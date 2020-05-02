РУС
Подростки в Запорожье сорвали государственный флаг и сняли это на видео, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Двое 19-летних молодых людей сорвали флаг Украины с расположенного в центре города флагштока. 13-летняя девушка снимала это на телефон и смеялась. Полиция начала производство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Запорожской области.

"1 мая в социальной сети Инстаграм появилось видео, на котором в городе Запорожье двое юношей сорвали Государственный флаг Украины с флагштока. Эта информация также была распространена в средствах массовой информации", — сказано в сообщении.

Полицейские и сотрудники СБУ смогли идентифицировать участников события.

"Ими оказались жители Запорожья - двое юношей 2001 рождения и девушка 2007 года рождения. Обоих злоумышленников доставили в Александровское отделение полиции для проведения всех необходимых следственных действий. Несовершеннолетняя вместе с матерью также приглашены в отделение полиции", — добавили полицейские.

Смотрите также: 23-летний житель Одесчины вытирал ноги о флаг Украины, ему грозит до 3 лет тюрьмы, - Нацполиция. ВИДЕО

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.338 УКУ (Надругательство над государственными символами). Наказание по этой статье варьируется от штрафа в 850 гривен до лишения свободы на срок до 2 лет.

Подростки в Запорожье сорвали государственный флаг и сняли это на видео, - полиция 01
Подростки в Запорожье сорвали государственный флаг и сняли это на видео, - полиция 02

+90
На минное поле их. Это кацапский биомусор
02.05.2020 00:36 Ответить
+86
Таким в армии делать нечего. Армия не мусорная свалка.
02.05.2020 00:42 Ответить
+74
Отправить их в "ЛДНР" на ПМЖ.
02.05.2020 00:36 Ответить
в 18-19 лет пора отвечать за свои дела. Лишить гражданства навсегда, раз тебе ненавистна родная страна и флаг. И значит - тебе - волчий билет - никакой работы в гос. предприятиях и органах, никакого бесплатного образования и лечения, никаких госстраховок, никаких потом пенсий (даже социальных) и пособий. И вали в любимый Держимордор - там тнбя ждут браться с распростёртыми объятиями, доказывай делом , какой ты крутой чувачок на деле , а не на шее мамы с папой, вырастивших таких ****** и паскуду. 18- 20 летние хлопцы принимали смерть лютую за этот прапор - живот кому - то вспороли православные северные браться, под артогнём и градами спасали этот кусок материи. Биомусор - выгнать к оркам навсегда
02.05.2020 12:14 Ответить
+100500)))
02.05.2020 13:01 Ответить
Підлітки в Запоріжжі зірвали державний правпор і зняли це на відео, - поліція - Цензор.НЕТ 432
02.05.2020 12:17 Ответить
вонючки криворожские. сцать нужно на флаг оккупанта
02.05.2020 12:23 Ответить
Запоріжжя - це кубло комуністичних недобитків. Там досі є пыонЭры, камсамол, да-здра-пєр-ма та інша компартійна шушера. Тільки після заборони компартії на законодавчому рівні вони адаптувались до нових умов
02.05.2020 12:33 Ответить
Позбавленя громадянства України. Жирна крапка! Вік тут ні до чого. Підліток чи дорослий. Ці гниди з часом стануть вошами на тілі України.
02.05.2020 12:42 Ответить
Надо объяснить детям, что больше не надо срывать флаги и валить памятники.
02.05.2020 12:54 Ответить
"Дітки" в 19 років вже мають знати, що зривати треба лише ворожі прапори і валити пам'ятники слід лише окупантам.
02.05.2020 13:04 Ответить
Вот при всех косяках украинской власти-этого быть не должно.Поддерживал майдан-не поддерживал,не волнует. Флаг есть флаг.
За такое в любой уважающей себя стране-жестокое татумбо!!!
02.05.2020 12:54 Ответить
Підлітки в Запоріжжі зірвали державний правпор і зняли це на відео, - поліція - Цензор.НЕТ 1662
02.05.2020 13:01 Ответить
Это ватный биомусор - всех в утиль.Такие вещи не должны проходить незамеченными - это принципиально. Над такими тварями надо проводить публично "наказание" и демонстрировать всем остальным. Государственные символы нужно уважать.
02.05.2020 13:06 Ответить
По вашему это нормально?)

Підлітки в Запоріжжі зірвали державний правпор і зняли це на відео, - поліція - Цензор.НЕТ 4168
02.05.2020 13:10 Ответить
любити батьківщину так не змусиш але пара стусанів замінює 2 години виховної бесіди
02.05.2020 22:39 Ответить
Конечно не нормально, таких тварей нужно только калечить или убивать, парой оплеух их не перевоспитаешь.
03.05.2020 00:20 Ответить
Это же блин ребенок. Что с вами не так?
02.05.2020 13:12 Ответить
россия (параша/кацапстан) распадется, путин будет повешен, портнов, шарий, медведчук будут сидеть в тюрьме на бутылке, все верно?
02.05.2020 13:24 Ответить
Они издеваются над ребенком при этом старательно прячут свои лица. Что вообще происходит с этим миром?
02.05.2020 13:43 Ответить
ты на вопрос отвечай ватный черт - тест не пройден. Иди нахер домой на россию/на парашу "защитничек" детей.
02.05.2020 15:48 Ответить
так словили бы медведчука, портнова, шария, слова бы никто не сказал, а девку 13 летнюю запугать много ума не надо
02.05.2020 14:11 Ответить
С таких сук потом Штепи произростают, и не только девочек за такую пакость пугали но и дедушек и вьюношей и возраст не оправдание .
02.05.2020 14:27 Ответить
а с каких сук уже произросли вот эти воители с девчонками ссыкливые?
02.05.2020 18:16 Ответить
Чучело бл.дь спроси у родителей Краматорського 17летнего пацана которого зарезали Бльшие даже не хлопці, а дяди сепеара за проУкраїнську позицию.
02.05.2020 18:54 Ответить
У нас 75% такого мусора!
02.05.2020 15:34 Ответить
Два дебила, это сила.
02.05.2020 13:09 Ответить
Підлітки в Запоріжжі зірвали державний правпор і зняли це на відео, - поліція - Цензор.НЕТ 3130
02.05.2020 16:42 Ответить
Орден від президентика цим героям!
02.05.2020 13:40 Ответить
1987 у нас в Сарнах 17 річний пацан вивісив жовто блакитний на телевізійній вишці ,кгб таскало в школі вчителі пресували ото був тиск, а ці медалі за звільнення Запоріжжя отримають
02.05.2020 13:56 Ответить
вже є відео, як виховуть організм, який вів відеозапис.
02.05.2020 13:58 Ответить
Почему они это сделали именно с 13-летней девочкой? Не со взрослыми парнями которые срывали флаг.
02.05.2020 14:08 Ответить
Может те успели спрятаться в полиции?
02.05.2020 14:22 Ответить
твоя родина параша развалится а карлик-педофил путин будет повешен и мы у вас чертей ватных еще заберем Краснодарский Край и вернем все свои территории.
02.05.2020 16:00 Ответить
То что ставили на колени ребенка и издевались, это уже переходит все рамки. Это уголовное преступление. Боюсь что государство опять сделает вид что ничего не произошло.
02.05.2020 14:03 Ответить
мало били..нужно ещё более жёстко,все сантименты остались до #крымнаша
02.05.2020 14:09 Ответить
Поэтому надо бить детей? Может патриотам поискать противников покрупнее?
02.05.2020 14:12 Ответить
а при чём здесь патриоты!? ..я **** за надругательство над флагом начищу без всякого патриотизма,просто необходимость..но судя по ключу вопроса вы стандарная вата
02.05.2020 14:16 Ответить
это у вас с головой не порядок,или с памятью! ..забыли наверно какой горой трупов закончились игры с флагом в Крыму? ..повтора хотите?
02.05.2020 14:25 Ответить
позор был-бы если бы эта амёба похихикала без ответа..а так всё как и должно быть
02.05.2020 14:33 Ответить
россия (параша/кацапстан) - страна чертей, верно?
02.05.2020 15:55 Ответить
что вы вообще хотите сказать!? ..давайте скрин своего паспорта в студию и ляпайте его хоть зелёнкой ,хоть гауном с бормотухой! ..а уж потом со своих ****** и своим примером будете учить.
02.05.2020 14:39 Ответить
Тут тебе и таким -же пацихфистам б..дь есть фото 17летнего погибщего пацана киборга героя України из того-же Запоріжжя воевавшего с ПРОТИВНИКАМИ ПОКРУПНЕЕ.
02.05.2020 14:36 Ответить
Нужно не бить, нужно калечить, именно так можно перевоспитать (в смысле поставить в стойло) ватноголовое быдло. Так что свои вскукареки оставь для ватных сайтов, там ты найдешь благодарную публику (хвашисты, распятые мальчики и прочая срань гарантирована)
03.05.2020 00:31 Ответить
Свнсбч бот под прокси - хорош звенеть рогами и отмазывать малолетнюю тупую шмару.
02.05.2020 14:50 Ответить
клоун должен наградить за "борьбу с нациками"
02.05.2020 14:16 Ответить
Не понимаю я нашего законодательства. Почему от 850 грн до 2 лет??? Должно быть четко - 2 года. Шо за поле для коррупции в каждой дырке???
02.05.2020 14:20 Ответить
Все законы прописаны чтобы было поле для взятки! Вилка в наказании- это и есть поле где зарабатывают власти! Заплатишь достаточно, то по минималке пойдёшь, заплатишь сверху -домашний арест сделают. КОММЕРЦИЯ!
04.05.2020 01:17 Ответить
Саме тому потрібно паспорт не громадянина.
Причина в тому що в нас громадянство нічого не коштує і дається кому попало, як наслідок його ніхто не шанує. А велика частина уродів ще наживається на цьому використовуючи його для дій в інтересах інших держав, де паспорт це річ яка дорого коштує.
https://petition.president.gov.ua/petition/91122
Підлітки в Запоріжжі зірвали державний правпор і зняли це на відео, - поліція - Цензор.НЕТ 6271
02.05.2020 14:43 Ответить
Я за те, щоб за публічну наругу над державними символами, пам'яттю та історією країни, за добровільне потурання та співпрацю з ворогом переводити у статус негромадянина з ураженням у деяких правах
02.05.2020 22:35 Ответить
Фиолетовый цвет был бы кстати, это цвет безразличия.
04.05.2020 14:00 Ответить
ЦЕ БІОСМІТТЯ ПІДПАЛЮЄ СУХОСТІЙ, ЛІСИ!! Батькам штраф тис.100 потім подумають!!
02.05.2020 15:03 Ответить
В Дыру на поселение. Самое лучшее для подобных двуногих. Родителям - год удержания 50% из зарплаты.
02.05.2020 15:13 Ответить
Родителей то за шо?)
02.05.2020 15:26 Ответить
За то что воспитали такое быдло, или ты думаешь что эти выродки сами по себе ватанами стали?
03.05.2020 00:33 Ответить
Они взрослые. Ну кроме маленькой девочки которой отмстили патриоты.)
02.05.2020 15:30 Ответить
Забейся под трубу ватный черт.
02.05.2020 15:52 Ответить
А кто воспитал ватных полудурков?
02.05.2020 15:35 Ответить
слышь ты черт обоссаный - на кавказе тех мразей, кто надругался над флагом -порвали бы и не смотрели бы кто там.
02.05.2020 15:52 Ответить
Надругиваться не нужно. Нужно карать по закону. Спецшкола, срок, баланда, жизнь в трущобах.
02.05.2020 16:13 Ответить
Вовремя не отписшенная вата приводит к многочисленным смертям ни в чем не повинных людей, разрушениям и страданиям. Это уже аксиома.
02.05.2020 16:15 Ответить
Такая же вата, или ты думаешь что в семье патриотов вырастет такое быдло?
03.05.2020 00:28 Ответить
Этих пидаров нужно на нары, с фатой на головах, вот там они повеселятся, ватные уроды.
02.05.2020 15:38 Ответить
Пришлите их на службу к нам в Станицу Луганскую. Под обстрелом в ночи патриотизм сразу появится.
02.05.2020 15:40 Ответить
Там не тільки "русскаїзичниє чєлюсті", а ще й відповідний "мозг"!
02.05.2020 16:21 Ответить
Полегче, тут у большинства русскаїзичниє чєлюсті.
02.05.2020 16:45 Ответить
В 19 років хлопці з армії приходять, а ці чуда-юда...
02.05.2020 16:23 Ответить
Цензор, 19 лет, это тебе уже не подростки, неужели не понятно? Дурные головы им по срывать бы, вместе бы с той сцыкухой, что снимала на телефон.
02.05.2020 17:34 Ответить
В будущем от этих уродов, хорошего уже ждать нечего.
02.05.2020 17:37 Ответить
Риба гниє з голови!!!!!!!!
02.05.2020 19:00 Ответить
Онижедети матьих!
02.05.2020 20:09 Ответить
Молодая зелен(ск)ая по/и(д)росль.
02.05.2020 20:29 Ответить
животниє
02.05.2020 22:31 Ответить
Пробіли виховання в школі і вдома, а діточок - на парашу на перевиховання.
02.05.2020 23:45 Ответить
А знаете что самое хреновое во всем этом - эти твари "чистосердечно раскаются" и получат от самого гуманного к сепарам и ватникам "украинского" суда штраф в 850грн. и будут ждать лучшего момента когда можно будет свою ватность проявить по полной. При этом эта малолетняя млядь которая все это снимала и давала советы как лучше рвать наш флаг вообще скорее всего отделается легким испугом и "воспитательной беседой".
03.05.2020 00:27 Ответить
Огидна руссская падаль.
03.05.2020 03:40 Ответить
В СССР при подсудном залёте, давали выбор, в армии спрятаться и реабилитацию получить.
Так что, им выбор, или 2 года тюрьмы или 1 год в АТО. И это было бы справедливо.
04.05.2020 01:23 Ответить
Откупятся, йододефицитные.
04.05.2020 13:58 Ответить
