Поврежденный в российском плену рейдовый буксир ВМС Украины "Яны Капу" прибыл в Одессу после частичного ремонта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессу после длительного ремонта вернулся побывавший в российском плену корабль ВМС Украины - рейдовый буксир "Яны Капу".

На территории военно-морской базы в Очакове экипаж провел серьезную работу по восстановлению буксира, благодаря чему "Яны Капу" перебазировался в Одессу своим ходом. Теперь его ждет продолжение ремонтных работ уже на военно-морской базе "Юг".

"За время пребывания на ремонте в Очакове было сделано немало, - рассказывает временно исполняющий обязанности командира "Яны Капу" мичман Юрий Будзило. - Восстановили те места, которые повредили россияне при попытке нас остановить. Чтобы буксир вышел в море и мог выполнять поставленные задачи, возобновили оборудование, разворованное россиянами".





И хотя буксир на переходе показал себя с наилучшей стороны, впереди его ждут ремонтные работы, ведь восстановление продолжается.

Напомним, МБАКи "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" были захвачены ФСБ РФ в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Российский корабль "Дон" дважды таранил буксир "Яны Капу", в результате чего был поврежден главный двигатель, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот. Украинский экипаж провел в плену 10 месяцев.

В сентябре 2019 г. РФ передала Украине военнопленных членов экипажей, а корабли вернула только через месяц, 18 ноября 2019 года, в разбитом и разворованом состоянии. 20 ноября они прибыли в Очаков и стали на ремонт только после проведения следственных действий и баллистической экспертизы.

