05.2020 19:52
Он свой капитал при Януковиче и барыги сколотил. А сейчас растёт дальше как на дрожжах. Вот ещё МВФ денег подкинет.
01.05.2020 20:41
и правильно что вам Порох в штаны срет!
02.05.2020 07:19
Зачем я слышу слово ПЭТЯ на цензоре? Еите кончу заспу
01.05.2020 19:54
что-то нищеброд какой-то сынок
01.05.2020 19:59
Ну когда уже? А то утюги, паяльники и молотки уже готовы.
01.05.2020 20:01
Вопрос к Монике Оманской : все возвращается на круги своя ?
01.05.2020 20:09
оце слуга засцяв нам очі
01.05.2020 20:12
Просто хорошо работает. Почему все это не понимают.
01.05.2020 20:13
Как сказал Янукович:
-Просоо мой сын много работает!
01.05.2020 20:15
руки от дитей прочь, черти немытые, ничего святого у гнапа нет
02.05.2020 15:38
Какой удачный ребёнок
01.05.2020 20:18
Сироты...
01.05.2020 20:21
А цим корупціонерам, Зеленський не хоче "пламенний привіт" передати? Ато он меру Черкас передавав... =)
01.05.2020 20:32
Да не расстраивайтесь так,денёк прошёл и пол процента рейтинга ЗЕбил потерял,а сколько их этих деньков ещё впереди 1400 примерно.Для ЗЕбила всё закончится ещё фееричней,чем у Пороха...
01.05.2020 21:18
У Зели вор на воре сидит и вором погоняет.
01.05.2020 20:35
Сынок также любит скорость, да и свой уголок надо ж иметь.
01.05.2020 20:48
Ну чего пристали к хлопцу? Он на бурячках все честно заработал.
01.05.2020 21:20
Получается на фоне попередников он честнейший человек , сына просто таки в чёрном теле держит .
01.05.2020 21:23
так у него сыну 8 лет? или уже в этом возрасте должен быть свой мерседес? или вы о ком?
02.05.2020 15:39
цензор врет ) как обычно ) по заказу )
01.05.2020 21:28
25-річний син нового керівника Податкової Любченка володіє майном на 300 тисяч доларів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7553
01.05.2020 21:36
НИТКУМАВСТВУ!
01.05.2020 21:51
Это же коррупция, явная и наглая!
Зебилы 73%-е, какие же вы зебилы - прощения вам не будет..... Дурость и ограниченность ваша - это не оправдание!
01.05.2020 21:53
А если серьезно, то вся нечисть добравшаяся до власти и до корыта при Зе-барыгах, будет стоять за него насмерть - если сметут Зебила, воры и преступники из его кагорты, будут болтаться на фонарях!

У них теперь круговая порука!
01.05.2020 21:59
Так адрес бы дали где это чувырло живет ...
01.05.2020 22:05
адрес дайте( охренеть, когда народу дойдёт, что нужно и самому иногда хвостом шевельнуть
02.05.2020 15:41
сцынок... - воровать и то толком не умеют...
01.05.2020 22:24
Очень рад за талановиту дитину. Явно весь в батька.
01.05.2020 23:51
В нормальной стране папаша подал бы в отставку.
02.05.2020 00:42
хороший мальчик.
02.05.2020 08:54
Вот это я понимаю.!!! Стартуем от 300 000....... У кого больше ?
02.05.2020 09:14
Який талановитий хлопчик, тепер папа купить йому посаду премьера і знову на електро самокаті поїде новий талант по широким коридорам Кабінету Міністрів України. Це перемога. І буде папа і син упаковуватись по горлянку. Щасти їм в українській політиці.
02.05.2020 09:22
нехер ім шастати в цій Украінській політиці
02.05.2020 14:12
Зае#али ! Так и просятся на фонарях повисеть! Пока такие уроды будут править страной - страны не будет!
02.05.2020 10:17
Ну хоть не депутат как у Петра Алексеича...тот миллионер, сын миллиардера
02.05.2020 10:31
хах, попадет в обычную больницу(заграница закончилась уже) и там его будет лечить врач за минималку.
Поможет ему порш? Или банально поедет на море и в яму попадет и убьется.
Быдло скот не понимает, что за забором и на поршах не отсидятся, когда вокруг миллионы голодных.
02.05.2020 11:50
ну типа мы должны быть ему благодарны за то, что не топчет украинский флаг. как же утомили эти зеленушки и недоразвитые, которые за это проголосовали
02.05.2020 12:31
Ясно-понятно. Талантливый прост...
Ещё один одаренный сын чиновника. Ничего удивительного.
02.05.2020 12:42
точно также, как авокян со своим сынком.
02.05.2020 16:52
вот для кого пешеходы должны построить автобан.
02.05.2020 13:21
Папа наколядовал.
02.05.2020 13:34
Мама всю жизнь копила
02.05.2020 15:31
Твари, сына с папашей на нары нахрен, всё это нажито не честным трудом, во сволочи оборзели.
02.05.2020 16:50
Зебильі, не завидуйте а лучше работайте в 2 сменьі по 6 дней в неделю и тоже будете зарабатьівать как новьіе лица
02.05.2020 18:59
Вешать просто их надо!
03.05.2020 02:49
Вангую - така людина, нова, певно, таки буде чесна боротьба з корупцією
03.05.2020 09:04
Покращення!!!
03.08.2020 16:21
 
 