РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7617 посетителей онлайн
Новости Видео
19 438 258

ГБР возбудило дела против Порошенко без состава преступления и без доказательств, - Рябошапка. ВИДЕО

Так называемое "дело моряков", которую ГБР возбудило в отношении пятого президента Порошенко, не имеет правовой перспективы и подрывает международные позиции Украины.

Об этом бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявил в интервью для YouTube-канала Алексея Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что объявление подозрения в этом деле не только ударит по позиции Украины в Международном арбитраже по морскому праву, но и нанесет удар по авторитету государства.

"Это однозначно ослабит позиции Украины не только в международном арбитраже, но и вообще на международной арене. Поэтому к такого рода производствам необходимо подходить очень осторожно и учитывать все обстоятельства, и те, которые привели к такому шагу президента. И не только президента, а и СНБО. Там решение принималось не только Порошенко, было много лиц. Поэтому такие важные вещи, собственно, контекст, в котором происходила эта ситуация: и война, и обострение на тот момент, все надо было принимать во внимание", - убежден Рябошапка.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Доказательств по делу Шеремета было достаточно для преследования, но недостаточно для суда. Меня пригласили на брифинг по инициативе министра МВД", - Рябошапка. ВИДЕО

Он также сообщил, что в этом производстве было нечего расследовать. "Относительно Керченского пролива, то я думал, что это дело уже давно забыто, поскольку мы действительно дискутировали о таком производства. Оно расследовалось ГБР. И после нескольких совещаний я думал, что больше к этому возвращаться не будем. Поскольку перспективы и логики в таких производствах я на вижу. И мы даже не возвращались несколько месяцев к этому производству. Я о нем услышал снова несколько дней назад, когда был поднят публичный резонанс относительно возможного вручения уведомления о подозрении. Для меня это довольно странно, я думал - была поставлена ​​точка, и органы кримильнои юстиции не расследовали это производство. Там нечего было расследовать. И для того, чтобы убедить наших коллег из ГБР, мы предложили им попробовать подготовить хоть какой-то письменный документ и обосновать для себя, чтобы было видно - есть ли там состав преступления. Они начали это делать, мы потом встретились и снова поняли, что там перспективы нет", - рассказал Рябошапка.

Также на Цензор.НЕТ: Это слив производства, - Рябошапка о завершении дела Гандзюк. ВИДЕО

Экс-генпрокурор также сообщил, что два других эпизода, которые расследует ГБР относительно Порошенко, основываются на абсурдных с точки зрения права обвинениях. Поэтому он отказался подписывать подозрение, подготовленное под руководством Ирины Венедиктовой, которая на тот момент возглавляла ГБР.

"Что касается сообщения о подозрении, которое я не подписал, оно касалось двух эпизодов. Это назначение двух членов ВРП в конце каденции пятого президента. И второй - это эпизод о назначенных первого заместителя руководителя Службы внешней разведки. И что вменялось в вину пятом президенту - это узурпация власти. Очевидно, что узурпация власти, узурпация полномочий, предусмотренных Конституцией, просто невозможна. Это абсурд. И оно противоречит здравому смыслу", - отмечает Рябошапка.

Читайте также: Порошенко: Зеленский обязан довести до конца в Международном арбитраже дело против РФ за агрессию в Керченском проливе и взыскать с Кремля компенсацию

"Другой аспект - это якобы злоупотребления полномочиями президента. Но опять же, из тех материалов дела, которые я читал, но не читала Венедиктова, не было никаких доказательств, которые могли бы свидетельствуют о том, что имелись признаки этих преступлений. То есть, доказательств не было. Сама юридическая конструкция выглядела нелепо. И сам документ был написан, такое впечатление, что студентами. Я хотел бы обратить внимание, что, собственно, в тот день, когда отправили этот проект сообщение в прокуратуру, в тот же день появилось медийное сообщение с тем, что якобы ГБР подготовило подозрение, а прокуратура блокирует вручения уведомления о подозрении пятому президенту Украины. То есть, такое стремление медийное подтолкнуть меня к тому, чтобы я подписал этот документ. Я дал своим прокурорам, чтобы они просмотрели, и он был весь исчеркан. Документ был весь исчеркан. Очевидно, что такое нельзя подписывать. И, соответственно, было отказано в подписании этого документа. Мы не подписали и отправили назад", - рассказывает Рябошапка.

Также на Цензор.НЕТ: Обвинять Воронченко, Турчинова и Порошенко в госизмене никто не будет, это фейк для развертывания протестов, - и.о. директора ГБР Соколов

Руслан Рябошапка также подтвердил, что отказ подписать абсурдное подозрение Петру Порошенко стал последней каплей, которая привела к его отставке. По его словам, представители монобольшинства Зеленского этого не скрывали и говорили об этом журналистам.

"Публичные спикеры партии Зеленского, собственно, об этом говорили. И Корниенко, и Арахамия говорили, что это стало последней каплей в том, что прокуратура блокирует работу ГБР и не подписывает подозрение Порошенко, поэтому необходимо увольнять", - напомнил Рябошапка.

Автор: 

Порошенко Петр (19656) прокуратура (5074) Гончаренко (545) Рябошапка Руслан (409) ГБР (3211) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2641)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+62
ГБР возбудило дела против Порошенко без состава преступления и без доказательств, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6231
показать весь комментарий
01.05.2020 22:15 Ответить
+55
ДБР порушило справи проти Порошенка без складу злочину і без доказів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7882
показать весь комментарий
01.05.2020 22:38 Ответить
+48
Зебилы скоро на коленях приползут к Пороху после покращень от зебила ГБР возбудило дела против Порошенко без состава преступления и без доказательств, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5655
показать весь комментарий
01.05.2020 22:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
ДБР порушило справи проти Порошенка без складу злочину і без доказів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2985
показать весь комментарий
01.05.2020 23:21 Ответить
ТАК А ЧТО ТЕ ЧТО СЕЙЧАС КРАДУТ НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ !!!???
показать весь комментарий
01.05.2020 23:29 Ответить
В общем, кацапы с пятью петушариями и три зебила, понимают, что им кранты неизбежны)))) песня!
показать весь комментарий
02.05.2020 00:14 Ответить
оправдовується що не даремно взяв хабар за закриття?
показать весь комментарий
02.05.2020 00:37 Ответить
ДБР порушило справи проти Порошенка без складу злочину і без доказів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 611
ДБР порушило справи проти Порошенка без складу злочину і без доказів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5603
показать весь комментарий
02.05.2020 01:05 Ответить
"Це однозначно послабить позиції України не тільки в міжнародному арбітражі, а й взагалі на міжнародній арені. Тому до такого роду проваджень необхідно підходити дуже обережно і враховувати всі обставини, і ті, які привели до такого кроку президента. І не тільки президента, а й РНБО."

зрозуміло -хто й звідки замовив цю справу...це так як і справа Шеремета..."сосуть з усіх пальців"...а історія з "схроном"-то взагалі єпічна ганьба...!!! не влада-а збор блотних та шайка коміків...
показать весь комментарий
02.05.2020 01:38 Ответить
ДБР порушило справи проти Порошенка без складу злочину і без доказів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8780
показать весь комментарий
02.05.2020 06:38 Ответить
Після таких виборів увесь світ ставиться до українців з підозрою. А якщо прочитати нашу історію, то за голову схопишся. Бог дав нам хорошого Президента, та бидло вибрало собі ворога.
показать весь комментарий
02.05.2020 09:36 Ответить
тябя скорее туды отправят..)))
показать весь комментарий
02.05.2020 08:05 Ответить
твоя масковская присказка к ПРАВУ не имеет НИКАКОГО отношения.)))
если тебе это слово знакомо ))))
твой уровень - урка-стукачок из подворотни
показать весь комментарий
02.05.2020 16:00 Ответить
Смеяться в каком месте?
показать весь комментарий
02.05.2020 08:16 Ответить
С головой у тебя всё в порядке? Может, к доктору сходишь, болезный?
показать весь комментарий
02.05.2020 08:55 Ответить
Я вам, зелёным дебилам, уже отвечать задолбался - я не люблю конфет! У меня конфеты ещё с новогодних праздников лежат... Одну конфетку съел недели три назад... У меня "азарт" другого рода - люблю вас, "одноклеточных" дразнить и наблюдать как вы беситесь и дерьмом плюётесь...
показать весь комментарий
02.05.2020 14:33 Ответить
Понос словесный выключи... Для меня твои "вопли" и "плевачки" - "шо слону дробина...". Я "спокоен, как удав..." - и не такого в перерывах между судебными заседаниями, в коридорах, наслушался... "Бронированный"...
показать весь комментарий
02.05.2020 14:58 Ответить
А вы, "Майоровы", тут семейственно живёте?
показать весь комментарий
02.05.2020 15:24 Ответить
так ты проститутка, а не бл**ь?
показать весь комментарий
02.05.2020 16:02 Ответить
нуц что ж, проститутка это тоже профессия. торгуй собой и дальше.. мне пофигу ))0
показать весь комментарий
02.05.2020 16:12 Ответить
Сочувствую... Мне легче - "Яр Холодный" - "единственный и неповторимый"... Меня "подделать" трудно...
Меня иное интересует - я, тебе, какой ногой, на яйца наступил, что ты на меня "ощерился"?
показать весь комментарий
02.05.2020 16:03 Ответить
Беру пример с "оппонента"... "Ну ты и ущербный - мало того, шо примороженный, так ещё и на бронетранспортёре. Или, вооще, - на бронепоезде -застопоренный, бедолага, на железнодорожный тормоз?". Это - признак "деликатности"? Тогда я - "испанский лётчик"...
А ведь я к тебе вообще не обращался...
показать весь комментарий
02.05.2020 16:20 Ответить
Да, видать, с дырявой ложки ты не одну зиму баланду жрал
показать весь комментарий
02.05.2020 09:58 Ответить
Как тебе нравится выражение "Бомбаста" - "среди меня бытует мнение"? Мне кажется, это "перл", достойный восхищения...".
показать весь комментарий
02.05.2020 15:07 Ответить
а имена и хвамилии возбудителей озвучьте.
нариду надо згать своих хероев ))
показать весь комментарий
02.05.2020 08:07 Ответить
Этот нарид будет пищать от радости! Посадить Пороха - предел мечтаний для быдла.
показать весь комментарий
02.05.2020 08:47 Ответить
Послал моряков на расстрел, но шапка преступления не видит. Он ослеп!
показать весь комментарий
02.05.2020 08:28 Ответить
А раньше корабли, которые прошли, тоже на расстрел послал?
показать весь комментарий
02.05.2020 08:40 Ответить
Только дебилы или враги называют перемещение своих войск на не оккупированной территории -- посыланием на смерть.
показать весь комментарий
02.05.2020 08:44 Ответить
Так он ещё и на фронт посылал, а теперь Зеленский посылает-может и за это судить?! Почему такие, как ты, с головой не дружат?
показать весь комментарий
02.05.2020 09:00 Ответить
А моряки стріляти не вміють, чи захищати своє море не вчилися? Де ти бачиш злочин, іуда Сімон? Сам злочинець, а іншим приписуєш, путлерсос.
показать весь комментарий
02.05.2020 09:41 Ответить
А він не Сімон, а Сівоха! Зелений "уставший от войны" - Сівоха Болівар!
показать весь комментарий
02.05.2020 13:17 Ответить
Как оно у женки под юбкой, с п...ы не дует?
показать весь комментарий
02.05.2020 10:01 Ответить
ты вообще про сухопутных воинов погавкать не хочешь, коих моника каждый день под расстрел-обстрел отправляет?
оне не просто моряки, ОНИ прежде всего ВОЕННЫЕ, а уже потом моряки...
это и есть их работа - ходить... и под обстрел тоже )))
хотя быдлу вроде тебя этого не понять )))
показать весь комментарий
02.05.2020 16:08 Ответить
В ГБР агенты кремля вот они и саботируют процесс, факт сдачи двух арткатера оккупантам без боя даже не предъявляли.
показать весь комментарий
02.05.2020 08:43 Ответить
московські реваншисти при владі, і тепер. як і раніше, все, що відбувається хороше в Україні, паплюжать, мішають з лайном, а патріотів і меценатів переслідують і цькують. Цього хотіли аж 73%. Скоро вони одержать нагороду -- буде їм, як у Венесуелі.
показать весь комментарий
02.05.2020 09:53 Ответить
А куда сажать командиров, посылающих солдат на передовую? Их ведь там могут убить!
показать весь комментарий
02.05.2020 10:26 Ответить
Вот и часть малого флота,что застоялся у причалов, послали показать себя да немного опыта набраться в боевой обстановке.То,что наши моряки без сопротивления спустили флаг ВМСУ и были пленены в украинских водах не есть вина тех кто их туда послал.При"зелени"флот почти безвылазно на стоянках и россияки на своих корытах господствуют на обеих морях.
показать весь комментарий
02.05.2020 14:44 Ответить
Кто его знает.... Мождет был приказ не открывать огня...
показать весь комментарий
02.05.2020 15:48 Ответить
...и сдать боевые корабли с экипажами рашфлоту?.Вообще-то наш флот, до сей поры, ничем героическим себя не проявил..
показать весь комментарий
02.05.2020 16:28 Ответить
У него всё в шоколаде.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:38 Ответить
все больше убеждаюсь,что рябошапка это луценко № 2, правильно его сняли.
сколько он получил отката за подобные откровения?
показать весь комментарий
02.05.2020 11:17 Ответить
ОТКРОВЕНИЕ-это то, что открывает истину. ты против того, что бы быдло узнавало правду про зеленое пархатое ничтожество и его корешей, его аферы, коррупцию, воровство? ты хочешь жить в сереале "слуга уродов" ?
показать весь комментарий
02.05.2020 14:05 Ответить
Неужели какой-то идиот поверит, что рябую шапку беспокоит судьба пороха, при чем бэзвозмэдно))
показать весь комментарий
02.05.2020 15:08 Ответить
Они там вообще **...нулись!?!
показать весь комментарий
02.05.2020 15:44 Ответить
Всё правильно, надо не только порошенко судить, но за одно и рябуюшапку, а иначе ну ни как.
показать весь комментарий
03.05.2020 23:25 Ответить
Страница 3 из 3
 
 