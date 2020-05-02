Подростки в Запорожье сорвали государственный флаг и сняли это на видео, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Двое 19-летних молодых людей сорвали флаг Украины с расположенного в центре города флагштока. 13-летняя девушка снимала это на телефон и смеялась. Полиция начала производство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Запорожской области.

"1 мая в социальной сети Инстаграм появилось видео, на котором в городе Запорожье двое юношей сорвали Государственный флаг Украины с флагштока. Эта информация также была распространена в средствах массовой информации", — сказано в сообщении.

Полицейские и сотрудники СБУ смогли идентифицировать участников события.

"Ими оказались жители Запорожья - двое юношей 2001 рождения и девушка 2007 года рождения. Обоих злоумышленников доставили в Александровское отделение полиции для проведения всех необходимых следственных действий. Несовершеннолетняя вместе с матерью также приглашены в отделение полиции", — добавили полицейские.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.338 УКУ (Надругательство над государственными символами). Наказание по этой статье варьируется от штрафа в 850 гривен до лишения свободы на срок до 2 лет.



