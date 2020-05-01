ГБР возбудило дела против Порошенко без состава преступления и без доказательств, - Рябошапка. ВИДЕО

Так называемое "дело моряков", которую ГБР возбудило в отношении пятого президента Порошенко, не имеет правовой перспективы и подрывает международные позиции Украины.

Об этом бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявил в интервью для YouTube-канала Алексея Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что объявление подозрения в этом деле не только ударит по позиции Украины в Международном арбитраже по морскому праву, но и нанесет удар по авторитету государства.

"Это однозначно ослабит позиции Украины не только в международном арбитраже, но и вообще на международной арене. Поэтому к такого рода производствам необходимо подходить очень осторожно и учитывать все обстоятельства, и те, которые привели к такому шагу президента. И не только президента, а и СНБО. Там решение принималось не только Порошенко, было много лиц. Поэтому такие важные вещи, собственно, контекст, в котором происходила эта ситуация: и война, и обострение на тот момент, все надо было принимать во внимание", - убежден Рябошапка.

Он также сообщил, что в этом производстве было нечего расследовать. "Относительно Керченского пролива, то я думал, что это дело уже давно забыто, поскольку мы действительно дискутировали о таком производства. Оно расследовалось ГБР. И после нескольких совещаний я думал, что больше к этому возвращаться не будем. Поскольку перспективы и логики в таких производствах я на вижу. И мы даже не возвращались несколько месяцев к этому производству. Я о нем услышал снова несколько дней назад, когда был поднят публичный резонанс относительно возможного вручения уведомления о подозрении. Для меня это довольно странно, я думал - была поставлена ​​точка, и органы кримильнои юстиции не расследовали это производство. Там нечего было расследовать. И для того, чтобы убедить наших коллег из ГБР, мы предложили им попробовать подготовить хоть какой-то письменный документ и обосновать для себя, чтобы было видно - есть ли там состав преступления. Они начали это делать, мы потом встретились и снова поняли, что там перспективы нет", - рассказал Рябошапка.

Экс-генпрокурор также сообщил, что два других эпизода, которые расследует ГБР относительно Порошенко, основываются на абсурдных с точки зрения права обвинениях. Поэтому он отказался подписывать подозрение, подготовленное под руководством Ирины Венедиктовой, которая на тот момент возглавляла ГБР.

"Что касается сообщения о подозрении, которое я не подписал, оно касалось двух эпизодов. Это назначение двух членов ВРП в конце каденции пятого президента. И второй - это эпизод о назначенных первого заместителя руководителя Службы внешней разведки. И что вменялось в вину пятом президенту - это узурпация власти. Очевидно, что узурпация власти, узурпация полномочий, предусмотренных Конституцией, просто невозможна. Это абсурд. И оно противоречит здравому смыслу", - отмечает Рябошапка.

"Другой аспект - это якобы злоупотребления полномочиями президента. Но опять же, из тех материалов дела, которые я читал, но не читала Венедиктова, не было никаких доказательств, которые могли бы свидетельствуют о том, что имелись признаки этих преступлений. То есть, доказательств не было. Сама юридическая конструкция выглядела нелепо. И сам документ был написан, такое впечатление, что студентами. Я хотел бы обратить внимание, что, собственно, в тот день, когда отправили этот проект сообщение в прокуратуру, в тот же день появилось медийное сообщение с тем, что якобы ГБР подготовило подозрение, а прокуратура блокирует вручения уведомления о подозрении пятому президенту Украины. То есть, такое стремление медийное подтолкнуть меня к тому, чтобы я подписал этот документ. Я дал своим прокурорам, чтобы они просмотрели, и он был весь исчеркан. Документ был весь исчеркан. Очевидно, что такое нельзя подписывать. И, соответственно, было отказано в подписании этого документа. Мы не подписали и отправили назад", - рассказывает Рябошапка.

Руслан Рябошапка также подтвердил, что отказ подписать абсурдное подозрение Петру Порошенко стал последней каплей, которая привела к его отставке. По его словам, представители монобольшинства Зеленского этого не скрывали и говорили об этом журналистам.

"Публичные спикеры партии Зеленского, собственно, об этом говорили. И Корниенко, и Арахамия говорили, что это стало последней каплей в том, что прокуратура блокирует работу ГБР и не подписывает подозрение Порошенко, поэтому необходимо увольнять", - напомнил Рябошапка.