10 125 109

Поврежденный в российском плену рейдовый буксир ВМС Украины "Яны Капу" прибыл в Одессу после частичного ремонта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессу после длительного ремонта вернулся побывавший в российском плену корабль ВМС Украины - рейдовый буксир "Яны Капу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

На территории военно-морской базы в Очакове экипаж провел серьезную работу по восстановлению буксира, благодаря чему "Яны Капу" перебазировался в Одессу своим ходом. Теперь его ждет продолжение ремонтных работ уже на военно-морской базе "Юг".

"За время пребывания на ремонте в Очакове было сделано немало, - рассказывает временно исполняющий обязанности командира "Яны Капу" мичман Юрий Будзило. - Восстановили те места, которые повредили россияне при попытке нас остановить. Чтобы буксир вышел в море и мог выполнять поставленные задачи, возобновили оборудование, разворованное россиянами".

Поврежденный в российском плену рейдовый буксир ВМС Украины Яны Капу прибыл в Одессу после частичного ремонта 01
Поврежденный в российском плену рейдовый буксир ВМС Украины Яны Капу прибыл в Одессу после частичного ремонта 02

И хотя буксир на переходе показал себя с наилучшей стороны, впереди его ждут ремонтные работы, ведь восстановление продолжается.

Напомним, МБАКи "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" были захвачены ФСБ РФ в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Российский корабль "Дон" дважды таранил буксир "Яны Капу", в результате чего был поврежден главный двигатель, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот. Украинский экипаж провел в плену 10 месяцев.

Поврежденный в российском плену рейдовый буксир ВМС Украины Яны Капу прибыл в Одессу после частичного ремонта 03

В сентябре 2019 г. РФ передала Украине военнопленных членов экипажей, а корабли вернула только через месяц, 18 ноября 2019 года, в разбитом и разворованом состоянии. 20 ноября они прибыли в Очаков и стали на ремонт только после проведения следственных действий и баллистической экспертизы.

Автор: 

Топ комментарии
+24
А что должно жать от прохода из украинского порта в украинский порт украинскими водами и международным проливом?
показать весь комментарий
02.05.2020 13:12 Ответить
+21
Мальчик, ты дебил? Они и не должны просить разрешения на проход со своего порта в свой порт через свои территориальные воды. Читай морское право и не тупи. Чуть более месяца они таким-же способом прошли. И ничего не случилось.
показать весь комментарий
02.05.2020 13:22 Ответить
+15
Не петляй и не ври. Точно этим же маршрутом корабли свободно прошли месяцем раньше. И ничего.
показать весь комментарий
02.05.2020 13:20 Ответить
А мы ему памятники снесли...
показать весь комментарий
02.05.2020 14:17 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2020 15:39 Ответить
Граждане, ну вы тут развлекайтесь,а я ушел,так что отвечать на мои посты не нужно. )))
показать весь комментарий
02.05.2020 14:20 Ответить
Желательно навсегда. Зачем цапский бюджет в кризис перегружать.
показать весь комментарий
02.05.2020 14:57 Ответить
Это у него дежурный вариант слива такой, когда обосрется.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:27 Ответить
Это ясно. На лжи долго не выедешь.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:42 Ответить
Зеля полностью сдал керченский пролив кацапам только ради пиара и снисходительного к себе отношения врага.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:29 Ответить
Ремонт катерів--виключно за рахунок зеленського. бо це його особиста вина ,що вони були повернуті фашистською росією в такому стані.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:58 Ответить
Буксир повоевал с московитами за весь украинский флот.
Экипажу респект !
показать весь комментарий
02.05.2020 20:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 