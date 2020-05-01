25-летний сын нового главы Налоговой Любченко владеет имуществом на 300 тысяч долларов, - СМИ. ВИДЕО

25-летний сын нового главы Налоговой службы Алексея Любченко Андрей владеет имуществом на 300 тыс. долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете журналистов "Cлідство. Інфо".

В нем в частности сообщается, что у 25-летнего Андрея Любченко есть квартира в новостройке в центре Киева и автомобиль Porsche Macan 2019 года. Совокупная стоимость этого имущества оценивается примерно в 300 тыс. долларов.

"Cлідство. Інфо" утверждает, что Андрей Любченко не может объяснить происхождения имущества. С 2013 года ему принадлежит квартира на более 100 квадратов, а также паркоместо в одной из новостроек на Печерске. На момент покупки ему было всего 18 лет, и он заявил, что не помнит, откуда у него появились, по подсчетам журналистов, около 215 тысяч долларов.

"Я не помню, кто там, что и когда покупал. И сейчас не могу дать информацию по этому поводу ", - сказал он, но предположил, что ему помогали родители.

Кроме того, около двух месяцев назад сын главы Налоговой купил автомобиль Porsche Macan 2019 выпуска, стоимость которого стартует от 72 тысяч долларов. На него Любченко-младший заработал, якобы занимаясь маркетингом.

"Ну, я вообще-то работаю, у меня ФОП третьей группы, я занимаюсь маркетингом в социальных сетях: Facebook, Instagram-реклама, Google и так далее. Поэтому, в принципе, ничего очень странного нет и, по-моему, это авто не слишком дорого стоило", - отметил Андрей Любченко.

"Судя по странице Любченко-младшего в социальной сети Instagram, несколько лет до этого он ездил на автомобиле Mercedes-Benz 2013 года. Как мы выяснили, это авто принадлежит частной фирме, зарегистрированной на Черкасщине, откуда родом главный налоговик страны.

Очевидно, именно на этом автомобиле Андрея Любченко в 2018 году задержали патрульные за вождение в нетрезвом состоянии. Сам правонарушитель в суде признал свою вину. Но наказание не получил. Как выяснилось, на момент рассмотрения дела истекли сроки привлечения к ответственности. По словам сына налоговика, это было служебное авто и он использовал его для работы", - отмечают журналисты.

Расследователи "Слідство.Інфо" пытались связаться с самим руководителем Налоговой о происхождении состояния его семьи, но Алексей Любченко не ответил на звонки и сообщения.

